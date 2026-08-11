Может ли отец братьев Исмаиловых быть преподавателям бокса??

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В Федерации бокса Российской Федерации знают о «подвигах» братьев: там должны принять решение по факту соответствия его  работы в  должности  тренера   их отца

 

Отец этих «боксеров»  является преподавателем «Спортивной школы олимпийского резерва» по боксу. Его сыновья занимаются  в Школе,  где  преподает их отец бокс, и это Исмаилов Дмитрий Эдуардович  и Исмаилов Андрей Эдуардович.

А теперь вопрос: «Имеет ли моральное право после всего произошедшего их отец преподавать детям в Школе?». Этот вопрос  и официальный редакционный запрос мы адресуем  Федерации бокса РФ и Министерство спорта РФ  и отсылаем  текст публикации «Саратовский правовой беспредел»  https://rsar.ru/index.php/home/824-pochemu-sledstvennyj-komitet-pod-rukovodstvom-kostina-ne-zashchishchaet-prava-detej и  ИА «СарИнформ встал на защиту сексуальных извращенцев?» https://rsar.ru/index.php/home/831-ia-sarinform-vstal-na-zashchitu-seksualnykh-izvrashchentsev

После  встречи с братьями Исмаиловыми которые сексуально домогались к  трем девочкам 9 и 10 лет,  одна девочка 10 лет  серьезно заболела, и вот  недавний диагноз, который был поставлен врачами недавно, по настоянию её родителей первым СО первого отдела по РОВД СУ СК РФ по Саратовской области  была проведена судебно-медицинская экспертиза.

 По  результатам экспертизы  было  получено заключение эксперта №90 от 02.07.2026 и это заключение  малоутешительно. Согласно первичной амбулаторной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы (заключение комиссии экспертов от 19.06.2026 -24.06.2026  №871)  МЗ СО ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии» выяснилось, что   у девочки  «развилось психическое расстройство в виде посттравматического стрессового расстройства F43.1 (по МКБ 10)».

Возникло бы подобное расстройство у девочки, не встреть она и ее подруги в тот злополучный вечер три года назад  двух сексуально озабоченных братьев грязно и нагло к ним домогавшихся? Вопрос более, чем риторический: не было никаких причин у организма здоровой девочки для возникновения подобного расстройства, что и подтвердила экспертиза:

«Психическое расстройство в виде посттравматического стрессового расстройства  у Насти ( имя изменено по этическим причинам – ред.) находится в прямой причинно-следственной связи с вредом, причинённым здоровью…». Вывод такой: согласно заключению эксперта,   в результате неправомерных действий братьев Исмаиловых несовершеннолетней девочке был причинён вред здоровью, квалифицирующийся как средней тяжести вред здоровью по признаку длительного расстройства здоровья – временное расстройство здоровья продолжительностью свыше трёх недель от момента причинения травмы (более 21 дня), что является, естественно, достаточным основанием для возбуждения уголовного дела.  Об этом  написал адвокат в жалобе Генеральному прокурору РФ.  Какое решение будет принято?

Вся фабула дела изложена в статье « О саратовском  правовом беспределе  узнают в Администрации  Президента РФ», куда   мама   девочки записалась на прием и который состоится  совсем скоро. https://rsar.ru/index.php/home/830-o-saratovskom-pravovom-bespredele-uznayut-v-administratsii-prezidenta-rf