ИА "СарИнформ" встал на защиту сексуальных извращенцев?

«В Саратовской области завершили расследование дела об избиении подростков» - сообщило ИА «СарИнформ» и далее это ИА пишет: «На днях расследование завершилось. Дело ушло в марксовскую прокуратуру. Если та одобрит обвинение, мужчины предстанут перед судом».

Странно, не правда ли: рядовое дело с какими-то подростками, которых якобы избили какие-то мужчины. Почему это дело вдруг привлекло внимание информагентства?

Стоит обратить внимание, что это информационное агентство опубликовало фамилии двух мужчин, которые якобы, «избивали братьев подростков», при этом, не опубликовав фамилии подростков. Разглашение фамилий сделано до суда, и полагаем, специально, с целью давления на суд.

При этом, правоохранительные органы, как мы полагаем, злоупотребляя своим служебным положением и правами, сообщили все подробности данного дела и вопреки закону нарушили тайну следствия. Прокурор области,полагаем, оценит по Закону такие действия тех сотрудников, которые умышленно «слили» информацию.

Это интернет издание пишет: «В Саратовской области завершили расследование дела об избиении подростков. Об этом «СарИнформу» сообщили в правоохранительных органах».

На профессиональном языке правоохранителей это называется не «сообщить», а «слить информацию». «Сливают» информацию, имея какой-то умысел и тогда, когда в этом есть острая необходимость засветить через СМИ ситуацию. Что и было сделано в данном случае: «СарИнформ» был использован, полагаем, как обычный «сливной бачок», причем информации непроверенной и недостоверной.

Журналистам этого издания стоило бы знать, что дело о якобы «избитых» подростках, и о попытках сексуальных домогательств с их стороны, сегодня находится на контроле у Генерального прокурора РФ и прокурора Саратовской области.

Одних только нарушений УПК РФ более двадцати в деле об «избиении подростков». И поэтому, понятно стремление правоохранительных органов «поделиться информацией» с ИА «СарИнформ» при таких нарушениях в деле, в надежде что если информация появилась в СМИ, то о нарушениях не напомнят.

Но одно нарушение порождает другое: следователь Следственного отдела Марксовского района Караков допустил в деле 22 нарушения УПК РФ, а теперь его коллеги нарушив тайну следствия «слили» в СМИ подробности дела которое еще не ушло в суд. Если так пойдет и дальше, то сам следователь Караков и его коллеги, «слившие» информацию, могут и сами пойти под суд за разглашение тайны следствия до суда.

Злоупотребляя, полагаем, своим правом и нарушая Закон «О СМИ» ИА «Саринформ» при этом не называет фамилии главных фигурантов: тех, кого, якобы избили. Почему же так избирательно журналисты поступают? Фамилии тех, кто якобы бил назвали, а тех, кого якобы избили- нет. Отчего же так? Был заказ назвать одни фамилии, а другие не называть?

Знает ли журналист, что девочка 10 лет ( а не 11 лет как он написал), к которой приставали на улице и сексуально домогались, теперь имеет серьезное психическое заболевание после встречи с извращенцами, что подтверждено медицинскими справками и консилиумом серьезных врачей?

«СарИнформ пишет: «Вечером в парке 16-летние братья Андрей и Дмитрий увидели трех маленьких школьниц и попытались с ними познакомиться. Общаясь с девочками, Дмитрий пошутил: «Моя борода не отвлекает вас?». Одна из девочек сказала, что ей 11 лет и знакомиться она не хочет. Тогда братья пошли своей дорогой».

Идалее это информагентство, явно со слов правоохранителей, «сливших» им информацию пишет : «Отметим, по версии следствия, братья не приставали к девочкам, не обзывали их и не трогали». Строя так свое сообщение о «версии» это информагентство становится явно на сторону правоохранителей не разобравшись в сути дела. Заказ?

«СарИнформ сообщает: «По версии следствия, мужчины принялись избивать братьев-подростков. На днях расследование завершилось. Дело ушло в марксовскую прокуратуру. Если та одобрит обвинение, мужчины предстанут перед судом».

Все было на самом деле, как говорят, совсем наоборот. Во-первых, отец приехал спасать свою 10 летнюю дочь и двух подруг девочек 9-лет от сексуальных домогательств двух половозрелых 17-летних бородачей парней.

По мнению «СарИнформа» опубликовавшего «слитую» им информацию правоохранителями это нормальная ситуация когда 17- летние взрослые парни пристают к 9 летним школьницам на улице и сексуально домогаются не скрывая своих намерений?

Если бы журналисты этого издания потрудились бы промониторить ситуацию,а не полагаться только на ту информацию которую им «слили», то они бы увидели в Интернете как минимум несколько статей на данную тему, которые были опубликованы на сайте газеты «Саратовский репортер» и на ленте телеграм канала «На самом деле».

Но журналисты этого издания решили довериться той информации которую им «слили», а значит, это был заказ ? И плевать, что речь тут идет о сексуальных извращенцах и хорошо, что подоспел на помощь отец и защитил дочь. Или не надо было защищать ребенка от сексуальных домогательств по мнению журналистов этого агентства?

