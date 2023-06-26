ОТРАВА ДЛЯ НАЦИИ

Какого качества молоко мы пьем? И вообще, пьем ли мы настоящее молоко? Есть ли оно, настоящее молоко в магазинах? Большинство из нас не задумывается над этим, и мы просто покупаем его в магазине и пьем, варим на том, что покупаем каши детям. Пьем молоко утром, пьем вечером. И думаем, что тем самым, приносим огромную пользу своему организму. Но… на самом деле, все наоборот и ежедневным употреблением молока или кефира, купленного в магазине, мы отравляем свой организм! И что еще печальнее и опаснее, мы травим дешевым молоком из магазина наших детей! Мы отравляем будущее нации.

И как следствие, в растущем организме ребенка развиваются опасные и порою неизлечимые болезни. От фальсификата травятся и дети и взрослые: люди болею ЖКТ, онкологией… Идет повальное отравление нации! И никто этого как бы не замечает, никто об этом не бьет тревогу: ни СМИ, ни чиновники, ни депутаты различных уровней, ни ученые, ни общественные организации.

Если так, и о вреде и опасности молочных продуктов изготовленных на пальмовом масле, на прочих, буквально, смертельных для здоровья ингредиентов все знают, то почему те государственные структуры, которые отвечают за безопасность и качество молочной продукции и обязаны поставить заслон фальсификату, а если, прямо говоря, отраве, под видом молока, эту отраву спокойно пропускают на полки магазинов?

Да, есть Роспотребнадзор, ФАС, иные проверяющие структуры, но они выполняют лишь «декоративную» и весьма поверхностную функцию по проверке молочных продуктов. Проверили- и забыли, приедут за пробами в магазин через месяц, а может и через два…Причин подобного безразличного отношения к качеству молочных продуктов, изготавливаемых с применением опасных для здоровья граждан ингредиентов много, среди которых- и интересы лоббистов , и интересы компаний по производству молока, которые его производят на основе пальмового масла. Правда, время от времени в СМИ появляется информация о проверках российских производителей молока на предмет фальсификации их продукции. Многие потребители при этом узнают из СМИ, что большинство компаний используют вместо молочных жиров пальмовое масло, многие узнают, что оно, мягко говоря, совсем не полезно для организма. Написали, провели акцию, и … снова забыли, и уже завтра идем в магазин покупать молочную отраву.

Молочные продукты на основе пальмового масла, на основе иных вредных добавок производят по всей России. Но, увы, проверки, которые проводят в торговых сетях Роспотребнадзор, Росконтроль, Россельхознадзор, ФАС, носят разовый, а не системный характер. Проверяют просто для видимости, дабы контролирующим организациям оправдать свое существование, не зря мол, государственный хлеб едим и зарплату получаем. Разовые проверки не решают все проблемы. Проверили- и забыли! Вот, например, на днях в СМИ, сообщили, что контролирующие органы нашли несоответствие требованиям в молочных продуктах в Московской, Воронежской, Ростовской и Свердловской областях, в Москве. В Роскачестве выяснили, что после проверки 2022 года больше половины российских марок молочной продукции не исправились в плане содержания пальмового масла- об этом сообщает ТАСС. Выяснили, оштрафовали , а что дальше? Ничего- конвейер снова заработает на следующий день и фальсификат снова будет идти на полки магазинов! ?

Из 36 образцов участвовавших в исследовании… качественными оказались только 9 !

