Поместье Нежданова

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Даем совет  жителям домов , которыми управляет УК ООО «Мул Авто», а это на сегодня (103 дома) : не ищите  хозяина этой УК Нежданова  в Энгельсе.  Не ищите, люди,  Нежданова в Энгельсе, если  в вашем   доме   потекли  трубы,  затоплен  подвал дома, или еще что-то случилось  нехорошее,  и  вы написать заявку,  или жалобу  в  эту УК. Ищите  хозяина   Мул Авто  Нежданова С.А.  не  в Энгельсе, а… в его имении и поместье-  на берегу пруда  Пашкин, в 30 километрах от Энгельса.  Там  хозяин Мул Авто   и обитает : дышит свежим степным воздухом, ловит рыбу,  ест шулюм из  баранины, купается в пруду и ходит париться  в баню.

Пашкин пруд  находится за Энгельсом,  между селами Титоренко   и Первомайское. Тут и  находится поместье и подворье    господина  Нежданова,   хозяина     таких   фирм в Энгельсе, как  ООО «Коммунальщик-Н»,   ООО «Стройсервис», ООО «Мул Авто». 

Когда-то,  на  Пашкин  пруд  можно было пройти свободно  жителям села Титоренко, Первомайского. Это было любимое место  отдыха жителей сел, тем более, что это единственное водохранилище в округе. Где еще укрыться от зноя в летнюю жару?   Тут  отдыхали, купались, загорали, ловили рыбу. Да и пруд  прекрасный-  подземные воды, родники, глубина до  восьми метров.

Сейчас это все  в прошлом.  Теперь все это принадлежит одному человеку. Здесь теперь владения   Нежданова.  И сам пруд. И земля вокруг.   Тут  возле пруда  расположилось его поместье:  дом, гостиница, гараж, баня. Все  это ограждено забором. На лугах имения Нежданова  пасется скот, лошади.  А чтобы у простых  жителей   сел пропало всякое  желание сюда приближаться, а тем более, пройти к пруду - поместье свое Нежданов по периметру оградил   проволокой, по которой пропущен  электрический ток.  Кроме этого,   прокопаны  рвы, чтобы не проехать и не пройти.  Поставлены шлагбаумы.   Везде - видеокамеры. Словом,  защитил от народа  свое имение Нежданов по всем правилам фортификационного искусства и   словно бы на века,   окопался   тут   хозяин УК Мул Авто и феодал  Нежданов в своей латифундии.

  В былые времена люди сюда приезжали на маевки к  берегу пруда,  здесь весело праздновали на  берегу  Пашкина пруда  День  работников сельского хозяйства.  Теперь, вход  к пруду  только за деньги. Так решил хозяин имения Нежданов.  Вход - 500 рублей,  за то, чтобы насладиться природой, свежим воздухом и половить   карася, карпа.   На каком основании  всем этим владеет  один Нежданов С.А. ,  людям непонятно. Ни информации при въезде, ни справки о лицензии, о собственности.  Есть ли у  Нежданова  документы  на  владение единолично прудом, земельными угодьями вокруг пруда ?  Просим на эти вопросы ответить прокурора Энгельса и  направляем  редакционный запрос в прокуратуру Саратовской области на имя С.В. Филипенко.

  Хозяйство тут  у Нежданова  С.А. немаленькое: лошади, свиньи. На территории поместья Нежданова С.А.   люди видят   постоянно работников УК  «Мул авто».    Их сюда,   как безмолвных холопов,  привозят из Энгельса.  Видимо,  барин Нежданов  С.А. не в курсе, что крепостное право давно в России отменили? Так что, если течет труба в  каком либо  доме «управляемым»  «Мул Авто», то  людям не следует искать   слесаря, потому что он находится  далеко от Энгельса- в усадьбе Нежданова.  Слесарю не до  прорванной трубы, потому что он  за скотом  навоз   убирает.

Регулярный  гость здесь сын  Нежданова  С.А.  – В.С. Нежданов. Приезжает сюда  с друзьями, подругами: гуляют,  наслаждаются природой,  отдыхают  от всей души.

  Нежданов В.С. , как известно,   заместитель главы ЭМР  Плеханова по ЖКХ и курирует работу  управляющих компаний в Энгельсе.  Вечерами, за шашлыками и под горячий чай,   с папой в его имении   можно обсудить  работу  родной управляющей   компании, и, возможно,  подумать: какие бы дома  УК Мул Авто   еще захватить,  и  как бы еще по- больше  людей  обмануть и затащить в свою  самую «лучшую» в Энгельсе УК…

Вот такая получается очень  некрасивая  история:  всеми благами этого места пользуется полноценно только  один человек  вместе со своим скотом в имении:  Нежданов С.А. Ну, еще и  его сын с веселыми друзьями.

 А  все остальные жители в сельской округе- могут сюда  приходить на пруд  только за  деньги. Да и то,   через шлагбаум,   под надзором камер, словно бы в особую зону.

Жители сел  Титоренко и  Первомайское пробовали писать жалобы, но… Нежданов старший  в Энгельсе у местной власти в почете. Депутат Горсовета  многих созывов.  Никто  на жалобы не реагировал. Видимо, в Энгельсе считают, что это нормально, когда и землей, и водохранилищем владеет один человек.

А что считают по этому поводу в  прокуратуре Саратовской области? Настоятельно просим прокуроров приехать  на Пашкин пруд  и проверить: имеет ли право   собственности на пруд и на землю в этих местах Нежданов С.А.?

Ведь это не праздный вопрос, а вопрос социальной справедливости.

 

 

 

 