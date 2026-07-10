Рейдерский захват в Балаково: прокуратура, полиция и власть молчит

Что происходит в городе Балаково и почему здесь существуют условия для процветания проходимцев от бизнеса, рейдеров, мошенников ? Что конкретно делает прокурор города Олег Гриднев для того, чтобы права добропорядочных и ответственных бизнесменов были защищены, а тех кто нарушает законы привлекали бы к ответственности, в том числе и уголовной? Что конкретно делает глава Балаковского района Сергей Барулин и депутаты районного Собрания для защиты прав бизнесменов?

Граждане, к сожалению, видят, что в Балакове махровым цветом расцветает правовой беспредел в отношении бизнесменов, который заключается в полном игнорировании их законных прав со стороны исполнительной, законодательной власти и правоохранительных органов. На жалобы со стороны бизнесменов, на их просьбы и заявления о защите их законных, прав правоохранительные органы должным образом, сообразно законодательству РФ, не реагируют. Почему так происходит в Балаково? Со стороны прокуратуры, полиции и администрации Балаковского района выстроена высокая и глухая стена молчания: в лучшем случае, на что может рассчитывать бизнесмен, чьи права ущемлены, а то и преступно попраны - это отписки, но в основном - игнорирование заявлений и жалоб.

На все жалобы и заявления бизнесмена Каджояна из Балаково о нарушении Закона в отношении него, его семьи, его бизнеса в полицию прокуратуру, ему регулярно приходят отписки, а реальной помощи и реального исполнения Закона нет. Куда идти с проблемой, и кто в Балакове поможет защитить его права, его бизнес, его семью?

Дело уже доходит до лжи и клеветы в СМИ, как это сделал недавно некий бизнесмен из Балаково Желтяков, введя ложной информацией в заблуждение читателей из Балаково в статье «Подрядчик парка на «Поле дураков» в Балаково влетел в банкротство…», в одном из СМИ : «В 2019 году из состава учредителей вышел Андраник Давоян, уступивший свою долю (25%) Владимиру Желтякову. Доля Геворга Каджояна оставалась неизменной - 75%». К чему эта ложь, ведь 75 процентов принадлежит Желтякову! Процентное количество долей Желтяков, «перепутал», чтобы, чтобы отвести от себя ответственность, и наоборот, обвинить бывшего делового партнера в непорядочности?

Не найдя пророков в своем Отечестве в лице прокуратуры Балаково, полиции Балаково и прокуратуры Саратовской области, бизнесмен из Балаково Каджоян вынужден обратиться в приемную Администрации Президента РФ.

Каджоян утверждает в жалобе в Администрацию Президента РФ:

«Своими мошенническими действиями Желтяков В.Д. отнял мой бизнес и лишил меня и мою семью всего принадлежащего нам имущества».

Что произошло между фирмой Желтякова и фирмой Каджояна? Если бы прокуратура Балаково и прокуратура Саратовской области внимательно изучили эту ситуацию, то вопрос давно был бы закрыт в пользу Закона: права бизнесмена Каджояна и его семьи были бы защищены, а в отношении так называемого бывшего «партнера» Желтякова возбуждено было бы уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Но этого до сих пор не произошло.

Сначала все было без проблем между партнерами : в начале 2019 Каджоян Г.В. учредитель и директор ООО «Многопрофильное строительство», попытался увеличить рентабельность своей деятельности путём привлечения дополнительных инвестиций, а также приобретения техники и мини-завода по производству асфальта. Для этого он решил вести совместную деятельность с Желтяковым В.Д. Между ними была достигнута договорённость о финансировании деятельности общества со стороны ИП Желтякова В.Д. Также, Желтяков обещал приобрести технику для укладки асфальта и мини-завод по производству асфальта с последующим его внесением в уставный капитал общества. Согласно договоренности, производственная часть деятельности полностью ложилась на Каджояна Г.В.

Между Каджояном Г.В. и Желтяковым В.Д. была достигнута предварительная договорённость о переоформлении 75% доли в уставном капитале общества на Желтякова В.Д., что и было сделано.

Вхождение Желтякова В.Д. в состав участников общества оформлялось договорами займа в целях обеспечения вложенных им средств в деятельность общества. Но… как вскоре показало время, это была ловушка: Желтяков даже и не думал вести совместный бизнес честно. Оформление договоров займа позволило Желтякову В.Д. лично, и через членов своей семьи взять контроль над деятельностью общества.

А затем произошло следующее: была искусственно создана кредиторская задолженность с последующим нарастанием долгов перед Желтяковым В.Д. и членами его семьи.

Позже, понимая, что его бизнес в такой «схеме» стал находиться под угрозой, Каджоян решил прекратить сотрудничество с Желтяковым и взять кредит в банке, чтобы выкупить у Желтякова В.Д. доли.

Но Желтяков В.Д. снова подстроил ловушку: убедил Каджояна Г.В. взять деньги не в банке, а взять у него в заем. И, поверив снова Желтякову, Каджоян от имени ООО «Многопрофильное строительство» 6 февраля 2023 года заключил договор займа.

