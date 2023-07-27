Жители дома поймали Нежданова на подделке подписей

Конечно, сам Нежданов С.А. лично( не барское дело) не подделывал подписи. Но ясно, что это не могло не делаться без его указаний и без указаний подчиненных Нежданова. Да и потом, Нежданову так безопаснее - подставить исполнителей, которые в конечном итоге и будут отвечать по Закону. Заявления о подделке подписей жителей дома направлено в Государственную жилищную инспекцию, в полицию города Энгельса и в прокуратуру Энгельса.

Дело серьезное: махинаторов поймали сами жители. Не поймать было трудно: в бюллетенях стояли подделанные подписи и на самом деле, жители… не участвовали в голосовании!

И такие бюллетени с подделанными подписями, потом понесли в ГЖИ! В ГЖИ не проверяли, да и не обязаны проверять подписи на предмет подделки: взяли документы ,посчитали , и… зарегистрировали дом за ООО « Жилищная компания». Может ли такая управляющая компания, зарегистрированная по поддельным документам управлять домом? Будет ли ваш паспорт действителен, если там будет не ваша подпись?

Честно работать и действовать открыто, это не стиль руководителя и хозяина таких известных ( печально известных для жителей Энгельса) Управляющих компаний, как ООО «МУЛ АВТО», ООО «Жилищная компания» и других им подобным. Стиль Нежданова и его управляющих компаний- действовать обманом и подделкой подписей в БЮЛЛЕТЕНЯХ.

Сегодня в ГЖИ, в полицию и прокуратуру направлено 24 заявления от жителей дома № 45 по пр. Строителей.

Вот, например, заявление от Рыбачук Т.В. начальнику инспекции, Главному государственному жилищному инспектору Саратовской области Томашенцеву В.Н. :

«Сообщаю Вам, что я в голосовании по протоколу № 1 от 21 июня 2023 г. По переходу из ООО «Покровск» в ООО «Жилищная компания» не участвовала, голосовала ПРОТИВ…»

И далее, этот собственник жилья просит в своем заявлении: «Прошу проверить мой бюллетень ( решение), если такие документы поступали в ГЖИ Саратовской области от ООО «Жилищная компания», оформленные на мое имя или помещение. Прошу Вас направить мне письменный ответ в установленные действующим законодательством сроки…».

И подобных заявлений- более двадцати.

Кроме того, направлено заявление и начальнику МУ МВД «Энгельсское» полковнику полиции А.Н. Зякину. В заявлении указывается, что в ООО «Управляющая компания» Покровск» поступили обращения жителей жилого дома № 45 по просп. Строителей в гор. Энгельсе на действия сотрудников ООО «Жилищная компания» которые собирали подписи жильцов к протоколу общего собрания №1 от 21..06 2003 г. Указанного МКД и направили указанный протокол с приложением бюллетеней, реестров в которых жители участия не принимали, подписи не ставили». В адрес полковника полиции А.И. Зякина были направлены также, кроме заявления на его имя и копии поступивших заявлений жителей для рассмотрения по существу м проведения проверки фактов, указанных в данных заявлениях, принятии соответствующих мер.

Есть все основания полагать, что подобное «голосование» с подделкой подписей провели в доме № 69, 69 а по улице Полиграфическая. И в доме № 7 по улице им. М. Расковой.

Вот так начинается управление домами УК ООО «Жилищная компания», принадлежащая господину обманщику Нежданову С.А. «Управление» домом начинается с обмана жителей дома, с подделки подписей в документах! Гоголь отдыхает со своими Мертвыми душами»! Впрочем, обман понятие чисто житейское, а в данном случае- подделка документов это уголовно наказуемое преступление. Подобное заявление поступило и прокурору города Энгельса.

Не пойман не вор, как говорят в народе А тут- пойман! Ведь, по сути дела, подделка подписи человека, это воровство и мошенничество! В адрес руководителя ГЖИ направлены копии с приложением бюллетеней, реестров, в которых…. жители участия не принимали и подписи не ставили!

