Индивидуальный предприниматель Шульц Е.С нарушая права рыбаков, зарабатывает миллионы

В 2022 году ИП Шульц Ю.С. участвуя в конкурсе, организованным Комитетом охотничьего хозяйства и рыболовства области ( далее- Комитет-ред.), выиграла квоту на отлов рыбы и раков. Так она стала квотопользователем и получила право на отлов «биологических ресурсов» на 20 лет- до 2042 года (!!!). Получила квоту бесплатно, платя символический налог раз в год.

Шульц Ю.С. стала квотопользователем двух самых больших участков в ближайшей акватории : «Квасниковский» (граница: от железнодорожного моста и до села Узморье) и «Беленский», на саратовской стороне, напротив села Квасниковка.

Квасниковский участок самый большой по объему разрешенного отлова «биологических ресурсов» около 300 тонн рыбы в год.

Как должно быть по правилам и по Закону? ИП Шульц Ю.С. нанимает для работы рыбаков, обеспечивает их спецодеждой, сетями, заключает договора и платит заработную плату со всеми законными отчислениями: налоги, пенсионный фонд.

Но… ничего этого нет и не было никогда, как рассказывают сами же рыбаки.Нет договоров с ними, нет зарплаты и нет ничего остального. Не будет в будущем и пенсии. По сути, рыбаки поставлены в условия бесправных рабов, работающих на Юлию Шульц и ее сына Кирилла, официально являющимся бригадиром.

Такая практика нарушения трудовых прав рыбаков сложилась давно, и существует уже многие годы. Рыбаки никуда не жалуются: ни в Комитет, ни в прокуратуру области и прокуратуру города Энгельса, ни господину Санникову в трудовую инспекцию Саратовской области, ни в Роспотребнадзор.

По адресу с. Квасниковка, улица Степная, дом 39 и дом 41 располагается пункт приема рыбы у рыбаков и тут же, в одном из домов живет сама Юлия Шульц со своим сыном Кириллом.

Рыбаки привозят ежедневно сюда пойманную ими рыбу. Принимает ее обычно бригадир Кирилл Шульц. Взвешивает на весах, выдает, когда есть, наличные деньги. Когда нет денег- записывает сдавших рыбу в тетрадь, потом рассчитывается.

Накладные за принятую рыбу не выдаются никогда, поэтому проверить, или провести учет невозможно. Все делается в обход проверяющих органов. Они, впрочем, тут никогда не появляются: ни чиновники из Комитета, выдавшего квоту, ни налоговые инспектора, ни сотрудники трудовой инспекции, ни администрации Энгельсского района, ни прокуратуры и полиции.

Рыбу принимают по цене очень низкой. Например, густера всего по 15 рублей килограмм, как и 20 лет назад, карась по 60 рублей.

У ИП Шульц в Энгельсе есть рыбный магазин, товар туда отвозят на «Газели». Карась, продается по 150-250 рублей. В тех же примерно пропорциях продается и другая рыба.

Каждый из рыбаков, который занимается отловом рыбы, имеет свою лодку, свои сети и получает на год разрешение на отлов рыбы в ИП «Шульц Ю.С.» Это ключевой момент: без такого разрешения отлов рыбы является незаконным.

За свой труд рыбаки никаких денег от ИП Шульц Ю.С. не получают, а получают деньги за сданную рыбу. В день ИП Шульц Ю.С. принимает от одной тонны рыбы до двух тонн.

По адресу по адресу с. Квасниковка, улица Степная, дом 39 рыбу разделывают: делают филе, замораживают в двух холодильниках. Излишне говорить, как именно при этом соблюдаются санитарные правила.

В ИП Шульц Ю.С. числится 90 рыбаков, согласно так называемому «локальному акту». Каждый из них платит наличными по 15 тысяч рублей в месяц, а кто рыбачит на двух участках, платит 20 тысяч. Деньги официально нигде не учитываются, не проводятся, чеки и документы рыбакам не выдают. Кассового аппарата нет. Рыбаки с саратовской стороны привозят всю сумму Шульц в конце каждого месяца. Сама Щульц давно не объясняет, за что рыбаки платят деньги, и такая практика существует уже около 15 лет.

Только четыре человека официально зарегистрированы в ИП Шульц Ю.С. сын Кирилл, два продавца и один рыбак. Все остальное идет, как говорится, «мимо кассы», в личный карман семьи Шульц. Отсюда и отдых заграницей по нескольку раз в год: прекрасная жизнь за счет рыбаков и за счет Волги, которая принадлежит народу, но в данном случае, два участка находятся во владении Юлии Шульц до 2042 года. Справедливо? Конечно, нет, но это обстоятельство прокуратуру области пока почему-то не заинтересовало. Впрочем, рыбаки никуда не жалуются: боятся потерять работу.

Сплошной «черный нал» в обход налогов. Если учесть, что рыбаков общим числом 90 человек, то получается почти полтора миллиона рублей в месяц. Без декларации, без обложения налогами. Натуральные поборы с бесправных рыбаков: платить не будешь, тогда и ловить не будешь и бумагу на разрешение отлова рыбы от ИП Шульц Ю.С. не получишь. «Дань» в виде 15 тысяч с рыбака за разрешение ловить берется ежемесячно. В этом году с рыбаков взяли деньги даже в марте, когда они не ловили рыбу: на реке лед стоял.

Излишне спрашивать, знают ли обо всем этом в Комитете. Конечно, не могут не знать, если такие порядки существуют многие годы. Знают и молчат: покрывают и возможно, небескорыстно? Получается, что Волга с ее биологическими ресурсами работает на двух человек: Юлию Шульц и ее сына Кирилла, а что от этого получает государство? Ничего.

И никаких налогов, никаких других выплат в казну государства, никакой зарплаты рыбакам.

В Комитете по охотничьему хозяйству и рыболовству видимо такую практику считают вполне законной?

Какие меры будут приняты для восстановления законного порядка?

Кто даст ответ? Трудовая инспекция Саратовской области? Роспотребнадзор? Налоговая инспекция? Прокуратура Саратовской области? Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства?

Кто защитит права рыбаков из Квасниковки и Саратова от незаконных поборов со стороны ИП Шульц Ю.С.?