Бумажный водитель для главы Мордовокарайского МО Ворониной

То, что глава Мордовокарайского МО Воронина Н.А. не отстранена от государственной должности и в отношении нее не возбуждено уголовное дело, это недоработка правоохранительных органов Романовского района: следственного комитета, прокуратуры, полиции. Видимо, правоохранительные органы Романовского района полагают, что в действиях главы Ворониной Н.А. нет состава преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Но если действия главы Ворониной Н.А. не являются злоупотреблением должностными полномочиями, то, как тогда можно квалифицировать то, что произошло? Обычная практика в работе главы? Использование бюджетных денег, как своих личных и в личных целях? Вот короткая история о том, как глава распоряжается своей властью, явно злоупотребляя должностными полномочиями.

Вот документы. Это распоряжение «по личному составу» № 29 от 11.04.2021г, подписанное главой Мордовокарайского МО Н.А. Ворониной: « Принять на основании ст. 52 Трудового Кодекса ( на время ежегодного отпуска Акулова Ю.В.) водителем Соловьева Евгения Сергеевича с 14.04.2022 г. по 13. 05. 2022 г. с оплатой согласно штатного расписания». Видимо, тут ошибка- перепутаны года, так как в распоряжении указан год «2021». Спрашивается- в чем подвох, что не так? Принят на работу личным водителем главы гражданин Соловьев Е.С., и что в этом плохого, в чем подвох? Подвох в том, что Соловьев Е.С.- студент «Балашовского техникума механизации сельского хозяйства». И никак , ни при каких условиях просто не мог выполнять функции водителя. Прокуратура района провела проверку этого факта и выяснила, что в ведомости «учета учебных часов пропущенных студентами» с марта по май студент Соловьев Е. С. пропустил…. всего 2 часа. То есть, был прилежным студентом и посещал занятия, и стало быть, он никак не мог находиться в Романовском районе в селе Мордовый Карай и работать водителям служебного автомобиля главы Ворониной Н.А. Тогда вопрос: «Кто работал водителем?». А работала... мама студента Соловьева Е.С.- Соловьева Ольга Николаевна. Она же- заместитель главы Мордовокарайского МО Ворониной Н.А., то есть, по-русски говоря- «свой человечек» для главы. Ну, как же не порадеть своему человеку? Получается, мама крутила баранку, а сын , официально проведенный в документах водителем, учился в техникуме. Зарплату, видимо, делили на двоих, а может быть, мама отдавала ее сыну.

Есть еще один документ, и это уже втрое распоряжение ( № 35) главы Мордовокарайского МО Ворониной Н.А. от 16.05.2022 г.: «Принять Соловьева Евгения Сергеевича на должность водителя администрации Мордовокарайского муниципального образования с 16.05. 2022 г.»

Однако, за рулем, как видно на фото- мама студента. Читатель возразит: «Ну, и что тут особенного?». Согласны, ничего тут «особенного» нет - так повсеместно различного калибра начальнички устраивают «подснежниками» своих знакомых, своих родственников, родственников друзей, друзей родственников… Но если так, то может быть , и Законы отменить? Или, все-таки будем жить по Законам, если они написаны, приняты и действуют?

Что касается этого случая, то прокуратура Романовского района провела проверку фактов: истребовала документы, изучила их. Но на этом все и закончилось. А какие конкретно меры применены к главе Мордовокарайского МО Ворониой Н.А. ? Да никаких мер не принято, уголовное дело не возбуждено. Значит, Ворониной Н.А. дан своеобразный карт- бланш на то, чтобы и в малом и большом нарушать законы Российской Федерации на территории Мордовокарайского муниципального образования?

Вопросы, как говорится, повисли в воздухе. Именно поэтому на днях поступила жалоба прокурору Саратовской области по данному факту.

Заявитель сообщает, что на ранее поданное им заявление по выше перечисленным фактам был получен ответ из прокуратуры Романовского района. Заявитель считает, что данный ответ можно назвать только отпиской, потому что ознакомившись с материалами проверки заявитель усмотрел противоречия. А именно:

"1) 03.06.2022г. заместитель прокурора О.А.Перченко направил требование, в котором запросил, является, или нет Соловьёв Е.С. обучающимся ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства» и время нахождения на занятиях, зачётах, экзаменах. В ответе на требование директор В.И.Якубович подтвердил, что Соловьёв Е.С. действительно является студентом 3-го курса техникума и пошагово расписал, что учёт посещения занятий студентами проверяет староста(ведёт рапортичку), затем преподаватель и классный руководитель учебной группы, который тоже ежедневно проверяет наличие студентов на занятии, и заполняет ведомость пропущенных часов студентами группы. Ежемесячно представляет заведующему отделением итоги посещаемости студентов. Посещение занятий практически идеально, всего 2 часа пропущено, такие данные в ведомости за май. А вот апрель ИДЕАЛЬНО!!! Также подтверждает ведомость.

2) В представленном Распоряжении по личному составу № 29-лс от 11.04.2021 года Соловьёв Е.С. принят водителем с 14.04.2022 года по 13.05.2022 года с оплатой согласно штатного расписания. Представила глава Мордовокарайского МО Н.А.Воронина. Возникает вопрос: «Как Е.С.Соловьёв оказался в двух местах одновременно? Ведь он на занятиях в техникуме – это подтверждает староста, преподаватель….И так на протяжении всего рабочего периода апрель-май месяцы». В отписке прокурор указывает, что Соловьёв был принят на должность водителя с установлением режима гибкого рабочего времени. А глава Воронина в распоряжении указывает, что с оплатой, согласно штатного расписания. Трудовой договор не приобщён к материалам проверки. Что за гибкий график, по которому работник ни разу не появился на работе?

Соловьёв Е.С. исправно учится месяц апрель, май, и денежки зачисляют ему на счёт. А кто же возит главу Воронину? И тут есть ответ. Мать Соловьёва, он же на учёбе. И всё бы хорошо, но мать, Соловьёва Ольга Николаевна является заместителем главы Мордовокарайского МО Ворониной Н.А. То есть, Соловьёва оставляла своё рабочее место, чтобы возить главу. По данному факту не были опрошены сотрудники администрации Мордовокарайского МО. Двое человек не присутствуют на рабочих местах, глава в курсе. Прямые нарушения законодательства РФ и местного самоуправления. После моего заявления, Соловьёв решил уволиться. Люди не опрошены, документы не истребованы. Прошу Вас, провести проверку надлежащим образом. Виновных лиц привлечь к установленной законом ответственности».

Полагаем, что прокурор Саратовской области с вниманием отнесется к данной жалобе и фактам, в ней изложенным. Ведь это не частный случай, а факт грубейшего нарушения законодательства Российской Федерации муниципальным служащим- главой Мордовокарайского МО Ворониной Н.А.

Или, для этого чиновника существуют какие-то особые Законы?