Поступило и заявление от генерального директора ООО «Управляющая компания Покровск» О.В. Пулина начальнику инспекции, главному государственному жилищному инспектору Саратовской области Томашенцеву В.Н., где со ссылкой на нормы закона сообщается о фактах подделки подписей:

«В адрес управляющей организации ни от инициатора общего собрания, ни от иного лица, уполномоченного решением общего собрания не поступало уведомления об отказе собственников помещении указанного многоквартирного дома от договора управления указанным многоквартирным домом заключенного с ООО «УК «Покровск».

В ООО «Управляющая компания «Покровск» поступили обращения жителей жилого дома № 45 по просп. Строителей в гор. Энгельсе на действия сотрудников ООО «Жилищная компания» ИНН 6449080820, которые собирали подписи жильцов к протоколу общего собрания № 1 от 21.06.2023 г. указанного МКД и направили в указанный протокол, для внесения изменений в реестр Лицензий Саратовской области с приложением бюллетеней, реестров, в которых жители участия не принимали, подписи не ставили.

В силу положений части 2 статьи 20 ЖК РФ считаю необходимым осуществить уполномоченному органу функции надзора за соблюдением требований Жилищного законодательства РФ и провести проверку достоверности сведений содержащихся в представленных Лицензиатом ООО «Жилищная компания» ИНН 6449080820 документов к заявлению о внесении изменений в реестр Лицензий Саратовской области в отношении многоквартирного дома по адресу: Саратовская обл., г. Энгельс, просп. Строителей, д. 45.

В связи с чем, направляю Вам копии поступивших 44 (сорока четырех) заявлений жителей Котляровой Н.В., Андрюшкиной Н.В., Самсоновой О.Н., Поздняковой Т.В., Позднякова В.С., Насаналиева Р.Ш.,Русина А.А., Силантьевой Н.М., Максимова А.Ю., Кильдяковой Н.С., Гритчиной В.А, Яценко Т.Г., Майорова А.Б., Волковой Н.В.(кв.38), Морозова Т.А., Дудникова Н.А., Занева А., Тетюкин А.В., Ефимова Е.В., Ефимова Д.А., Малышевам (ЕФимова) В.А.(кв.32), Шопен Н.П., Рыбачук Т.В., Рыбачук Н.В., Желудкова В.Г, Желудков А.А., Плетнева О.Н., Плетнев Н.А., Дусмухамбетой Л.Ю., Дусмухамбетовой Л.Ю. как законный представитель Дусмухамбетова Арслана Элепкалиевича, Дусмухамбетова Артура Элепкалиевича, Дусмухамбетова Амира Элепкалиевича, Шурова Л.И., Гавва А.В., Масловой Н.С., Кривова А.И., Маслова И.Н., Чернуха Н.Н., Чернуха Ю.С., Гавва О.В., Гавва О.Ю., Роганова Вадима Сергеевича, Роганова Валерия Сергеевича, Редкачева И.П. и Редкачева Р.П., Редкачевой Е.С., Редкачева П.С., для рассмотрения по существу, проведения проверки фактов, указанных в данных заявлениях, принятия соответствующих мер (оригиналы данных заявлений находятся на хранении в ООО «УК «Покровск»).

Согласно вышеуказанным заявлениям двадцать четыре человека вообще не участвовали в общем собрании собственников, но от их имени заполнены решения собственников (бюллетени).

При проведении проверки прошу Вас обратить внимание, что путем проведения сличения визуальным осмотром было выявлено следующее:

В протоколе № 1 от 21.06.2023 г. отсутствуют реквизиты документа,

подтверждающего право собственности на жилое помещение секретаря собрания - Зотова С.А. кв. № 35.

