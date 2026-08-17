Кому помешал в Саратовской области повар узбек?

Настоящий, вкусный, ароматный узбекский плов может приготовить только повар узбек. Где такой плов можно отведать теперь в Саратовской области? Да почти нигде: нет узбека, нети настоящего узбекского плова. Узбеки едут все меньше и меньше в Саратовский регион, о чем свидетельствует статистика.

Почему? В Саратовской области проводится миграционная политика, как по пословице: с водой выплескивают ребенка. В Саратовской области действует постановление губернатора «Об установлении на 2024 запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Саратовской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности». Это постановление очень сильно осложнило работу малых предприятий общепита, где раньше очень много работало узбеков-поваров. Сейчас- нельзя.В случае с поваром узбеком, как по пословице, с водой выплескивают не ребенка, а целого узбека и других мигрантов. Кто же теперь работать будет в системе общепита, на стройках? Своих работников в Саратовской области становится все меньше. Чемвласти не угодил узбекский повар? Быть может стоит губернатору отменить свое неуместное согласно реалиям времени Постановление упомянутое нами выше?

Почему правительством саратовского региона созданы такие препятствия, что повар узбек, как и другие специалисты, не может легко и просто приехать в Саратовский регион на заработки? Ужесточение миграционной политики привело к тому, что в Саратовскую область, и в страну в целом, стало все меньше и меньше приезжать людей на заработки с территории сопредельных государств, которые некогда составляли часть огромнойи нашей страны СССР. Раньше были друзья, теперь мигранты, чуть ли не враги нам, со всеми вытекающими последствиями. Нет ли тутявного перегиба в миграционной политике?Таджики, узбеки и киргизы перестали приезжать в Россию, следует из данных статистики. В первом полугодии 2026 года количество въездов в Россию мигрантов из Центральной Азии сократилось на 15% — с более чем 2,3 млн до примерно 1,9 млн. А это ведь все- рабочие руки, рабочая сила, и причем не такая дорогая. 26 марта этого года мы уже поднимали эту тему в статье «Экономику поднимут индусы и африканцы?» https://rsar.ru/index.php/home/796-ekonomiku-podnimut-indusy-i-afrikantsy?ysclid=mso7gnw5r0898742901, где мы ставили вопрос:

«При этом, в структуре правительства Саратовской области есть такие профильные министерства, как министерство труда и социальной политики, министерство инвестиционной политики, министерство внутренней политики. Каков конкретный вклад этих министерств в развитие миграционной политики в Саратовской области? Вы слышали что-нибудь о разрушенной деревне, в которой бы таджики, узбеки или киргизы строили и развивали фермерское хозяйство? А ведь представители этих народов прирожденные земледельцы скотоводы. Или, весь их потенциал, как власть видит, состоит только в их умении подметать улицы? Правильно ли это, ведь часть из мигрантов связывает свое будущее с нашим регионом. Это наши будущие сограждане, наши будущие земляки, и соответственно, к ним должно быть подобающее отношение, если хотите, даже опека и забота. Ведь это на языке чиновников не только «человеческий ресурс», но и прежде всего- люди.Будет время, сходите в Парк Победы, посетите «Национальную деревню»: узбекское, таджикское, киргизское подворье… Когда-то мы жили все одной семьей и дружно, так что мешает это продолжать и сегодня? В какой лодке вы плывете господа парламентарии?».

Кому станет лучше, если мигрантам поставлены такие условия, что они не могут теперь свободно приезжать в саратовский регион? Видимо, лучше только власти, которая ставит запреты, и так чиновникамспокойнее, потому что меньше ответственности. Ведь там, где ответственность, там надо решать и проблемы. А власти разве нужны проблемы?

Уверены, что миграционная политика в том законодательном поле, что «вспахали» законодатели из Госдумы, имеет в своей основе явные перегибы, которые мешают развитию малого бизнеса в саратовском регионе, в стране.Вот вам пример как следствие такой политики. Сегодняна портале «Работа в России»размещены объявления о свыше 24 тысяч вакансий. Наиболее востребованными остаются станочники, слесари, швеи, монтажники, электромонтеры. И это говорит о том, что проблема рабочих рук стоит сегодня очень остро и на первом месте. Но кому работать, если фактически перекрыт на законодательном уровне такой важнейший канал притока рабочей силы, как мигранты?

