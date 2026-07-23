Сильная Россия- сытая Россия

Кто-то скажет, что звучит по-мещански, мол, не хлебом единым жив человек. Но сегодня со всех каналов слышим одни и те же слова: «выживание» и «вызовы». И этих «вызовов» со всех сторон на нашу страну обрушилось столько, что каждый день приходится в прямом смысле слова выживать. И если выживем, а вопрос как это ни страшно звучит, сегодня стоит именно так, то будем жить, будем развиваться, сделав выводы из того, что происходило за последние годы, и будем становиться сильными. Иного не дано

Если работник голодный, то он и слабый работник. Но как стать сильным, здоровым и сытым человеку в текущей ситуации, когда продукты на питания дорожают ежедневно, ассортимент на полках все меньше и меньше? Сильной и здоровой нация станет только тогда, когда будет всего в достатке в том числе и на обеденном столе. Что будем есть завтра, чем село будет кормить город, если мы о селе уже лет как двадцать –тридцать говорим, что оно умирает?

Смешно и грустно читать правду про деревню, как в одном известном романе: «Дела в деревне шли плохо. То есть, не так, чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать, что хорошо. Но с каждым годом все хуже, хуже». Смешно, но правда. И жизнь, увы подтверждает эти слова.

Плохие новости пришли только что из Москвы для сельхозпроизводителей всей страны. Федеральные СМИ сообщают, что сельское хозяйство оставляют без господдержки: эксперты предупреждают о дефиците и банкротствах. А то значит, что затягиваем ремень еще туже на штанах сельхозпроизводителя.

Куда же больше? Да, мы понимаем, что денег в бюджете все меньше и меньше, и причины того всем наглядно видны: идет война, и теперь об это говорят открыто, и уже не говорят нам сверху, что идет «специальная военная операция». Ущерб сельскому хозяйству Курской области от вторжения украинских нацистов, как официально сообщалось, составил - 85 миллиардов рублей!!! Комбайны это не танки, и они не могут выйти на поле боя, их поле боя хлебные поля: сельское хозяйство сегодня выживает в условиях войны и санкций извне. И очевидно, что это приводит к тому, что государство начинает экономить ресурсы, дабы их перенаправить на войну, и это закон: все для фронта, все для победы, как было во время Великой Отечественной войны. Сельское хозяйство это тоже коснулось, да еще как коснулось!

Как официально вчера сообщили, министерство сельского хозяйства подготовило проект постановления правительства РФ, предусматривающий внесение изменений в постановление от 14 июля 2012 года № 717. Документ предполагает сокращение федеральных субсидий, направляемых регионам на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса в 2027–2029 годах. Согласно проекту, объем финансирования планируется существенно уменьшить. В 2027 году расходы на субсидии предлагается сократить примерно на 21 млрд рублей, а в 2028 году - еще почти на 19 млрд рублей по сравнению с ранее предусмотренными показателями. После пересмотра общий объем государственной поддержки составит 14 млрд 280 млн 542,6 тыс. рублей в 2027 году и по 20 млрд 659 млн 400 тыс. рублей в 2028 и 2029 годах.

Что это означает, если перевести на понятный язык? Означает, полагаем, почти полную остановку развития сельского хозяйства. Если раньше государство в лице Минсельхоза выдавало сельхозпроизводителям инвестиционные кредиты на развитие под 5-6 процентов, а потом затраты и расходы компенсировались государством на 70 процентов, то потом это стало сводиться практически к нулю. Сегодня государство говорит сельхозпроизводителям: «Выживайте сами, как хотите, компенсировать в прежних процентах вам ничего не будем». Процент компенсаций стал уменьшаться: с 70 процентов до 50 процентов, потом с 50 процентов до 40 процентов, потом до 30, до 20 процентов… И это катастрофа для сельхозпроизводителя: государство лишает его льготного кредитования, что было всегда базой развития сельхозпроизводства. Что происходит? Разве сельское хозяйство не приоритетное направление и не работает на оборону сегодня? Вчера фермер из Энгельсского района отправил грузовик с картошкой, а завтра он сможет это сделать при такой политике государства, когда ему отказывают в господдержке?

