Бородатые "дети" и "Единая Россия" в Саратове

Почему партия власти в Саратове своих сдает так легко и быстро?

Сдают моментально: даже флюгер поворачивается по ветру медленнее, чем «Единая Россия» реагирует на любые «сквозняки» в своей партии. И…подключают к этому подконтрольную «Единой России» прессу. В нашем случае- «Четвертую власть» и «Саринформ». Первое ИА сообщило , что мужчины «избили» «подростков», а второе ИА написало, что «избили» «детей». Не написали, однако едросовские ИА главное, что 17-летние бородатые «дети», профессионально занимающиеся в боксерской школе отца в Саратове, получили по ушам от взрослых за то, что сексуально домогались до трех девочек: двоим 9 лет, третьей 10 лет. Каково вам такое: два 17 летних сексуально озабоченных парня пристают на улице к девочкам 9 и 10 лет? Это разве нормальная ситуация? И никакой реакции правоохранительных органов: дело уголовное по факту сексуальных домогательств не желают возбуждать, но хотят засудить отца, который защищал дочь от сексуальных домогательств. А теперь подконтрольные «Единой России» СМИ пишут об этом, как бы смакуя: целых два депутата , целых два члена «Единой России» избили детей! Ну надо же, какой беспредел! Не пожелали бы вашему ребенку встретить на улице таких бородатых «детей»!

Люди, похоже, это обычный расходный материал для партии власти в Саратове, в чем убеждались мы не раз. Сегодня, если у тебя все хорошо, если ты имеешь уважение, деньги, бизнес, если ты депутат и отстаиваешь везде и всюду линию партии, то ты нужен. А если вдруг завтра, что-то пойдет не так, как видится партии власти в Саратове, то ты уже не нужен со своими проблемами.

И даже больше: могут отнять и деньги, и бизнес, могут изжить со своим бизнесом из региона…Чуть что не понравилось партии власти в Саратове., тебя забывают тут же! Причем, даже забывают и вычеркивают из всех своих списков мгновенно и не разобравшись: а быть может, произошла какая-то ошибка, недоразумение, и человека оклеветали, оболгали…

Удивительно согласованно, день в день, час в час, слово в слово, появились заметки на одну и ту же тему в двух подконтрольных «Единой России» интернет- изданиях : «Четвертая власть» и «СарИнформ». Они написали о рядовом совершенно деле: о якобы, избиении двух подростков двумя мужчинами. Никакое себя уважающее издание не будет опускаться до такого мелкотемья: подумаешь, какие-то мужчины побили каких-то подростков! Вокруг совсем другие, серьезнее куда проблемы!

Но не все так просто, и повод для этих заметок в подконтрольных партии власти в Саратове был вполне определенный: это не обычные и простые мужчины, а это… члены «Единой России», депутаты районных собраний! И вот как пишет об этом в заметке подзаголовком «Под Марксом двух депутатов обвиняют в хулиганстве с избиением подростков» Интернет-издание «Четвертая власть»:

«Фигурантами дела оказались депутат Марксовского райсобрания Айдар Байзульдинов и депутат Татищевского райсобрания Роман Мартынов».

Читателю дают понять: дело не в подростках, которых, якобы избили, а дело в депутатах и членах партии власти, осмелившихся побить «детей», как написал «СарИнформ», да еще «детей» и бородатых!

Подобная заметка, полагаем появилась совсем не случайно накануне выборов в Госдуму, а чтобы показать общественности: смотрите, мы «очищаем» свои ряды от своих неправильных членов партии! Выглядит, конечно, очень нелепо, глупо, смешно, и…подло. Вчера эти люди были в почете у партии власти, а сегодня вдруг стали для этой партии плохими, на них надо вешать клеймо, и это надо выносить на всеобщее обозрение посредством своих подконтрольных изданий? Тем более, происходит это с вопиющим нарушением закона: расследование уголовного дела только завершено, оно еще не направлено в суд, а людей обвиняют во всех грехах! Почему бы не разобраться. Выяснить, что случилось на самом деле?

Издания «Четвертая власть» и «СарИнформ» публикует информацию предоставленную правоохранительными органами еще до суда, называя фамилии. При этом, ни одно издание даже не удосужилось узнать мнение второй стороны, связаться с адвокатом с самими депутатами.

Опубликованная как первым, так и вторым изданием информация, которую им «слили» из правоохранительных органов, звучит как полнейший бред и ахинея, и иначе это никак не назвать и опубликованное полностью противоречит здравому смыслу, например, такое:

«По версии следствия, в марте 2024 года в селе Павловка Марксовсого района двое братьев, на тот момент несовершеннолетних, попытались познакомиться с девушками-подростками».