На словах при этом, власть двумя руками за поддержку малого и среднего бизнеса, а что происходит в реальности?Можно ли полноценно и полнокровно развивать малый и средний бизнес, если нет основы этого бизнеса: рабочей силы? Нет рабочих, нет и развития, нет узбека повара- нет и узбекского плова!

Отсюда скачут и все остальные проблемы в саратовском регионе. И одной из самых главных проблем выстраиваниявзаимоотношения власти и бизнеса мы бы назвали: неумение слышать, нежелание видеть, и виртуозное умение говорить неправду, извращать статистику. Например, нам официально сообщают, что оказывается, на первое место в ПФО по динамике частных вложений в основной капитал Саратовская область выходит уже третий год подряд! При этом, взрывного роста инвестиций как-то не наблюдается. Что за парадокс? Все просто: власть хочет показать, что все хорошо везде и всюду во всех отраслях экономики. Власти нужно показать хорошую картинку наверх, чтобы видели, что в Саратовской области все хорошо и все динамично развивается. Но к чему такое откровенное вранье? Так где вранье там неизбежна стагнация и загнивание всех процессов в экономике и в социальной жизни. И населению региона показывают такое вкусное блюдо: выверенная статистика, подогнанные под желаемый результат цифры, придуманная реальность, и все это- стремление выдать желаемое за действительное.

При правительстве Саратовской области создано целое министерство инвестиций, которое «нарисует» какой угодно инвестиционный проект, обоснует его цифрами, изобразит картинку, и все это будет выглядеть убедительно, но все это будет весьма далеко от реальной жизни, если конечно не упомянуть среди реализованных проектов строительство «Баньки на Шумейке».

Если было бы наоборот, если бы не врали, не сочиняли, не подгоняли цифры, не перевирали статистику, то бизнес развивался бы. Предприниматели верили бы власти и понимали: власть их подержит. Но этого увы нет. Власть не слышит бизнес. Если бы в саратовском регионе были созданы адекватные сегодняшним реалиям условия для развития бизнеса, то убегал бы этот бизнес в другие регионы?

Но этот бизнес активно «бежит» в другие регионы уже несколько лет подряд, и тенденция «исхода» бизнеса из Саратовской области только нарастает.

Так например, «убегает» активно в последнее время строительный бизнес из Саратовской области. Главная проблема, как отмечают местные наблюдатели экономисты, заключается в том, что региональные чиновники не заинтересованы(!!!) в существовании и развитии крупных застройщиков.Получить разрешение на строительство очень непросто, а даже если его получаешь, то уже в процессе могут внезапно поменять правила.Условия порой бывают такими, что строительство становится практически нерентабельным. И как результат такой вредительской политики: количество застройщиков в Саратовской области всего за несколько лет сократилось в 2 раза. Сейчас на жилищном рынке в регионе работают всего 19 компаний, это худший результат в ПФО. Для сравнения, в Пензе действуют - и неплохо живут - сразу 75 застройщиков, в Самаре - 164.

Но вернемся однако, к повару узбеку, о котором упомянули в начале статьи и приведем конкретный примертого, как власть относится к проблемам бизнеса, и как реагирует на эти проблемы, а точнее как умело избегает этих проблем не видит и не слышит их и не желает их решать.Вывод из нашего примера очень неутешительный: властьпросто не слышит бизнес, не желает вникать в его проблемы!

Приведем отрывок из письма одного предпринимателя ( имя и название фирмы по понятным причинам мы не называем, дабы у этого предпринимателя не было проблем с чиновниками). И вот что он пишет на имя губернатора Саратовской области и о чем его просит:

