Уголовное дело сфальсифицированное следователем Караковым будет передано в суд?

«Уголовное дело о нападении в Марксовском районе Саратовской области депутатов-единороссов на подростков передано в суд. Об этом ИА "Взгляд-инфо" сообщил источник в правоохранительных органах»- об этом 1 сентября написало ИА «Взгляд Инфо». Ранее, в нескольких саратовских СМИ одновременно и в один день была напечатана информация на эту же тему: якобы два депутата избили двух братьев «детей». Информация в тех саратовских СМИ, как и сегодня на «Взгляде», тоже была размещена со ссылкой на правоохранительные органы. Полагаем, что информацию по этому уголовному делу из правоохранительных органов передали в СМИ с целью предать огласке завершение уголовного дела, чтобы сформировать в общественном мнении положительный образ следственного комитета.

Но что произошло на самом деле, если действительно обратиться к фактам?

Самое главное, что сегодня известно: в суд передается сфабрикованное, фальсифицированное уголовное дело.

Те, кто его фальсифицировал уволены. Это следователь Следственного Марксовского межрайонного СО Караков Борис Тигранович, занимавшийся почти два года фальсификацией этого уголовного дела, поделкой подписей. Уволена и непосредственный начальник следователя Каракова А.С. Тюрина. Поводом стали факты грубой фальсификации этого уголовного дела, и тем не менее, оно направляется в суд. Это- вместо того чтобы судить за грубые сексуальные домогательства, 17-летних «детей», домогавшихся сексуально до трех девочек ( двум по 8 лет, третьей 10 лет на момент инцидента в марте 2024 года), чего добивается мать девочки, которая после встречи, как написали в одном из саратовских СМИ, с «детьми», заболела психическим расстройством что подтверждено экспертизами и заключениями врачей.

Обратимся к фактам и расскажем коротко, как следователь Б.Т. Караков фальсифицировал, это уголовное дело?

ФАКТ ПЕРВЫЙ

Была по настоянию адвокатов, проведена объемная почерковедческая экспертиза, и ее вот ее главный вывод : «Подпись от имени заместителя председателя Следственного комитета РФ Е.Е. Леоненко выполнена другим лицом!».

Этот «документ» был сфабрикован Тюриной и Караковым: теперь уголовное дело с поддельной подписью высокопоставленного работника Центрального аппарата СК РФ направляется в суд. На днях стало известно: заместитель председателя Следственного комитета РФ Е.Е. Леоненко получила заявление по этому поводу, с приложением всех документов.

ФАКТ ВТОРОЙ

О возбуждении данного уголовного дела отец впервые узнал 12 февраля 2025 года при вызове и допросе его в качестве свидетеля. Это спустя почти год после инцидента! В ходе допроса в качестве свидетеля, для которого он явился добровольно и ранее никуда не скрывался и преступных действий не совершал, он сообщил следователю, подробно изложил свою позицию в отношении Исмаилова А.Э. и Исмаилова Д.Э. Но, не смотря на это, в тот же день следователь по ОВД Марксовского МСО Караков Б.Т., нарушив требования ряда статьей УПК РФ, регламентирующих основания для избрания меры пресечения, вынес постановление об избрании в отношении свидетеля меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Цель следователя, намеренно фабриковавшего полтора года назад это дело, была ясна: искусственно придать свидетелю статус подозреваемого по уголовному делу. После этого следователь Караков Б.Т. провел с участием отца ряд следственных действий, то есть фактически своим решением незаконно вовлек его в уголовное судопроизводство в качестве подозреваемого. При допросе его в качестве подозреваемого отец не был ознакомлен даже с постановлением о возбуждении уголовного дела, то есть, фактически не знал, в чем его подозревают.

Тот факт, что следователь Караков игнорируя закон, самовольно его трактовал, свидетельствует о заинтересованности.

Для чего правоохранители Маркса пошли на сознательное нарушение Закона? Получили некий «заказ»?

Марксовский городской суд отец девочки, который защитил детей от сексуальных домогательств, но который сам стал обвиняемым, лишь только потому что следователь так увидел и так захотел, просил в своей жалобе признать незаконным решение следователя Каракова Б.Т. о вынесении подписки о невыезде. Марксовский городской суд вынес явно решение: вынес постановление, что следователь, якобы, на законных основаниях вынес решение о подписке о невыезде.

Но, то постановление Марксовского городского было отменено, как незаконное в апелляции Саратовского областного суда.

Марксовский суд, вынося незаконное постановление не посчитался с тем, что Караковым Б.Т. сознательно (!) был нарушен Закон. Суд не увидел, что решением следователя Каракова Б.Т. был причинен ущерб конституционным правам отца, в виде ограничений на свободу передвижений. Можно ли в данном случае говорить о том, что Марксовский суд профессионально, честно и беспристрастно выполняет свои обязанности? По сути, суд не стал разбираться в элементарном: ведь нарушение со стороны следователя были очевидны. Суд пошел в тот раз на поводу следственного отдела города Маркса. Теперь что же: суд будет рассматривать теперь и сфабрикованное дело, которое туда направляется?

