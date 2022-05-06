Герой из села Орловское

НА стене школы в Орловском Марксовского района( директор Виктор Николаевич Коряков) 6 мая торжественно установлена мемориальная памятная доска в честь Якунькина Леонида Петровича. Он долгое время жил и работал в селе Орловское. Что известно о об этом человеке?

Семья Леонида Петровича Якунькина переехала в город Маркс 9 мая 1945 года. Парню было 16 лет. Он только окончил вечернее ремесленное училище в одном из рабочих посёлков Рязанской области, где во время войны работал на чугунно-литейном заводе. В Саратовскую область его семью направили по программе государственного переселения. В колхозе имени Молотова была одна единственная машина - полуторка. Леонид Петрович стал стажёром, а потом и сменщиком водителя. Затем поработал слесарем на МТС, отучился в Марксовском училище на тракториста-комбайнера, отслужил в армии. Там ему тоже нашли работу по специальности - назначили механиком в танковом полку. Когда вернулся в Орловское, в сельском хозяйстве шла большая реорганизация. Колхозы имени Молотова и «Коммунист» объединились в «Путь Ленина» и в хозяйство пришло много новой техники. Леониду Петровичу достался прицепной комбайн «Сталинец-6».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия Якунькину Леониду Петровичу было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот». Почётный гражданин Марксовского района. Его супруга Лидия Арсентьева много лет была агрономом и 20 лет бессменным председателем Орловского сельского Совета депутатов трудящихся. В Марксе на Аллее героев установлен бюст Л.П. Якунькина.