Когда прокуратура остановит, наконец-то, полицейский беспредел?

Полиция работает очень оперативно, когда идет команда сверху. А если дело «рядовое» и касается «рядового» человека без связей, без покровителей во власти, или в партийных, или в правоохранительных структурах? А бывает еще так. В одном случае полиция работает профессионально, и об этом пишут все СМИ, сообщает пресс-служба УВД. А в другом, таком же случае, полиция ничего не делает, пишет «отказной», уголовное дело не возбуждает и более того- полиция совершает подлог. В первом случае, о котором сообщила пресс-служба УВД, потерпевший позвонил в полицию и сообщил, что его машину преследовала компания на автомобиле из двух человек: угрожали физической расправой, а потом избили на дороге. Росгвардия сработала оперативно: приехали, задержали всех нападавших и уже через несколько часов возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ.

Случай, о котором мы расскажем, идентичен по фабуле, но иной по исходу: уголовное дело не возбуждено в отношении нападавших, а пострадавший, по всей вероятности, если не станет инвалидом, то будет проходить длительный курс лечения и реабилитации.

Что произошло? Ехал по лесной дороге пьяный водитель. Передвигался со скоростью то 20 км/ час, то 80 км/ час, и вилял по дороге. Ехавшая за ним машина ( будущий потерпевший), не имея возможности обогнать, плелась за этим с позволения сказать, водителем. Потом , когда выехали из леса, Полянский А.А. обогнал машину и посигналил , как бы давая понять: что вы творите на дороге. Пьяному, не только море по колено, но и дорога. "Обидевшись" на замечание, водителя его машину прижимать к обочине и когда прижали, то пьяный водитель выскочил, и начал дергать дверь : «Выходи, разберемся!». Водитель Полянский не вышел, дождался свободной встречной полосы, и уехал. Пьяный «обидчик» пнул ногой машину, и погнался снова за водителем Полянским. Снова догнали, снова перекрыли дорогу.

Полянский вышел, посмотреть, есть ли повреждение у машины. Тогда пьяные «обидчики» выскочили, начали крыть матом, оскорблять. Другой снимал на видео. Полянский ответил теми же словами, и это не понравилось: « Пошли отойдём, я тебя урою». И после этих слов схватил пожилого человека за шею, ударил. Полянский попытался сопротивляться, но тот, кто снимал на телефон , подошел и приложился пару раз по лицу пожилого водителя. Как потом выяснится в больнице, сломаны были глазницы, кисть руки. Спасло ситуацию то, что подъехали другие машины, люди стали выходить ,пытаясь вмешаться. Но те, кто хотел «урыть» Полянского, прыгнули в машину и уехали, при этом, задев другой автомобиль.

Вот такой случай, и увы, типичный на наших дорогах, когда одна из сторон начинает «качать права». Но здесь случай куда более серьезный: пожилой человек серьезно пострадал, им было написано заявление в полицию. Но... подписано постановление об отказе в возбуждении уголовного дела! Почему? Вот что было дальше, после того, как те двое скрылись, нанеся побои водителю.

4 января 2022 года, после того, как они скрылись, Полянский А.А. позвонил в МЧС, вызвал полицию и «Скорую помощь».

На место происшествия приехал старший лейтенант полиции С.А. Слепухин, взял объяснения у Полянского А.А., и пояснил: сейчас лечитесь, а после 10 января, следует обратиться в судмедэкспертизу, так как в праздничные дни никто не работает. Письменные объяснения подписала супруга Полянского А.А., так как у него была повреждена правая рука. Так же, супруге Полянского А.А. старший лейтенант полиции С.А. Слепухин, передал бланк заявления о привлечении к ответственности неизвестных лиц, которые его избили. Супруга Полянского А.А. написала о случившемся, с требованием привлечь к ответственности двух неизвестных лиц. После этого старший лейтенант полиции С.А. Слепухин, выдал супруге Полянского А.А. направление на судмедэкспертизу и уехал.

Сразу после этого, по направлению скорой помощи, Полянский А.А. обратился в ГУЗ СГКБ № 6 им. Академика В.Н. Кошелева , где ему сделали КТ головы. Заключение было неутешительным : возможны переломы стенок правой гаймовой пазухи; деформация стенок глазницы; инфильтрация медиальной правой мышцы глаза справа: ушиб мягких тканей правой периорбитальной области; левосторонний фронтит; этмоидит. Нейрохирург выдал справку №82/01: «Тупая травма ОД; перелом медиальной стенки правой орбиты».

Далее, из городской больницы № 6 на «Скорой помощи» Полянского А.А. отвезли в Университетскую клиническую больницу №2 (глазную клинику). После осмотра ему выдали заключение: «Тупая травма, пневматизация и гематома век, глазная щель самостоятельно не открывается, глазное яблоко смещено книзу, движения кверху ограничены. Перелом внутренней и нижней стенок правой орбиты. Эрозия роговицы, травма мидриаз». Тут выдали направление к лору. Потом, на автомобиле «Скорой помощи» поехали в 3-ю Клиническую больницу имени С.Р. Миротворцева к лору. Лор исключил госпитализацию, назначил лечение.

5 января 2022 года по рекомендации из глазной клиники Полянский А.А. приехал на контрольный осмотр. После глазной клиники он поехал в 6-ю горбольницу, а потом в травмпункт. В травмпункте ему сделали снимок и наложили гипс на больной палец правой руки. Открыли больничный лист №910099745933 с 05.01.2022 г.

