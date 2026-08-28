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Саратовский правовой произвол: сфабрикованное уголовное дело направляется в суд

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Прокуратура Саратовской области и Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области согласованно поддержали обвинение по фальсифицированному уголовному делу,  и его планируется направить в суд.

И это может произойти,  несмотря на то, что  фальсификаторы в погонах отстранены от дела и уволены со своих должностей. Факт фальсификации признан де-факто  наверху:  отстранены от дела и уволены,   те,  кто  фальсифицировал  уголовное дело,   кто  подделал   подпись  одного из  высших  должностных  лиц  СК РФ,    кто сознательно совершил более 20   нарушений УПК РФ,   кто   оказывал морально-психологическое давление на малолетних детей, незаконно их допрашивая. Их имена:  следователь   Б.Караков Следственного отдела в Марксовском районе  и руководитель Марксовского межрайонного следственного отдела областного СУ СКР   А. Тюрина.

Более двух лет эти «профессионалы» в погонах от имени Закона  занимались целенаправленно  фальсификацией уголовного дела в отношении  многодетного отца и уважаемого руководителя одного из ведущих  сельскохозяйственных предприятий  в России,  который сегодня активно со своим трудовым коллективом оказывает огромную материальную помощь нескольким   подразделениям  в зоне СВО.

Однако, должностным преступлениям, которые как мы полагаем, осознанно совершили  следователь  Б. Караков и  начальник  Следственного отдела  А. Тюрина    не дана правовая оценка. Этих «блюстителей» Закона  не привлекают к уголовной ответственности, но  дело,  которое  они сфабриковали,  направляется в суд!

Честь мундира превыше всего и   в действиях этих двоих  «блюстителей» Закона Каракова и Тюриной,   сфабриковавших явно заказное дело, правоохранительные органы не увидели ничего противозаконного? Ограничились  только отстранением этих «профессионалов» от уголовного дела и увольнением с занимаемых должностей?

Следователь Б.Караков  пытался  любыми незаконными способами  найти доказательства, что  действия многодетного отца  по защите  его десятилетней дочери   и двух ее восьмилетних подруг от сексуальных домогательств  двух 17-летних парней  были неоправданны. В результате, усилиями следователя Каракова, которые поддержала начальник СО Маркса Тюрина, те, кто сексуально домогался до трех девочек стали потерпевшими,  а многодетный отец, защитивший девочек,  был превращен следствием в     обвиняемого!

Было сфабриковано уголовное дело по обвинению  многодетного отца, якобы он из хулиганских побуждений избил  тех, кто сексуально домогался до трех девочек!  Следователь Караков отлично  постарался,  выполняя,  видимо чей -то заказ на это уголовное дело: только одних нарушений  УПК РФ  он допустил   более двадцати! 

В СМИ много  неоднократно  писали об этом случае, были направлены  редакционные запросы в Генеральную Прокуратуру РФ, в СК РФ, Президенту РФ. Один ответ на запрос СМИ,  из Следственного управления  СК РФ  гласил, что   в адрес руководителя Марксовского МСО майора юстиции Тюриной А.С. направлено было  письмо с требованием о  «рассмотрении и принятии мер по существу обращения СМИ поступившего в Следственное управление области и содержащее доводы о ненадлежащем расследовании уголовного дела № 12402630015000051». Еще в  декабре прошлого года,  СУ СК РФ по Саратовской области потребовало от руководителя Марксовского МСО майора юстиции Тюриной: «Организовать всестороннюю и объективную проверку приведенных доводов, детально разобраться в их сути, принять предусмотренные законом меры по защите нарушенных прав».

Но… ничего из этого  сделано не было,  и как теперь показывают события последних дней, ничего и не планировалось делать для соблюдения законности и закрытия этого сфабрикованного уголовного дела, в виду отсутствия оснований для его возбуждения. Планировалось,  как видно теперь одно: довести фальсифицированное уголовное дело до суда.

Почему  сегодня    сфабрикованное  уголовное  дело направляется в суд для рассмотрения? Где реакция прокуратуры области?  Следственного управления  по Саратовской области?

