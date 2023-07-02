КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ В СГЮА

Речь идет о деле государственной важности, безо всякого преувеличения- о нравственной чистоте, порядочности, законопослушности людей, которые воспитывают будущих юристов, но которые, прикрываясь званиями доцентов, профессоров, от имени СГЮА решают сегодня чисто свои личные, и полагаем в определенном смысле- корыстные дела.

Речь о госпоже Покачаловой Е.В. Возможно, ректор СГЮА Ильгова Е.В. не знает, что руководитель кафедры нарушает Закон? Впрочем, сама Покачалова уверена, что для нее не существует ни закона, ни авторитетов. И регалий у нее немало, так что, кто ее посмеет тронуть? Она ведь- доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой финансового, банковского и таможенного права СГЮА, почетный работник высшего профессионального образования РФ, заслуженный работник высшей школы РФ. Покачалова имеет действующий статус адвоката. Но…

Разве ректор Ильгова не в курсе, что на покачаловской кафедре трудится две ее дочери? Это Алимбекова Анастасия Сергеевна, и она доцент, кандидат юридических наук. Мы однажды уже писали про эту дочь- доцента о том, как она, пренебрегая законными интересами жителей дома, нарушив все законы и правила, на первом этаже многоквартирного жилого дома прорубила себе… отдельный вход в квартиру. Она же доцент СГЮА! Можно все! Вторая дочь- Покачалова Анна Сергеевна и тоже доцент, кандидат юридических наук. И надо сказать, что под руководством мамы профессора дочери на кафедре очень неплохо устроились. Мама, как НАДО, распределяет им нагрузку, и мама начальница, как НАДО, определяет материальное поощрение. Мама начальница также участвует активно и по-матерински тесно, в научной деятельности, как рецензент. Вот так, в СГЮА произвольно трактуют закон о противодействии коррупции, где сказано, что конфликт интересов недопустим категорически. И никого в Академии не волнует, что налицо явный конфликт интересов: две дочери заведующей находятся в подчинении матери. Но никто на это внимание не обращает, и для Академии права, где учат применению законодательства- это нормально! Какой пример Покачалова подает студентам, которых учит законам?