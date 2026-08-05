Избирательное правосудие:дети, собаки и извращенцы

В СМИ появилась информация: «Саратовчанка просит главу СК возбудить дело о нападении терьера на ее дочь» и сообщается, что жительница Саратова обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой взять на контроль проверку обстоятельств нападения стаффордширского терьера на ее пятилетнюю дочь. Собака без намордника и поводка в присутствии хозяина напала на девочку, катавшуюся на самокате и животное покусало ребенка. Глава СКР Александр Бастрыкин инициировал проверку обстоятельств нападения бездомной собаки на ребенка в Саратове

Подобные сообщения о нападении собак на детей появляются регулярно, к сожалению. В марте этого года, например, собака в Саратове напала на 11-летнего школьника и Следственный комитет оперативно отреагировал: было возбуждено уголовное дело по факту халатности (ст. 293 УК РФ) со стороны муниципалитета, не организовавшего должный контроль за отловом бродячих собак.

Отрадно, что СК по Саратовской области так оперативно встает на защиту прав детей, пострадавших от собак. А в других случаях? Всегда ли СК РФ по Саратовской области защищает так оперативно права детей?

Есть, другие примеры, когда права детей СК РФ по Саратовской области руководимого Дмитрием Костиным не защищает, и мало того: даже не видит состава преступления о сексуальном домогательстве к детям, и не возбуждает уголовного дела, при всей очевидности преступления.

Видимо, саратовские следователи считают, что сексуальные извращенцы не так опасны, как бродячие дикие собаки?

Да, в случае с нападением собак, это физические травмы на теле. Но травма психологическая у ребенка от внезапной встречи с сексуальным извращенцем разве не опаснее и не серьезнее травмы физической?

Дважды уже в этом году мама 10-летней девочки обращается с заявлением к Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело в отношении двух 17-летних парней, после сексуальных домогательств которых у 10 летней дочери возникли серьезные проблемы со здоровьем.

Но в ответ, как говорится- гробовая тишина. Никаких мер. Никакого уголовного дела! После нападения собак на детей родители пострадавших детей предъявляют в качестве доказательств вины хозяина собаки медицинские справки об укусах на теле ребенка, иных травмах, после чего под контролем Александра Бастрыкина СК РФ по Саратовской области быстро возбуждает уголовное дело!

А в случае с девочкой, у которой возникли проблемы после встречи с сексуально озабоченными извращенцами? Тут полная тишина! Хотя и тут тоже есть медицинские справки, но уголовное дело не возбуждают. Почему?

Мама девочки пишет в заявлении на имя Бастрыкина:

«После обращения к Вам, прошло более двух месяцев, однако по факту моего обращения никаких конкретных мер не принято, процессуальное решение также не принимается, уголовное дело по факту моего обращения к Вам, по-прежнему, не возбуждается. 30 марта 2024 года моя дочь как обычно, в дневное время вышла погулять на улицу со своими подругами, несовершеннолетними… Примерно в 16 часов 20 минут на абонентский номер моего мужа позвонила взволнованная и испуганная дочь и сообщила, что ее с подругами нужно срочно забрать с центральной площади села Павловка, так как к ним пристают «неадекватные бородатые дядьки». Муж и друг немедленно поехал искать детей. Обнаружил девочек: дети стояли около здания, плакали, были в подавленном эмоциональном состоянии, сильно напуганы, их в буквальном смысле слова трясло от страха. Моей дочери на тот момент было десять лет! Девочки рассказали, что незнакомые им ранее бородатые парни, которым на вид было не менее 25 лет, приставали к ним, высказывали явное желание познакомиться, хватали их за руки, предлагали нашей дочери уединиться с ними, издевательски говорили: «Вы что боитесь бородатых дядек, Вам интересно познакомиться с бородатыми мужиками»? Аналогичным образом «бородатые парни» вели себя с подругами. Девочки попытались просто уйти, попросили не приставать к ним, и не трогать их, однако, «бородатые парни» продолжая неадекватные попытки завязать знакомство, начали показывать какие-то фотографии на мобильном телефоне, убеждать, что они уже взрослые, и с ними девочкам будет очень интересно, после чего эти бородатые парни начали преследовать, когда девочки побежали от них. Потом они отстали, когда увидели, что дочь кому-то звонит, и просит помощи…».

