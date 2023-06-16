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Плеханов и его заместитель Шпольский забыли, что крепостное право отменили

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 В Энгельсе  идет второй этап переселения  из аварийных домов в Летке: строятся дома по улице Колотилова, 1- 2 Студенческий проезд, улица Смоленская.   Заинтересованные  жители из Летки создали общественный совет, и пытаются контролировать качество  строительных работ.  Отрадно, что общественность, как говорится,  не спит и  проявляет активную гражданскую позицию,   о позитивном влиянии  этого неоднократно говорил  Вячеслав Володин и Николай Панков. Но…администрация Энгельсского района верна своим традициям:  по- чвански и свысока общаться  с народом. Чиновники ЭМР сегодня всячески «выдавливают» общественников  и фактически противодействуют им по всем возникающим вопросам.

Глава Плеханов и его заместитель Шпольский  прилагают все усилия, чтобы ограничить людей в их законных правах. Плеханов и Шпольский забыли: люди не крепостные, а крепостное право отменили и у  граждан абсолютно такие же права, как у того же Плеханова.  Люди хотят, например,  реализовать свое законное право и  сразу выбрать    управляющую компанию, которая бы их устраивала по всем параметрам - в тех домах, где они скоро будут жить. Имеют на это полное и законное право.  Но у администрации ЭМР  свои понятия о  законах и о праве граждан. Так,    господин Шпольский заявляет общественникам,( аудиозапись прилагается- ред.) что они не имеют права выбирать, тем самым, делая из людей дураков, потому что в Законе нет такого, где было бы написано- что жители не имеют права выбирать  УК, а администрация- имеет. По некоторым ведениям, которые доходят до общественников, администрация лоббирует    УК Мул Авто, что не удивительно, ведь сын  руководителя этой УК работает   заместителем Плеханова по ЖКХ и это - Нежданов. Впрочем, вопрос по УК,  далеко не единственный от которого «отшивает» людей администрация ЭМР.

 Получается так, что,  по мнению главы ЭМР  Плеханова и его зама  Шпольского  люди   не должны  ни коим образом  вмешиваться и задавать неудобные вопросы по стройкам, где будут  они скоро жить! Но при чем тут вообще  администрация  Энгельсского района и лично Плеханов? Деньги-то  федеральные и они  идут на  переселение, на стройку, и люди САМИ  приложили немало усилий, чтобы средства  были выделены  из федерального центра  по программе переселения! А поскольку так, то люди имеют полное право контролировать ход строительства и то,  как расходуются деньги!  А  у Плеханова итак полно дел: грязь на улицах, мусор,  текущие трубы, разбитые дороги, кривые  тротуары… Или, не интересно,  потому что тут деньгами не пахнет?

«Причем, люди  ничего сверхъестественного не требуют – мы все имеем равные права и хотим получить одинаковые квартиры, вот и все. Если на одном доме стеклят лоджии, то и на другом доме тоже они  должны стеклиться. Все застройщики выиграли аукционы по равной цене- при  более чем,  приличной для строительства. Тогда почему же  между домами такая большая разница по наполняемости отделки и качеству используемых материалов- радиаторам, входным дверям и т.д.? Этот вопрос беспокоит многих жителей аварийных домов, которые будут переселяться в этом этапе, поэтому мы его озвучиваем, но не получаем вразумительного ответа от чиновников. Такая жесткая экономия на всем вызывает вопрос: куда и как идут  выделенные на переселение деньги? Получается, что застройщики в итоге будут иметь сверхприбыль,  или деньги перенаправляются куда-то? Куда? Насколько все это законно?» - рассказывает нам  Валерия, коренной житель Летки, которая  является  неформальным лидером совета общественников  в Летке по  переселению из старых домов.

Губернатор сказал на одной из встреч  с администрацией  ЭМР и людьми : «Слушайте людей, делайте,  как они просят». Но… это  не  в правилах лично Плеханова и Шпольского – мнение людей и их интересы полностью игнорируются. То ли дело,  интересы   близкой к администрации  Мул Авто, которую сейчас  Шпольский с Плехановым , по некоторой информации, навязывают,  как УК будущих  новых домов.

 Еще проблема. В  строящемся  доме на Колотилова  выделяют 80 квартир для сирот.   Как они будут жить, в каких условиях, похоже,   ни Плеханова, ни Шпольского не волнует.    Общественники спрашивают,  например: почему нет   фартука из плитки на кухне, почему нет остекления лоджий, почему нет розеток в  ванной комнате? Сироты разве потом, когда вселятся,  смогут ли это сделать за свой счет? Как видим, ничего сверхъестественного и обычные вопросы, но и они поперек горла администрации ЭМР.

Причем, как рассказывает Валерия,  с застройщиками у  общественников  сложились вполне рабочие и нормальные отношения,  а вот администрация Энгельского района всячески вставляет палки в колеса.

Полагаем, что на ситуацию с  отношением к общественникам   со стороны   администрации  Энгельсского района и лично Плеханова со Шпольским,   должна обратить внимание прокуратура области. В конце концов, кто такие,  глава ЭМР  Плеханов и его зам  Шпольский? Обычные граждане, просто наделенные   на время от имени народа определенными властными полномочиями.  Однако, как люди видят,  они этими полномочиями пользуются   не в интересах граждан, а  наоборот-  против интересов граждан, злоупотребляя явно своим служебным положением и своими должностными полномочиями. Да и ведут себя, по-хамски по отношению к людям,  к их интересам- общаются, как с быдлом, действительно- как со своими крепостными!

  Полагаем, тут   не какой-то  каприз чиновников  просматривается по отношению к общественникам, а совсем  иной интерес,  и   полагаем он преследует  корыстные цели, и желание «примазаться» к программе переселения, дабы, видимо,  «отломить» кусочек от федеральных денег.  Ну, и пролоббировать  дружественную администрации ЭМР и лично Плеханову  УК  Мул Авто- это тоже, святое дело!

Пожелаем  общественникам  терпения во взаимоотношениях с чиновниками ЭМР, а прокурорам- обратить внимание на данную ситуацию: как и куда расходуются федеральные средства.  Обращайтесь к общественникам - они вам все расскажут и все-все покажут.

 

 

 