Контролирующие органы есть- контроля- нет!

За качество молока, за его контроль отвечают такие организации, как Роспотребнадзор, Россельхознадзор, УФАС… И казалось бы, заслон фальсификату имеется, ведь структуры серьезные.

Но давайте посмотрим, как эти серьезные структуры работают, и обратимся к официальной информации. Внимательно изучив информацию, размещенную на сайтах данных организаций, мы увидим, что проблема качества молочных продуктов данные организации не волнует вообще. От слова- ВООБЩЕ.

Так, в планах проверок саратовского Роспотребнадзора на 2023 года нет ни одной (!!!) запланированной проверки предприятий молочной продукции. А значит, «зеленый свет» фальсификату! И вот как интересно получается: как собрать с предприятия налоги, как закошмарить его проверками- так это всегда пожалуйста! А как поставить вопрос о проверке качества молочной продукции- на это власти нет. Словно бы и нет такой проблемы! Оно и понятно: если захочется молока хорошего, губернатор Бусаргин всегда на рынок сходит, о чем сам и говорил на прямой линии с жителями губернии, что покупает молоко на рынке... Но разве это не Президент РФ говорил, что бизнес должен быть освобожден сейчас от ненужных проверок на время СВО, а особенно от тех проверок, которые больше похожи на рейдерский захват со стороны налоговых органов, когда проверки идут днями и месяцами, парализуя работу предприятия?

На официальном сайте другого контролирующего органа- Россельхознадзора, мы можем прочесть следующее: «Россельхознадзор систематически выявляет фальсификацию молочной продукции, производимой комбинатом Саратовской области». Как «систематически» это выявление фальсификата происходит? Раз в неделю, раз в месяц? Нет. Раз в год, а то - и реже.

Последняя свежая информация на сайте Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям от 20 июня 2023 года:

«Россельхознадзор в ходе пищевого лабораторного мониторинга систематически выявляет факты фальсификации жирами растительного происхождения молочной продукции ООО «Саратовский молочный комбинат» (г. Саратов). Так, с начала 2023 года выявлено 3 случая фальсификации растительными жирами йогуртов, ряженки и молока, изготовленных ООО «Саратовский молочный комбинат». Три случая за полгода!

И далее, читаем: «Управлением Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям по всем обнаруженным фактам компании выданы предостережения о недопустимости нарушений. Информация о нарушениях ООО «Саратовский молочный комбинат» направлена в правоохранительные органы, Роспотребнадзор и Правительство Саратовской области, а также в Комиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции молочной продукции выявлены признаки фальсификации».

Выдано предостережение, а какие меры приняты? Комбинат продолжает работать, его работа не приостановлена, комбинат не выплатил многомиллионные штрафы. Какие меры- реальные и жесткие меры к производителю фальсификата приняты, общественность не знает, хотя прошел уже месяц почти после проведения последней проверки. Молчит и власть в лице губернатора Бусаргина.

Эта проверка, повторим, была всего месяц назад. А предыдущая проверка была… год назад- 25 мая 2022 года. Получается, что с мая 2022 года по июнь 2023 года производители молочной продукции на территории Саратовской области и Самарской области находились «вне зоны доступа» Россельхознадзора, если верить информации, размещенной на сайте этого ведомства.

С 13 по 20 мая 2022 года, как сообщает сайт Россельхознадзора, специалистами ФГБУ «Саратовская МВЛ» было выявлено шесть несоответствий требованиям технических регламентов безопасности в молоке и молочной продукции. Например, нашли вот что:

«В двух образцах питьевого пастеризованного молока (м.д.ж. 2,5%) одного и того же саратовского производителя обнаружено сухое молоко. Пробы отобраны в разных дошкольных учебных учреждениях г. Саратова. В соответствии с маркировкой продукт изготовлен по ГОСТ 31450-2013 «Молоко питьевое. Технические условия». Согласно стандарту, наличие сухого молока в данном виде продукта не допускается. …Результаты лабораторных анализов показали фальсификацию молочного продукта растительными жирами. Нарушение установлено по несоответствию жирнокислотного состава молочному жиру».

Каковы меры к производителю фальсификата? Меры такие, и вот информация об этом на сайте Россельхознадзора: «Информация обо всех выявлениях несоответствия молочной продукции требованиям качества и безопасности внесена в информационную систему регистрации результатов лабораторных исследований «Веста». Управлением Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям информация о выявленных несоответствиях доведена да учреждений социальной сферы с целью принятия ими мер гражданско-правового характера к поставщикам и производителям продукции, а также в рамках законодательства о государственных закупках. Производителям продукции, в которой выявлены несоответствия, с учетом положений Постановления Правительства РФ №336 от 10 марта 2022 года выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований».

Как мы видим, никаких действенных мер в виде штрафов многомиллионных к производителю молочной отравы, а только- предостережение! Работайте дальше, травите население дальше! И вроде бы, упрекнуть контролирующие организации не в чем - проверяют , хоть и раз в год.

Но разве, проблему качества молока решить одними проверками, тем более, что они ограничиваются лишь некими «предостережениями»?

Для начала, следует, полагаем, навести порядок на рынке поставок пальмового масла, если уже без него пока не могут обойтись производители- и организовать тотальный контроль за поставками. Когда речь идет о том, чтобы отслеживать поставки пальмового масла в Россию, то на самом деле, тут ведь и придумывать ничего не надо: все уже есть. Это вполне можно устроить через эффективную и проверенную временем госсистему..

С лета 2018 года с госсситемой «Меркурий» обязаны работать все участники оборота подконтрольной продукции: производители, импортеры, экспедиторы, ритейлеры и предприятия общественного питания. «Меркурий» помогает Россельхознадзору контролировать движение товара от одного участника к другому. Скажем, ферма поставляет молочному комбинату молоко и оформляет электронные ВСД на всю партию. Молкомбинат получает сырье и гасит ВСД от производителя. То есть, отмечает в «Меркурии», что он принял эту партию с ветеринарным свидетельством. И далее - по цепочке идет под контролем через «Меркурий».

Почему бы через «Меркурий» не пропускать всех поставщиков пальмового масла? И тогда было бы известно - куда, кому партия пальмового масла ушла. И это был бы способ эффективного контроля.

Радует то, что на федеральном уровне Вячеслав Володин в стенах Госдумы поднял данную проблему, и все говорит о том, что она начнется решаться кардинально. Но для этого нужна и поддержка инициативы Вячеслава Володина снизу, на уровне региональном, и в Саратовской области развить эту инициативу. Проблема должна решаться на государственном уровне, созданием условий для развития животноводства, созданием условий для здоровой конкуренции. Тут ключевое слово «здоровой» конкуренции. С повальным фальсификатом сегодня производителям натурального молока конкурировать сложно. Причины давно всем известны.

Сделать это какими-то разовыми совещаниями ,круглыми столами- это значить «замылить» проблему, отчитаться и снова забыть о ней.

Полагаем, что при губернаторе Романе Бусаргине должен быть создан некий Координационный Совет, по объединению усилий всех заинтересованных ведомств по выполнению Указа Президента РФ о продовольственной безопасности. Помните, при Аяцкове был Совбез? Он был достаточно эффективен.

А пока получается так- губернатор на совещаниях, председатель комитета по аграрной политике облдумы- на круглом столе, контролирующие органы проверяют производителя раз в год. А Роспотребнадзор, например, вообще в этом году «забил» на эту тему, и не собирается проводить вообще проверок качества молока на предприятиях.

Как говорится, кто в лес, кто по дрова. О проблеме все знают, но никто ее пока комплексно не решает.