Мы видим: власти борются с кредитованием, потреблением, с инвестициями и экономическим ростом, называя это политикой охлаждения перегретой экономики. Образцом такой экономической политики стало отечественное сельское хозяйство, где инвестиции упали за прошлый год на 3,6%, а убытки аграриев выросли на 36%. При этом Россия сократила экспорт сельхозпродукции на 4%, а импорт, напротив, увеличился на 15%. Россия превратилась в чистого импортера продовольствия и сельхозпродукции. Когда это было?! Из покон века Россия была аграрной страной и мы кормили ту же Европу, которая теперь против нас ввела санкции и угрожает еще войной!

И конечно, это не могло не отразиться на сельском хозяйстве которому Запад, вводя санкции объявил войну.

Росстат, недавно сообщил, что доля убыточных предприятий в сельском хозяйстве РФ за прошлый год выросла с 20,7 до 23,1%. При этом номинальный суммарный убыток всех сельхозпредприятий вырос за год на 35,7%, а номинальная прибыль поднялась только на 4,4%.

То, что происходит по отношению к сельскому хозяйству, это очень похоже на работу «пятой колонны». Несмотря на все тяготы войны, сельское хозяйство должно быть в приоритете у государства: не будет села, не будет продовольствия. Президент России Владимир Путин еще в сентябре 2022 года на совещании о ходе сезонных полевых работ поставил задачу обеспечить продовольственную безопасность страны в нынешних условиях, когда Запад провоцирует продовольственный кризис в мире: "Запад провоцирует глобальный продовольственный кризис. В этих условия в рамках нашей стратегии развития сельского хозяйства мы должны обеспечить свою продовольственную безопасность, снижать зависимость от импортных поставок, в том числе оборудования, техники, семян". Тогда же, Владимир Путин особо подчеркнул: "Здесь важно все - от модернизации и строительства новых, современных объектов социальной, транспортной инфраструктуры до реализации таких востребованных программ, как сельская ипотека".

А что мы видим? Как на практике осуществилось то, то Президент РФ сказал несколько лет назад? Мы видим явный перекос приоритетов: строят мосты, строят парки и стадионы, строят объекты отдыха… и на это берут миллиарды из бюджета. Все это важно безусловно, но сейчас ли, когда идет война? Без парка можно прожить, а без продовольствия?

Государство сегодня отказывает своему сельхозпроизводителю в поддержке, в льготном кредитовании, и как итог- за 5 лет в России закрылось 35 тысяч крестьянско-фермерских хозяйств. Самое страшное в этой статистике, что закрытые КФХ могут восстановиться, но при одном условии: государственной поддержке. А ее- нет!

Причины известны закрытия КФХ всем известны давно: экспортные пошлины, установленные чиновниками, срезают до трети выручки. В результате фермеры годами работают с нулевой рентабельностью или себе в убыток. Ситуацию добили санкции, введенные в отношении России после февраля 2022 года: цены на технику и топливо взлетели, а ключевая ставка Центробанка сделала кредиты неподъемными.

И вот печальный итог сообщает нам Росстат по Саратовской области: снизилось производство мяса, уменьшилась площадь яровых. В январе-мае-2026 в регионе было выпущено всего 19,3 тысячи тонн мяса скота и птицы (в живом весе). Это на 23,8% меньше, чем за первые 5 месяцев прошлого года и соответствует предпоследнему месту в ПФО (меньше только в Ульяновской области).

И так- по все стране, и фермеры, чтобы окончательно не сработать в убыток, сдают поголовье на скотобойню: закрыть кредиты.

А что вокруг нас? Европа угрожает войной, санкции задушили сельское хозяйство. Мир закрыл для нас границы, а значит и возможности торговли. Всего один пример: Федеральный центр сокращает импорт семян, чтобы дать дорогу российским селекционерам, которых очень и очень мало. Казалось бы, хорошо. Но сельхозпроизводителям от этого только хуже, поскольку импортозависимость по семенам в российском АПК очень высокая. Даже российские ученые-селекционеры признают: они очень отстали от западных коллег, и им приходится сейчас наверстывать упущенное. В итоге, предприятия вынуждены приобретать отечественный семенной материал более низкого качества либо приобретать импортную продукцию, привезенную по серым схемам втридорога. Прибыльность отрасли заметно снижается, часть предприятий может уйти с рынка. И все это на фоне кредиторской задолженности аграриев. Так что вопрос о том, почему российская картошка оказывается дороже импортной, риторический.