В пункте 9 Решений собственников (бюллетеней) не заполнена графа, которая должна содержать ФИО председателя Совета МКД, из чего следует, что председатель Совета не выбран, соответственно никто не уполномочил председателя совета дома на подписание договора управления с ООО «Жилищная компания» (п.10). В пункте 25 Решений собственников (бюллетеней) не заполнена графа, где указываются лица, уполномоченные представлять интересы собственников МКД по вопросам проведения капитального ремонта. Подпись в протоколе общего собрания Пулиной Е.С. неидентичная подписи в решении собственников (бюллетеней); Подпись инициатора Пулиной Е.С. в договоре управления неидентичная подписи в реестре собственников; Подпись в акте о наличии объявления на доске объявлений Пулиной Е.С. неидентичная подписи в реестре собственников; Реестр собственников помещений МКД по адресу: Саратовская обл., г. Энгельс, пр-кт Строителей, д. 45, заключивших договор управления с ООО «Жилищная компания» идентичен копии реестра собственников помещений указанного МКД (стр. 2-8 предположительно скопированы через цветной принтер), а страница 1 заменена на лист, содержащий подписи, поставленные не лично собственниками помещений. Подписи собственников в реестре считываются, как заполненные одним лицом:

Зотова А.А., Зотовой Т.С., Зотова С.А.; Дусмухамбетова Артура Элепкалиевича, Дусмухамбетова Арслана Элепкалиевича, Дусмухамбетова Амира Элепкалиевича, Дусмухамбетовой Лейлы Юсуповны; Петюкина Виктора Викторовича, Петюкина Алексея Викторовича; Курочкиной Оксаны Евгеньевны, Курочкинй Галины Сергеевны; Каргина Сергея Сергеевича, Шкода Светланы Владимировны; Мячевой Лидии Федоровны, Мячева Владислава Александровича, Мячевой Алены Александровны;кв. 57 Миргородской Розы Александровны, Миргородского Кирилла Романовича; Смирновой Светланы Владиславовны, Смирнова Петра Александровича…

В этой связи, исполнить требования, предусмотренные частью 2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации не представляется возможным, до выяснения обстоятельств расторжения договора управления.

В соответствии с частью 3 статьи 198 ЖК РФ орган государственного жилищного надзора после получения сведений, указанных в части 2 настоящей статьи, вносит изменения в реестр лицензий субъекта Российской Федерации в порядке и в сроки, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В случае непредставления лицензиатом указанных в части 2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации сведений о прекращении, расторжении договора управления многоквартирным домом в порядке и в сроки, которые установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно- коммунального хозяйства, орган государственного жилищного надзора вносит изменения в реестр лицензий субъекта Российской Федерации о включении сведений о многоквартирном доме в данный реестр и (или) об исключении из данного реестра таких сведений по результатам внеплановой проверки, основанием для проведения которой является поступление сведений от иного лицензиата в связи с прекращением, расторжением договора управления многоквартирным домом и заключением такого договора управления с иным лицензиатом. Положения названной части распространяются также на случаи изменения способа управления многоквартирным домом и представления в связи с этим в орган государственного жилищного надзора сведений, указанных в частях 6 и 7 статьи 110, частях 7 и 8 статьи 135 Кодекса (часть 3 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Таким образом, неисполнение лицензиатом требований части 2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации является основанием для проведения внеплановой проверки, в том числе при изменении способа управления многоквартирным домом.

На основании вышесказанного, руководствуясь законодательством РФ,

прошу: провести проверку по указанным выше фактам и обстоятельствам, представленным в Ваше ведомство документов к заявлению о внесении изменений в реестр Лицензий Саратовской области от ООО «Жилищная компания».

Оказалось, что и инициатора собрания - не было!!!

Поступило заявление на имя директора ООО УК «Покровск» Пулина О.В. от Пулиной Е.С., которая сообщает, что не изъявляла желания быть инициатором общего собрания собственников в МКД, что не подписывала бюллетень за переход из ООО УК «Покровск» в ООО «Жилищная компания», что не участвовала в подсчете голосов по бюллетеням общего собрания!

Раз не было инициатора собрания, то что это вообще тогда было?

Надеемся, что правоохранительные органы ответят на этот вопрос и дадут правовую оценку тому, что произошло, а те, кто явно не без участия Нежданова С.А. провел эту махинацию под названием «общее собрание», с подделкой подписей в бюллетенях, ответят по Закону!