К чему это написано? Чтобы защитить следственный отдел Маркса , который допустил более 20 нарушений УПК РФ в этом деле и именно поэтому решено было организовать «слив» из правоохранительных структур и публикацию?

Издания между тем, не пишут, что на тот момент бородатым братьям, или как пишет «СарИнформ», «детям» Исмаиловым было по полных 17 лет, а девочкам к которым они сексуально домогались …было одной 10 лет , а двум другим по 9 лет. Как это можно представить нормальному человеку:два бородатых парня кавказской наружности подходят к девочкам 9 и 10 лет… Это нормальная ситуация? И издания со слов правоохранителей пишут, что бородатые «дети» просто захотели познакомиться! Вот это да! Тем не менее, и «Четвертая» Власть» и «СарИнформ» публикует это даже не подвергнув хотя бы приблизительной оценке ту информацию , которую им «слили». А «СарИнформ» вообще написал в заголовке: «Двух саратовских депутатов обвинили в избиении детей». Детей! Вы видели читатель где-нибудь бородатых «детей» ?!

На каких людей попыталось поставить клеймо через свои подконтрольные издания «Единая Россия» в Саратове?

Для полной объективности полагаем, будет правильным написать о том человеке который избил бородатых «детей» и профессиональных боксеров. Издание называет его фамилию и это Айдар Байзудьдинов. Падких на сенсацию журналистов привлекло именно это, как мы уверены: как не написать про известного человека, да еще в том контексте, что он якобы избил детей! Это же ведь сенсация!

Напомним нашему уважаемому читателю, возглавляемый вот уже почти 20 лет Айдаром Байзульдиновым Племзавод «Трудовой» знают далеко за пределами Саратовской области, как флагман сельскохозяйственного производства в Саратовской области и племзавод входит в десятку лучших молочных производств России. Все это создал, начиная с 2008 года когда он возглавил «Трудовой» «мужчина», избивший двух бородатых «детей» по версии «СарИнформа».

Конечно, читателю можно втюхивать любую чушь, но простые люди видят и знают совсем другое об Айдаре Байзульдинове, и о «Трудовом», и вот что писала не так давно «Комсомольская Правда в Саратове»:

«С 2008 года во главе этого современного предприятия стоит Айдар Байзульдинов, занимающий должность генерального директора АО «Племзавод «Трудовой». Руководитель заслужил уважение у коллектива своей энергией созидания, умением мыслить на перспективу, смекалкой и знаниями хорошего хозяина, заботой о людях села. Передовые технологии и современная техника, методы энерго- и ресурсосбережения, - все это помогает племзаводу расти, развиваться и наращивать производственные показатели. На предприятии создана единая цифровая служба взаимодействия между всеми подразделениями акционерного общества. Здесь введено в эксплуатацию для 150 тысяч тонн зеленой массы. Постоянно обновляется технопарк, для того чтобы оптимизировать процесс обработки почвы. Благодаря управлению Айдара Сыремовича и государственной программе «Развитие АПК» был возведен исключительный молочный комплекс, рассчитанный на 6 000 голов скота, не имеющий аналогов в Саратовском регионе. Инновационный комплекс включает в себя дюжину коровников, 5 помещений для доения, а также специализированные зоны для нелактирующих коров, телят и молодых телок. Продумано все до мелочей: от комфорта животного до улучшения производственных процессов. Эффективность не заставила себя ждать – в 2024 году производство молока на одну корову достигло впечатляющих 12 885 килограммов, что является одним из лучших показателей по стране. В феврале 2025 года на молочном комплексе была введена в эксплуатацию передовая доильная установка «Зал Дабл АП 2х40», отличающаяся высокой производительностью за счет современного параллельного формата европейского образца.

В 2025 году АО «Племзавод «Трудовой» завершило строительство животноводческого комплекса молочного направления на 1200 коров с доильным залом, рассчитанным на 80 голов, а также комплекса для выращивания молодняка крупного рогатого скота голштинской породы (1448 голов).

На сегодняшний день АО «Племзавод «Трудовой» является одним из ведущих сельскохозяйственных предприятий: его доля в общем объеме производимого молока составляет 86% в Марксовском районе и 51% в Саратовской области.

Немаловажным условием, которое привело племзавод «Трудовой» в авангард регионального агропрома, является дружеская обстановка в коллективе и социальные гарантии для него. Особое значение придается охране труда и технике безопасности, что направлено на снижение травматизма на производстве и формирование безопасных условий труда. Средний доход на предприятии равен 78 222 рублям, за что его руководству была вручена губернаторская награда за выдающиеся достижения в агропромышленной сфере, подтверждая её репутацию как ответственного работодателя».

Стоит журналистам этих изданий и читателям так же знать, что Айдар Байзульдинов сам лично, и его предприятие оказывает огромную помощь СВО.