Да, санкции ударили по сельхозпроизводителю Да, сельхозпроизводитель готов терпеть, готов искать варианты импортозамещения. Но есть ли на это время, когда кушать хочется сегодня? Самолеты нам перестали продавать, и мы пошли по пути импортозамещения, начали делать свои, но когда на них летать начнем? Через несколько лет, не раньше. А сельское хозяйство? Тут какие варианты? Их просто нет, потому что потребитель ждет продовольствие сегодня.

Помимо прочих проблем, остро стоит и проблема кадров на селе. Их нет! Расхожая фраза журналистов, что «люди бегут из деревни» гуляла в СМИ три десятилетия, не меньше. И вот это стало реальностью. Глава Минсельхоза Оксана Лут сообщила на днях: «Кадровый дефицит есть, нам нужно 160 тысяч человек в год для обновления отрасли, потому что 150 тысяч человек в год уходят». При этом Президент Владимир Путин потребовал к 2030 году увеличить объемы производства сельского хозяйства на 25%, а экспорт — в 1,5 раза. Кто это будет делать, если мы сегодня читаем новости что Минсельхоз фактически отказал сельхозпроизводителю в льготном кредитовании?

Что бы следовало сделать, чтобы спасти окончательное уничтожение сельхозпроизводителя? Полагаем, следует срочно отказаться от этой безумного решения в отказе от льготного кредитования. Тем более, что несмотря на трудности с бюджетом, запас прочности имеется. Просто необходимо поменять приоритеты. Или футбол, или мясо. Или парки, или молоко.

Как вам такая цифра: 53,4 млрд рублей. Столько иностранным легионерам футболистам российский бюджет заплатил в прошлом году. Эту цифру назвал министр спорта Дегтярев. Много это или мало в масштабах страны? И я вас отсылаю к началу статьи, к официальному сообщению минсельхоза: «После пересмотра общий объем государственной поддержки составит 14 млрд 280 млн 542,6 тыс. рублей в 2027 году и по 20 млрд 659 млн 400 тыс. рублей в 2028 и 2029 годах». И на иностранных легионеров 53,4 млрд рублей: в два раза больше чем на поддержку сельхозпроизводителей! Полагаю, это и есть та самая «пятая колонна», которая игнорирует проблемы страны в сегодняшних реалиях.

Что делать? Садиться на диету и совсем перестать питаться, ведь очевидно, что нас ждет дефицит продовольствия при таком подходе, когда футболистам иностранцам отваливаем миллиарды, а своему родному крестьянину отказываем в господдержке?

Здоровые идеи и предложения прозвучали еще в прошлом году на «Российском агротехническом форуме-2025».

Тогда производители сельхозтехники предлагали для выхода из кризиса: снижать ключевую ставку, увеличить финансирование «Программы 1432» с ростом скидки для покупателя до 20-25%, увеличить для заводов субсидию на покупку отечественного оборудования до 50%, вернуть финансирование «Программы 1269» (поддержка экспорта сельхозмашин). Звучали требования защитить рынок от дешевой китайской техники и ввести аналог утильсбора для прицепной и навесной техники. Аграрии просили сделать дешёвые кредиты, установить для краткосрочных кредитов срок хотя бы в полтора года…Их не услышали! Прошел год после того авторитетного форума, но ни одно из предложений не было реализовано, и даже наоборот- как сообщается, государство в лице минсельхоза отказывает теперь в льготных кредитах.

И еще раз хотелось бы сказать о так называемой «пятой колонне». Полагаем, что ее представители окопались и в правительстве РФ, ибо такое решение о фактическом прекращении фактическом льготном кредитовании мог принять только скрытый враг страны. Это при том, что недавно Путин назвал сельское хозяйство одной из ключевых отраслей экономики РФ. . Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совмещенной прямой линии и пресс-конференции два года назад :

"Сельское хозяйство - одна из ключевых отраслей экономики Российской Федерации…Есть программа социально-экономического развития села. Она в целом обеспечена финансированием".

Каким реально, на деле сельское хозяйство обеспечено финансированием мы видим: футболистам иностранцам в два раза больше чем на льготное кредитование сельхозпроизводителя.