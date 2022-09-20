Бюджет Энгельсского района продолжает вваливать миллионы в частную лавочку Плеханова

«ПДП строй», это не единственная жирная курица, несущая в бизнес инкубаторе Плеханова золотые яйца. Есть еще один жирный бройлерный цыпленок, несущий золотые яйца для Плеханова многие годы. Это фирма «Онтарио»- в публичной плоскости не засвеченная, в отличие от того же скандального «ПДП строя». «Свечной заводик» ООО «Онтарио» приносит Плеханову доходы, начиная с середины 90-х годов, и эта фирма создана была еще до «ПДП строя». Напомним кое о чем, и вернемся на минуту в бандитские 90-е: откроем самую кровавую страницу в истории плехановского «Онтарио».

В 1997 году над «Онтарио» ( в фирме было уже несколько АЗС) повисла реальная угроза: «парковская крыша», которая «охраняла» «Онтарио», директору Плеханову, и его заместителю Горюнову предъявила претензии, потому что хозяева АЗС перестали платить. Поэтому, «крыша» выбирала кого убить за несговорчивость : Плеханова, или Горюнова. История умалчивает о деталях, но выбор пал на заместителя Плеханова Горюнова, и его убили: застрелили из охотничьего обреза в голову в гараже его дачи 31 октября 1997 года. Убийцу Горюнова удалось арестовать только спустя три года: 25 мая 2000 года. Это был некий Гиля из «парковских». Наиболее близкая к правде версия звучала так: сам Плеханов тесно дружил с парковскими. Но Горюнов был его партнер по бизнесу: можно ли было одновременно дружить с «крышей» и со своим партнером? Горюнов видя, что Плеханов партнер ненадежный, предложил разделить сеть АЗС Онтарио. Плеханов был против. Тогда, по одной из версий, именно Плеханов мог и «заказать» своим друзьям «парковским» Горюнова.

Вот такая была история: в архиве областного суда сегодня хранится уголовное дело об убийстве заместителя Плеханова, состоящее из 4-х томов. Там много есть чего интересного, а особенно весьма интересны показания свидетеля Плеханова, слетавшего буквально за день до убийства своего заместителя на отдых в Израиль. Вот так, буквально на крови создавалась истории нынешнего «Онтарио».

Теперь все чисто, прозрачно, без бандитских «крыш» и уже многие годы подряд «Онтарио» снабжает бензином администрацию Энгельсского ЭМР и МУПы района и города.

Про покорения миллионных пирамид «ПДП строем» в СМИ пишут много, а вот про ООО «Онтарио» не пишут вообще. А напрасно: жители Энгельса и района обязаны знать, куда и кому конкретно идут бюджетные деньги, а идут они - в частную лавочку нынешнего главы ЭМР Плеханова.

И конечно, нетрудно догадаться, что когда Дмитрий Плеханов официально вошел в должность главы ЭМР 20 июня сего года, у него в бизнесе все стало еще лучше, чем было до этого.

То, что «ПДП строй» и АЗС ООО «Онтарио» ( ул. Нестерова в Энгельсе), были и остаются сегодня плехановскими фирмами, факт очевидный, как бы сам Плеханов и его юристы не старались переделать учредительные документы на другие лица. Фирмы сегодня остаются «плехановскими», несмотря на то, что уже до официального вступления Плеханова в должность главы ЭМР в учредительных документах стал значиться не сам Плеханов, а другие люди. Тут интересно взглянуть совпадения на даты и на адрес расположения «плехановских» фирм. Надо ведь, какое совпадение- ровно в один день - 20 мая 2022 года и в «ПДП строй», и в ООО «Онтарио» сменились директора ( до этого был Плеханов). В ООО «Онтарио» директором стал Куренков В.В.( он был одно время директором «ПДП строй»), а в «ПДП строй» директором стала Балашова М.В. Еще одно совпадение: в один и тот же день сменились и учредители в этих двух фирмах- 18 мая 2022 года. В ООО «Онтарио» в этот день им стал все тот же Куренков В.В., а в «ПДП строй» учредителем стала Плеханова Л.Н. Обе фирмы расположены по одном и тому же адресу- Энгельс, ул. Льва Кассиля, дом 14.

То есть, делаем нехитрый такой вывод: ровно за месяц до вступления в должность главы ЭМР Плеханов твердо знал, что он будет избран депутатами районного Собрания на должность. А посему, дабы не нарушать формально Закон, он привел сам себя, как бы, в соответствие с Законом, по которому не имеет права, как государственный служащий быть учредителем частных фирм, и заниматься бизнесом.

Но разве возможно, прожить на зарплату главы района?! Разумеется, перерегистрация фирм на доверенных людей и родственников, стала чистой и банальной формальностью. При этом, очевидно, что должность главы района дает Плеханову немереные возможности по развитию «плехановских» фирм.

В «ПДП строй» деньги идут из областного и федерального бюджета. А вот «Онтарио» питается исключительно бюджетом районным. А кто его распределяет и подписывает документы? Сам глава Плеханов и его заместители.

