"Яблочный" "коммунист" Чернова не краснеет

От вранья никто не краснеет, это все знают. Чернова из Маркса не исключение, ведь ложь стала ее профессией, которой она зарабатывает постами в социальных сетях. К вранью Черновой в Марксе привыкли, и умные люди давно не обращают внимания на то, что она пишет в социальных сетях, хотя сама себя она называет журналистом, не имея при этом соответствующего образования. Врать и не краснеть, это ее профессия, за что и получает деньги от заказчиков.

И вот теперь снова не дают покоя Ксении Черновой два земельных участка, которые по ее собственному признанию, ее «завораживают», о чем она сообщает в социальных сетях:

«Завораживающая картина разворачивается вокруг арендованных лесных участков… предназначенных для рекреации». И далее Чернова рисует читателю ужасы:

«Первый участок окутан высоким коричневым забором, начисто перекрывающим всякий доступ к реке Волга и берегу. Такая же картина предстает и на втором участке : обилие построек, ощущение такое, будто попал не в лес, а в какое-то дачное товарищество».

Но при этом, «журналист» Чернова не пишет, что на этих участках несколько лет назад была свалка, было болото. Не пишет, она, что не было к реке подхода из-за множества гнилых деревьев, разбитых бутылок. «Журналист» Чернова не пишет, что после прихода инвестора тут все преобразилось: нет свалки, нет болота, свободный выход к реке. А по ее выражению «обилие построек», это турбаза отдыха: небольшие уютные прекрасные деревянные домики для отдыха жителей Маркса, для тех, кто может пройти здесь реабилитацию после СВО в тишине леса и у воды… И все это очень плохо, как пишет в социальных сетях Чернова: лучше для нее грязь, свалка и болото, чем красивые уютные дома и возможность отдохнуть людям у реки!

Чернова недовольна и прокурорами, которые тут проверяли несколько раз по требованию так называемых платных «общественников» по вызову. Было несколько проверок по поводу этих «завораживающих» воображение Черновой земельных участков. Ни одна из проверок никаких нарушений не обнаружила. Прокуратуре больше заняться нечем, нет дел серьезнее в Марксе, кроме того , чтобы проверять кляузы платных «общественников», недовольных тем, что в лесу теперь нет свалки, нет мусора, а есть благоустроенные дома для отдыха и свободный доступ к реке! Ругая прокуроров, Чернова хвалит при этом, в социальных сетях начальника Следственного отдела Тюрину, не зная при этом, что такого «профессионала» убрали с этой должности за подделку и фальсификацию документов в уголовном деле.

Черновой, до сих пор не дают покоя «завораживающие» ее воображение земельные участки, которые, как считает она, построены тут незаконно. Видимо, по логике Черновой домики надо снести, и снова привести на территорию этих земельных участков сотни тонн мусора, которые тут раньше были.

Ну, если Чернова такая принципиальная дама, то погуляла бы вдоль берега, посмотрела бы, где есть на берегах Волги еще «завораживающие» ее взгляд участки, которые заграждают свободный вход к реке, написала бы про это… Но она не пишет об этом,, потому что за это ей никто не заплатил.

Сегодня Чернова собралась в Госдуму, проводит избирательную кампанию от имени партии «Яблоко», хотя вчера еще была членом КПРФ. Но сменить одну партию на другую, это для Черновой, как сменить наряд: вчера носила красное платье, сегодня натянула дешевую юбочку из плюша.

Чернова врет, и не краснеет, и это на самом деле так. Каждое ее слово это статья УК РФ «Клевета». Она написала недавно в социальных сетях :

«Год назад на одном из сомнительных интернет-ресурсов появилась статья, обвиняющая общественника в том, что он якобы намеренно заставляет структуры работать в своих интересах. Самое забавное, что до нас дошла весьма примечательная информация: за эту статью была уплачена немалая сумма, эквивалентная ста тысячам рублей. А передавал деньги некий местный житель по кличке Кумар…».

Здесь только одно слово правды и это- «Кумар», и это как она пишет, не «кличка», а имя. И правда, в Марксе живет такой человек по имени Кумар, и он человек авторитетный, известный, его многие в Марксе знают. Знает ли Кумар про это вранье Черновой? Подскажем ему: во вранье Черновой прямой состав статьи УК РФ «Клевета», потому что никакой «Кумар» никаких «100 тысяч» никому не передавал. Следовало бы, полагаем, за такую клевету подать заявление, как говорится, в установленном законом порядке, ведь опорочено имя уважаемого в Марксе человека, который, якобы, кому-то передал 100 тысяч!

«Сомнительный интернет- ресурс» по выражению Черновой, это телеграмм канал «На самом деле» и действительно, на нем появилась информация о строительстве инвестором базы отдыха на месте свалки, и что это сделано на благо жителей Маркса.

