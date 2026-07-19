ПОЧЕМУ СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПОД РУКОВОДСТВОМ КОСТИНА НЕ ЗАЩИЩАЕТ ПРАВА ДЕТЕЙ?

Одни и те же Законы, а подходы в работе следователей в Саратовской области разные: одни работают честно, профессионально, а другие «шьют» дело, вынося обвинения невиновному человеку? Почему так? Такой вопрос возник после недавних взрывов над Энгельсом: казалось бы, что общего между атакой БПЛА на Энгельс и правами детей в Саратовской области? Общее мы увидели, как ни звучит парадоксально, в разных подходах по защите прав граждан, прав детей: в одном случае права граждан защищают, в другом игнорируют

В СМИ после атаки БПЛА на Энгельс прошло сообщение: "В результате атаки в городе Энгельсе повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Есть пострадавшие. По поручению прокурора Саратовской области Романа Пантелеева соблюдение прав граждан находится на контроле. Обеспечено взаимодействие со всеми уполномоченными ведомствами. Соблюдение прав граждан находится на контроле». Обратите внимание на последнюю фразу: «соблюдение прав граждан находится на контроле».

А в мирной жизни? Что происходит в мирной жизни, когда нарушаются права граждан, особенно детей? Видимо, вся проблема в приоритетах? Права одних «соблюдаем», права других «игнорируем»? А как же Закон, которые «един»? Атаки БПЛА это очень серьезно, это на виду у всех жителей области, значит прокуратура должна реагировать, а в других случаях, когда нарушение прав касается одной семьи, детей? Можно и не заметить нарушения их прав, так что ли?

Или, для того, чтобы прокуратура встала на защиту «соблюдения прав граждан» нужен только общественный резонанс, публичность? Почему в одном случае права граждан прокуратура защищает и заявляет об этом публично в СМИ, а в другом случае, не замечает, что права нарушаются весьма грубо? Почему прокуратура Саратовской области не замечает, как их коллеги из следственного комитета два года как, заняты тем, что «шьют» дело, на пустом месте, без причин и мотивов, без доказательной базы, отвлекая, в том числе и на фальсификациию документов в уголовном деле, сразу несколько человек из специального отдела СК по Саратовской области?

Кто при этом, будет защищать права граждан, если следователь Караков из Следственного отдела города Маркса руководимого Тюриной, заняты явно «заказным» делом уже два года, предъявляя нелепые обвинения отцу, вставшего на защиту своей 10-летней дочери и еще двух девочек 9 лет от сексуальных домогательств двух юношей, которые на момент совершения сексуальных домогательств по отношению к девочкам, были почти в два раза старше них?

Почему руководитель регионального СК Костин не останавливает своих подчиненных Каракова и Тюрину, даже закрывая глаза на фальсифификацию документов в этом уголовном деле? Тем более, что этот случай о сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних должен стоять на особом контроле у прокуратуры области, у регионального следственного комитета, ведь идет о правах ребенка, которые сегодня ни его мать, ни его отец защитить не могут, несмотря на уже два( !) заявления мамы девочки в адрес Следственного комитета РФ и следственного Комитета по Саратовской области.

Глухое молчание и стена, как будто бы и не было мерзких сексуальных домогательств, после чего 10 летняя девочка заболела, что сегодня подтверждают многочисленные справки авторитетных врачей и медицинских комиссий.

Прокурор Саратовской области Роман Пантелеев сообщает в СМИ после последней атаки БПЛА, что «соблюдение прав граждан находится на контроле». Это очень хорошая новость: граждане понимают, что их права под защитой.

Но что делать с правами маленький гражданки, девочки 10-лет? Почему ее не защищает ни прокуратура, ни следственный комитет? Это другое, с точки зрения прокуратуры области, регионального следственного комитета?

При этом, тема сексуального домогательства к несовершеннолетним всегда была у главы СК РФ Александра Ивановича Бастрыикна на особом контроле, сказавшего в одном из интервью федеральным СМИ :

"Самые страшные преступления - против детей. Я очень по эмоциональному состоянию страдаю от этой проблемы, когда происходят преступления против детей. К сожалению, их количество растет. Самое главное, они приобрели какую-то небывалую жестокость».

Саратовскую область это не касается, и здесь позволено отморозкам домогаться до девочек 9 и 10 лет, не неся за это никакого уголовного наказания?

Александр Бастрыкин говорит, что сексуальные преступления приобрели «небывалую жестокость». Но разве молчание прокуратуры Саратовской области и регионального следственного комитета не столь же жестоко? Ведь страдает психика ребенка, причем страдает дважды: первый раз в результате сексуального домогательства, а второй раз, когда ребенок видит, как над ее отцом люди в погонах издеваются, возбудив против него уголовное дело за то, что он защитил дочь! Где мораль, совесть, гражданская ответственность, право?

И ребенок видит, что самое страшное: это отсутствие защиты со стороны государства, в лице правоохранительных органов. А в школе будут учителя девочке рассказывать о Конституции, о правах человека, о том, что в нашей стране гарантируется приоритетная защита прав и интересов несовершеннолетних детей, что государство беспокоится о безопасности каждого ребенка. И девочка должна будет поверить словам учителей в школе обо всем этом, видя бездействие прокуратуры и следственного комитета в Саратовской области?

