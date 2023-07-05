Уголовное дело в отношении преподавателя Академии права?

Преподаватель кафедры финансового и налогового права СГЮА Галанова Ирина Сергеевна проиграла более десятка судов различных инстанций. Однако, Галанова И.С. ни одного решения суда до сего дня не исполнила.

Ирония в том, что она преподает на кафедре финансового и налогового права! При этом, сама нарушает как раз, налоговое законодательство, финансовое. В судах она с гордо поднятой головой сообщает судьям, что работает в Академии права, что является кандидатом юридических наук! Словно бы это, дает ей право нарушать законы РФ!

Галанова беззастенчиво, цинично и нагло продолжает злоупотреблять своим положением сотрудника СГЮА, использует его вопреки заработанному Академией авторитету, помимо прочего склоняет к совершению незаконных действий в ее личных интересах и других сотрудников. Галанова позорит Академию права, но странным образом, она почему-то продолжает работать в ее стенах. Интересно, а кураторы Академии права Николай Панков и Вячеслав Володин знают, что в стенах этого авторитетного учебного заведения работают подобные преподаватели?

Итак, как говорится, по пунктам. Обязанности по предоставлению отчетности в налоговый орган по уплате транспортного налога и налога УСН несмотря на профиль и научную степень Галановой И.С., как преподавателя налогового права ей за 2021-2022 г.г. в 2023 году -не исполнены!

До настоящего времени при наличии многомиллионной(!!!) кредиторской задолженности Галановой И.С. не исполнена обязанность по обращению в суд за признанием себя банкротом.

В связи с этим, налоговым органом составлен протокол о привлечения преподавателя Академии права Галановой И.С. к ответственности по ст. 14.13 КоАП РФ. Но она, уклоняется от ответственности и избегает встреч с должностными лицами.

Вместо исполнения гражданской обязанности по своим обязательствам перед кредиторами Галанова И.С. умышленно и злостно уклоняется от погашения задолженности незаконными способами. По настоящее время имеет вступившие в силу решения судов и иных органов, всего 149 штук на общую сумму свыше 9 000 000 рублей обязывающие к выплате не только физическим и юридическим лицам, но и в региональный и федеральный бюджеты.

По данному факту кредиторы вынуждены были обратиться в правоохранительные органы с заявлением о привлечении преподавателя СГЮА Галановой И.С. к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, которое она совершила при следующих обстоятельствах.

Галанова И.С. с целью реализации своего преступного умысла на уклонение от погашения кредиторской задолженности, осознавая, что ее задолженность превышает сумму 1500000 рублей 11 февраля 2023 года в офисе «Альфа-Банка» по адресу: г. Саратов ул. Горького д. 36, лично открыла расчетный счет на свое имя с привязкой к нему своего индивидуального телефонного номера. После чего стала пользоваться этим счетом и осуществлять банковские операции, выводя с депозитов госорганов принадлежащие ей и не принадлежащие ей денежные средства и избегая погашения задолженности.

Поступившие на ее счет денежные переводы являются. в том числе переводами полученными ею в качестве выплат с депозитного счета Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области, как взыскателя. И таким, явно криминальным операциям Галанову научили на кафедре, где она работает преподавателем?

Всего, Галанова И.С. избегая погашения кредиторской задолженности, получила денежные средства с депозитного счета ФССП на сумму не менее 300000 рублей, которые обратила в свою пользу и распорядилась по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия направленные на злостное уклонение от погашение кредиторской задолженности, Галанова И.С. являясь преподавателем кафедры финансового и банковского права, понимая порядок и принципы работы банковской системы и договорных отношений между банком и клиентом физическим лицом, незаконно при отсутствии договорных отношений с банком, и скрывая от пристава-исполнителя сведения о используемых ей лично счетах, использует для финансовых операций банковские карты лиц из числа своего окружения и сотрудников академии.

С января 2022 года по настоящее время Галанова И.С. использует для приема, оплаты и переводов банковскую карту на имя Голубитченко Марии Александровны преподавателя кафедры финансового права СГЮА. Кроме того, использует для перевода карту АО Сбербанк на имя Набирушкиной Татьяны Михайловны.

Указанные банковские карты Галанова И.С. с целью злостного уклонения от выплаты кредиторской задолженности использует по настоящее время.

Пока правоохранительные органы решают, вопрос о привлечении Галановой к уголовной ответственности, руководство Академии права не принимает никаких мер к своему преподавателю. Интересно, почему? Считают, что именно сотрудник Академии права, а не те судьи, которые вынесли в отношении нее справедливые законные решения?