Когда будут привлекать к уголовной ответственности производителей фальсификата?

Почему производителей молочного фальсификата не привлекают к уголовной ответственности?

И снова СМИ со ссылкой на региональный Россельхознадзор сообщают о производстве фальсификата: саратовская компания поставляла фальсифицированную молочку в 22 учреждения, и в 9 из 11 проб выявили несоответствия по показателям качества. По данным ведомства, признаки фальсификации систематически выявляют в продукции ООО «Молснабрегион». В 2022 году обнаружили 21 факт фальсификации молока, сметаны и творога, в этом году – 22 случая. Фирма поставляла молочную отраву в школы и в детсады! За последние 1,5 года некачественные продукты нашли в 5 школах, 9 детских садах! При этом, заметим, что региональный Россельхознадзор проводит проверку молочной продукции в среднем, по одному разу в год. И это, при массовой фальсификации! Хотелось бы задать вопрос : « А руководитель этого ведомства господин Частов, на своем ли месте?».

На предприятии «Молснабрегион» выявили несоответствия по показателям качества по массовой доле сорбиновой кислоты (консервант), по соотношению жирно-кислотного состава и растительных жиров. Некоторые продукты были опасны из-за наличия в них бактерии кишечных палочек. В январе региональное УФАС сообщало, что это предприятие ввело в оборот творог, на упаковках которого указывалась недостоверная информация о его соответствии требованиям ГОСТ.

В итоге, фирме ООО «Молснабрегион»( г.Балаково) объявили 22 предостережения. По всем фактам направлены письма в Роспотребнадзор, правоохранительные органы, УФАС и правительство Саратовской области. То, что письма направили, это хорошо. Но какой будет реакция на эти письма, и будет ли вообще, вот в чем вопрос.

Какие конкретные меры будут приняты к этому предприятию? Или, все снова ограничится символическими штрафам, а потом это ООО будет продолжать кормить и дальше кормить детей молочной отравой, начиненной веществами, вызывающими тяжелые болезни, в том числе и рак?

Серьезно и на государственном уровне проблемой молочного фальсификата не занимается никто, и если брать Саратовскую область, то это: губернатор Бусаргин, министр сельского хозяйства Ковальский, депутаты Саратовской областной думы, депутаты Госдумы от Саратовской области, прокуратура Саратовской области, ГУМВД РФ по Саратовской области…Все молчат, как будто бы и нет этой проблемы.

Мы видим: никого перечисленных государственных служащих, депутатов различных уровней, и государственных структур проблема молочного фальсификата не интересует. Никого из них не волнует, какие молочные продукты, какого качества употребляют наши дети, все мы с вами. Нас травят, а чиновники и депутаты молчат!

Такое ощущение, что эта тема волнует пока только одного Вячеслава Володина, который призвал ввести уголовную ответственность для поставщиков на рынок пальмового масла.

Но пока, всеобщее молчание по этой проблеме : СМИ прошумят на эту тему, а завтра все забудут, и не последует никакой реакции от перечисленных нами официальных лиц и организаций.

Одни предупреждения нарушителям, и даже информации о штрафах- нет. И как плачевный итог такого замалчивания проблемы - производители молочной продукции в Саратовской области поставили на поток производство фальсифицированной продукции, а контролирующие органы проверяют их раз в год, от случая к случаю!

А между тем, никто еще не отменял уголовную ответственность за производство фальсифицированной продукции. Правда, мы пока не видели ни одного примера, как работали бы статьи УК РФ к производителям фальсификата. Где следственный комитет, где прокуратура, органы внутренних дел и почему к производителям фальсификата не принимается мер уголовного наказания?

Ведь есть в УК РФ Статья 171.1. «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

Но тут у правоохранителей есть проблема в применении этой статьи УК РФ: фальсификат, как правило, производят с маркировкой! Напишут и распишут все, что угодно: и что это молоко от буренки, и что масло настоящее сливочное, и что творог натуральный. Поэтому, по данной статье производителя фальсификата привлечь почти невозможно.