Подробно, история бездействия СК по Саратовской области и прокуратуры области описана в недавней статье от 13 июля на сайте «Саратовского репортера»: «Саратовский правовой беспредел». По изложенным фактам в той статье были направлены редакционные запросы в Генеральную прокуратуру РФ, Следственный комитет РФ и Уполномоченному по правам ребенка при Президенте РФ. Со статьей можно ознакомиться здесь: https://rsar.ru/index.php/home/823-saratovskij-pravovoj-bespredel

В виду важности темы, когда это касается прав и здоровья ребенка, считаем обязательным, сообщить об этом еще раз, и вновь направить запросы в выше указанные органы. Как сказано в Писании: «Стучите и отворят вам», и поэтому будем стучаться, пока не отворят.

Но почему не «отворяют» и не возбуждают уголовное дело, когдавсе основания имеются для этого? Почему прокуратура Саратовской области игнорирует явные юридические нарушения в этом деле, почему не видит того факта, что девочка пострадала ИМЕННО от сексуальных домогательств, и почему те двое домогателей остаются до сих пор безнаказанными и свободно гуляют по улицам Саратова?

Об этих нарушениях указывает в своей жалобе на имя Генерального прокурора РФ опытный адвокат пострадавшей от сексуальных домогательств девочки:

«При осмотре консилиумом врачей Ирине ( имя изменено по понятной причине- ред.) был поставлен основной диагноз: «Посттравматическое стрессовое расстройство F43.1», также было поставлено сопутствующее заболевание: расстройство вегетативной нервной системы не уточненное; синкопальное состояние в анамнезе; G 90.3; вегетативная дисфункция пубертатного периода. При этом его дочери назначено лечение и рекомендовано стационарное обследование в УКБ № 4. Таким образом, исходя из вышеизложенного, с уверенностью можно сказать, что в действиях Асламбекова Д.Э. и Асламбекова А.Э.) фамилии изменены- ред.) усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст.132 УК РФ, так как в примечании к ст. 131 УК РФ, указывающем на то, что действия, предусмотренные частями 2-4 ст.135 УК РФ, совершенные в отношении лиц, не достигших возраста 12 лет, должны квалифицироваться по п. «б» части 4 ст.132 УК РФ. То есть, виновные лица Асламбеков Д.Э. и Асламбеков А.Э., совершая развратные действия в отношении детей младше 12 лет, понимали и осознавали, что совершают иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния ребенка. Так же они понимали невинный возраст своих жертв, которые не достигли возраста 12 лет, и которые не понимали и не осознавали глубоко деструктивного воздействия развратных действий на их психику, а по сути, дети находились в беспомощном состоянии».

В этой истории и прокуратура, и следственный комитет закрыли глаза еще на самое главное: преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних (независимо от того, достигли дети 12 лет или нет) отнесены к подследственности Следственного комитета России. Это закреплено в статье 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Но почему Следственный комитет не занимался и не занимается обстоятельствами этого дела. Почему не возбуждает уголовного дела, и почему так называемым «расследованием» этого дела занималась, не выходя из своего кабинета … всего лишь инспектор ПДН, чего в принципе быть никак не могло?!

На это указывает адвокат, который защищает интересы и отца и девочки в жалобе прокурору Генеральной прокуратуры РФ:

«Как минимум, странно было читать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 08.04.2024, вынесенное инспектором ПДН ОМВД РФ по Марксовскому району мл. сержантом полиции Донковцевой Д.В., по результатам рассмотрения материала, зарегистрированного в КУСП №2091 от 30.03.2024 Отдела МВД России по Марксовскому району Саратовской области, согласно которому в данный орган дознания поступило сообщение от неизвестного о том, что… неизвестные молодые люди домогались до их несовершеннолетних дочерей. Странно, не правда, ли? Сообщение поступило о том, что неизвестные молодые люди домогались до их несовершеннолетних дочерей, а в постановочной части постановления от 08.04.2024 инспектор ПДН Донковцева Д.В. отказывает в возбуждении уголовного дела в отношении братьев Асламбековых ( ФИО изменена- ред.) на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть за отсутствием в их действиях состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ. Странно и то, что копии указанного постановления от 08.04.2024 направлены Донковцевой Д.В. родителям, то есть согласно регламенту УПК РФ, данные лица являются заявителями сообщений о том, что неизвестные молодые люди домогались до их несовершеннолетних дочерей. Инспектор ПДН Донковцева Д.В. в установочной части своего постановления уверенно указывает на то, что 17 - летние братья, решив познакомиться с тремя девочками, не достигшими 12-летнего возраста, стали спрашивать их имена, при этом вели себя резко и нагло, при этом намерения их были не понятны, такое поведение напугало девочек и они решили уйти от вышеуказанных молодых людей, при этом, по дороге позвонили своим родителям и рассказали о произошедшем и то, что они опасаются этих молодых людей». Адвокат особо указывает в жалобе на имя Генерального прокурора РФ, что подобное отношение правоохранительных органов выглядит «странно».

На самом деле, это странно, ведь на уровне главы государства провозглашено о приоритете по защите прав ребенка в нашей стране: 17 марта 2021 года на заседании коллегии Генпрокуратуры, Владимир Путин сказал, что охрана прав несовершеннолетних это абсолютный приоритет: «Среди безусловных приоритетов - охрана прав не совершеннолетних».

Но тогда почему в Саратовской области региональный следственный комитет забыл об этих приоритетах?

Данную публикацию мы направляем для рассмотрения в Генеральную прокуратуру, в Следственный комитет РФ и Уполномоченному по правам Ребенка при Президенте РФ.