Ведь речь идет о справедливости,  и о защите маленьких девочек от сексуальных домогательств, о  здоровье одной из девочек: дочери  многодетного отца,  который защитил девочек. А теперь его собираются  судить за хулиганство, по сфабрикованному уголовному делу,   сделав «потерпевшими» тех, кто домогался   сексуально  до маленьких девочек.

 Коротко, напомним, что   произошло:  7 апреля 2024 года в селе Павловка Марксовского районана Саратовской области в вечернее время к трем девочкам двум было  8 и 9 лет  подошли двое парней нерусской национальности и начали настырно приставать, предлагая уединиться. На что девочки испугались и начали от них уходить, но  эти двое продолжали преследовать детей и домогаться.  Одна девочка  позвонила отцу,   крича и плача в трубку, сильно испуганным голосом сказала,  что к ней и ее подругам  пристают неизвестные парни с бородой. Отец сразу выехал к ним, подъехав к ним, увидев, что они плачут,  посадил девочек в машину, отвез их домой и поехал на поиски преследователей девочек. Их он  обнаружил в селе у местной школы,  вышел к ним, представился и попросил объяснений. На что ему в грубой форме, с хамством ответили,  чтобы он не вмешивался и не лез,  куда не нужно. Дальше была потасовка, взаимный обмен ударами,  визит в этот же день в полицию, заявления, и затем - отказ в возбуждении уголовного дела по факту сексуального домогательства.

Ту историю родители стали забывать, но  дочери многодетного отца, вступившегося за нее,  начались проблемы со здоровьем после встречи с теми  бородатым незнакомцами.

Почти через год (!!!) после этого инцидента,  отца вызвали в   следственный отдел Маркса и следователь Б. Караков  сообщил, что в отношении  многодетного отца, защищавшего девочек,  возбудили уголовное дело за… избиение  тех   молодых людей, которые приставали к девочкам.

Теперь, уважаемого  человека, руководителя одного из ведущих сельхозпредприятий  страны, который  помогает активно СВО, награжден Благодарственными  письмами от командиров нескольких подразделений. Медалями  «За помощь  фронту» « За помощь в проведении специальной военной операции»  следствие  хочет  выставить перед людьми  хулиганом, и  осудить  по явно сфальсифицированному делу?  

Как  указывают некоторые проведенные экспертизы, есть основания полагать, что   имелся безусловный  преступный состав   в действиях бывших теперь,  следователя  Б. Каракова и начальника следственного отдела Маркса  А. Тюриной. Следователь  фабриковал, а  начальник  СО покрывала  факты   фальсификации этого уголовного дела.

Но  почему в отношении них не принимают мер уголовного характера и не возбуждают уголовное дело за фальсификацию доказательств и подделку документов, а пытаются засудить невиновного человека, в отношении которого сфабриковано уголовное дело?

И вот один из фактов фальсификации уголовного дела. Была проведена объемная почерковедческая экспертиза, и ее вывод : «Подпись от имени заместителя председателя Следственного комитета  РФ  Е.Е. Леоненко  выполнена  другим лицом!».   Этот  «документ» сфабрикованный  Тюриной и Караковым, с поддельной  подписью  находится в   уголовном деле, которое теперь направляется   в суд!    Знает ли  прокуратура области об этом факте? Направление в суд  сфабрикованного уголовного дела,  с фальшивой подписью заместителя председателя Следственного комитета  РФ  Е.Е. Леоненко  подобного  правосудие страны еще не видело!  

Уже одно это обстоятельство должно было послужить  для возбуждения уголовного дела в отношении тех,  кто допустил подобную фальсификацию, подделку подписи  высшего должностного лица СК РФ,   а также немедленного прекращения  этого позорного уголовного дела в отношении многодетного отца.

Но вместо этого      фальсифицированное уголовное дело  направляется в суд.

Быть может, еще не поздно правоохранительным органам  области  исправить эту  ошибку, и  прекратить незаконное уголовное преследование многодетного отца?