«На данный момент предприятия в сфере общественного питания в Саратовской области в 2026 году сталкиваются с проблемами, связанные с налоговой нагрузкой, падением спроса и главное - кадровым дефицитом…с сентября 2025 года наблюдается снижение спроса на услуги общепита. Посетители переходят в более демократичные ниши, а поход в ресторан становится реже.И главное в регионе сохраняется нехватка квалифицированных шеф-поваров: перспективные кадры уезжают в Москву и Краснодарский край, но при этом привлекать граждан стран Центральной Азии в нашем регионе с 2024 года нет возможности, так как на территории Саратовской области действует постановление губернатора Саратовской области от 27 апреля 2024 года № 99 «Об установлении на 2024 запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Саратовской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности», а именно - деятельность по предоставлениюпродуктов питания и напитков (код 56).Если рассматривать персонал из граждан Индии и Африки, то рестораторысталкиваются с незнакомой культурой и традицией приготовления блюд. Для граждан РФ ближе менталитет стран СНГ, а именно - Узбекистана. Их культура нам знакома, а национальные блюда востребованы.Просим Вас, рассмотреть возможность изменения постановления, а именно о привлечении иностранных граждан (работающих по патенту) в сферу общепита».

Каков же был ответ губернатора? Ответа не было: индивидуальному предпринимателю ответил чиновник из министерства труда, куда «отписали» письмо губернатору. Вместо него на это вполне конкретную просьбу индивидуального предпринимателя решить проблему, которая сегодня беспокоит очень многих в Саратовской области предпринимателей, ответ пришел из министерства труда и социального развития области:

«В целях защиты национального рынка труда и приоритетного трудоустройства российских граждан, в том числе в рамках профилактики общественной безопасности региона, постановлением Губернатора Саратовской области от 18.12.2025 № 315 (далее - постановление № 315) на 2026 год установлен запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Саратовской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность па основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности».

В ответе сказано про «защиту национального рынка», но это высокие слова, которые ничего общего с реальностью просто не имеют: ведь индивидуальный предприниматель обратился с просьбой о конкретном решении проблемы, и он живет в Саратовской области, испытывает в виду запрета введенного этим документом вполне ощутимые проблемы, а значит его бизнес как раз- таки и не защищен, и не может развиваться полноценно! А ему отвечают: «В целях защиты национального рынка труда и приоритетного трудоустройства российских граждан».

Письмо попало в министерство труда и социальной защиты , хотя адресовано оно было лично губернатору. Но ответ предпринимателю вместо губернатора сочинил заместитель министра Москвичева, вместо губернатора. Почему так? Разве этот чиновник был инициатором Постановления, которое просит пересмотреть и отменить индивидуальный предприниматель? Нет, не был инициатором и автором, и подпись там не его, а губернатора на этом постановлении, а стало быть, не этому чиновнику решать: отменить это Постановление, или не отменить.

Ведь индивидуальный предприниматель изложил свою просьбу в письме именно губернатору, а не заместителю министра по труду и пишет:

«Просим Вас, рассмотреть возможность изменения постановления, а именно о привлечение иностранных граждан (работающих по патенту) в сферу общепита».

Но увы, письмо с этойпросьбой индивидуального предпринимателя до губернатора не дошло, а попало в руки казенного чиновника, которого не волнуют, как мы смеем судить, проблемы малого бизнеса. Если было бы наоборот то этот чиновник из министерства труда и социальной политики проявил бы заинтересованность, направил бы письмо лично губернатору например, а не отделался пустой отпиской.

А ведь каждый предприниматель сегодня на вес золота, его беречь надо, а не оскорблять подобными отписками, как это сделала заместитель министра Москвичева.

В России доля малых и средних предприятий сейчас критически мала. Причины давно известны : зверская и неадекватная налоговая политика, при этом, безумно высокие налоги, высокая кредитная ставка и как довесок- административные барьеры, запреты. Если посмотрим на «загнивающий Запад», который «загнивает» уже целые десятилетия, о чем сообщает также десятилетиями наша официальная пропаганда, то скажем, в «загнивающих» Италии, Нидерландах, Норвегии, Израиле, Финляндии доля МСП в валовом внутреннем продукте превышает 60 процентов(!!!). Это они там так «загнивают». А у нас? А в России эта цифра едва дотягивает 20 процентов, и с каждым годом все меньше и меньше. Да и то, это официальная статистика, верить которой нельзя.

Даже школьнику известно, что малый бизнес создает рабочие места, обеспечивает население доходами, а федеральную казну наполняет налоговыми ресурсами.

