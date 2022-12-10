ЗАБЫТЫЙ ЛАНДО

Растоптали, унизили, уничтожили… За что?

Мало будет тех, кто вспомнит сегодня, 10 декабря в международный день прав человека о нем - о первом уполномоченном по правам человека в Саратовской области.

Александра Соломоновича Ландо «стерли» с политической карты Саратовской области, как будто бы и не было такого человека, как будто бы он ничего и не сделал, и не делал никогда для жителей Саратова и области для защиты их прав. Даже звания Почетный гражданин Саратова его лишили. За что, почему? Справедливо ли? Как будто бы и не было такого человека, политика, общественного деятеля в истории Саратова. В последние годы о нем писали почти в одном негативном ключе: бывшие «большие» друзья его прилюдно уничтожали, и делали это целенаправленно, с целью единственной- уничтожить.

Однако, имя первого уполномоченного по правам человека в Саратовской области Александра Ландо навсегда останется в истории Саратовского региона.: чтобы кто ни говорил, и не писал об этом человеке, и как бы не пытался перечеркнуть то, что им было сделано.

Сегодняшняя памятная дата- международный день прав человека, это прекрасный повод напомнить хотя бы коротко о том, что же конкретно сделал этот человек для защиты прав человека.

Полистаем некоторые статьи из подшивок газет 20-летней давности, и это будет эксклюзив, потому что такой информации в Интернете Вы не найдете.

«Помимо прав и обязанностей должна быть ответственность»- заголовок из интервью Александра Ландо 31 июля 2020 года «Комсомольской правде в Саратове».

Вот выдержка из этого интервью, и обратите внимание, что прошло 20 лет, а Ландо как будто бы говорит про сегодняшний день:

«Иногда я просто заболеваю после приема от бессилия и безысходности. Это происходит, когда я сталкиваюсь с администрацией Саратова. В общем объеме жалоб, с которыми ко мне приходят граждане, до 70 процентов составляют жалобы тех, кто живет в Саратове. Не решаются проблемы, связанные с коммунальным хозяйством, с дорогами, с организацией малого бизнеса… Не могу не прокомментировать последнее повышение городской Думой тарифов на коммунальные услуги. Я далек от мысли, что тарифы не должны повышаться- повышения будут. Но если бы после повышения в домах появилась горячая вода, заработали лифты, стал вывозиться мусор…Почему за бесхозяйственность должностных лиц должны платить горожане, ведь все это закладывается в тарифы! Чиновники говорят : «Нет денег!» А я говорю : не можете работать, уйдите в отставку. Потому что поднять руку и проголосовать за повышение тарифов, это не работа».

Кто-то скажет: ну и что? Что реально, сделал в этом направлении уполномоченный по права человека Ландо ? Ответим: хотя бы, как минимум, он ставил неудобные вопросы, что уже немало. Сегодня и этого не делают!

А вот еще из газеты 20-летней давности заметка «Права русского языка нуждаются в защите»: «Признать русский язык третьим официальным языком Совета Европы ( помимо английского и французского)- с такой инициативой обратился к Министру иностранных дел РФ и руководителю администрации Президента РФ уполномоченный по правам человека в Саратовской области Александр Ландо. Скажите, что это просто пиар со стороны Ландо? Ну да, опять скажет кто-то. Ну, да, все бы так «пиарились» сегодня!

Вот еще заметка того времени: «Саратов- Страсбург- Париж», в которой сообщается, что в Саратове состоялось заседание комиссии по юридическим вопросам и правам человека Парламентской Ассамблеи Совета Европы( ПАСЕ) Участниками заседания стали тогда представители 43 стран. Они, например, посетили новый корпус следственного изолятора в Саратове.

Вот еще маленькая заметка из газеты тоже, 20-летней давности под заголовком :

«Как Ландо проблему пенсионеров всей России решил»: «И это не преувеличение. В Саратов приехал гражданин США, бывший житель Саратова, оформлять пенсию. В Штаты уехал давно, однако, большую часть жизни проработал в Саратове. Юридический казус. Право на пенсию он действительно имел, но загвоздка заключалась в том, что пенсию он должен был получать по месту жительства. Так сказано в Законе о пенсиях. Как быть? Ландо пишет письмо председателю Правления Пенсионного фонда России М. Ю. Зурабову. Ответ пришел положительный и в Закон были внесены соответствующие поправки. Теперь этой проблемы нет».

Вот еще заметка, и тоже, из газеты 20-летней давности, в которой сообщается, что первая в субъектах Федерации комиссия по помилованию заработала в Саратове. В 2000 году в Великом Новгороде на Всероссийской конференции по проблеме помилования и смертной казни уполномоченный по правам человека в Саратовской области Александр Ландо впервые высказал предложение о том, что необходимо создавать комиссии по помилованию в субъектах Федерации. Президент России Владимир Путин подписал позже Указ о создании таких комиссий по помилованию, и Саратовская область- стала первой.

Еще факт интересный: очень многие сидельцы обязаны Александру Ландо своей свободой. Дело в том, что существовал специальный приказ Минюста: тот, кто отбыл половину срока, не подлежит помилованию. Не согласившись с таким приказом, Ландо направил письма в аппарат Президента России, в Генеральную прокуратуру, в Министерство юстиции. В итоге- этот несправедливый приказ отменили.

И подобные примеры можно было бы продолжать бесконечно…В заключении приведу пример уже из своего опыта журналиста и редактора. Это тоже было 20 лет назад. В редакцию газеты «Репортер», редактором которой тогда был я, пришла женщина из Ершова с просьбой спасти сына, которого незаконно осудили. Сына приговорили к 5 годам лишения свободы по тяжелой статье- «Изнасилование». Я написал статью, и пошел с нею к Александру Ландо. Случай- абсолютно безнадежный. Человек осужден. Человек сидит. Но вы не поверите: Ландо взялся за решение этого безнадежного вопроса, и добился его положительного решения! Приговор был отменен, а незаконно осужденного человека освободили.

Полагаю, что у немалого количества жителей Саратовской области есть своя история, когда им помог защитить их права уполномоченный по правам человека Александр Ландо.

Но вот ирония судьбы: человек, защитивший стольких людей, в итоге, пал сам жертвой беззакония и не смог себя защитить…