Что делать? Смотреть, как в магазины валом валит молочный фальсификат?

Шесть лет назад была попытка , о чем сообщалось широко в СМИ, внести в Уголовный кодекс РФ поправки, усиливающие ответственность за фальсификацию продуктов.

С такой инициативой выступал Роспотребнадзор, и предлагалось дополнить УК РФ новой статьей 238.2 — "Производство в целях сбыта, ввоз на территорию РФ в целях сбыта либо реализация фальсифицированной пищевой продукции". В поправках, например, предлагалось за фальсификацию при организации питания в дошкольных и других образовательных организациях, медицинских организациях штраф от 1 млн до 3 млн рублей, либо до двух лет исправительных работ. Такие меры, однозначно, остановили бы желание производить фальсификат и травить детей! Однако, разработанная Роспотребнадзором поправка в УК РФ до сих пор лежит где-то под сукном в стенах Госдумы. Надо бы вернуться к инициативе Роспотребнадзора, и причем, немедленно!

Но чем плоха в УК РФ статья 238? и почему к ней нужны поправки? Статья звучит так: «Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерные выдача или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности». (в ред. Федерального закона от 09.07.1999 N 157-ФЗ).

Нет в этой статье главного определения- «фальсифицированная пищевая продукция», на чем в поправках настаивает Роспотребнадзор.

И поэтому, данную статью УК РФ можно тоже отнести к разряду неработающей. Юристы провели анализ судебно-следственной практики применения статьи 238 УК РФ по результатам изучения 150 судебных решений и 10 постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел. И выяснилось, что по фактам производства и продажи продуктов питания было всего(!) 24 дела за год. Остальные дела, это предоставление услуг населению, производство и продажа алкогольной продукции, предоставление услуг по перевозке … То есть, в этой статье все в одной куче, в которой нет четкого определения «фальсифицированная пищевая продукция», и поэтому, производителей фальсифицированной пищевой продукции, особенно молочной, по этой статье УК РФ особо не привлечешь к уголовной ответственности.

Что делать? Ждать, пока законодатель разработает и внедрит в жизнь статью УК РФ, которую можно было бы прямо применять к производителям фальсификата? Ждать, а в это время дети и взрослые будут употреблять в пищу молочный фальсификат различных видов?

Полагаем, что в нынешних условиях , пока в Госдуме депутаты решают, что делать с известной инициативой Вячеслава Володина, прокуратура и следственный комитет могли бы сосредоточить усилия по более эффективной работе по той статье, что уже имеется в УК РФ, и о которой мы упомянули выше - УК РФ ст. 238: « Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерные выдача или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности».

Очевидно, что необходимы строгие и суровые меры к производителям фальсификата, вплоть до меры по лишению свободы и закрытию, или приостановке предприятий.

Кто мешает сегодня и прокуратуре, и следственному комитету и министерству внутренних дел работать более эффективно по статье 238, а не ограничиваться лишь предупредительными мерами и штрафами?

Время идет, о проблеме говорят, о ней пишут, но никто ее не решает.

А время идет! Вдумайтесь: шесть лет назад Счетная палата РФ сообщила: четверть молочных продуктов, производимых в России- с признаками фальсификации! Роспотребнадзор тогда же, шесть лет назад отчитался, что фальсификат - это не менее трети молочных продуктов в России, а по некоторым товарным позициям (творог, сыры, молочные десерты) доля фальсификата доходит до 60%.

Цифры говорят сами за себя, и давно пришло время от статистических отчетов о количестве фальсификата, от предупреждений контролирующих органов ( Россельхознадзор, Роспотребнадзор, УФАС) переходить к мерам уголовного воздействия в отношении производителей фальсификата.

О чем и говорил, напомним здесь еще, раз спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.