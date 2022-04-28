Чем кормит детей ООО "Большая перемена"?

Глава ЭМР Стрельников и председатель комитета образования ЭМР Косенко, видимо, в детстве тоже любили запеканку и омлет. А может быть, и сейчас любят. Но вот детей они точно - не любят. Ну, может быть, делают вил, что любят. К такому удручающему выводу можно прийти, если познакомиться с тем, как работают питающие организации в Энгельсском районе.

Деньги и прибыль, ничего кроме денег и прибыли. Ведь никто не будет отрицать тот факт, что организация питания в школах и садах, это, прежде всего, бизнес для этих кормящих организаций. Все остальное на втором плане: качество питания, соответствие качества продуктов нормам СанПиН, и тд. и т.п. От того и такая борьба ( или, видимость борьбы) на аукционах за выход к рынку питания, от того и такое количество партийных лоббистов на этом рынке. Куда же без партии? Кто-то и правда думает, что фирма из Балаково ООО «Большая перемена», которой владеет депутат от «Единой России» Сергей Волков честно выиграла аукцион, пробившись на рынок детского питания в Энгельсском районе?

Уже второй год фирма этого депутата из Балаково кормит детей Энгельсского района, а это значит, что качество работы ООО «Большая перемена» устраивает вполне и господина Стрельникова, и госпожу Косенко. Но устраивает ли это качество потребителей, то бишь, детей и их родителей? Хотелось бы спросить главу ЭМР Стрельникова и председателя комитета по образования госпожу Косенко: «Почему питание детей доверено ООО « Большая перемена», к работе которой немало вопросов?».

А ведь речь идет о здоровье детей, их безопасности. Еще в 2021 году были все основания для отстранения ООО «Большая перемена» от организации питания детей в Энгельсском районе.

В 2021 году, начиная с января, было организовано несколько внеплановых проверок ООО «Большая перемена». Самое большое количество нарушений было выявлено в феврале 2021 года- 15(!) нарушений и в июне 2021 года - 5 нарушений. Было кроме этого, еще несколько внеплановых проверок работы ООО «Большая перемена».

Результаты проверок просто ужасают. И тем более ужасно, что фирме ООО «Большая перемена» доверяют и сегодня кормить детей. Выводы администрацией ЭМР не сделаны.

Можно очень долго перечислять все те нарушения, которые были выявлены в результате внеплановых выездных проверок специалистами Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области. Вот только некоторые из них, зафиксированные в документах вышеназванного нами Управления.

* В питании детей допускается продукция с истекшим сроком годности

*Не проводится контроль температуры блюд на линии раздачи

*Суммарный объем блюд по приемам пищи не соответствует требованиям

* Масса порции блюд «биточки мясные панированные нежные», «котлеты из минтая фирменные», «котлеты по- домашнему», «зразы» для детей с 7 до 12 лет составляет 60 гр при норме 90-120 гр, закуски для детей с 12 лет и старше составляет 30-50 гр , при норме 100-150 гр,, первое блюдо для детей с 12 лет и старше составляет 200-205 гр, при норме 250-300 гр, второе блюдо для детей с 12 лет и старше, составляет 60 гр, при норме 100-120 гр, гарниры для детей с 12 лет и старше, составляет 150 гр при норме 180-230 гр. Запеканка творожная со сгущенкой, омлет натуральный для детей с 12 лет и старше, составляет 115-120гр при норме 200-250гр, что является нарушением требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20

*Прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья осуществляется без наличия товаросопроводительной документации декларации о соответствии, что является нарушением требований СанПиН и ст. 3 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

*В помещении для приготовления холодных блюд, обработки яиц, мяса овощей не установлены приборы для обеззараживания воздуха

*В зоне являющейся источником выделения тепла, оборудованная локальная вытяжная система в нерабочем состоянии

*Не обеспечено ведение ведомости контроля за рационом питания учащихся

*Напольное покрытие в складском помещении имеет покрытие не позволяющее проведение ежедневной влажной уборки обработку моющими и дезинфицирующими средствами что является нарушением требований СанПиН.

*Внутренняя отделка стен в складском помещении не позволяет проведение ежедневной влажной уборки обработку моющими и дезинфицирующими Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц

*В горячем цехе производственные столы не имеют покрытия устойчивого к действию моющих и дезинфицирующих средств

*В медицинских книжках отсутствует допуск к работе по результатам периодических медицинских осмотров у 3 сотрудников

По результатам проверок виновные привлекались к административной ответственности, в том числе и на само юридическое лицо ООО «Большая перемена»- несколько раз налагался штраф по 30 тысяч рублей.

Как видим, ООО «Большая перемена» грубо нарушала нормы СанПиН и Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Видим, увы, и то, что откровенно безобразная работа ООО «Большая перемена» вполне устраивает руководство Энльсского муниципального района, несмотря на огромное количество выявленных нарушений в прошлом году. В этом году деятельность ООО «Большая перемена» не проверялась ни разу. Почему? Видимо, принято решение больше не беспокоить проверками эту фирму, ведь ее возглавляет не абы кто, а депутат от «Единой России»!

Значит, забота о детях это не про администрацию ЭМР. И она- только на словах. Значит, лично главе ЭМР Стрельникову и лично председателю комитета образования ЭМР Косенко абсолютно не все равно, чем, как и кто кормит детей в Энгельсском районе.

Хочется предостеречь : «Как бы не было проблем с желудком».