Как в Романовском районе уничтожают "главный потенциал" Саратовской области

ООО «Агронетика» срывает посевную кампанию в селе Мордовский Карай Романовского МР На поле, площадью 500 гектаров, которое принадлежит фермеру Мишеневу М.М. на правах аренды, он сегодня не может ни пройти, ни проехать.

27 апреля работники КФХ Мишенева Е.Е. приехали на свое поле. Тут находились работники ООО «Агронетика» и директор этого ООО Фонов В.Н. Он заявил : «Поле было раньше нашим. Работать вы тут не будете. Мы вас не пустим». Был вызван вооруженный ЧОП из Саратова- «Орион К». Был выставлен пост и теперь фермера не пропускают на его же поле. Полный правовой беспредел.

Фермер Мишенев Е.Е. вызывал трижды полицию. Наряд приезжал, делали фотоснимки, полицейские пожимали плечами, говорили, что ничего сделать не могут, и уезжали Никаких мер к наведению порядка полицейские не принимали.

Глава КФХ Мишенев Е.Е., имеющий все правоустанавливающие документы на руках, написал жалобу в адрес Президента РФ, в адрес Генерального прокурора, в МВД РФ. Направил жалобы в местные органы полиции, власти. Никакой реакции, никаких мер со стороны исполнительной власти Романовского района. Как быть фермеру? Не дают работать, не дают сеять.

И это в то же время мы слушаем по телевизору выступление Президента, других руководителей страны о том, что необходимо поддерживать сельхозпроизводителя. Где все это реально? Где поддержка со стороны власти? Никто в Романовском районе не в состоянии навести порядок. Кто поможет восстановить законность фермеру Мишеневу Е.Е.?

Кто в состоянии призвать к ответу беспринципное в данном случае руководство ООО «Агронетика», вставшего на путь откровенного беспредела?

В ход пущено силовое даявление со стороны саратовского ЧОП «Орион – К». На каком основании? Может быть поставить вопрос о лишении лицензии данного ЧОП?

Если фермер не будет допущен к своему полю, то ответ придется держать, в первую очередь, руководству ЧОП. Разумеется, ответить должно руководство ООО «Агронетики» , которое полагаем, ждет уголовное преследование, как минимум, за самоуправство.

Фермеру из села Мордовский Карай Мишеневу Е.Е. препятствует уже на продолжении долгого времени обрабатывать поле и засевать его. Не дают это делать сотрудники «Агронетики». Как только трактор начинает культивацию, и заезжает на поле, тут же наперерез ему мчится машина и перегораживает дорогу. Причем, наперерез работающему и едущему на поле трактору мчится на огромной скорости не одна машина, а несколько сразу: спереди и сзади трактора.?

Полнейший беспредел и самоуправство. Фермер Мишенев вызывает полицию. Полиция приезжает. Опрашивают всех участников конфликта. А дальше…. ничего не происходит. Причем, автомобили сотрудников «Агронетики» преграждали путь тракторам прямо… на глазах полиции!!!

Конфликт был создан, как считают люди и фермеры, самой «Агронетикой». Она ведет себя, начиная с 2007 года, когда появилась в Мордовском Карае, как полноправный барин на земле : крестьяне это холопы бесправные и мол, всех мы купим, всех поставим на место а вся земля наша. И так, по сути, и происходит. Да, поле, на которое теперь «Агронетика» не пускает противозаконным способом фермеров, с 2010 года принадлежало по договору «Агронетике». Но после того, как срок аренды через 10 лет истек, было проведено собрание пайщиков и поле перешло фермеру Мишеневу Е.Е. Перешло с соблюдением всех законных процедур. Все необходимые документы были представлены в регистрационную палату, и та зарегистрировала поле за фермером Мишеневым М.М. То есть, он имеет полное право на своем поле и пахать, и сеять. Что тут непонятного для главы района, для полиции, для прокурора? Но после того законного собрания «Агронетика» вдруг «очнулась» и обратилась через пайщиков в суд. А тут еще, один из пайщиков скончался, и суд отложили до августа- пока не вступят родственники в наследство. Вот такая, примерно , в двух словах история.

И теперь все ответственные ( скорее, безответственные) в районе лица, начиная от главы Щербакова, начальника полиции, прокурора района говорят : «Как решит суд». Значит, ждать августа, ждать судебного заседания? А поле площадью 500 га так и останется не засеянным и зарастет бурьяном? Это не волнует главу района Щербакова?

Говорят, что спор надо решать в суде. Хорошо, допустим, что надо решать в суде! Но тогда как объяснит начальник полиции, как объяснит прокурор, и как объяснит глава района Щербаков, что сотрудники «Агронетики», которые сами говорят, что надо ждать суда, сегодня ежедневно нарушают Закон на глазах полиции, создавая угрозу жизни и здоровью людей, преграждая своими автомобилями( выход на поле тракторам? «Агронетика» почему-то не «ждет суда», но при этом говорит, что именно фермер Мишенев должен ждать суда в августе? С какой стати, ведь у него есть абсолютно все документы на это поле, в то время как, у «Агронетики»- нет ничего!!!

И все в Романовском районе об этом прекрасно знают, одобряя своим бездействием самоуправство руководства «Агронетики». В возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Самоуправство» руководство полиции Романовки отказывается. То есть, автомобиль, который на огромной скорости преграждает путь трактору на поле, это не самоуправство? Наш корреспондент связался со службой безопасности ГУВД по Саратовской области. Полагаем, тут разберутся в подобных действиях полиции из Романовки.

А как же простые люди? Для кого написан лозунг на сайте правительства области за подписью врио губернатора Бусаргина: «Главный потенциал Саратовской области - это её жители». И где же этот «главный» потенциал? Уважаемый врио Бусаргин объясните Щербакову, что глава района на то и глава, чтобы решать проблемы этого самого «главного потенциала», а не уходить от решения проблем. Вам нужен, уважаемый врио губернатора такой абсолютно бездеятельный и бесхребетный глава района? Советуем Вам посетить Романовский район: Вам будет на что и на кого посмотреть. А главное, Вы сможете услышать голос этого самого «главного потенциала»- людей!