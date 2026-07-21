Хотите, чтобы мы ушли с аукциона? Патите деньги!

Как заработать полтора миллиона ничего не делая? Это знают Морозова Анастасия Валерьевна, Смолякова Олеся Анатольевна и Цаплин Роман Николаевич. Господа из Саратова так и сказали членам кооператива «Лодочная база «Буревестник», из Энгельса, что это их работа: давайте полтора миллиона рублей, и участвовать в конкурсе не будем. Члены кооператива подумали: деваться некуда, и отдали полтора миллиона, а господа из Саратова, взяв деньги, ушли с конкурса. Такая схема работает давно в Саратовской области, и наше всесильное ФСБ, полиция не могут не знать о ней, но почему-то не вмешиваются

Узнают об этой схеме теперь и в Москве, а именно, в ведомстве Следственного комитета РФ, куда на имя Бастрыкина Александра Ивановича направили заявление члены кооператива «Лодочная база «Буревестник». В заявлении они рассказали о сути произошедшего: как, почему, когда и кому отдали за «работу» полтора миллиона рублей:

«Члены кооператива «Лодочная база «Буревестник», обращаемся к Вам с просьбой помочь защитить наши права и восстановить законность и порядок. Кооператив «Лодочная база «Буревестник» осуществляет свою деятельность на территории двух земельных участков на основании договоров аренды, заключенных с комитетом по управлению имуществом администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области.

Кооператив «Лодочная база «Буревестник» является пользователем водного объекта Волгоградского водохранилища в районе ул. 8-е Марта, п. Приволжский города Энгельса Саратовской области, на основании Решения Нижне-Волжского бассейнового управления Федерального агентства водных ресурсов (Нихне-Волжское БВУ) № 64-11.01.00.022-Х-РЛБВ-Т-2016-02413/00 от 20.06.2016.

Наличие права пользования указанным водным объектом является необходимым и важнейшим условиям для функционирования кооператива. В связи с истечением срока, на который водный объект был предоставлен в пользование, кооператив, в соответствии с требованиями действующего законодательства, обратился с заявлением о предоставлении водного объекта в пользование».

Дальше, как члены кооператива сообщают Бастрыкину, 28 мая этого года было опубликовано извещение о проведении открытого аукциона по приобретению права на заключение договора водопользования в целях использования участка акватории Волгоградского водохранилища. 19 июня 2026 кооператив «Лодочная база «Буревестник» подал заявку на участие в этом аукционе.

А вскоре появились господа из Саратова, и с разницей в несколько часов, были поданы три заявки на участие в аукционе: от ООО «Виатэк Кадастр» ( директор и учредитель Морозова Анастасия Валерьевна), от Смоляковой Олеси Анатольевны и от Цаплина Романа Николаевича. Кто это такие, откуда они взялись, сюрприз и неожиданность была полная. Но вскоре все открылось.

В заявлении на имя Александра Бастрыкина члены кооператива «Буревестник» так об этом сообщают:

«После подачи заявок, до подведения итогов аукциона, в сервисе бесплатных объявлений «Авито» было опубликовано объявление о продаже водного объекта, занимаемого лодочной базой кооператива «Лодочная база «Буревестник», объявление было опубликовано пользователем «Виатэк». То есть до того, как стали известны итоги аукциона, предмет аукциона уже выставлен на продажу. Полагаем, что такой шаг направлен на то, чтобы показать членам кооператива серьезность своих намерений и вынудить нас предпринять действия по разрешению возникшей ситуации. Такой вывод нашел свое подтверждение после того, как председателю кооператива «Лодочная база «Буревестник» Вербицкому А.В. сообщили о том, что если кооператив хочет продолжить пользоваться водным объектом, необходимо оплатить денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, в этом случае другие участники аукциона не будут претендовать на право пользования водным объектом».

Платите, если хотите, если и дальше хотите пользоваться своей базой, которой пользовались многие годы и вложили в ее развитие огромные средства. Прозвучало, как ультиматум: ни больше, ни меньше. В разных ситуациях и при участии различных людей, подобные действия, или похожие на них действия, можно квалифицировать, или как шантаж, или как вымогательство, или как мошенничество. Как будет квалифицировать действия трех вышеназванных конкурсантов СК РФ?

Заявители далее сообщают Бастрыкину:

«Подобная ситуация не является чем-то новым для Саратовской области, на протяжении более 10 лет, группа лиц, на постоянной основе подают заявки на участие в любых аукционах по приобретению прав на заключение договоров водопользования, при этом, указанные лица не имеют реального намерения использовать водные объекты, единственная преследуемая ими цель - получение денежных средств, от добросовестных участников аукционов, в качестве оплаты за отказ от своих притязаний в отношении водного объекта. Эти недобросовестные, профессиональные участники аукционов, известны каждому, кто хотя бы раз пытался получить в пользование водный объект, они отслеживают извещения об аукционах и подают заявки, порой даже не зная какой объект является предметом аукциона».

Ну, то есть, действительно, делается архисерьезная работа. Надо провести мониторинг, надо найти объявление о конкурсе, надо собрать информацию, надо подготовить документы, надо собрать различные бумаги, и в электронном виде тоже, надо зарегистрироваться на конкурсе… А потом, самое главное: гоните бабки, иначе будем участвовать в конкурсе.

Полагаем, что заявители справедливо указывают Бастрыкину:

«От действий указанных лиц, от вымогательства с их стороны, пострадало огромное количество граждан и юридических лиц, однако, не смотря на то, что всем известны как их имена, так и схемы по которым они действуют, на протяжении десятилетия ситуация не меняется. Кооператив «Лодочная база «Буревестник» не хочет идти на поводу у недобросовестных лиц, не хочет исполнять их требования по выплате «отступного», в связи с этим просим Вас взять на контроль указанную ситуацию, провести тщательную проверку изложенных обстоятельств и в случае наличия признаков преступления, привлечь виновных лиц к ответственности».

И сотни подписей членов кооператива «Лодочная база «Буревестник».

Заявление направлено в СК РФ, на имя А.И. Бастрыкина.

Ждем продолжения истории и полагаем, оно будет законным и справедливым.