Интересно, а что сама Чернова обещает своим избирателям сегодня? Врет и не краснеет, что накормит всех, обеспечит всех работой, увеличит пенсии, построит новые дороги, поможет участникам СВО, многодетным семьям?

Чем Чернова еще умеет заниматься, кроме того, как врать, сочинять небылицы, наподобие этой про 100 тысяч рублей? Что полезного Чернова сделала для Маркса, его жителей? Что-то в Марксе она построила? Чем-то помогла людям? Помогла участникам СВО в отличие от того же инвестора, который на месте свалки построил для жителей Маркса прекрасную турбазу, и который ежедневно оказывает помощь участникам СВО?

Наоборот, Чернова, будучи членом КПРФ, три года назад, в грубых выражениях, переходящими в мат, в тех же социальных сетях, высказалась в отношении волонтеров помогающим СВО. Суть высказываний Черновой заключалась в том, что она не поддерживает действующую власть, президента РФ​ Владимира Путина​, проведение СВО и оскорбила волонтеров, которые собирают для военнослужащих гуманитарную помощь, послав их на «три буквы». Тогда, три года назад, руководитель отделения общества «Боевое братство» в Марксе Игорь Деревянко потребовал за эти и другие подобные высказывания проверить Чернову на экстремизм.

«Вся страна сейчас работает ради Победы над украинскими неонацистами. Неравнодушные люди оказывают всестороннюю помощь, кто что может. Противно осознавать, что в нашем районе есть «граждане», которые позволяют такие высказывания в отношении участников специальной военной операции, фактически открыто и публично «посылают» волонтеров, помогающих СВО»- сказал тогда Деревянко, комментируя мат в отношении волонтеров в социальных сетях Черновой.

Но правоохранительные органы тогда лояльно отнеслись к высказываниям Черновой, что странно, несмотря на то, что начиная с 2022 года, Чернова очерняла политику государства, выставляла в социальных сетях посты в поддержку как националистов, так их украинского фюрера Зеленского. Быть может, прокуратуре стоит вернуться к этому, сегодня и более детально проверить вражескую активность Черновой в социальных сетях на экстремизм? Тем более, идут выборы в Госдуму а Чернова один из кандидатов.

Пора бы, однако, положить конец вранью, и оскорблениям честных людей Черновой. Но, пока, при попустительстве правоохранительных органов, Чернова продолжает чернить безнаказанно в социальных сетях людей, распространять откровенно лживую информацию. И это стало давно ее работой. Видимо, поэтому Чернова собралась в Госдуму под флагом «Яблоко»: ведь в Москве, куда она так хочет попасть, несравнимо выше гонорары за лживые статейки, чем в Марксе, в написании которых Чернова стала мастером.

Скоро выборы и некоторые избиратели в Марксе, поверив тотальному вранью Черновой, видимо свои голоса отдадут за нее. Стоит ли это делать и голосовать за лжеца и клеветника?

Возможно, избиратель забыл пословицу: «Свинья, везде грязи найдет»? Это и про Чернову тоже. Она везде может легко и просто нарваться на проблемы, на скандал. Можно сказать, что она сама ходячий скандал.

Напомним избирателю коротко о грязной истории, которая с ней произошла несколько лет назад. Она поехала отмечать день рождения друга. Там пили, пели, гуляли. А потом, рассказала Чернова в социальных сетях, зашла… случайно не в тот дом. И тут же, через очень короткое время к дому… приехала полиция. На Чернову поступило заявление от хозяина дома. Чернову тогда задержали и повезли в полицию. Видео о ее задержании появилось на ресурсе «Лютый марксоход»: видно, как буйная дама, не отойдя от ночной гулянки орет, матерится, пихается ногами. Короче, зрелище и смешное, и безобразное одновременно.

Комментарии людей под этим видео говорят сами за себя и показывают, как на самом деле в Марксе относятся к Черновой:

«Самое неприятное, что теперь эта алкоголичка со своей компанией будет на этих ребят травлю устраивать, а они просто несли службу»… «Если в пьяном виде пытается прикрыться детьми - это диагноз, куда смотрит опека?»… «Депутат показал своё истинное лицо, походу на деньги народа бухала, так что ей по-больше надо собирать якобы на камеру, штатив, машину которую могла сама и поджечь…».

«Врать и зарабатывать» - девиз Черновой. Есть такая поговорка: «Бумага все стерпит», но социальные сети - не бумага. Здесь вранье, ложь и клевета тиражируются мгновенно. Поэтому, рано или поздно, Чернова должна ответить по Закону за свое вранье, ложь, клевету в отношении порядочных граждан.

Дело остается за реакцией прокуратуры области, которая обязана дать оценку того, что распространяет Чернова в социальных сетях… И напомним: прокуратура так и не дала до сегодняшнего дня законной оценки публикаций в социальных сетях по поводу деятельности волонтеров СВО и политики Президента РФ.

На фото: полицейские сажают Чернову в автомобиль, но она упирается ногами, визжит и явно хочет продолжения банкета.