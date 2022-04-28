Чем кормит детей ООО "Большая перемена"?

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Глава ЭМР Стрельников и председатель комитета  образования ЭМР Косенко,  видимо, в детстве тоже любили запеканку и омлет. А может быть,  и сейчас  любят. Но  вот детей они точно - не любят. Ну, может быть,  делают вил, что любят. К такому удручающему выводу можно прийти, если познакомиться с тем, как  работают питающие организации  в  Энгельсском районе.

 Деньги и прибыль,  ничего кроме денег и прибыли. Ведь никто не будет отрицать тот факт, что  организация питания в школах и садах,  это,  прежде всего, бизнес для этих кормящих  организаций. Все остальное на втором плане:  качество  питания, соответствие качества продуктов нормам  СанПиН, и тд.  и  т.п. От  того и такая борьба ( или,  видимость борьбы) на аукционах за выход  к рынку питания, от того и такое количество партийных лоббистов на этом рынке. Куда же без партии? Кто-то и правда думает, что фирма из Балаково ООО «Большая перемена», которой владеет  депутат от «Единой России» Сергей  Волков  честно выиграла аукцион, пробившись на  рынок детского питания в Энгельсском районе?

 Уже второй год  фирма этого депутата из Балаково  кормит детей Энгельсского района, а это значит, что     качество работы  ООО «Большая перемена» устраивает вполне и  господина Стрельникова,  и госпожу Косенко. Но  устраивает ли  это качество потребителей, то бишь, детей и их родителей? Хотелось бы спросить главу  ЭМР Стрельникова и председателя комитета по образования  госпожу Косенко: «Почему питание детей доверено   ООО «  Большая перемена»,   к работе которой  немало вопросов?».

А ведь  речь идет о здоровье  детей, их безопасности.  Еще в 2021 году были все основания для отстранения   ООО «Большая перемена»  от  организации питания детей в Энгельсском районе.

В 2021 году, начиная с января, было организовано  несколько внеплановых проверок ООО «Большая перемена».  Самое большое количество нарушений было выявлено    в феврале 2021 года- 15(!) нарушений  и в июне  2021 года -  5  нарушений. Было кроме этого, еще несколько  внеплановых проверок работы ООО «Большая перемена». 

Результаты проверок просто ужасают. И тем более ужасно, что  фирме   ООО «Большая перемена» доверяют и сегодня кормить детей.    Выводы  администрацией ЭМР  не сделаны.

Можно очень долго перечислять все те нарушения, которые  были выявлены в результате  внеплановых выездных проверок  специалистами Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области.   Вот  только  некоторые из них, зафиксированные в документах  вышеназванного нами Управления.

* В питании детей допускается продукция с истекшим сроком годности

*Не проводится контроль температуры блюд на линии раздачи

 *Суммарный объем блюд по приемам пищи не соответствует требованиям

* Масса порции блюд «биточки мясные панированные нежные»,  «котлеты из минтая фирменные»,  «котлеты по- домашнему»,  «зразы» для детей с 7 до 12 лет составляет 60 гр при норме 90-120 гр,  закуски для детей с 12 лет и старше составляет 30-50 гр , при норме 100-150 гр,,  первое блюдо для детей с 12 лет и старше составляет 200-205 гр,  при норме 250-300 гр,  второе блюдо для детей с 12 лет и старше,  составляет 60 гр,  при норме 100-120 гр,  гарниры для детей с 12 лет и старше, составляет 150 гр при норме 180-230 гр. Запеканка творожная со сгущенкой,  омлет натуральный для детей с 12 лет и старше,  составляет 115-120гр при норме 200-250гр,  что является нарушением требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20

*Прием пищевой продукции,  в том числе продовольственного сырья осуществляется без наличия товаросопроводительной документации декларации о соответствии, что является нарушением требований СанПиН  и ст. 3 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

 *В помещении для приготовления холодных блюд,  обработки яиц,  мяса овощей не установлены приборы для обеззараживания воздуха

*В зоне являющейся источником выделения тепла,  оборудованная локальная вытяжная система в нерабочем состоянии

*Не обеспечено ведение ведомости контроля за рационом питания учащихся

*Напольное покрытие в складском помещении имеет покрытие не позволяющее проведение ежедневной влажной уборки обработку моющими и дезинфицирующими средствами что является нарушением требований СанПиН.

*Внутренняя отделка стен в складском помещении не позволяет проведение ежедневной влажной уборки обработку моющими и дезинфицирующими Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц

*В горячем цехе производственные столы не имеют покрытия устойчивого к действию моющих и дезинфицирующих средств

*В медицинских книжках отсутствует допуск к работе по результатам периодических медицинских осмотров у 3 сотрудников

По результатам  проверок  виновные привлекались к административной ответственности, в том числе и  на само юридическое лицо ООО «Большая перемена»- несколько раз налагался   штраф по 30 тысяч рублей.

Как видим, ООО «Большая перемена» грубо нарушала  нормы СанПиН и Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов».    Видим, увы, и то, что  откровенно безобразная работа  ООО «Большая перемена» вполне устраивает руководство  Энльсского муниципального района, несмотря на  огромное количество выявленных нарушений в прошлом году.  В этом году  деятельность ООО «Большая перемена» не проверялась ни разу. Почему?  Видимо, принято решение  больше не беспокоить проверками  эту фирму, ведь ее возглавляет   не  абы кто, а депутат от «Единой России»!

Значит,  забота о детях это  не про администрацию ЭМР.  И она-  только на словах. Значит, лично  главе ЭМР   Стрельникову и   лично    председателю комитета образования ЭМР Косенко абсолютно не все равно, чем, как и кто  кормит детей в Энгельсском районе.

 Хочется предостеречь : «Как бы не было проблем с желудком».

 

 