При этом, повторимся еще раз, контролирующие органы нельзя упрекнуть, что они совсем ничего не проверяют, не работают, не контролируют. Но почему после проверок фальсификат не исчезает с полок магазинов? Для чего и для кого эти эпизодические проверки? Вот, только результаты некоторых из них, и только некоторые факты, а сколько, так сказать осталось за кадром? Как сообщается в СМИ, Россельхознадзор в ходе пищевого лабораторного мониторинга систематически выявляет факты фальсификации жирами растительного происхождения молочной продукции АО «Озерецкий молочный комбинат» (Московская область, г. Дмитров) и ООО «Саратовский молочный комбинат» (г. Саратов). С начала 2023 года зафиксировано 6 лабораторно подтвержденных случаев фальсификации растительными жирами сливочного масла и сметаны, изготовленных Озерецким молкомбинатом, и 3 случая с йогуртом, ряженкой и молоком - на Саратовском молкомбинате. Саратовский молочный комбинат с начала года трижды поймали на фальсификациях продуктов. И снова вопрос: сколько дней в году и сколько выявлено фактов фальсификации за год? Всего… 6 на двух крупных предприятиях! А сколько таких предприятий пор всей стране? Или, вот еще пример. В СМИ сообщается, что сотрудники Росконтроля проверили тридцать шесть образцов различных типов сливочных масел. Исследовали масло 72,5 и 82,5 % жирности. Что показала проверка? Из тридцати шести образцов участвовавших в исследовании… качественными оказались только девять!!! Двадцать семь образцов не соответствуют тем, или иным требованиям качества. В десяти продуктах из тридцати шести была выявлена замена молочного жира или его полное отсутствие. Каждый из этих продуктов не может называться маслом и соответственно не прошел проверку. Как видим, количество фальсификаций просто повальное, и это стало нормой.

Есть ГОСТ, есть Приказ Министра, есть Указ Президента, но настоящего молока нет!

Но разве качество товара не проверяют на выходе из предприятия? Лаборатории самих же предприятий! Пробы отбирают от каждой партии в соответствии с ГОСТ 26809– 86 «Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу» и передают в лабораторию для определения качества по органолептическим, физико–химическим, биохимическим и микробиологическим показателям. И все равно фальсификат попадет на полки магазинов в массовом порядке! Что же делать? Проверят лаборатории их работу? Есть еще и такой важный документ, как Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 28 июня 2021 г. № 421 “Об утверждении Ветеринарных правил назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов, предназначенных для переработки или для реализации на розничных рынках”. Согласно этому документу, например, молоко без проверки не должно никоим образом поступить в розничную сеть торговли и нем сказано : «Ветеринарно-санитарной экспертизе перед выпуском в обращение подлежат: сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки (далее - молоко), предназначенные для переработки, в целях определения их пригодности к использованию для пищевых целей». Что имеем? ГОСТ - есть, Приказ министра- есть. А качественного молока- нет, а есть- повальный, фальсификат в магазинах. Существует и Указ Президента РФ от 21 января 2020 г. № 20 “Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации” и в нем, например, указано: г) экономическая доступность продовольствия - возможность приобретения пищевой продукции должного качества по сложившимся ценам». В Указе, в тексте доктрины очень часто упоминается это слово: «качество»

Какое молоко пьют депутаты Госдумы?

Но… молочные продукты в массе своей не обеспечивают согласно этой доктрине, разработанной на основе Указа Президента страны качественным и безопасным параметрам. Хотите сами убедиться? Сходите в магазин…

Какое молоко, пьют чиновники, депутаты? Полагаем, именно они в первую очередь обязаны широко обсудить эту проблему на государственном уровне и раз и навсегда решить! Ведь это ваших избиратели, их детей, травят фальсификатом производители молочной продукции! Кто будет думать о будущем нации на государственном уровне, как не депутаты?

Мы не хотели бы уподобляться проверяющим и контролирующим органам, и отделаться только этой статьей и поставить на этом точку.

Мы призываем : давайте серьезно займемся проблемой качества молочных продуктов, ее положительным решением. Мы призываем к этому общественников, журналистов, государственных служащих, депутатов. Особо обращаемся ко всем депутатам Государственной думы. Обращаемся лично к председателю Государственной думы Вячеславу Володину и к депутатам Госдумы от Саратовской области : Николаю Панкову, Андрею Воробьеву, Александру Стрелюхину, Глебу Хору, Виктору Кидяеву и Виталию Ефимову, Ольге Алимовой. Давайте сообща решать проблему безопасного и качественного производства и потребления молочных продуктов!Эта важнейшая проблема не обсуждалась широко в нашем обществе, еще ни разу. Проблема эта даже не ставилась на законодательном уровне. Не принимаются законы заградительного характера, чтобы поставить окончательный и бесповоротный заслон фальсификату и с обязательным наказанием производителей вплоть до уголовной ответственности! Ведь речь идет о здоровье наших граждан, о здоровье подрастающего поколения, а значит будущего нашей нации и государства!