ФАКТ ТРЕТИЙ

10 декабря 2024 года следователем Марксовского МСО СУ СК РФ по Саратовской области было возбуждено уголовное дело № 12402630015000051 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ, в отношении неустановленных лиц. В ходе расследования этого «громкого» уголовного дела № 12402630015000051 было допущено более двадцати процессуальных нарушений. На них неоднократно указывал следователю сам отец, его адвокат.

ФАКТ ЧЕТВЕРТЫЙ

Следоваетль Караков Б.Т. Ограничился только показаниями «детей»: двух братьев. Следователь по ОВД Марксовского МСО Караков Б.Т так и не вызывал девочек на допрос. Посчитал, видимо, что показания девочек разрушат версию о невиновности те, кто домогался, а именно братьев Исмаиловых? Только через год он допросил одну девочку, но и то в дух 1937 года? В школе, при закрытых дверях в кабинете один на один, чем довел, как и ребенка, так и мать прибежавшую в школу до слез.

ФАКТ ПЯТЫЙ

При допросе отца в качестве подозреваемого отец не был (!) ознакомлен даже с постановлением о возбуждении уголовного дела, то есть, фактически не знал, в чем он подозревается.

ФАКТ ШЕСТОЙ

Отказал следователь Б.Т. Караков и в удовлетворении ходатайства защитника о проведении комплексных психолого-психиатрических судебных экспертиз в отношении несовершеннолетних Исмаиловых А.Э. и Д.Э.. По его мнению братья Исмаиловы абсолютно здоровы, но ведь следователь разве имеет медицинского образование?

Объективные данные говорят о том, что при даче первичного заключения экспертом о причинении легкого вреда здоровью в связи с ЗЧМТ и СГМ, потерпевший Исмаилов Д.Э. вообще не доставлялся эксперту и не осматривался! А потом, по результатам дополнительных СМЭ у потерпевших Исмаилова Д.Э. и Исмаилова А.Э. диагноз «ЗЧМТ, СГМ» в представленных документах вообще не подтвердился.

И повторим еще раз, что следователем было отказано в проведении допросов в качестве свидетелей трех малолетних девочек с участием их законных представителей и педагогов. При этом, поводом к конфликту с братьями Исмаиловыми у отца и у его друга явились именно их противоправные и аморальные действия в отношении трех девочек. И они бы могли следователю об этом рассказать.

ФАКТ СЕДЬМОЙ

Отказано было следователем и в допросе в качестве свидетелей родителей, бабушки и дедушки Исмаиловых, у которых можно было бы уточнить, с какого возраста братья занимаются в секциях бокса, каких успехов достигли они в ходе данных занятий. Вопросы, которые многое могли бы прояснить о личности, о состоянии здоровья, как одного так и второго брата: имелись ли у них травмы головы или лица, если – да, то когда именно, куда обращались за медицинской помощью, употребляют ли они психотропные или иные сильнодействующие препараты, обращались ли ранее за помощью с психиатру, или неврологу. Этого сделано не было, но зато братья, которые себя вели по-хамски как к девочкам, так и к отцу, признаны теперь потерпевшими!

ФАКТ ВОСЬМОЙ

Следователь Караков Б.Т. не проверил и не подтвердил версию, того, что инициаторами конфликта с отцом стали именно братья Исмаиловы. Они хамили, вели себя агрессивно, нецензурно ругались, в ответ на замечание отца? Разве не они к нему и прибывшему позже другу применили физическое насилие? При этом, и отец, и его друг были вынуждены защищаться от данных действий. Вот как пишет об это мама девочки, требуя возбудить уголовное дело по фактам сексуальных домогательств со стороны братьев Исмаиловых:

«Муж остановился около этих парней, и действительно парням на вид было лет 20-25, выглядели они как взрослые мужчины. Стало понятно, почему малолетние девочки, которым было 9 и 10 лет, соответственно, действительно испугались ранее незнакомых им бородатых мужчин. После того как мой муж представился и спросил, кто из них, и с какой целью приставал к девочкам, зачем хватали детей за руки и пытались увести в безлюдное место, они ответили в наглой, хамской манере, с ярко выраженной агрессией, один из них, одетый в темно-синюю кофту, в нецензурной форме сказал «тебе какое на х@й дело», «езжай на х@й от сюда».

