АЙФОН СТАЛ ИДЕОЛОГИЕЙ?

Почему депутатов Госдумы не беспокоит интернет зависимость детей?

Несколько лет назад в Саратове очень красивая девушка, 17- летняя ученица 4-й гимназии сбросилась с моста: за секунду стремительным прыжком вниз она закончила свою короткую жизнь. Ее убили социальные сети. Следователь, проводивший расследование, пришел к выводу, что через сотовый телефон девочки один из представителей «группы смерти» начал общаться с ней, зомбировал, а потом написал в одном из сообщений прямо перед гибелью: «Лучше бы тебя не было».

Два в одном: и враг, и друг. Сотовый телефон есть в каждом доме, квартире нашей страны, и он каждую минуту уничтожает будущее государства: психическое здоровье наших детей. Исследования ученых показали, что интернет зависимость с раннего возраста может привести к серьезным психическим заболеваниям.

Да, именно эта маленькая и удобная штука - сотовый телефон с выходом в Интернет, может стать самым главным врагом будущего нашего государства, и дети вырастут в неполноценных людей, зависимых только от социальных сетей и неадаптированных к современным реалиям. Телефон может стать и другом человека, помощником в учебе, делах: парадокс. Средство коммуникации и средство разобщения людей, одновременно. Люди перестали разговаривать друг с другом. Общение заменил Тк-Ток и прочее. Вместо того, чтобы сидеть над книгой и читать, дети сидят часами в телефоне. Знакомая картина: сидят дети на лавочке, и каждый из них уткнулся в свой телефон. И никто ни с кем не общается. А бывает и так: сидит папа, или мама с сыном или дочерью, и каждый смотрит в свой телефон. Никто друг с другом не общается – все погрузились в социальные сети. Написал бы Александр Пушкин «Онегина», если бы в те времена был сотовый телефон?

Это давно стало фактом: огромное количество подобных кровавых трагедий, как с девочкой из Саратова, становятся первопричиной именно социальные сети, компьютерные игры. Несколько лет назад солдат забайкальской военной части, расстрелял насмерть восемь своих сослуживцев. Тогда лидеры общественных организаций «Офицеры России» и «Комитет солдатских матерей России» сделали вывод: «Виноваты система воспитания и компьютерные игры», а глава «Офицеров России» Сергей Липовой заявил, что для предотвращения таких преступлений нужно наладить работу психологов, а Роскомнадзор должен блокировать доступ к жестоким компьютерным играм в Интернете. На том все и закончилось: осуждением, декларациями. Это у нас в стране умеют: осудить, задекларировать, при этом, даже не пытаясь хотя бы немного приблизиться к реальному решению проблемы. Другие страны ( Китай, Австралия, Турция) эти проблемы решать уже начали и вводят ограничение на пользование социальными сетями для несовершеннолетних. В нашей стране депутаты пока думают над этой проблемой, и не принимают никаких конкретных решений и законодательных инициатив. Словно бы и нет такой проблемы.

Во всем мире уже давно поняли опасность социальных сетей, а сотовый телефон иногда называют «оружием Сатаны». Как и многие изобретения человечества, это обоюдоострое оружие: где кончается польза от изобретения, начинается его вред. Откройте в своем телефоне функцию «экранное время» и посмотрите, сколько времени вы «зависаете» в телефоне в сутки, смотрите бестолковый и бесполезный Тик-ток, Инстаграм, Ю-Туб, посты в «ВКонтакте», Телеграм? Час, два, три? Некоторые и особенно дети, могут «жить» в телефоне, не отрываясь от него по 8 -10 часов в день! Происходит самое страшное: мы воруем, отбираем сами у себя самое драгоценное, что есть у человека: ВРЕМЯ. Это вместо того, чтобы отдать время вещам полезным: общению с детьми, с родителями, друзьями, на учебу, на спорт, на чтение книг…

В телефоне, посредством интернет-контента, дети могут увидеть все что угодно: сцены насилия, убийства, расправы, порнографию… Смартфоны, айфоны, стали практически незаменимой частью жизни большинства и особенно, что очень страшно: детей, будущего нашего государства. С одной стороны, перед детьми телефон открывает огромные возможности для обучения, общения и развлечений. С другой стороны, телефон стал преподавателем и носителем ЗЛА.

