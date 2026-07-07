  • Вы здесь:  
  • Главная /
  • Главная /
  • АЛИНА БРАГИНА, ТЕБЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ ВЕСНЫ ТВОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕЛОВЕК!

Почему прокуратура Волгоградской области не называет виновных в смерти Андрея Скопина?

Информация о материале
Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 

В смерти осужденного  Андрея Скопина виновен  начальник  ФКУ ЛИУ-15 УФСИН России по Волгоградской области   В.Н. Хвостов: почему прокуратура Волгоградской области не дает оценку его  бездействию?

 

Андрея Скопина  его родственники,  адвокат, наша редакция,   пытались спасти еще в августе прошлого года, но увы. «В ЛИУ-15 Волгоградской области умирает осужденный»: две статьи под такими одинаковыми названиями были опубликованы   изданием «Саратовский репортер».  Это был крик о помощи: но Система не услышала. Точнее, сделала вид, что услышала.  Первая публикация от   6 августа  2025 года,  вторая публикация от  1 июня  2026 года, за несколько дней до смерти  Андрея Скопина.

Спустя 5 дней после  публикации, и  редакционных запросов в Генеральную прокуратуру РФ, в УФСИН  Волгоградской области и Минздрав Волгоградской области с  требованием оказать немедленную помощь тяжелобольному человеку,   6 июня в  6 утра 10 минут Андрей Скопин  умер. 

Кто конкретно виноват в этой  смерти?   Имена виновных должна назвать прокуратура  Волгоградской области,  так же как  и должна  принять меры прокурорского воздействия к виновным : 9 июня редакцией газеты «Саратовский репортер» был  получен  ответ  из прокуратуры Волгоградской области, на редакционный запрос от  1 июня:

«По поступившим из Генеральной прокуратуры РФ и Аппарата Губернатора Волгоградской области  вашей жалобы в интересах осужденного Скопина А.Г. организована прокурорская  проверка. В связи с необходимостью проведения проверочных мероприятий информация по результатам проверки будет предоставлена не позднее  3.07.  2026 г».

На дворе уже 7 июля, но ответ    не получен.   Редакция не станет строить предположений, почему  нет  ответа до  сих пор.  Свой редакционный запрос в Генеральную прокуратуру мы повторяем, и снова будем ждать.  Но не столько ответа, а сколько    реального наказания виновных должностных лиц в смерти  Андрея  Скопина.

Напомним что редакция «Саратовского репортера»   дважды  направляла редакционные запросы  в   прокуратуру и  УФСИН с просьбой  оказать помощь  тяжело больному осужденному. Почти год назад, и за несколько дней до его смерти.

Первый редакционный запрос был сделан  6 августа 2025  года:   редакция просила  немедленно  вмешаться,  и оказать помощь тяжелобольному человеку.  Второй раз редакция      требовала разобраться в фактах   преступного отношения к тяжелобольному осужденному уже 1 июня этого года.  Но увы…

После первой публикации в газете «Саратовский репортер» от 6 августа 2025 года  https://rsar.ru/index.php/home/702-v-liu-15-volgogradskoj-oblasti-umiraet-osuzhdennyj  в редакцию поступило два ответа.

 Первый ответ за подписью  заместителя начальника  УФСИН по Волгоградской области   А.А.  Макаренко, где он сообщил: «Ваше обращение  по вопросу медицинского обеспечения рассмотрено».  И ни словом больше: как  было рассмотрено, что было  рассмотрено, как помогли,  как наказали виновных за халатность и бездействие?

Второй ответ поступил в редакцию в прошлом году  от  начальника  ФКУ ЛИУ-15 УФСИН России по Волгоградской области В.Н. Хвостова. В своем ответе   ссылаясь сразу на два Федеральных закона ( «Об основах охраны здоровья граждан  РФ» и «О порядке рассмотрения   обращений граждан РФ»)  начальник  ЛИУ-15 ответил:

«Предоставить Вам информацию о состоянии здоровья Скопина А.Г. не представляется возможным», и что « гражданин имеет право обратиться с жалобой на принятое  решение по  обращению в суд».

Прошел почти год после тех публикация и тех ответов  упомянутых нами выше начальников,  но осужденному  Андрею Скопину так и не была оказана  квалифицированная  медицинская помощь.

Если бы вышеуказанные   начальники  А. А. Макаренко и  особенно  В.Н. Хвостов,  приняли бы своевременные  меры в рамках своих полномочий и должностных инструкций, по   оказанию   немедленной и квалифицированной  медицинской помощи больному  Скопину А.Г., а не занимались бы направлением в адрес редакции  циничных отписок,  то человек остался  бы жив. 

Почему   В.Н. Хвостов и А.А. Макаренко не оказали медицинскую помощь Скопину А.Г. после повторной публикации  1 июня?

Мы вновь адресуем наш вопрос Генеральной прокуратуре РФ и прокуратуре Волгоградской области, которая не дала редакции свой ответ в  установленный законом срок- 3 июля 2026 года.

Подробнее  эта история   описана  редакцией в статье   «Кто виноват в смерти Андрея Скопина» от 10 июня 2026 года. https://rsar.ru/index.php/home/817-kto-vinovat-v-smerti-andreya-skopina

  Пока прокуратура ищет ответы на этот вопрос, выясняет кто виноват и почему, наша   редакция   скажет свое  мнение: в смерти    Андрея  Скопина виноваты  два  «ответственных»    начальника.

Это заместитель начальника  УФСИН по Волгоградской области  А. А. Макаренко и начальник  ФКУ ЛИУ-15 УФСИН России по Волгоградской области   В.Н. Хвостов. Они  не   приняли своевременных   мер по спасению человека в рамках своих полномочий и должностных инструкций.  Какое наказание  понесут эти начальники? Ждем ответа от прокуратуры Волгоградской области.