О важности сектора МСП в экономике страны говорят с трибун постоянно. Но ничего не меняется и малому бизнесу жить все хуже. Да он и не живет, он давно уже ВЫЖИВАЕТ. Разве это нормальная ситуация для государства? Несколько лет назад, выступая с посланием Федеральному собранию, глава государства указал, что к 2024 году необходимо увеличить долю малого и среднего бизнеса в экономике России до 40%:

«Масштабный резерв экономического роста – это развитие малого предпринимательства. К середине следующего десятилетия его вклад в ВВП страны должен приблизиться к 40%, а число занятых здесь вырасти с 19 до 25 миллионов человек».

Сказано было правильно, но… слова стали реальностью? Наоборот, ситуация в экономике и особенно с МСП резко ухудшилась. Во многом, из-за нехватки квалифицированной рабочей силы. Сегодня наша страна впервые в современной истории столкнулась с острой нехваткой работников во многих сферах экономики. С одной стороны, государство ужесточает миграционную политику и пытается навести порядок на рынке труда. С другой - бизнес всё чаще сталкивается с нехваткой рабочих рук, особенно в строительстве, логистике и промышленности. В результате возникает ситуация, при которой разные элементы экономической политики начинают работать вразнобой.

Если бы слова чиновников различного ранга, первых лиц государства, первых лиц региона не расходились с делами, как бы здорово мы все стали жить в нашей стране! Вот например, цитата - обещание. Три года всего назад губернатор Бусаргин сказал на одном из совещаний хорошие слова:

«Важно знать, что беспокоит предпринимателей, найти компромиссы, выработать механизмы поддержки. Наша с вами общая задача - сохранить бизнес, сохранить трудовые коллективы. И, помогая вам, мы в первую очередь помогаем людям, работающим у вас».Глава региона тогда, три года назад, пообещал рассмотреть предложения предпринимателей, среди которых - предоставление льготных кредитов для общепита, уменьшение процентной ставки на заемные ресурсы, снижение ставки транспортного налога на грузовые автомобили, а также налога на имущество для новых объектов.

Что сделано и как на практике реализовались эти слова?Власть умеет хорошо говорить и обещать с трибун: между словами и делами огромная пропасть.

Наш пример с поваром узбеком тому подтверждение. Письмо индивидуального предпринимателя губернатору осталось без конкретного рассмотрения. А ведь просил этот индивидуальный предприниматель не денег, не льгот для своего бизнеса он просил для всех предпринимателей региона только одного: рассмотреть возможность об отмене постановления «Об установлении на 2024 запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Саратовской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности». Один росчерк пера, и жизнь малого бизнеса в регионе о сильно бы облегчилась!. Но нет, власть не услышала просьбу индивидуального предпринимателя.

Как же при таких условиях, когда нет реального взаимодействия с властью, будет выживать МСП в текущих суровых условиях? Цифры ужасные: только в начале 2026 года в России закрылись 209 000 малых и средних бизнесов, что на 9% больше, чем за тот же период 2025-го. Скорее всего, к середине года эта цифра стала еще страшнее.

Известный в Саратове, эксперт, доктор экономических наук Олег Комаров задает вопрос о нынешней ситуации так :

«А поскольку самыми исправными налогоплательщиками является малый и средний бизнес – чем мы будет наполнять худеющую казну государства? В бюджете РФ дефицит уже не менее 6 триллионов рублей, и гасить его фактически становится совсем нечем. Напомню, что начала года небольшой бизнес с годовой выручкой 20–60 млн рублей попал под повышенную оплату НДС (22%).Я уже не раз подчеркивал в своих обзорах, что эти тысячи и тысячи компаний МСП чиновники и примкнувшие к ним фискалы просто хотят разок «выдоить досуха». Но что потом? Плановая экономика, очереди и товарный дефицит? Кого мы обманываем – самих себя? Свободная торговля, свободные цены, массовое предпринимательство – это основа развития современной России в 21-м веке, основа её несомненных достижений, и неужели мы хотим всё это порушить?»

Видимо, так и есть, но кому это выгодно, и кто конкретно этого добивается?

Впрочем, о чем тут говорить, если власть не слышит предпринимателя и не вникает в его проблемы? Пример тому, это Постановление губернатора «Об установлении на 2024 запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Саратовской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности», которое продолжает действовать, несмотря на просьбу предпринимателей отменить его как ненужное препятствие, для въезда желающих поработать в нашем регионе, дабы повар узбек смог приехать к нам и приготовить настоящий плов… Увы!