Благодарственные письма за неоценимую помощь бойцам пришли от: командира 120-ой гвардейской артиллерийской бригады подполковника Р. Фассахнеева, от командира воинской части № 29598 подполковника А .Скрипка, от командира воинской части № 21208 полковника А. Кастальского, командира 194 мотострелкового полка 3-й общевойсковой армии Южного военного округа подполковника Р. Байрамкулиева, командира 33-го мотострелкового полка майора Мельника, от командира 69-ой отдельной бригады прикрытия Восточного округа полковника В. Козак. Благодарят в своих благодарственных грамотах за неоценимую огромную помощь фронту руководитель волонтерского центра «Мы вместе Z» О. Егорова и руководитель БФ «Защитник» А. Полях. Сам же Айдар Байзульдинов награжден медалями: «За содействие специальной военной операции», «За помощь фронту».

И все это предлагается перечеркнуть в суде, обвинив такого руководителя в том, что он якобы «избил» вместе со своим другом их Татищевского района и тоже депутатом двух бородатых «детей», как пишет «СарИнформ»?

Даже если что-то и было подобное, то как вы считаете , уважаемый читатель, имеет ли право отец маленькой дочери которой едва исполнилось 10 лет, прийти на помощь и защитить от сексуально озабоченных 17-летних бородатых «детей», домогавшихся к девочкам 9 и 10 лет? Конечно, любой отец имеет такое право остановить негодяев и даже отвесить им пару оплеух! Скажем больше: не просто имеет такое право, но и должен это сделать!

И как вы считаете, читатель это справедливо, что возбуждают уголовное дело ( и то, спустя целых полгода почему-то «вдруг» !!!) в отношении отца, как будто бы он избил двух бородатых «детей» боксеров чуть ли не до полусмерти? Но одновременно с этим третий год не возбуждают уголовное дело по факту сексуальных домогательств к его дочери! Как расценивать такое избирательное правосудие? Мама девочки дважды писала Александру Бастрыкину, в наш региональный СК РФ Дмитрию Костину заявления с требованием о возбуждении уголовного дела. Но все молчат, как будто бы ничего не случилось: и руководитель саратовского СК Дмитрий Костин, и прокуратура области. При этом, что подтверждено многими медицинскими справками, экспертизами и консилиумами серьезных врачей, девочка после встречи и после сексуальных домогательств «детей» бородачей находится уже третий год в состоянии психического расстройства, проходит лечение! Это как вообще можно объяснить? Отца, попытавшегося защитить честь ребенка собираются судить, а самих бородатых «детей», своими действиями причинившие вред здоровью ребенка нет?

СФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО СОБИРАЮТМСЯ НАПРАВИТЬ В СУД!

«Четвертой власти» и «Саринформу», полагаем, прежде чем публиковать информацию со слов представителей правоохранительных органов, и предавать ее гласности, следовало бы проверить факты, следовало бы знать, что уголовное дело которое скоро планируют направить в Марксовский суд, СФАЛЬСИФИЦИРОВАНО, и это подтверждается документами, которые направлены в Генеральную прокуратуру РФ и СК РФ.

Представители вышеназванных изданий могут ознакомиться с фрагментом заявления адвоката на имя Генерального прокурора РФ, где приводятся факты такой фальсификации:

«Для правильного установления указанных побуждений в случае совершения виновными насильственных действий в ходе ссоры, либо драки, судам необходимо выяснять, кто явился их инициатором, не был ли конфликт спровоцирован для использования его в качестве повода к совершению противоправных действий.

Если зачинщиком ссоры или драки явился потерпевший, а равно в случае, когда поводом к конфликту послужило его противоправное поведение, лицо не подлежит ответственности за совершенное в отношении такого потерпевшего преступления из хулиганских побуждений.

Таким образом, действия братьев Исмаиловых носили явно выраженный характер противоправных действий, исходя из чего в действиях Байзульдинова А.С. и Мартынова Р.А. отсутствует умысел на совершение хулиганских действий.

В отношении же Байзульдинова Виктора, которого вообще не было на месте конфликта, органу следствия необходимо принять решение о прекращении его уголовного преследования за отсутствием в его действиях преступного деяния, инкриминируемого ему согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого от 30.06.2026.

