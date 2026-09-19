БУДЕТ ЛИ КАНДИДАТ ОТ ПАРТИИ «ЯБЛОКО» ЧЕРНОВА ПРИВЛЕЧЕНА К ОТВЕТСТВЕННОСТИ?

Владелец группы «ВКонтакте» «Наш Маркс» Ксения Чернова много раз привлекалась к административной ответственности. Ее манера общаться с людьми на страницах группы «Наш Маркс» давно известна людям: хамство, грубость, косноязычие, словом базарная лексика, которая идет на грани с Законом.

И вот совсем недавний «перл» на страницах «Наш Маркс» Черновой, кандидата в депутаты Госдумы от партии «Яблоко»,разместив фото пожилой женщины с паспортом в руках напротив здания избирательной комиссии Чернова пишет:

«Ах, вот для чего некоторые избиратели фоткались на избирательных участках с бюллетенями или паспортом. Чтоб потом выложить в соц сети с хештегом "Единая Россия". Чтоб создать впечатление массовости? Ну мы-то понимаем, что это все зачастую принудиловка бюджетников. Ну кто в ясном уме и трезвой памяти, по собственному желанию будет таким заниматься? А может тогда и оппозиционерам в воскресенье выкладывать фото своих бюллетеней с хештегом "нет жуликам и ворам"?

Стоит сказать что на днях, за подобное высказывание Нерехтский районный суд в Крстромской области счёл, что коммунист «унизил достоинство» главной политической силы страны: депутат Костромской областной Думы Илья Дзезюля сделал репост публикации сообщества «Костромская сказкобойня», добавив комментарий: «Едро как была партией жуликов и воров, так и останется. И другого прозвища им в народе не будет». Спустя месяц против этого депутата возбудили административное дело по статье 20.3.1 КоАП РФ – за действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды по признаку принадлежности к социальной группе. Основным доказательством вины депутата стала лингвистическая экспертиза МВД. Эксперт усмотрела в посте «негативную оценку группы лиц по признакам принадлежности к партии „Единая Россия“». Депутат был оштрафован на 10 тысяч КоАП РФ Статья 20.3.1. «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Чернова, напомним, привлекалась в 2022 году к административной ответственности за вот такое высказывание на страницах группы «ВКонтакте» «Наш Маркс»:

«Гаагский суд осудил Гитлера. Сейчас Гаагский суд будет рассматривать аналогичный иск в отношении Путина». Тогда ее оштрафовали на 30 тысяч рублей. Всего -навсего.

Но Чернова не сделала для себя после этого выводов и продолжила хамить в социальных сетях, оскорбляя людей.

На что обратила внимание группа ветеранов и написала коллективное письмо в местную газету «Воложка» под названием : «Когда язык хуже помела». Чернова обиделась и подала в суд на эту статью , о защите своей чести и достоинства. Но не удалось защитить ни честь, ни достоинство: суд отказал Черновой в удовлетворении ее требований.

Еще бы! Как установила тогда экспертиза, «своими высказываниями оскорбила и позволила себе публичные оскорбления участников специальной военной операции, волонтерские группы, занимающиеся сбором гуманитарной помощи для бойцов на СВО, а также руководство всей страны. Высказанное Черновой мнение и ее поведение в социальных сетях в дальнейшем свидетельствуют о ее отрицательных личностных качествах: неумении следить за своей речью, отсутствии моральных принципов, а также являются проявлением ее невысоких интеллектуальных способностей».

А теперь идут выборы и Чернова призывает голосовать за саму себя, при этом поливая грязью одну из партий, которая тоже принимает участие в выборах.

Полагаем ,что областной избирательной комиссии следовало бы обратить внимание на поведение в социальных сетях кандидата в депутаты Черновой, а также, правоохранительным органам принять меры за высказывания про «жуликов и воров».

Язык на самом деле, «хуже помела». Но законом предусмотрены меры, чтобы невоздержанного хозяина «помела», можно было бы осадить и наказать.