Год свирепого, непредсказуемого Тигра уходит, на смену ему идет кроткий, милый Кролик. Наконец-то расслабимся? Не торопитесь...

Астрологи сходятся во мнении, что и 2023 также будет непростым. Во-первых, потому, что последние три-четыре года особенно чувствуется, что меняется эпоха. Эпоха Рыб длилась 2160 лет, а теперь мы вступаем в эру Водолея. Некоторые надеются, что когда мы окончательно в нее вступим, будет всем счастье. Поживем – увидим. А пока на горизонте год Кролика. Что нас ждет?

Бывает в 12-летнем цикле китайского зодиака единственный год, который делят два животных – Кролик и Кот. По шкуркам и тушкам они очень похожи, но по образу жизни абсолютно разные. 2023 год мы проживем с этими двумя символами. Причем, мнение астрологов по поводу цвета этих двух животных разделились. То, что они оба будут водяные – все согласны, но одни считают, что котокролик будет голубым, другие, что черным. И прогнозы на 2023 год сильно отличаются. Одни считают, что год голубого Кролика станет одним из самых счастливых. Потрясений он не сулит. Напротив, жизнь будет спокойной и размеренной. Кролик, как существо мягкое, ласковое, нежное, несет добро, романтику и семейное счастье. Для кролика особое значение имеет вторая половина и потомство.

Это если голубой Кролик. А если черный Кот?

С виду кот тоже милый, мягкий и пушистый, но на деле то еще животное. Своенравное, независимое, непредсказуемое, наделенное мощными зубами и когтями. Кот, если ему что-то не понравится, может взбунтоваться. И неизвестно, как он поступит – просто убежит или набросится. Поэтому с котом надо вести себя мягче и быть всегда начеку. В общем, не расслабишься.

То, в чем астрологи сошлись, что стихией 2023 года станет вода, для этих двух животных тоже не типично. Плавать они умеют, но воду очень не любят. На Востоке воду считают двойственной, ведь она несет как благоденствие, так и разрушение. Одним словом, придется балансировать между голубым Кроликом и черным Котом, стараясь угодить обоим. Давайте запасемся большим количеством провизии (кролики очень прожорливы), уделим внимание супругам и детям (кролики очень активны и плодовиты). А еще запасемся огромным терпением (уговорить кота сделать то, что хотите вы, а не он, практически невозможно), уделим внимание уюту и комфорту в доме (кот очень чистоплотное и гармоничное животное).

А еще есть такое понятие «мартовский кот», когда он подвластен страстям, и ничто его не удержит. Поэтому события в марте 2023 года будут отличаться буйством инстинктов и яркостью. Не исключены в это время природные катаклизмы.

В Год Кролика-Кота астрологи советуют особенно внимательно следить за своим эмоциональным состоянием и психическим здоровьем. В сложные времена только любовь держит всех на плаву. Не дает сдаваться, поднимает безнадежных и заставляет двигаться и жить. Любовь к своим детям, близким, друзьям, миру, к четвероногим питомцам. Поэтому главный совет – любите!

Кролик – зверь практичный, и вы постарайтесь быть такими! По возможности отдайте все долги. Создайте стратегические запасы: финансовые (насколько это возможно), продуктовые (если это психологически для вас важно), дружеские (не пора ли уже встретиться?), здоровья (вспоминаем про профилактику болезней и отдых), хороших отношений с детьми и близкими (планируем совместный досуг). Стоит также позаботиться о пространстве, в котором вы живете, чтобы в нем было чисто, уютно и хотелось возвращаться домой. Большинство диких кроликов норные животные, а значит, умеют обустраивать жилища. А домашние коты очень ценят тепло и комфорт, организованные для них хозяевами.

Сделайте приоритетом семью и своих близких. Держитесь вместе! Дикие кролики – образцовые семьянины и прекрасные коммуникаторы. Большая семья с поддержкой и взаимовыручкой – лучший антистресс в кризисные времена.

В новогоднюю ночь помните о том, что наступающий год будет принадлежать двум животным. На праздничном столе должно быть много овощей, фруктов и зелени для Кролика. Учитывая, что кролик – вегетарианец и питается довольно скромной пищей, не стоит подавать на стол особенные деликатесы. Приветствуется наличие салатов с добавлением капусты или моркови. А также сметаны, рыбы и мяса для кота. Коты, почему- то, испытывают особую любовь к елкам, хрупким стеклянным игрушкам и новогоднему дождику. Стоит порадовать котиков и украсить помещение. Новогодняя одежда может быть любая, но без кожи и меха. Еда, как было упомянуто выше, тоже любая, но без тушеного кролика.

Кота и Кролика объединяет одна особенность: они без труда приземляются на четыре лапы после падения. Хочется верить, что, по итогам, и голубой Кролик и черный Кот в предстоящем году, несмотря на возможные риски, уберегут нас от необдуманных решений.

Ирина Иванова