Что делать? Запретить телефон? Глупо, это все равно, как если бы раньше запретили телевизор. Все хорошо в меру и в этом смысле буддизм подсказывает для человека верный путь - «золотая середина». Все хорошо в меру и «мера всех вещей человек»- говорили древние философы.

Закон давно запретил пользоваться сотовыми телефонами в школе на уроках, и это правильно. Но полагаем, подобная законодательная инициатива была излишняя: есть порядок, устав школы. И без такого Закона ясно, что телефон на уроке это предмет совсем лишний. Директор одной школы в Марксовском районе пошел дальше и ввел правило, весьма разумное на наш взгляд: входя в школу, ученики кладут свои телефоны в сумки, и не пользуются ими весь день в стенах школы. Разумно? Разумно, и правильно, и безо всяких Законов, которые у нас, как правило, долго любят мусолить и обсуждать в Госдуме. С другой стороны, мгновенно могут запретить такое полезное средство коммуникации миллионов, как Телеграм, тратя на блокировку миллиарды рублей. Глупо? Еще как глупо и недальновидно.

В мире давно уже поняли опасность зависимости несовершеннолетних от сотового телефона. Как уберечь детей от интернет- зависимости? Тут можно многое придумать: даже законодательно обязать иметь лицензию на телефон, как на огнестрельное оружие. Глупость? Конечно глупость. Или, можно обязать детей в школе делать скворечники, чтобы времени не оставалось на изучение «вражеских» языков: английского, французского языков, как предлагал депутат Госдумы Толстой.

А если серьезно, что делать? Всегда нужна «золотая середина»: не запрещать, не закрывать, не отбирать, а ограничивать. Так, например, сделали в Турции. В этой стране с 1 ноября 2026 года вступил в силу закон об ограничении доступа к социальным сетям для детей младше 15 лет. Разумно? Безусловно! В апреле 2026 года парламент Турции принял соответствующий закон: детям до 15 лет запрещено создавать учетные записи в социальных сетях или владеть ими. Компании обязаны закрыть существующие аккаунты для несовершеннолетних.

Намного раньше Турции, первой страной, принявшей законодательство по использованию социальных сетей, интернет ресурсов, стала Австралия: закон, запрещает создание аккаунтов детьми, которым меньше 16 лет. Китай три года назад принял закон, согласно которому все несовершеннолетние не могут пользоваться интернетом с 10 часов вечера до 6 часов утра. Те, кому от 16 до 18 лет, могут проводить онлайн всего два часа в день, те, кому от 8 до 16 лет - час в день, а те, кому до 8 лет - всего 40 минут в день. Разумно? Безусловно!

А что в нашей стране в этом направлении делается? НИЧЕГО! Мы и здесь отстаем, как это часто бывает в принятии жизненно необходимых законов.

В нашей стране нет подобных запретительных законов, как в Австралии, Китае и Турции. Более того, наши законодатели не собираются в обозримом будущем принимать подобные законы. Получается, интернет зависимость детей и подростков абсолютно не волнует депутатов Госдумы! А смерть девочки, сбросившейся с моста в Саратове, попавшей в «группу смерти» в социальных сетях? Как с этим быть? Забыть, что такого не было?

А расстрел в техникуме Керчи в 2018 году, когда после взрыва и применения огнестрельного оружия 18-летним учеником погиб 21 человек?

А другие трагедии, когда подростки попадали в интернет зависимость, становились убийцами, насильниками, преступниками, или наоборот, несовершеннолетние, которых обманывали мошенники, вербовали украинские спецслужбы?

Как известно, после событий в Керчи самые крупные открытые колумбайновские группы были заблокированы:в научной литературе массовое убийство школьников, совершенное другими школьниками, получило наименование «колумбайн» по названию американской школы, где в 1999 году впервые произошло подобное преступление. К 2017 году «колумбайны» начались и в российских городах.

