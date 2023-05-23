Авария, где есть пострадавшая, но нет виновника

Как на полицейского наехал подросток, чуть не убил, и за это не ответил ни он, ни его отец. Ни по Закону, ни по совести

К нам в редакцию за помощью обратилась жительница города Саратова, сотрудник полиции Рустамова Анжелика Константиновна. И вот ее история, в результате которой она едва не погибла :

«10 сентября 2022 года я возвращалась со службы домой, я являюсь офицером полиции. В период с 17.00 по 18.00 я находилась одна в своем личном автомобиле марки Лифан х50, г.р.з. Е 477 ЕК 164 регион, в парковочном кармане возле клиники «Сова» на улице Большая Казачья г. Саратова. ( за квартал до этого она высадила, к счастью, свою мать- ред). Движения я не начинала и в какой-то момент я захотела уехать, но сначала решила убедиться, что автомобилей нет и дорога свободна: увидела в зеркале заднего вида вдалеке автомобиль марки Форд Мондео в кузове белого цвета, но начинать движения не стала, хотя автомобиль был далеко от меня. Находясь в парковочном кармане, я ждала , когда автомобиль проедет, но в какой-то момент, буквально через несколько секунд произошел удар, и в заднюю часть моего автомобиля влетел Форд Мондео с такой неимоверной силой, что я не могла двигаться и дышать… Я слышала только мужские голоса с нецензурной бранью, и думала, что жизнь моя на этом закончена.( на видео виден проезд по встречной несовершеннолетнего водителя, и на втором видео- последствия удара и все что осталось от автомобиля пострадавшей- ред.). Собравшиеся вокруг меня люди помогали мне не потерять сознание: позвали врачей из клиники, которые дали мне нашатырь, вызвали реанимацию, после чего меня с неимоверными болями вытащили сотрудники реанимации из машины, выломав двери, так как их заклинило в момент аварии, и увезли в городскую клиническую больницу №1. Мне ввели общее обезболивающее, чтобы вправить мою ногу, так как она смотрела в противоположную сторону, так же мне сообщили, что долгое время я не смогу ходить. В состоянии шока я уснула, а на следующий день узнала, что в результате аварии у меня закрытая травма и ушиб грудной клетки, закрытый компрессионный перелом л2 позвонка со смещением отломков, закрытый вывих таранной кости левого голеностопного сустава с переломом наружной лодыжки и заднего края большеберцовой кости со смещением отломков, так же у меня было сломано 4 ребра. Позже мне была проведена операция на позвоночнике со вставкой металлической конструкции. На данный момент я продолжаю лечение и восстановление. Как мне стало известно, на следующий день после аварии, за рулем автомобиля, врезавшегося в меня, марки Форд Мондео, г.р.з. А 575 АА 95 регион, находился 15 летний Махмудов. Его отец Сулейман Махмудов обещал мне возместить ущерб за разбитый автомобиль, так как это дело чести, как он сам сказал. Однако, потом оказалось, что это были лишь пустые слова с его стороны, и он не сдержал свое обещание. Сулейман Мазмудов договаривался о встрече с моими родственниками, но сам на эти встречи не приходил, на звонки моей матери он не отвечал. А 31 декабря я лично направила ему текстовое сообщение на его личный номер о том, чтобы он дал четко ответ, будет, или нет, он возмещать ущерб. Никакого ответа я не получила, а также по настоящее время лично со мной никто не попытался связаться, и даже… элементарно извиниться! Хочу также уточнить, что я всю жизнь росла с мамой, кроме нее у меня никого нет из близких родственников, в день аварии маме стало очень плохо, я чуть ее не потеряла… Я обращалась официально к главе Чеченской республики Рамзану Ахматовичу Кадырову с просьбой повлиять на его земляка, и просила посодействовать в решении данного вопроса, по возмещению ущерба. Автомобиль после аварии восстановлению не подлежит. Финансовый возможности приобрести новый автомобиль, у меня нет. Я работаю в полиции другом городе, что теперь значительно затрудняет передвижение, особенно, после перенесенной операции и причиненных мне травм. Отец подростка, совершившего аварию, молчит. Отвечать за поступок сына, нанесшего мне огромный материальный, моральный и физический вред - не собирается. Где же справедливость, и где честь этого человека?».

Вот еще некоторые факты. Травмированную женщину увезли в больницу, и ее брат охранял на месте происшествия машину, точнее, то, что от нее осталось. Приехали сотрудники ГИБДД, составили материал и уехали. А разбитую машину отвезли на штрафную стоянку. Свидетелей происшествия очень много было, и много кто снимал на видео, дети в том числе. Причем, это делали детишки, улыбаясь: зрелищно, видимо, было, как молодая женщина страдала от боли.

Водителя подростка опросили. В материалах дела указано, что автомобиль «крутого» водителя ехавшего по встречной, а потом ударившегося в машину девушки- намного мощнее, чем у нее. У Форда незначительно помялся передний бампер, водитель не пострадал, правда, через пару дней, он все же лег в 3-ю Советскую. Полежал там немного и вышел. Видимо, не зря родители туда сына положили и видимо, переживали, что отпрыск может понести уголовную ответственность, потому что врачи вообще боялись , что девушка не сможет ходить. Виновник ДТП - субъект по ст. 264 ( ДТП повлекшие травмы в основном ) с 16 лет. Ему- 15.

Если бы молодая женщина погибла, то у подростка были бы все шансы стать фигурантом уголовного дела. А так, какие претензии к нему? Ну, ехал, ну, угнал машину отца, ну, попер по встречной, ну, чуть не сбил мотоциклиста, ну, врезался в машину, ну, мчался на огромной скорости… Да, увы, подобных ситуаций полно бывает на дороге , и они обычно заканчиваются смертью, или, инвалидной коляской.

Молодой женщине повезло: она осталась жива. Правда, с серьезными травмами, и без машины. Но ей повезло бы больше, если бы она не пересеклась на дороге с подростком без водительских прав…