5 января 2022 дочь Полянского А.А. Дорофеева Алена Александровна позвонила А.В. Симбиреву (его фамилия была указана на направлении судмедэкспертизы) с тем, чтобы узнать нашли ли по горячим следам автомашину «Тойота Фортуна» В 201 РМ 164? Был получен неожиданный и грубый ответ: «У меня не десять рук». Чтобы помочь в поисках машины, Симбиреву дочерью Полянского А.А. были отправлены на whatsapp видео очевидцев, и с лицами неизвестных.

6 января 2022 Полянский А.А. явился на контрольный осмотр в глазную клинику, где ему продлили домашнее лечение до 10.01.2022 в связи с тем, что клиника не работала.

10 января 2022 Полянский А.А. явился на осмотр в глазную клинику. Сделали УЗИ глаза и выяснилось: плавающие помутнения в ст.теле, субтотальный отслоечный эхосигнал, высотой 1,3 мм-отслойка сосудистой. После этого Полянский А.А. поехал в травмпункт больницы № 6, где ему сделали контрольный снимок. Выяснилось: закрытый перелом основания I пястной кости правой кисти со смещением обломков. После этого Полянского А.А. отправили в травматологическое отделение, где он прошел лора и травматолога. Направили после осмотра на операцию. 11 января 2022 года Полянский А.А. обратился в БСМЭ (Шелковичная, 177) по направлению С.А. Слепухина, где провели осмотр, и сделали копии документов выданные в больницах. Отправили на лечение, сказав, что заключение выдадут только по запросу следователя. После этого Полянский А.А. проследовал в глазную клинику, где ему назначили день госпитализации- 24 января 2022 года.

12 января Полянский А.А. лег в городскую больницу № 6 на операцию руки. С 12.01.22 по 20.01.22 он находился в больнице, где ему провели операцию и назначили лечение и реабилитацию.

17 января супруга Полянского Ольга Ивановна, съездила к участковому А.В. Слепухину, чтобы узнать номер дела и выяснить, нашли ли неизвестных лиц. Он назвал номер - КУСП №488, и сказал, что нашли водителя машины и что он признает свою вину. О том, что уже «закрыли» дело, он не уведомил.

20 января 2022 Полянский А.А. звонил А.В. Слепухину узнать, как продвигается дело. Он сообщил, что дело приостановили, так как Полянский А.А. находится на лечении. При этом, Полянский А.А. уведомил А.В. Слепухина, что 11 января 2022 он был у судмедэксперта.

Вся это продолжалось еще долго: 21.01.2022 Полянский А.А. был в травмпункте на перевязке, потом еще раз на перевязке - 23.01.2022 года.

24 января Плянского А.А. госпитализировали в глазную клинку, где он проходил лечение до 01.02.2022. В итоге : остаточные явления отслойки сосудистой оболочки, помутнения в ст. теле, травматический мидриаз, перелом стенок орбиты справа. После клиники- снова перевязки в травмпункте: 02.02.2022 и 04.02.2022

Далее, по направлению офтальмолога Полянский А.А. посетил в Медицинскую клинику «СОВА» и сделал тут КТ головы. КТ картина такова: перелом нижней и медиальной стенок правой орбиты со смещением фрагмента перелома в полость орбиты.

7 февраля Полянский А.А. позвонил А.В. Слепухину, узнать о движении дела. Был получил ответ, что… дело закрыли.

Дело «закрыли», а Полянский продолжает бывать у врачей: 8.02.2022 по рекомендации стоматолога поехал в Центр челюстно-лицевой томографии Сарстом, 11.02.2022 был на приеме офтальмолога по месту жительства, 14.02 был в глазной клинике и будет, ложиться еще на одну операцию- по восстановлению орбиты глаза. А 18 февраля Полянский А.А. поедет в травмпункт снимать спицы…

И это- еще не конец истории для этого пожилого человека. Так закончилась поездка по дороге Полянского А.А., на пути которому ему попались два пьяных отморозка, избивших его, и причинивших ему существенный вред здоровью.

А в это время, старший лейтенант полиции С.А. Слепухин из ОП № 4 в составе УМВД РФ по г. Саратову рассмотрев материалы проверки, подписывает собственное постановление об ОТКАЗЕ в возбуждении уголовного дела. А Врио начальника ОП № 4 в составе УМВД РФ по г. Саратову подполковник Р.М. Большаков 13 января 2022 года это постановление утверждает и подписывает.

Человек жестоко избит. Личности тех, кто избил Полянского А.А. установлены, ехавший за рулем той самой «Тойоты Фортуны» ( В 201 РМ 164) Сурков В.В. опрошен.

Видео и фотоснимки есть, свидетели есть. И всего этого недостаточно для возбуждения уголовного дела?

Ну, если так, то мы полагаем, что в самую пору возбуждать уголовное дело о сокрытии преступления и должностном подлоге в отношении старшего лейтенанта полиции С.А. Слепухина и подполковника полиции Р.М. Большакова, которые подписали постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Данную статью мы направляем прокурору области С.В. Филипенко. Что скажет уважаемый прокурор: неужели, по логике полиции прав тот, кто жестоко избил Полянского А.А. ? А может быть, это был не совсем, так скажем, простой человек, которому позволено избивать людей на дорогах?