Например, журналистам «СарИнформа» можно ознакомится со статьей на сайте «Саратовского репортера» опубликованной на днях : «Саратовский правовой беспредел» https://rsar.ru/index.php/home/823-saratovskij-pravovoj-bespredel, или со статьей опубликованной 26 февраля этого года : « В город Маркс вернулся 1937 год». https://rsar.ru/index.php/home/774-v-gorod-marks-vernulsya-1937-god

В этих и других статьях журналисты «СарИнформа» нашли бы исчерпывающую информацию по этому делу.

Перед публикацией вышеупомянутой «слитой» информации «Саринформ» мог бы обратится за официальными разъяснениями и к адвокату. Но делать этого журналисты издания не стали, значит, и правда, ЗАКАЗ?

Журналисты «Саринформа» обратившись за консультацией к адвокату, у знали бы от него, что это дело сегодня находится на контроле у Генерального прокурора РФ и у прокурора Саратовской области.

Журналисты узнали бы от адвоката и фамилии «избитых подростков», которых они назвали по именам. И вот выдержка из жалобы адвоката Генеральному прокурору РФ с которой могут ознакомиться журналисты «СарИнформа», и это не «слив» от правоохранителей, а подлинная правда, подтвержденная документами:

«Всё началось с того, что 30.03.2024 девочки ( имена не указываем по этическим соображениям-ред.) в дневное время вышли погулять на улицу. Примерно в 16 ч. 20 мин., отцу позвонила дочь и сообщила, что её с подругами необходимо забрать с центральной площади, так как к ним пристают «неадекватные бородатые дядьки». Дети стояли около здания и плакали, их трясло от страха. При этом они рассказали отцу, что бородатые парни приставали к ним, хватали их за руки, также предлагали его дочери уединиться с ними, такие же требования были предъявлены и к другим девочкам. Так же дети рассказали, что эти бородатые парни их преследовали, когда девочки убежали от них.После того как отец девочки им представился парням и спросил, кто из них хватал несовершеннолетних девочек за руки и пытался увести в безлюдное место, один из них одетый в темно-синюю кофту в явной агрессивной форме с использованием нецензурной лексики сказал ему: «тебе какое на х@й дело», «езжай на х@й отсюда»… к месту конфликта друг отца, и как раз в тот момент, когда бородатые парни начали свои агрессивные действия, размахивая руками и ногами. Вновь всё тот же парень в темно-синей кофте без объяснения причин нанес два удара руками в область лица прибывшего друга отца, после чего последний упал спиной на асфальт, при этом, получив рассечение глаза, и кровотечение из носа. Практически одновременно парень, одетый в белую кофту, нанес ему отцу девочки два удара руками в область лица, вследствие чего у него закружилась голова и из носа пошла кровь. При этом необходимо отметить, что удары у этих парней были поставленные, и весь период конфликта они находились в боксерской стойке. Как потом стало известно, их отец является преподавателем «Спортивной школы олимпийского резерва» по боксу. Как позже выяснилось, это были жители Саратова: Исмаилов Дмитрий Эдуардович и Исмаилов Андрей Эдуардович».

Журналистам «СарИнформа» не мешало бы знать, что только за 2026 год, если мы посмотрим статистику, новости о сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних приходили из Подмосковья, Челябинска, Сургута, Новосибирска, Краснодара… Не обошла эта проблема, к великому сожалению, и Саратовскую область.

Но почему «Саринформ» не пишет о бездействии руководителя управления СК РФ по Саратовской области Дмитрия Костина и его подчиненных из СО Маркса по непринятию мер по расследованию и возбуждению уголовного дела по факту сексуального домогательства в отношении несовершеннолетней девочки? Потому что это «заказ» - писать не о сексульных домогательствах, не об извращенцах которые приставали к девочкам 9 и 10 лет а об отце, которые защитил свою дочь? У граждан уже нет такого права- защищать свою честь и честь своих детей? «СарИнформ» предал гласности информацию, которую им слили в правоохранительных органах и в интересах этих правоохранительных органов. При этом, разве «СарИнформ» не уподобился «сливному бачку», не проверив информацию всесторонне? Можно ли доверять такому СМИ?

P.S.

В конце статьи немного хотели бы напомнить читателям о том, что такое «СарИнформ», и почему ему по нашему мнению не следует доверять. Вот как об этом сообщало одно из СМИ Саратова:

«За последние пару лет депутат Саратовской облдумы от "Единой России" Андрей Воробьев вступил не только в сонм местных "королей госзаказа", но и - неформально - вошел в число издателей. Уровень благосостояния парламентария настолько высок, что он вполне может позволить себе содержать медиабизнес - ИА "СарИнформ". Правда, юридически оставаясь к нему непричастным: для этого у него есть партнеры и аффилированные лица, проще говоря, волонтеры (это слово так полюбилось Воробьеву в последнее время). Однако реноме сподвижников облдепа вызывает серьезные вопросы. В частности, учредитель ИА "СарИнформ" и его фактический основатель Юрий Рухлов был признан судом виновным в хранении наркотиков».

Быть может в офисе ИА «СарИнформ» стоит провести обыск? Вдруг там хранит наркотики основатель этого ИА?