Заявление о привлечении профессора СГЮА Покачаловой Е.В. к уголовной ответственности

Заявление направлено начальнику ГУ МВД России по Саратовской области генералу майору Ситникову Н.Н.- о привлечении Покачаловой Е.В. к уголовной ответственности в связи с самовольным захватом земли. Подобное заявление (о привлечении к административной ответственности) направлено главе ЭМР Плеханову Д.П. и руководителю управления Росреестра по Саратовской области Соловьеву А.А. Документы свидетельствуют: дом профессора СГЮА Покачаловой построен на… муниципальной земле.

Посмотрите на это фото. Это дом профессора Покачаловой Е.В. Но это она считает его своим домом, а на самом деле, если следовать букве закона, это самовольная постройка, потому что часть дома стоит на муниципальной земле.

О чем идет речь и почему нас заинтересовал дом именно Покачаловой?

К главному редактору газеты «Саратовский репортер» Михайлову С.Ю. обратились жители микрорайона «Тинь-Зинь» города Энгельса за помощью. Они сообщают, что долгие годы ждут благоустройства территории в своем микрорайоне.

Несмотря на то, что дома находятся практически в центре города у Волги, строительство дороги и тротуаров постоянно откладывается. В межсезонье жителям этого района затруднительно добраться к своим домам, проводить детей в сад или школу. Ходить приходится по неблагоустроенным улицам, дорогам, при отсутствии тротуаров. В июне 2023 года поселок посещал глава Энгельсского муниципального района Плеханов Д. П. Он обещал начать реализовывать план по благоустройству и строительству дорог.

Однако, некоторые безответственные жители и владельцы домов, как правило, люди обеспеченные и приехавшие в микрорайон несколько лет назад, незаконно застроили свои домовладения на участках им не принадлежащих, находящихся в муниципальном ведении, или, вообще в охранных зонах, газопроводов и ЛЭП.

В связи с тем, что все жители рассчитывают на благоустройство микрорайона, уже сейчас они по собственной инициативе, и, проявляя гражданскую сознательность обратили внимание на ряд домовладений. Очевидно , что строения и ограждение территорий участков находится на чужой земле, за пределами, то есть земля захвачена.

Опасаясь, что из- за них решение о строительстве дороги вновь отложат жители решили действовать. Поскольку, голословные призывы к приведению участка в соответствии с законом не приводят к успеху, были привлечены геодезисты и работы начаты с наиболее многолюдной улицы - Столбовая.

Согласно данным «Росреестра» собственником дома № 17 по ул. Столбовая г. Энгельса и земельного участка под ним является Покачалова Е.В. Согласно базы свободных источников, она работает заведующий кафедрой и является председателем диссертационного совета СГЮА. Кадастровый номер участка 64:50:010109:77, кадастровый номер дома 64:50:010109:137. Непосредственно к участку примыкает земельный участок кадастровый номер 64:50-6.594, который находится в ведении МО город Энгельс. Как установлено съемкой кадастрового инженера, дом по внешней стене на 1,5 метра находится на земельном участке с кадастровым номером 64:50-6.594 находящегося в ведении Энгельсского МО ( в редакции имеется копия заключения кадастрового инженера), а по всей длине это более 70 квадратных метров только возведенного на чужой земле строения! Целый частный дом! Также, за пределами участка находится хозяйственное строение. Забор- ограждение участка тоже на муниципальной городской земле, которая предназначена для строительства дороги. Помимо этого, следует учесть, что от дороги до границы участка еще должно остаться 2,5 метра. Таким образом, строение незаконно занимает 3,5 метра территории по всему внешнему периметру. В соответствии со ст. 222 ГК РФ дом, хозяйственные строения и забор по адресу: г. Энгельс ул. Столбовая д. 17 подпадают под понятие самовольной постройки. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не обретает на нее право. Использование самовольной постройки не допускается Самовольная постройка подлежит сносу за счет того, кто ее построил, или приведению к нормативному нормой закона постройки.

В случае существенного ущерба, а ограничение возможности строительства дороги для микрорайона с несколькими тысячами жителей, явно является существенным, для виновного лица наступает уголовная ответственность, предусмотренная ст. 330 УК РФ.

Благоустройство частного сектора и захват земельных участков сегодня в городе Энгельсе актуально как никогда. На это обращено внимание как спикера Госдумы Вячеслава Володина, так и начальника Следственного комитета РФ Н.И. Бастрыкина. Чего только стоит недавняя отставка начальника СУ СКР Говорунова в связи с бездействием с распределением земли простым жителям города спутника – Энгельса! На основании изложенных фактов в этой публикации, руководствуясь ФЗ РФ «О СМИ» редактор газеты «Саратовский репортер» просит провести по данному факту проверку в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ на предмет наличия в действиях Покачаловой Е.В. признаков преступления предусмотренного ст. 330 УК РФ. и о принятом решении сообщить в установленный законом срок.

Что тут можно еще добавить? Чисто моральный, человеческий аспект, который вряд ли у госпожи Покачаловой есть. Удивительная какая-то жадность! Покачаловой до чужого!

Дом профессор СГЮА обустроил себе путем самовольного захвата городской земли, в ущерб интересам жителей жаждущих хоть каких-то благ цивилизации в виде самой обычной дороги!

Тут еще и другое: не только умышленное занижение квадратных метров объектов и уход от налогов, не только незаконная предпринимательская деятельность в виде нигде неучтенной сдачи недвижимости десятки лет( это другая история и мы писали уже о ней), но и… Не поверите( !!!) продажа за космическую сумму собственной дочери деревянной дачки умершей бабушки под угрозой, что иначе место отдыха в Затоне будет пушено ей с молотка! Продать дачу родной матери своей же родной дочери, где она выросла с детства! А потом еще мама и дочь судились за наследство! Не цинизм ли? Так чему там учит студентам в СГЮА профессор Покачалова? Справедливости? Закону? Ну- ну…