«Онтарио» уже многие годы является поставщиком горючего для транспорта как самой администрации ЭМР, так и различных муниципальных учреждений. Фактически, «Онтарио» монополист в этом сегменте рынка в Энгельсе. Но теперь многое поменялось, и в лучшую сторону для самого Плеханова. Своя рука владыка! Если раннее, при других главах ЭМР Плеханову, как мы полагаем, приходилось лоббировать, пробивать получение миллионных контрактов на снабжение администрации ЭМР горючим, используя свое влияние как депутата Энгельсского районного Собрания, то теперь картина совершенно иная. Ясен пень, что лоббирование вещь затратная, надо оплачивать услуги посредников, надо как-то нейтрализовывать конкурентов, а тут ты - сам себе лоббист в лице главы района и никаких дополнительных затрат. Подписал документ, и точка. Формально при этом, все по Закону: нет нарушения в том, что именно «плехановская» фирма «Онтарио» снабжает администрацию ЭМР и некоторые МУПы бензином. Но это - формально. А фактически? По факту все знают, что даже и думать не стоит о том, чтобы принять участие в аукционе на поставку ГСМ в муниципальные структуры ЭМР и Энгельса: не дадут. И сегодня, совершенно свободно, открыто и «прозрачно» бюджетные деньги идут на счет частной «плехановской» лавочки «Онтарио».

Бюджет кормит «плехановские « фирмы. «Онтарио» поставляет бензин, а бюджет района переводит деньги на счет фирмы. И этот процесс не прекращается: муниципальным заказчикам ведь надо каждый день заливать бензин в свои автомобили и перемещаться.

Перечислим, к примеру, госзакупки только за сентябрь. Тут у «Онтарио» контрагенты все сплошь одни МУПы, да МУПЫ. То бишь, все предприятия, находящиеся в непосредственном подчинении главе ЭМР Плеханову. Вот их он и снабжает своим бензинчиком, получая из бюджетного кармана в свой личный загашник деньжата.

Вот только некоторые контрагенты, данные о которых находятся на официальном сайте госзакупок: МБУДО "ДШИ № 3 ЭМР" получил бензин автомобильный АИ-92 экологического класса К5 (розничная реализация) на сумму 45 039,90 руб. , МБУ ЦНТ "Дружба" ЭМР налили бензина на сумму 29 058,00 руб. , МБУ "ДК "Мелиоратор" получил от плехановского «Онтарио» бензин на суму 29 058,00, ГУЗ "ЭГП № 1" , бензин на сумму 64 990,20 руб., СШОР ГБК – бензин на сумму 90 445,00 руб. МКУ "Автообслуживание" получил бензина на сумму 1 740 900,00 руб. Ну и, так далее. Бензиновая река течет нескончаемым потоком.

А вот еще один интересный контракт. Обратите внимание на даты. 20 мая Плеханов вышел из учредителей, затем 23 мая Плеханов был назначен на должность заместителя главы администрации ЭМР. И уже 27 мая был заключен контракт на четверть миллиона на поставку бензина муниципальной поликлинике: (КОНТРАГЕНТ ГУЗ "ЭГДП"). СУММА 264 480,00 руб. Бензин автомобильный АИ-92 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация).

Ну, и еще факт, как власть ЭМР пофигистски относится к соблюдению законов в Энгельсском районе. Все в администрации ЭМР знали и знают, что фирма Плеханова «Онтарио» снабжает многие годы подряд бензином администрацию ЭМР и многие муниципальные учреждения. Но (!!!)… несмотря на очевидный конфликт интересов, Плеханова ( «Лохматого») назначают заместителем главы ЭМР, а потом выбирают главой района! То есть, плевать с большой колокольни на закон. При этом, например, еще в марте( !) у Плеханова был заключен контракт с МКУ "Городское хозяйство" на 6 млн.!!! Вот официальные данные: (3644905142822000013) от 25.03.2022 (КОНТРАГЕНТ МКУ "Городское Хозяйство). СУММА 6 009 381,00 руб. Бензин автомобильный АИ-92 экологического класса К5 (розничная реализация).

Здесь уместно напомнить, что Плеханов поднялся именно на заправках, то есть через свой бизнес омытый кровью заместителя Горюнова. Как там говорят? «Бизнес на крови»?

Причем, фирма «Онтарио» начинала торговать топливом в 90-е, и по некоторым данным, иногда и «халявным» бензином- буквально- из-под земли. Факт общеизвестный, и им занималась полиция. В Энгельсе, неподалеку с поселком Мелиорации, напротив аэродрома долгое время различного рода «предприниматели» качали бензин из-под земли. В буквальном смысле! В тех местах прохудились емкости ( принадлежали аэродрому) и там стало затапливать соседний гаражный кооператив. Люди там набирали дизельное топливо. А в «Онтарио» додумались поставить это на поток по договоренности с аэродромом, через своих знакомых. И доливали эти емкости, бодяжили присадками и продавали на заправки. Вот в таких условиях и формировался начальный капитал нынешнего главы ЭМР Плеханова, так он и поднялся. И только потом начал строить. Первоначально его строительная компания называлась «Онтарио строй». Но после ситуации с Горюновым он не захотел, чтобы его ассоциировали с «Онтарио» и создал «ПДП строй» - расшифровывается Плеханов Дмитрий Петрович. Так что, какого директора не посади, понятно, что это его фирма была и есть…

Теперь другое время - не надо «бодяжить», надо только «качать» из бюджета. Сегодня ежемесячно, как говорится, в плановом порядке, «бензиновые миллионы» из бюджета «капают» на счет «частной лавочки» государственного служащего - главы администрации ЭМР Плеханова Д.П.

«Забота о людях - основа сильного региона», как сказал Бусаргин. Об одном из них, и это Плеханов, власть уже позаботилась.

Все статьи в Саратове пишутся, в основном, для одного человека. Все знают, кто это. Но сегодня свой материал я хочу адресовать другому высокопоставленному лицу. Прошу считать эту публикацию официальным обращением к прокурору Саратовской области Сергею Филипенко. С просьбой провести детальную и тщательную проверку изложенных фактов.