Как можно все это игнорировать, и не замечать проблемы, не принимать законы, ограничивающие доступ несовершеннолетних в социальные сети? Молчание может спровоцировать новые преступления, насилия, убийства. Неужели этого не понимают депутаты в Госдуме?

Правда, в марте этого года Комитет Госдумы по молодежной политике и "Единая Россия" сообщили, что готовы привлечь экспертное сообщество, чтобы оценить эффективность ограничения использования мобильных телефонов детьми. Но это было при старом созыве Госдумы. Теперь выбрали новый состав Госдумы. Пока вопрос по проблеме ограничения доступа детей к интернет-ресурсам и социальным сетям новым составом Госдумы не поднимался. Пока будут привлекать «экспертное сообщество», обсуждать, мусолить тему, как депутаты привыкли делать, сколько времени пройдет, сколько еще несовершеннолетних за это время погибнет в прямом смысле этого слова от влияния на них социальных сетей? Сколько из них попадут в лапы мошенников? Сколько еще завербует несовершеннолетних на совершение терактов спецслужбы Украины? Дети растут быстро, а законы принимаются медленно. Почему такое равнодушие к этой проблеме?

Увы, к этой проблеме в нашем государстве относятся слишком несерьезно, не видя очевидной опасности, а ведь мы говорим о будущем страны- о детях которые растут и очень быстро взрослеют!

Госдума пока не рассматривает и не принимает закон, который бы полностью запрещал или ограничивал доступ детей к социальным сетям. В октябре 2026 года в СМИ появилась информация, что Роскомнадзор направил в комитет Госдумы по информационной политике инициативу: обязать соцсети проверять возраст пользователей (идентификацию) и ввести лимит времени в интернете для детей до 14 лет, чтобы снизить доступ к запрещённому контенту. Однако, позже в самом Роскомнадзоре заявили, что не выдвигали такого законопроекта.

И что очень странно и страшно, депутаты отнеслись к такой инициативе очень скептически и равнодушно. Недальновидно отнеслись, не по- государственному. Зампред Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил, что в Госдуме не рассматривают ни запрет соцсетей для несовершеннолетних, ни обязательную проверку возраста. При этом, он подчёркнул, что контролировать цифровую жизнь ребёнка в первую очередь должны родители, а задача государства - дать семьям инструменты для такого контроля (например, через родительский контроль, детские режимы в сервисах), а не вводить запреты. И это сказал депутат Госдумы, явно не углубившись в корень проблемы, не изучив ее глубоко. А как же быть насчет опыта Турции, Австралии Китая? Депутат Горелкин ничего не слышал о законах об ограничении доступа несовершеннолетних в интернет в этих странах? В Турции, Китае Австралии, как мы полагаем, изучили проблему, прежде чем принимать законы ограничивающие доступ несовершеннолетних к социальным сетям. А депутат Горелкин призывает заниматься этой проблемой родителей, как будто бы изобрели айфоны сами родители! Бред и глупость!

Однако, в публичном поле дискуссии мало- помалу действительно идут и звучат разные мнения: кто-то поддерживает идею ограничить доступ для самых маленьких (например, до 14 лет), ссылаясь на международный опыт, а кто-то выступает за более мягкий подход — не запрет, а фильтрацию опасного контента и настройку родительского контроля.

Если наши депутаты не в силах выработать своего решения и своего законопроекта, то мы полагаем, им следовало бы изучить опыт других стран по этой проблеме.

А то ведь может получиться и так, что депутаты Госдумы дойдут до того, что не станут особо заморачиваться, и примут закон, запрещающий продажу Айфонов! Ведь так проще: взять и запретить, как с телеграммом!

Что-то подобное было в Саратовской областной думе несколько лет назад, где по инициативе депутата Юлии Литневской приняли закон о … запрете продажи газовых зажигалок несовершеннолетним. Объяснили так: это борьба со сниффингом, когда подростки нюхают газ из зажигалок. Глупо? Конечно, глупо! Правы были тогда члены КПРФ, оппонируя авторам этого законопроекта, сказав, что надо заниматься проблемами образования, досуга молодежи…

А какой может быть досуг и воспитание с телефоном в руках? Силу духа, честь и понятие совести можно ли воспитать, и получить с помощью айфона? Живое общение с учителем, с тренером, не заменит никакой, пусть и самый дорогой айфон.