Также необходимо напомнить (ранее было обращение в СК РФ), что 05.12.2025 после возбуждения уголовного дела руководителем Марксовского МСО СУ СК РФ по Саратовской области Тюриной А.С. было вынесено постановление о соединении уголовных дел № 12402630015000051 по ч. 1 ст. 115 УК РФ и № 12502630015000063 о совершении Байзульдиновым А.С., Мартыновым Р.А. и Байзульдиновым В.С. преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Таким образом, руководитель Марксовского МСО СУ СК РФ по Саратовской области майор юстиции Тюрина А.С вместо того, чтобы проконтролировать прекращение уголовного дела № 12402630015000051, возбужденного 10.12.2024 по ч. 1 ст. 115 УК РФ, в связи с отсутствием состава преступления (за отсутствием легкого вреда здоровью), в своем постановлении указывает, что: «Учитывая, что Байзульдинов А.С., Байзульдинов В.С. и Мартынов Р.А. являются лицами, совершившими несколько преступлений, указанные уголовные дела в отношении Байзульдинова А.С., Байзульдинова В.С. и Мартынова Р.А. необходимо соединить в одно производство для полного и объективного их расследования.

При этом, руководитель СО Тюрина А.С. уголовное дело № 12402630015000051 соединила в одно производство с уголовным делом №12502630015000063, присвоив соединенному уголовному делу №12402630015000051, то есть руководитель в целях сохранения позитивной статистики (без прекращённых дел) сознательно объединила два уголовных дела в одно производство, заведомо указав, что Байзульдинов А.С., Байзульдинов В.С. и Мартынов Р.А. совершили несколько преступлений, что не соответствует действительности и противоречит материалам уголовного дела. Однако ошибочно незаконно возбужденное уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК РФ осталось завуалированным вследствие соединения его с уголовным делом № 12502630015000063 по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Далее, как уже ранее было доведено до руководства СК России, должностные лица Марксовского МСО СУ СК РФ по Саратовской области, из иной личной заинтересованности, выразившейся в сохранении должностного положения, обусловленной побуждениями карьеризма, а также в целях улучшения показателей своей работы, дальнейшего продвижения по службе, желая улучшить свой авторитет занимаемых должностей, изготовили постановление о возбуждении перед руководителем следственного органа ходатайства о продлении срока предварительного следствия от 10.11.2025, при этом сфальсифицировали подпись заместителя Председателя Следственного Комитета Российской Федерации генерал-полковника юстиции Е.Е. Леоненко.

Данный документ был обнаружен после первого ознакомления с материалами уголовного дела №12402630015000051 в порядке ст.217 УПК РФ. Позднее должностные лица путем подмены данного юридически значимого документа, заменили его на другой документ, а именно на постановление о приостановлении предварительного следствия по п. 3 ч.1 ст. 208 УПК РФ, в связи с неустановлением места положения подозреваемого Байзульдинова А.С. и отсутствием реальной возможности его участия в уголовном деле, что не соответствует действительности, так как Байзульдинов А.С. никуда не уезжал и был доступен для органа следствия.

Таким образом, должностные лица попытались скрыть подложный документ, однако, 26.12.2025 года при рассмотрении в Марксовском районного суде Саратовской области материалов дела № 3/14-4/2025 об установлении обвиняемому Байзульдинову В.С. и его защитникам адвокатам Синотову М.А., Абдрахманову Р.М. срока ознакомления с материалами уголовного дела, к материалам был приложен сфальсифицированный документ с подписью заместителя Председателя СК России генерал-полковника юстиции Е.Е. Леоненко. Данный документ отражен в описи документов, а также был изучен в ходе судебного заседания и указан в протоколе судебного заседания по делу № 3/14-4/2025.

Вышеизложенные факты свидетельствуют о беззаконии и правовом беспределе, происходящем в Марксовском МСО СК РФ по Саратовской области при производстве предварительного следствия, где целью работы является лишь красивая статистика и отчетность, согласно которой к уголовной ответственности были привлечены два депутата.

Из-за таких руководителей и следователей органов следствия теряется вера в справедливость и в принцип неизбежности наказания за совершённое преступление, из-за бездействия которых по настоящее время братьям Исмаиловым (домогавшимся до малолетних девочек) удаётся избежать уголовной ответственности, а у Байзульдиновой Миланы (11 лет ) из-за событий, произошедших 30.03.2024, ухудшилось состояние здоровья и консилиумом врачей ей был поставлен диагноз «Посттравматическое стрессовое расстройство F 43.1».

Как вам такие факты, господа коллеги журналисты из «Четвертой Власти» и «СарИнформа»?

Быть может вам стоит принести официальные извинения тем, кото вы упомянули в своих публикациях: С. Байзульдинову и и Р. Мартынову о опубликовать опровержение?

Так будет честно и порядочно, и ваши издания не потеряют уважения со стороны ваших читателей. И даже наоборот: станут уважать, как всегда люди уважают тех, кто умеет признавать свои ошибки.

Да и потом надо ли вам ТАКОЕ, господа журналисты, покрывать действия следователей из Маркса, и руководителя регионального СК РФ Костина, которые сфальсифицировали этого уголовное дело и теперь всеми правдами и неправдами пытаются его «пропихнуть» в суд?

А ваши издания просто использовали как инструмент: придать огласке факты, которые не соответствуют действительности…