При этом, как Каджоян, так и все члены его семьи (супруга Арутюнян А.Ж., брат Каджоян С.В., жена брата Григорян М.А.) выступили поручителями и передали в залог всю строительную технику.

И снова обман вслед за этим: Желтяков произвел рейдерский захват ООО «Многопрофильно строительство» и стал самостоятельно управлять этой организацией через назначенного им директора.

При этом, Желтяков В.Д. пошел еще и на такое низкое преступление: похитил трудовую книжку Каджояна Г.В., и трудовые книжки его родственников. Об этом факте сообщалось в правоохранительные органы, но без результата! Оказывается, в Балакове так можно: похищать чужое!

Помимо этого, Желтяков В.Д. незаконно захватил и до настоящего времени удерживает принадлежащее семье Каджоян имущество : строительную технику, в том числе находящуюся в аренде, и Каджоян был вынужден был обратиться за защитой своих интересов и интересов своей семьи, интересов своего бизнеса в судебные органы.

А Желтяков В.Д. создал еще проблему: досрочно расторгнул договор займа, и решением Балаковского городского суда от 22 февраля 2024 года были частично удовлетворены его исковые требования. В солидарном порядке была взыскана задолженность по договору займа в размере 20 486 136 руб.

Вот таким «партнером» по бизнесу оказался Желтяков!

Разумеется, не согласившись с таким судебным решением, Каджоян подавал апелляционные и кассационные жалобы. Но они остались без удовлетворения, и тогда Каджоян Г.В. подал кассационную жалобу в Верховный суд РФ.

Но и тут не захотели услышать справедливых аргументов бизнесмена из Балаково, и ему отказали в рассмотрении жалобы.

После этого произошел новый поворот в истории с рейдерским захватом.

Каджоян Г.В. обратился в Балаковский районный суд с заявлением по вновь открывшимся обстоятельствам, так как в распоряжении Каджояна Г.В. оказалась бухгалтерская база 1С:Бухгалтерия ООО «Многопрофильное строительство», в связи с чем стал возможен анализ действий «партнера» Желтякова. И вот тут-то все и открылось! В результате анализа документов бухгалтерии, были установлены факты фальсификации документов, которые подтверждали: требования Желтякова В.Д. о взыскании в его пользу солидарно с ООО «Многопрофильное строительство» невозвращенных заемных денежных средств по договору займа в сумме 13 632 136 руб., а также неустоек и штрафов являются, мягко говоря, необоснованными.

В результате анализа бухгалтерских документов были установлены факты фальсификаций документов, искажение в бухгалтерском учете, установлено наличие дефектов в письмах об уточнении назначения платежей…

Однако, Балаковский районный суд и тут отказал в удовлетворении заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам. Почему суд отказал, когда все факты говорили о преступных намерениях Желтякова? Неужели Желтяков, как некоторые в Балакове утверждают, всех купил, в том числе и суд?

Все факты этой истории подтверждают и возможный факт мошенничества со стороны «партнера» Желтякова.

В результате рейдерского захвата Желтяков завладел имуществом, денежными средствами семьи Каджоян, и разве такие действия не квалифицируются по статье 159 УК РФ «Мошенничество»?

Введение со стороны Желтякова в заблуждение Каджоян, а затем и суда, которому «партнер» Желтяков представил сфальсифицированные документы, это не мошенничество по мнению судебного правосудия в Балакове?

В Балакове подобные действия мошенничеством не считают: ни суд, ни прокуратура, ни полиция. Полагаем, что давно пришло время вышестоящим органам всерьез заняться расследованием причин, почему правоохранительные органы Балаково встают не на сторону Закона, а на сторону рейдера?

Поэтому, Каджоян Г.В. 9 октября 2025 года обратился в прокуратуру Саратовской области с заявлением о привлечении Желтякова В.Д. к уголовной ответственности, полагая, что в прокуратуре области к его аргументам прислушаются. Однако, вопрос о возбуждении дела до настоящего времени не решен. Почему же и по каким причинам этого не происходит? Рейдерский захват в Балакове с отъемом имущества, по мнению прокуратуры Саратовской области, это в порядке вещей и так можно: попирать Желтякову Конституцию РФ, гарантирующую права и свободы гражданину, в том числе и на частную собственность, которая неприкосновенна?

Стоит в нашей публикации обязательно напомнить и о том, что произошло в феврале 2024 года в подъезде дома, где проживает Каджоян. На него была совершена попытка покушения, и как убежден сам Каджоян, по «заказу» Желтякова В.Д. На Каджояна напал неизвестный, который при входе в подъезд сначала брызнул ему в глаза перцовым баллончиком, а затем арматурой нанес телесные повреждения. По данному факту Каджоян также неоднократно подавал обращения и жалобы, но и они были оставлены без удовлетворения. Значит, меры принимать будут после гибели человека от рук преступников: такова практика полиции Балаково?

Как Желтяковы напали на супругу Каджояна прямо возле здания Балаковского районного суда и похитили ее автомобиль.