А у нас в стране начали с ЕГЭ, подменив российское образование, воспитывавшее со времен СССР Человека и Личность. А тупое, бездуховное и похожее больше на лотерею СПОРТЛОТО ЕГЭ делает из наших ребят бездуховных, бессердечных, расчетливых людей, лозунг которых: «Бери от жизни все!».

Вместе с ЕГЭ появились айфоны, которые в стократ усугубили проблему : воспитанием начали заниматься социальные сети и это привело детей к самоубийствам, расстрелам в школах, сексуальному насилию, вербовке вражескими спецслужбами…

Правы в Турции, Китае, Австралии, где приняли законы ограничивающие доступ несовершеннолетних в социальные сети. Надо сначала воспитать Человека и Личность, но айфон в этом деле не помощник, а наоборот, вредитель.

Достоевский высказывал мысль: «Без идеологии не может быть страны. Нет идеологии — нет страны», и еще великий писатель говорил так :«Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация».

Раньше школа воспитывала настоящих патриотов, были прекрасная игра «Зарница», были курсы НВП ( начальная военная подготовка) на которых ребята с удовольствием занимались: бегали по полосе препятствий, разбирали и собирали автомат, бросали учебные гранаты, занимались рукопашным боем. Детей приучали к труду: были при школах теплицы, дети работали на полях, собирали урожай. И да: делали скворечники тоже, к чему призывал депутат Госдумы Толстой. Но все это было естественно и не из под палки! Если это Крым, то школьники работали на виноградниках на плантациях розы, или лаванды. Если это было Поволжье, то работали на картошке в полях, собирали урожай свеклы… Школьники росли сильными умными, верными. Все это в прошлом и никому не придет в голову все это вернуть в школу. Тот же убивающий всякую инициативу и истинную тягу к знаниям ЕГЭ до сих пор не отменили, и снова мусолят проблему, говорят о какой-то непонятной нам Болонской системе…

Мы своими же руками уничтожили все, на чем основывалась наша идеология. Когда начнем все это восстанавливать?

И что мы теперь имеем сегодня, какую идеологию? Айфон? Не эта ли маленькая штучка под названием айфон с выходом в Интернет стала ИДЕОЛОГИЕЙ для наших детей, подростков, будущих взрослых граждан нашей страны?

И если это так, то может ли такая виртуальная ИДЕОЛОГИЯ служить в будущем опорой государства? Каких детей способен воспитать Айфон, заменивший сегодня нашим детям и учителей, и родителей, и друзей?

Есть еще одна проблема, о которой мы бы хотели сказать в конце статьи. И она тесно связана, как мы считаем, с проблемой социальных сетей, с айфонами. О ней тоже говорят, но тоже, как и проблему доступа к социальным сетям несовершеннолетних, не решают.

Корень у этих проблем один и тот же: преступное и пагубное воздействие на психику людей. Через айфон воздействуют на детей социальные сети, а через телевизор - магия и колдовство. И то, и другое уничтожает человека изнутри, убивая его психику, его внутреннее «Я».

Вот цифра: 2024 году объём рынка эзотерических услуг составил 2,4 триллиона рублей( !!!). Почему это проблемой не занимаются депутаты? Кажется, неоднозначный депутат Милонов где-то сказал, что не занимаются этим, потому что люди из власти сами прибегают к услугам колдунов, ведьм, магов, экстрасенсов.

И действительно, видя, что игнорировать эту давно назревшую проблему не получится, в апреле 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект о запрете 38 видов магических услуг, включая ведьмовство, алхимию и астрологию. Но…правительство инициативу не поддержало. Отчего же не поддержало? В бюджете лишние три триллиона рублей не помешали бы, и здоровье людей сохранилось бы после принятия такого закона: людей прекратили бы дурачить так называемые колдуны и ведьмы, наживаться на их бедах и проблемах. Отказав в принятии такого закона в Госдуме указали на отсутствие доказательств вреда, путаницы в терминологии, а также отметили риск нарушения конституционных прав: на информацию, на убеждения, на свободу выражения. Мол, государство не должно вмешиваться в мировоззрение граждан. Браво! Когда на самом деле требуется защита таких прав граждан, их почему-то не применяют, вспомним тот же телеграмм и его блокировку.