Подробнее с тем, что произошло можно прочитать в статье на сайте газеты «Саратовский репортер» «ПОЧЕМУ СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПОД РУКОВОДСТВОМ КОСТИНА НЕ ЗАЩИЩАЕТ ПРАВА ДЕТЕЙ» https://rsar.ru/index.php/home/824-pochemu-sledstvennyj-komitet-pod-rukovodstvom-kostina-ne-zashchishchaet-prava-detej

Увы, встреча с двумя извращенцами для девочки бесследно не прошла и вот что пишет по этому поводу мама девочки на имя Александра Бастрыкина:

«Мы стали замечать, что наша дочь увидев бородатых людей начинает плакать, и прижиматься к нам, при этом в глазах дочери появляется страх, ребенок не может уснуть ночью, больше не спит без включенного света , перестала выходить с подружками на улицу, то есть, с каждым днем ее психическое состояние становилось только хуже, нарастала тревожность. Мы обратились в правоохранительные органы, но в возбуждении уголовного дела нам было отказано по формальным основаниям и надуманным причинам. Фактически проверку по нашему сообщению о преступлении никто не проводил, ограничившись видимостью осуществления действий. Вместе с тем, обращаясь к Вам, я надеюсь на справедливое, честное и объективное расследование, а не на формальный подход и видимость проведения следственных действий».

Логика у саратовских следователей, видимо такая: собака гораздо опаснее извращенцев, которые приставали к детям и поэтому в первом случае уголовное дело возбуждают, а во втором не надо этого делать? Но ведь уголовная практика преступлений на сексуальной почве, увы, печально известна, и чем могут заканчиваться подобные сексуальные приставания на улице вечером известно всем. Хорошо, что девочка успела позвонить, и на выручку приехал отец. А если бы нет?

СК РФ по Саратовской области в лице руководителя Костина не видит социально-опасного проявления того, что случилось, не видит повода для возбуждения уголовного дела.

Между тем, последствия встречи девочки с двумя сексуальными извращенцами, закончились для маленького организма проблемами, и разве этого по мнению Костина не достаточно для возбуждения уголовного дела? И вот как об этом мама сообщает во втором заявлении на имя Александра Бастрыкина:

«Мы как родители, очень сильно переживаем за физическое, а также психоэмоциональное состояние дочери, и в связи с заметно ухудшающимся состоянием ее здоровья, после перенесенного стресса, мы были вынуждены обратиться за консультацией к специалистам медикам Саратовского Государственного Медицинского Университета имени В.И.Разумовского.22 января 2026 года наша дочь была осмотрена комиссионно:

Профессором кафедры «Психиатрии , наркологии и клинической психологии СГМУ им.В.И. Разумовского», заведующим отделением ментальных расстройств УКБ № 4, доцентом кафедры «Проледевтики детских болезней , детской эндокринологии и диабетологии СГМУ им.Разумовского», врачом-неврологом, врачом- психотерапевтом. При осмотре консилиумом врачей нашей дочери был поставлен основной диагноз: «Посттравматическое стрессовое расстройство F43.1» , также было поставлено сопутствующее заболевание: -расстройство вегетативной нервной системы не уточненное -синкопальное состояние в анамнезе -G 90.3 , вегетативная дисфункция пубертатного периода. При этом нашей дочери назначено лечение и рекомендовано стационарное обследование в УКБ № 4».

В случае с укусами собак, это медицинская справка об укусах, в случае с девочкой к которой приставали на улице сексуальные извращенцы, диагноз куда хуже, так как связан с психологической травмой. Рана на теле после укуса собаки заживет, а вот травма психологическая может остаться и на всю жизнь…

Но… СК РФ по Саратовской области не видит оснований для возбуждения уголовного дела, не видя причинно-следственной связи между встречей девочки с «бородатыми парнями», грязно домогавшихся к ней, и возникших последствий для здоровья после такой встречи. Как так может быть?! Быть может у следователей, отказывающих в возбуждения уголовного дела просто нет детей и им непонятны переживания родителей?

Вот если была бы собака, покусала девочку, тогда другое дело… Такова логика следователей, отказывающих в возбуждении уголовного дела?

Сексуальные извращенцы, по логике следователей безопаснее собак?