ЧЕЙ ЗАКАЗ ИСПОЛНЯЕТ ФНС № 7

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«Как ФНС № 7 кошмарит бизнес в Марксе во время проведения СВО» ( со статьей можно ознакомиться здесь-https://rsar.ru/index.php/home/555-kak-fns-7-koshmarit-biznes-v-markse-vo-vremya-provedeniya-svo-). После статьи под таким заголовком, опубликованной на сайте областной общественно-политической газеты «Саратовский репортер» 12 мая 2023 года, последовала реакция.

18 мая  из Управления Президента РФ ответили, что статья переправлена в  Контрольное Управление ФНС России и  УФНС по Саратовской области, и что о результатах необходимо будет проинформировать Административно контрольное управление ФНС России до  9. 06. 2023 года. Так же,  прокуратура Саратовской  области  сообщила в письме, в адрес редакции «Саратовского репортера», что  фактами, опубликованными в статье «Как ФНС № 7 кошмарит бизнес в Марксе во время проведения СВО»,  поручено заняться  прокурору  Марксовской межрайонной прокуратуры С.В.  Кирьянову.  Как указано в письме, подписанном  заместителем начальника Управления по надзору за федеральным законодательством прокуратуры  Саратовской области,  А.Л. Акопяном, прокурору С.В. Кирьянову  поручено расследовать  «вопросы нарушения налогового законодательства при проведении  проверок  МРИ ФНС № 7». Пока данные авторитетные  структуры   занимаются исследованием  «вопросов нарушения налогового законодательства при проведении  проверок  МРИ ФНС № 7», редакция посчитала необходимым вернуться к этой теме. Редакция газеты  ставит вопрос: «Чей заказ исполняет  ФНС № 7 ?». Нет ли в самих фактах проверок, проводимых уже три года подряд  с явным пристрастием, где наличествуют даже угрозы рядовым сотрудникам,   рейдерского захвата завода  некими   заинтересованными  структурами?  И не стало ли уничтожение данного предприятия (пожар, или все-таки  поджог? ) следствием столь пристрастных  проверок, которые явно проводились по  заказу свыше неизвестными пока лицами? Рядовые сотрудники налоговой инспекции так и говорили в приватных разговорах сотрудникам завода и его руководству: «Мы тут ни при чем. Нам наверху дали указание». На каком «верху»? Как результат - уничтожен полностью  новый завод, в который вложены десятки миллионов рублей. До пожара завода по производству воды  в Марксе в октябре прошлого года, тут  регулярно    проводились с пристрастием проверки налоговиков.  За два дня до пожара приезжал заместитель  ФНС № 7 : что-то тут  искал.  Налоговики ходили на этот завод, как на работу. Продолжились проверки  и после пожара,  и с таким же пристрастием.  И это при том, что   по всем актам налоговой инспекции были даны квалифицированные ответы  руководства завода, его  бухгалтерии с приложенными   документами.  Реакция- нулевая, вместо того, чтобы внимательно изучить представленные документы и услышать  аргументы. Что это, как ни заказ?  Вот два факта, на которые не пожелала адекватно отреагировать ФНС № 7.

Факт первый.

Был акт налоговой проверки № 6595 от  9. 11 2022 г. Проверка была за 6 месяцев. После осмотра территории и опроса сотрудников, зафиксировали нарушение о якобы,  незаконных покупках,  отраженных в бухгалтерском  учете- запасных частей к технике,  и дизельного топлива. И якобы,  организация должна возместить  в бюджет налоги.  Налоговик никогда поймет производителя! В данном случае- производитель  повел себя ка рачительный хозяин, и  заблаговременно сделал запасы дизельного топлива,  и сэкономил расходы организации. Но,  оказывается, за это следует производителя  наказать с точки зрения налоговика! А при осмотре территории сотрудники ФНС № 7 не «увидели» емкости для хранения дизельного топлива и складов для запасных частей!   Не захотели  намеренно увидеть, так как если бы увидели, то это бы разрушило концепцию их предвзятой проверки, цель которой единственная- наказать стабильно работающее  по Закону предприятие? Организация написала возражение на этот акт. К возражению были приложены документы: объяснительные от сотрудников, находившихся при осмотре территории, фотографии емкостей и склада запасных частей. Но все это оказалось для   ФНС № 7   не «убедительным» и после возражения  поступило в адрес организации решение об ОТКАЗЕ в привлечении  к ответственности виновных лиц  ФНС № 7. Оно и понятно:    эти сотрудники выполняли заказ сверху!

Факт второй.

Был акт налоговой проверки № 6490 от 20.10. 22 г. по расчету суммы налога на доходы с физических лиц, начисленных и  удержанных налоговым агентом за 6 месяцев 2022 года, в котором вынесли нарушения о неправильном начислении НДФЛ, и хотели доначислять недоимку долга и наложить  налоговые санкции.А что было на самом деле и каковы факты? На этот акт было направлено возражение, в котором подробно объяснили факт снятия  наличных денежных средств, начисления НДФЛ на них, и куда они были потрачены. Была представлена кассовая книга со всеми приходными и расходными ордерами, подтверждающими чеками. А также - ведомости на выплату заработной платы, зарплаты работникам организации.Однако, на это  возражение   налоговики опять прислали такой же акт, какой и был изначально, только добавлена была фамилия человека, который вообще никакого отношения к организации ООО «Живая вода ЭКО» не имеет! Это некая Левшина М.С. , и якобы, это она не представила документы по кассовой книге. Организация снова пишет возражение на полученную новую версию акта, полностью были представлены документы,  и особо было указано, что Левшина М.С. к организации никакого отношения не имеет! Как такое стало возможным?   Получается, налоговики сфальсифицировали акт, внеся туда неизвестную   фамилию?  Так может быть теперь саму ФНС № 7  стоит  проверить на предмет фальсификации акта? Уверены, что указанные нами в начале статьи   проверяющие и надзорные  органы   тщательно и объективно разберутся в этой истории, и к   ФНС № 7 будут приняты меры. Так и хочется сказать : перестаньте уже,  наконец,  «кошмарить» предприятие!

И главное, необходимо  найти причинно-следственную связь между     проверками налоговиков и  пожаром завода.
Не был ли это поджог, дабы уничтожить полностью    завод, который    платил приличные  налоги, и от своих доходов реально и много помогал СВО? Не была ли это намеренная и хорошо продуманная  диверсия?  Вопрос остается открытым: чем  объясняется такая  углубленная, пристрастная проверка со стороны ФНС № 7? Ведь, в   возражениях    приведены были все доказательства, что нарушений нет на заводе.

 Так кто  тогда дал задание «свыше»   душить завод проверками, в результате которых  до сих пор парализована его работа и  организация лишена возможности начать работы  по полноценному восстановлению  уничтоженного производства?