Так что, сейчас закона, запрещающего или ограничивающего эзотерические практики, нет и граждан продолжают дурачить, опустошая их карман всякие болотные ведьмы.

На телеканале ТВ-3 очень много передач про колдунов, ведьм, экстрасенсов. И это, похоже, государственная политика, если этот бред и явный вред не запрещают показывать по телефизору? Похожая ситуация с социальными сетями и айфонами?

"Популярное шоу «Битва экстрасенсов» не должно транслироваться по ТВ" - заявил в прошлом году депутат Госдумы Чернышов и добавил: "О каких традиционных ценностях мы говорим, если в Светлую Пасху на федеральном канале весь день крутят эзотерическую дичь?" Парламентарий тогда заявил, что «такие вещи нужно полностью убирать из теле- и радиоэфира... Надо спасать наших людей». Но депутата никто в Госдуме не поддержал, и видимо считают подобное нормальным.

В связи с этим смешно наблюдать, как в большие церковные праздники из православных церквей транслируют кадры, на которых властьимущие молятся, ставят свечки, бьют поклоны…

Напомним им, что истинная Вера не в том, ставишь ли ты свечку в храме. Настоящая Вера в делах, как сказано в Писании. А какие дела у власти? Дела не угодны Богу, если в государстве позволяют поклоняться колдунам, ведьмам, экстрасенсам, не принимая законы о запрете на их деятельность, и которые суть от Дьявола. В священных книгах Библии и Коране отношение к колдовству и магии однозначно негативное. Священное Писание многократно предостерегает верующих от подобных практик, рассматривая их как отступление от Бога и служение иным силам. Например, глава из Библии Левит 19:31: "Не обращайтесь к вызывателям мертвых и к волшебникам; не ищите их, чтобы оскверниться через них. Я Господь, Бог ваш."

Стихи из Библии ясно показывают, что колдовство рассматривалось как серьезное преступление против Бога и общества. Причины такого строгого запрета кроются в понимании того, что подобные практики направлены на получение власти или знаний не от Бога, а от темных сил, которые Библия называет "духами злобы поднебесной" или "сатаной".

В Коране также присутствует четкое осуждение колдовства и магии. Ислам рассматривает эти практики как проявление зла и обмана, которые могут навредить человеку и отвести его от истинного пути.

Например, Сура Аль-Фалак (Рассвет). В этой суре верующие призываются искать защиты у Аллаха от зла колдунов: "Скажи: 'Прибегаю к Господу рассвета, от зла того, что Он сотворил, от зла мрака, когда он сгустится, от зла колдуний, дующих в узлы, от зла завистника, когда он завидует'." (113:1-5). Здесь колдуны прямо упоминаются как источник зла, от которого следует искать защиты у Всевышнего.

Нам говорят, что мы светское государство. Но разве возможно, отменить Веру в Бога?

Тема, поднятая нами в конце статьи, как мы уверены, очень серьезная и требует такого же серьезного отношения власти к ней. Чего пока нет.

А ведь разговор идет даже не об ограничительных мерах, а о полном запрете на такие вещи, как колдовство, предсказания и прочая омерзительная практика, которая ворует души людей. Или, пусть и дальше так продолжается: оболванивание, одурачивание, уничтожение души? Не тоже самое, делает с неокрепшими душами несовершеннолетних детей сотовый телефон через социальные сети?

Мы хотели бы привлечь к обсуждению и решению этой проблемы не только депутатов Госдумы, но и Русскую Православную Церковь, святейшего Патриарха Кирилла и Центральное Духовное управление мусульман России, Верховного муфтия Шейх-уль-Ислам Талгата Таджуддина.

В адрес Госдумы, и этих уважаемых ведомств РПЦ и ЦДУМ мы посылаем свои редакционные запросы.