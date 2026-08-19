Поздникина и Бирюльцов: бумеранг прилетел

«СВСК»: как саратовские строители набрали 51 миллион у Сбербанка

На столе редакции оказался документ, обнажающий схему, по которой работают некоторые местные предприятия.

Речь идет об ООО «СВСК». Еще недавно эта компания наверняка казалась надежным партнером — брала кредиты, закладывала имущество, выигрывала тендеры. А сегодня это пустая юридическая оболочка, проходящая процедуру банкротства.

Внимательно изучим цифры, которые фигурируют в определении Арбитражного суда Саратовской области от июля-августа 2026 года. ПАО Сбербанк требует включить в реестр требований задолженность в размере 51 452 979 рублей 65 копеек.

Разберем этот долг:

* Почти 46,5 миллиона — просроченный основной долг. Это те самые деньги, которые были взяты на развитие бизнеса.

* Еще 4,5 миллиона — проценты. Плата за пользование чужими деньгами, которую руководство «СВСК» перестало вносить добровольно.

* Почти полмиллиона — неустойки. Штрафы за то, что обязательства не выполнялись месяцами.

Это не внезапный кассовый разрыв из-за кризиса или санкций. Сумма перевалила за 50 миллионов. Чтобы задолжать государственному банку столько денег, нужно планомерно и долго игнорировать все графики платежей. В нормальной бизнес-этике при первых признаках трудностей директор садится за стол переговоров с банком, просит реструктуризацию, продает активы.

Для кого «СВСК» брал эти десятки миллионов? Для развития производства? Судя по тому, что сейчас компания в стадии банкротства, никакого ликвидного производства там уже нет. Деньги выведены, техника распродана или заложена. Теперь господин Бирюльцов Валерий Владимирович (привлечен судом как третье лицо), госпожа Поздникина Иванна Пантелеевна и связанные структуры вроде ООО ПКФ «Стеклокомпакт» делают круглые глаза и разводят руками: мол, извините, рыночная конъюнктура, мы честно пытались, но не получилось. Только вот отвечать по этим десяткам миллионов теперь придется либо государству (за счет других кредиторов), либо своим личным имуществом.

Кто заплатит за банкет?

Закон о банкротстве суров к тем, кто довел компанию до ручки. Привлечение господина Бирюльцова, госпожи Поздникиной и компании «Стеклокомпакт» в качестве третьих лиц — это первый шаг к реализации так называемой субсидиарной ответственности.

Видны признаки того, что реальным бенефициаром вывода средств были именно они.

Если контролирующим лицам «СВСК» не удастся спрятаться за формальной процедурой, расплачиваться за этот кредит придется им лично. Приставы придут описывать личные квартиры, машины, арестовывать счета членов семей. И это будет абсолютно справедливо. Почему добросовестные налогоплательщики и вкладчики Сбербанка должны оплачивать красивую жизнь или неудачные махинации руководства частной фирмы?

Пришло время отвечать за все госпоже Поздникиной и ее близкому партнеру Бирюльцову. Дело дошло до продажи личных автомобилей: китайского «Танка» за 15 миллионов Поздникиной, «Мерседеса» Бирюльцова которые выставлены на «Авито».

То, что мы коротко написали выше, это только начало. Впереди у этой «сладкой парочки» очень много горьких дней. Бумеранг вернулся, причем прилетел именно тогда, когда они оба начали падать в яму, которую так усердно не один год рыли другим порядочным бизнесменам, стараясь их обмануть… Но того, на чьей стороне правда, невозможно обмануть: рано или поздно бумеранг возвращается и летит в сторон ,тех кто пытался строить и свою жизнь , и свой бизнес на обмане порядочных людей.