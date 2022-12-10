ЗАБЫТЫЙ ЛАНДО

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Растоптали, унизили,  уничтожили…  За что?

Мало будет тех, кто  вспомнит  сегодня,  10 декабря в  международный день прав человека о  нем - о первом уполномоченном по правам человека в Саратовской области.

Александра  Соломоновича Ландо «стерли» с политической карты Саратовской  области, как будто бы и не было такого человека, как будто бы он ничего и не сделал, и не делал никогда  для  жителей Саратова и области для защиты их прав.  Даже звания  Почетный гражданин Саратова  его лишили. За что, почему?   Справедливо ли?  Как будто бы и не было такого человека, политика, общественного деятеля в истории Саратова. В последние годы о нем писали  почти в одном негативном ключе: бывшие «большие»  друзья его прилюдно уничтожали, и делали это целенаправленно,  с целью единственной- уничтожить.

Однако,    имя   первого уполномоченного по правам человека в Саратовской области Александра Ландо  навсегда останется в истории Саратовского  региона.: чтобы  кто  ни говорил,  и  не писал об этом человеке,   и   как бы не пытался  перечеркнуть то, что им было сделано.

 Сегодняшняя памятная дата- международный день прав человека, это  прекрасный повод напомнить хотя бы коротко о том, что же конкретно сделал этот человек для защиты прав человека.

Полистаем  некоторые статьи из подшивок газет 20-летней давности, и это будет эксклюзив, потому что  такой информации  в Интернете  Вы не найдете.

«Помимо прав и обязанностей должна быть ответственность»-  заголовок из    интервью Александра Ландо   31 июля 2020 года «Комсомольской правде в Саратове».

Вот выдержка из этого интервью, и обратите внимание, что прошло 20 лет, а    Ландо как будто бы говорит про сегодняшний день:

«Иногда я просто заболеваю после приема от бессилия и безысходности. Это происходит, когда я сталкиваюсь с администрацией Саратова. В общем объеме жалоб, с которыми ко мне приходят граждане, до 70 процентов составляют жалобы тех, кто живет в Саратове. Не решаются проблемы, связанные с коммунальным хозяйством, с дорогами, с организацией малого бизнеса… Не могу не прокомментировать последнее повышение городской Думой тарифов на коммунальные услуги. Я далек от мысли, что тарифы не должны повышаться- повышения будут. Но если бы после повышения в домах появилась горячая вода, заработали лифты,  стал вывозиться мусор…Почему за бесхозяйственность должностных лиц должны платить горожане, ведь все это закладывается в тарифы! Чиновники говорят : «Нет денег!» А я   говорю : не можете работать, уйдите в отставку. Потому что поднять руку и проголосовать за повышение тарифов, это не работа».

Кто-то скажет: ну и что? Что  реально,  сделал в этом направлении  уполномоченный по права человека Ландо ?  Ответим:  хотя бы, как минимум, он ставил  неудобные вопросы, что уже немало.  Сегодня и этого не делают!

А вот еще   из  газеты 20-летней давности заметка «Права русского языка нуждаются в защите»: «Признать  русский язык третьим официальным языком Совета Европы ( помимо английского и французского)- с такой инициативой обратился к Министру иностранных дел РФ и руководителю администрации Президента РФ уполномоченный по правам человека в Саратовской области Александр Ландо. Скажите, что это просто пиар со стороны Ландо?   Ну да, опять скажет кто-то.  Ну, да, все бы так «пиарились» сегодня!

Вот еще заметка того времени: «Саратов- Страсбург- Париж», в которой сообщается, что в Саратове состоялось заседание комиссии по юридическим вопросам и правам человека Парламентской Ассамблеи Совета Европы( ПАСЕ) Участниками  заседания стали тогда представители  43 стран. Они,  например, посетили новый корпус следственного изолятора в Саратове.

Вот еще маленькая заметка из газеты тоже, 20-летней давности под заголовком :

 «Как Ландо проблему пенсионеров всей России решил»: «И это не преувеличение. В Саратов приехал гражданин США, бывший житель Саратова, оформлять пенсию. В Штаты уехал давно, однако, большую часть жизни проработал в Саратове. Юридический казус. Право на пенсию он действительно имел, но загвоздка заключалась в том,  что пенсию он должен был получать по месту жительства. Так сказано в Законе о пенсиях. Как быть? Ландо пишет письмо председателю Правления Пенсионного фонда России М. Ю. Зурабову. Ответ пришел положительный и в Закон были внесены соответствующие поправки. Теперь  этой проблемы нет».

Вот еще заметка, и тоже, из газеты 20-летней давности,  в которой сообщается,  что первая в субъектах Федерации комиссия по помилованию заработала в Саратове. В 2000 году в Великом Новгороде на Всероссийской конференции по проблеме помилования и смертной казни  уполномоченный по правам человека в Саратовской области Александр Ландо  впервые высказал предложение о том, что необходимо создавать комиссии по помилованию в субъектах Федерации. Президент России Владимир Путин подписал позже Указ о создании таких комиссий по помилованию, и Саратовская область- стала первой.

Еще факт интересный:  очень многие сидельцы   обязаны   Александру Ландо своей свободой.  Дело в том, что  существовал специальный приказ Минюста: тот, кто отбыл половину срока, не подлежит помилованию.   Не согласившись с таким приказом, Ландо направил письма  в аппарат Президента России, в Генеральную прокуратуру, в Министерство юстиции. В итоге-  этот  несправедливый приказ отменили.

И  подобные примеры можно было бы продолжать бесконечно…В заключении приведу пример  уже из своего опыта журналиста и редактора. Это тоже было  20 лет назад.   В редакцию газеты «Репортер», редактором которой тогда был я, пришла женщина из Ершова с просьбой  спасти сына, которого незаконно осудили. Сына приговорили к 5 годам лишения свободы  по тяжелой статье- «Изнасилование».  Я написал статью, и пошел с нею к  Александру Ландо.  Случай-  абсолютно безнадежный. Человек осужден. Человек сидит. Но вы не поверите:  Ландо взялся за решение этого безнадежного вопроса, и  добился его положительного решения!  Приговор был  отменен, а   незаконно осужденного человека освободили.

Полагаю, что у немалого количества   жителей Саратовской области есть своя история, когда им помог  защитить их права  уполномоченный по правам человека Александр Ландо.

Но вот ирония судьбы:  человек, защитивший стольких людей, в итоге, пал сам жертвой беззакония и  не смог себя защитить… 