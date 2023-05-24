ЧЕЙ ЗАКАЗ ИСПОЛНЯЕТ ФНС № 7

«Как ФНС № 7 кошмарит бизнес в Марксе во время проведения СВО» ( со статьей можно ознакомиться здесь-https://rsar.ru/index.php/home/555-kak-fns-7-koshmarit-biznes-v-markse-vo-vremya-provedeniya-svo-). После статьи под таким заголовком, опубликованной на сайте областной общественно-политической газеты «Саратовский репортер» 12 мая 2023 года, последовала реакция.

18 мая из Управления Президента РФ ответили, что статья переправлена в Контрольное Управление ФНС России и УФНС по Саратовской области, и что о результатах необходимо будет проинформировать Административно контрольное управление ФНС России до 9. 06. 2023 года. Так же, прокуратура Саратовской области сообщила в письме, в адрес редакции «Саратовского репортера», что фактами, опубликованными в статье «Как ФНС № 7 кошмарит бизнес в Марксе во время проведения СВО», поручено заняться прокурору Марксовской межрайонной прокуратуры С.В. Кирьянову. Как указано в письме, подписанном заместителем начальника Управления по надзору за федеральным законодательством прокуратуры Саратовской области, А.Л. Акопяном, прокурору С.В. Кирьянову поручено расследовать «вопросы нарушения налогового законодательства при проведении проверок МРИ ФНС № 7». Пока данные авторитетные структуры занимаются исследованием «вопросов нарушения налогового законодательства при проведении проверок МРИ ФНС № 7», редакция посчитала необходимым вернуться к этой теме. Редакция газеты ставит вопрос: «Чей заказ исполняет ФНС № 7 ?». Нет ли в самих фактах проверок, проводимых уже три года подряд с явным пристрастием, где наличествуют даже угрозы рядовым сотрудникам, рейдерского захвата завода некими заинтересованными структурами? И не стало ли уничтожение данного предприятия (пожар, или все-таки поджог? ) следствием столь пристрастных проверок, которые явно проводились по заказу свыше неизвестными пока лицами? Рядовые сотрудники налоговой инспекции так и говорили в приватных разговорах сотрудникам завода и его руководству: «Мы тут ни при чем. Нам наверху дали указание». На каком «верху»? Как результат - уничтожен полностью новый завод, в который вложены десятки миллионов рублей. До пожара завода по производству воды в Марксе в октябре прошлого года, тут регулярно проводились с пристрастием проверки налоговиков. За два дня до пожара приезжал заместитель ФНС № 7 : что-то тут искал. Налоговики ходили на этот завод, как на работу. Продолжились проверки и после пожара, и с таким же пристрастием. И это при том, что по всем актам налоговой инспекции были даны квалифицированные ответы руководства завода, его бухгалтерии с приложенными документами. Реакция- нулевая, вместо того, чтобы внимательно изучить представленные документы и услышать аргументы. Что это, как ни заказ? Вот два факта, на которые не пожелала адекватно отреагировать ФНС № 7.

Факт первый.

Был акт налоговой проверки № 6595 от 9. 11 2022 г. Проверка была за 6 месяцев. После осмотра территории и опроса сотрудников, зафиксировали нарушение о якобы, незаконных покупках, отраженных в бухгалтерском учете- запасных частей к технике, и дизельного топлива. И якобы, организация должна возместить в бюджет налоги. Налоговик никогда поймет производителя! В данном случае- производитель повел себя ка рачительный хозяин, и заблаговременно сделал запасы дизельного топлива, и сэкономил расходы организации. Но, оказывается, за это следует производителя наказать с точки зрения налоговика! А при осмотре территории сотрудники ФНС № 7 не «увидели» емкости для хранения дизельного топлива и складов для запасных частей! Не захотели намеренно увидеть, так как если бы увидели, то это бы разрушило концепцию их предвзятой проверки, цель которой единственная- наказать стабильно работающее по Закону предприятие? Организация написала возражение на этот акт. К возражению были приложены документы: объяснительные от сотрудников, находившихся при осмотре территории, фотографии емкостей и склада запасных частей. Но все это оказалось для ФНС № 7 не «убедительным» и после возражения поступило в адрес организации решение об ОТКАЗЕ в привлечении к ответственности виновных лиц ФНС № 7. Оно и понятно: эти сотрудники выполняли заказ сверху!

Факт второй.

Был акт налоговой проверки № 6490 от 20.10. 22 г. по расчету суммы налога на доходы с физических лиц, начисленных и удержанных налоговым агентом за 6 месяцев 2022 года, в котором вынесли нарушения о неправильном начислении НДФЛ, и хотели доначислять недоимку долга и наложить налоговые санкции.А что было на самом деле и каковы факты? На этот акт было направлено возражение, в котором подробно объяснили факт снятия наличных денежных средств, начисления НДФЛ на них, и куда они были потрачены. Была представлена кассовая книга со всеми приходными и расходными ордерами, подтверждающими чеками. А также - ведомости на выплату заработной платы, зарплаты работникам организации.Однако, на это возражение налоговики опять прислали такой же акт, какой и был изначально, только добавлена была фамилия человека, который вообще никакого отношения к организации ООО «Живая вода ЭКО» не имеет! Это некая Левшина М.С. , и якобы, это она не представила документы по кассовой книге. Организация снова пишет возражение на полученную новую версию акта, полностью были представлены документы, и особо было указано, что Левшина М.С. к организации никакого отношения не имеет! Как такое стало возможным? Получается, налоговики сфальсифицировали акт, внеся туда неизвестную фамилию? Так может быть теперь саму ФНС № 7 стоит проверить на предмет фальсификации акта? Уверены, что указанные нами в начале статьи проверяющие и надзорные органы тщательно и объективно разберутся в этой истории, и к ФНС № 7 будут приняты меры. Так и хочется сказать : перестаньте уже, наконец, «кошмарить» предприятие!

И главное, необходимо найти причинно-следственную связь между проверками налоговиков и пожаром завода.

Не был ли это поджог, дабы уничтожить полностью завод, который платил приличные налоги, и от своих доходов реально и много помогал СВО? Не была ли это намеренная и хорошо продуманная диверсия? Вопрос остается открытым: чем объясняется такая углубленная, пристрастная проверка со стороны ФНС № 7? Ведь, в возражениях приведены были все доказательства, что нарушений нет на заводе.

Так кто тогда дал задание «свыше» душить завод проверками, в результате которых до сих пор парализована его работа и организация лишена возможности начать работы по полноценному восстановлению уничтоженного производства?