18 июня 2025 года он совершил нападение уже на супругу Каджояна Арутюнян А.Ж. История получила широкую огласку в СМИ.

Коротко, фабула такова: супруга Каджояна вместе с Григорян Марией Артуровной прибыли в Балаковский районный суд. У здания суда Арутюнян А.Ж. поджидал Желтяков В.Д. Пока Арутюнян А.Ж. находилась в здании суда, Григорян М.А. стала свидетельницей того, как Желтяков В.Д. заблокировал автомобиль супруги Каджояна с двух сторон и спустил колесо с левой стороны. Об этом Григорян М.А немедленно сообщила по телефону Каджояну, и он незамедлительно прибыл к зданию суда и увидел Желтякова В.Д. и Желтякова Д.В. возле автомобиля супруги.

Каджоян начал фиксировать происходящее на видео, задавая вопросы о причинах блокировки автомобиля, на который не было обращено взыскание, не был наложен арест или иные ограничения (что подтверждается информацией, полученной Арутюнян А.Ж. в тот же день утром от судебных приставов- ред.). Желтяков В.Д. начал провоцировать Каджояна грубой нецензурной бранью, не объясняя своих действий. По прибытии полиции Арутюнян А.Ж. вышла из здания суда и направилась к своему автомобилю. В момент, когда она попыталась сесть в салон, на нее напали(!!!) Желтяков В.Д. и Желтяков Д.В.

Желтяков Д.В. схватил хрупкую женщину, многодетную мать за правую руку и начал выкручивать, а его сын Желтяков В.Д. стал дергать ее за левую руку: она ударилась головой о стойку автомобиля. Кроме того, Желтяков В.Д. распылил женщине в лицо газовый баллончик. Желтяковы тащили Арутюнян А.Ж. в разные стороны. Можно только представить себе, какую боль при этом она испытывала.

Затем Желтяков В.Д. выдернул Арутюнян А.Ж. из автомобиля, и она едва не упала на землю, и продолжил распылять газовый баллончик не только на нее, но и на Каджояна, и его родственников, которые пытались остановить Желтякова В.Д.

После произошедшего Каджоян и Арутюнян обратились в больницу, где зафиксировали ожог глаза и сотрясения головного мозга. Когда супруги вернулись за автомобилем, его на месте не оказалось. Впоследствии они узнали, что Желтяковы забрали их автомобиль, фактически совершив кражу чужого имущества.

Очевидно, что в связи с указанными событиями надлежало возбудить уголовное дело, причем, по нескольким статьям УК РФ. Но и этого не произошло! Желтяков неприкасаем в Балакове, и складывается ощущение, что всех «купил»?

Почему в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела УУП ОП 4 МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области лейтенант полиции Кузьминых Г.И. указывает на обязательные признаки преступления (самоуправные действия и причинение существенного вреда), предусмотренного ст. 330 УК РФ, но при этом, почему-то их не «увидел» в действиях отца и сына Желяковых и не стал возбуждать уголовное дело? Этому есть хотя бы какое-то законное объяснение?

Более того, никаких полномочий забирать автомобиль у Желтяковых не было, и не могло быть никогда, и это должны были делать приставы, если бы автомобиль был в аресте. Но в результате действий Желтяковых( по сути, воровства и похищения чужого имущества прямо возле здания Балаковского правосудия и на глазах полиции!!!) Арутюнян А.Ж. лишилась автомобиля стоимостью более трех миллионов рублей. Но сотрудники полиции в г. Балаково Саратовской области почему-то и тут не увидели абсолютно никакого состава преступления.

При этом, все действия Желтякова в отношении Арутюнян были зафиксированы на видеокамеру и видеозапись находится в материалах дела, подтверждает изложенные факты. Данное видео должно было быть тщательно изучено при рассмотрении вопроса о наличии оснований для возбуждения уголовного дела. Однако, и этого не произошло! Значит, следует привлекать к уголовной ответственности лейтенанта Кузьминых Г.И., который не стал возбуждать по каким-то ему одному известным причинам, уголовное дело? Не получая длительное время ответы на свои обращения по всем изложенным выше фактам, Каджоян прибыл на личный прием в прокуратуру Саратовской области: все рассказал, показал документы.

Но… и тут без результата, его не услышали. В удовлетворении всех жалоб Каджояну было отказано, как и в привлечении к уголовной ответственности Желтякова В.Д.

Саратовская область это какой-то особенный регион, где федеральные законы работают не на стороне потерпевших, а на стороне мошенников, рейдеров? Возникают вопросы к методам работы самой прокуратуры Саратовской области: почему гражданин лишен права на защиту своих конституционных прав?

Сегодня в Саратовской области начал свою работу новый прокурор - Пантелеев Роман Сергеевич. О нем идет слава, как о непримиримом и активном борце с коррупционерами.

Надеемся, что новый прокурор обратит внимание на историю рейдерского захвата чужого имущества в Балакове, и что, наконец, будет дана объективная правовая оценка действий господина Желтякова, и будет инициировано возбуждение уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении рейдера?