ФАКТ ДЕВЯТЫЙ

Следователь Б.Т. Караков также отказал в допросах в качестве свидетелей врачей, которые проводили первичные, вторичные и третичные осмотры (все в разных медицинских учреждениях) братьев Исмаиловых. По результатам первичных и вторичных осмотров оснований для госпитализации потерпевших не было установлено, выявлены только признаки побоев. По результатам третьего осмотра врачами выявлены признаки ЗЧМТ и СГМ, которые объективно и документально в дальнейшем не были подтверждены. По версии защиты, третий осмотр потерпевших проведен искусственно и необъективно, только с целью оформления госпитализации потерпевших и формального подтверждения им диагнозов ЗЧМТ и СГМ.

Как при таких обстоятельствах два брата 17-летних «ребенка» могли быть признаны потерпевшими? От чего и от кого?

ФАКТ ДЕСЯТЫЙ

В связи с наличием сомнений в обоснованности медицинских заключений экспертов, составленных до возбуждения уголовного дела, были указаны основания для назначения и проведения повторных судебно-медицинских экспертиз. Для подготовки вопросов к повторным судебно-медицинским экспертизам подозреваемый и его защитник попросили следователя разрешения сфотографировать те заключения экспертов, с которыми они были ознакомлены, либо изготовить следователю их самому и выдать данные копии. Но следователь Б.Т. Караков отказал даже в этом, чиня всевозможные препятствия защите, чего и добился: без получения защитником копий заключений судебно-медицинских экспертиз в отношении потерпевших, существенно была затруднена реализация права ходатайствовать о назначении повторных судебных экспертиз. А лишив защитника и подозреваемого возможности получить копии у заключений экспертов, следователь Караков Б.Т. фактически аннулировал само ознакомление подозреваемого и защитника с данными документами.

ФАКТ ОДИННАДЦАТЫЙ

Три эксперта сделали заключение: нет причинения вреда здоровью братьям Исмаиловым. Однако, следователь Б.Т.Караков этого в расчет не принял, в то же время, несколькими комиссионными выводами авторитетных врачей был сделан вывод о причинению вреда здоровью средней тяжести девочке. Но следователь Б.Т. Караков делает вывод о виновности А. Байзульдинова и Р. Мартынова. Что это за такой странный и незаконный подход в исследовании фактов и экспертиз?

Более того, следователь Марксовского СО Б.Т. Караков посчитал, что основанием для возбуждения уголовного дела по части 1 ст.115 УК РФ явилось некое экспертное заключение. Позднее по данному делу было проведено еще две судебно-медицинские экспертизы: одна в городе Волгограде, вторая в городе Саратове. И во всех последующих экспертизах, эксперты указали, что легкого вреда здоровья у братьев Исмаиловых не наступило! Напротив, эксперты указали, что : Исмаилов А.Э. года имеет общее заболевание-недоразвитие речи и астенно- невротический синдром (неврастения). А его брат, Исмаилов Д.Э имеет заболевание «Невролог-диагноз» и другие расстройства вегетативной нервной системы. Таким образом, следователь Б.Т.Караков проводя расследование по уголовному делу, достоверно знал, что «потерпевшие» страдают психическими заболеваниями и не назначил судебно-психиатрическую (психологическую) экспертизу о вменяемости братьев Исмаиловых . И вот такие «бородатые дети» с весьма «интересными» заболеваниями, пожелали познакомиться с девочками 8 и 10 лет, хватали их за руки, домогались, делали неприличные предложения уединиться… По мнению следователя Б.Т. Каракова это нормально!

В тоже время, мама пострадавшей девочки уже три раза писала заявления в Следственный комитет РФ и области заявление о привлечении братьев Исмаиловых за сексуальные домогательства к ее дочери. И никакой реакции, несмотря на то, что средний вред здоровью девочки подтвержден документами, экспертизами, справками.

Список нарушений можно было бы еще продолжить, повторим, их в деле не один десяток.

Закон говорит о том, что если уголовное дело СФАБРИКОВАНО, то это ПОДЛОГ, что это ПРЕСТУПЛЕНИЕ и подобное уголовное дело дальнейшего хода не имеет. Но почему в Саратове такое стало возможным и кто в этом виноват?

По информации нашего издания, сегодня заместитель председателя Следственного комитета РФ Е.Е. Леоненко, чью подпись подделали Б.Т. Караков и С.А. Тюрина. Может взять это уголовное дело под свой личный контроль.

Между тем, принято решение направить сфабрикованное уголовное дело в Марксовский городской суд. Кому-то это выгодно? Быть может, некие исполнители хотят подставить руководство в прокуратуре области и следственного управления области?

А коллегам из СМИ хотели бы посоветовать: прежде чем публиковать статьи на основании, предоставляемой как они пишут, информации из «правоохранительных органов», всестороннее ее проверять. Так будет объективно и честно, дабы не будоражить общественное мнение в чьих-то неведомых корыстных интересах.

P.S.Отец Б.Т. Каракова работает начальником следственного отдела в одном из регионов РФ. Говорят, что он принимает самое деятельное и активное участие, чтобы «отмазать» своего сына: якобы тот не совершал фальсификации уголовного дела. Получается, что отец заодно с сыном?