Молочному фальсификату "зеленый свет": уголовной ответственности не будет?

Прошло уже два месяца с тех пор, как Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в стенах законодательного органа обращаясь к депутатам, заявил о необходимости введения уголовной ответственности к производителям молочного фальсификата, и сказал:

«Вдумайтесь, все то, что должно содержать молоко- содержит пальмовое масло, фальсификат, вред для здоровья. Нам необходимо ввести уголовную ответственность для тех, кто использует эти заменители».

Что сегодня? Пока в стенах Госдумы по этой проблеме тишина. И пока наши слуги думают о введении уголовной ответственности, производство молочного фальсификата поставлено на поток, а производителей при этом… штрафуют весьма символически и даже… выносят предупреждения!

И вот свежий пример: предприятие «Мол Снаб Регион» из города Балаково, за производство молочного фальсификата было привлечено к штрафу… в 20 тысяч рублей. Звучит, согласитесь, как издевательство! Двадцать тысяч штрафа за фальсификат несущий в себе угрозу для здоровья! Фирма заплатит эту смехотворную сумму, а прибыль от производства и продажи молочного фальсификата, который тут и дальше будут, полагаем гнать, все перекроет! А самое главное, что руководство этого предприятия не понесет никакой ответственности и даже не будет уволено, не говоря уже об уголовном наказании! То есть, те люди, которые допустили выпуск фальсификата, и по сути дела, привыкли так работать, останутся на своих местах и продолжат свою деятельность по нанесению вреда для жизни и здоровья наших граждан!

Подобная практика административных штрафов, это совершенно бесполезная и символическая мера. Сегодня - оплатил штраф, а завтра- снова выпустил с конвейера фальсификат, потому что его производство выгодно и приносит предприятию прибыль! Еще случай, и снова ООО «МолСнабРегион»: военная прокуратура Саратовского гарнизона обратилась в Арбитражный суд области с заявлением в отношении ООО «МолСнабРегион». Молочная продукция этой компании попадала на столы военнослужащих войсковой части города Энгельса. В мае 2023 года в молочной продукции Россельхознадзор нашел антибиотик — сульфаметаксазол. Фирму наказали очень серьезно: вынесли предупреждение!

Безнаказанность, как известно, порождает последующие нарушения и даже преступления. По данным Россельхознадзора в продукции того же «МолСнеабРегиона», признаки фальсификации выявляют систематически : в 2022 году обнаружили 21 факт фальсификации молока, сметаны и творога, в 2023 году - 22 случая. Эта фирма поставляла молочную отраву в школы и в детсады. И за все это- предупреждения и символические штрафы! Полнейшая безнаказанность!

Ситуация серьезная, производители молочного фальсификата наносят громадный, непоправимый вред здоровью населению, и что самое тревожное - детям. Поэтому, совсем не просто так, для красного словца Вячеслав Володин поднял проблему уголовного наказания производителей молочного фальсификата.

Однако, депутаты Госдумы не особо пока вдохновились обращением Вячеслава Володина и не спешат работать над законодательной инициативой, озвученной спикером Госдумы. Видимо, наши слуги считают, что уголовная ответственность за производство молочной отравы для населения, это мера слишком строгая, и что производителей молочного фальсификата, который приводит к страшным болезням, в том числе и раку, достаточно просто символически штрафовать, или просто- выносить им предупреждения. Чьи интересы защищают в Госдуме? Населения, которое вынуждено потреблять фальсификат и гробит сове здоровье, или интересы производителей молочного фальсификата, получающие от этого прибыль? А может быть и куда хуже- в Госдуме «окопалось» некое молочное лобби, которое тихо саботирует введение уголовной ответственности за производство молочного фальсификата?

Через три недели после сделанного заявления Вячеславом Володиным о введении уголовной ответственности к производителям молочного фальсификата, председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин заявил на заседании комитета: «В целях борьбы с фальсификатом молочной продукции предстоит внести поправки в КоАП об увеличении штрафов для переработчиков молока». Поправки! Вместо, скажем 10 тысяч штрафа, сделают 100 тысяч. Что это изменит? Ничего! Остановит ли это производителя молочного фальсификата? Нет, не остановит. Ему что 10 тысяч, что 100 тысяч рублей штрафа. Прибыль перекроет все с лихвой. Прибыль- прежде всего, а делать качественную продукцию, как это не парадоксально звучит- не выгодно, убыточно силу различных причин экономического характера..

Вот и складывается такая картина, что по данным Россельхознадзора, количество фальсифицированных молочных продуктов за последние два года кратно возросло. «Некоторые молокозаводы попадаются на поставках фальсификата по 18 раз за год»- сообщил Владимир Кашин. А если бы была уголовная ответственность? Нет сомнений- производство молочного фальсификата прекратилось бы.

Но этого нет, а есть порочная практика так называемых предупреждений и символических штрафов, которые производителю молочного фальсификата, как слону дробинка.

При этом, в нынешних условиях, установить производителя фальсификата сегодня не так сложно. Достаточно зафиксировать несоответствие в том, сколько сырого молока зашло на молокозавод и сколько продукции отправлено в торговые сети. С этим в принципе справляется система «Меркурий», которая отслеживает сырье.

Однако, проблема заключается в том, что сегодня несовершенство законодательства позволяет переработчикам избегать больших штрафов, когда при производстве молочной продукции используется говяжий жир и пальмовое масло, что позволяет удешевить производство в пять раз. Между тем, употребление такой продукции оказывает негативное влияние на здоровье потребителей. Депутат Кашин считает, что выходом в такой кажется, тупиковой ситуации, могло бы стать кратное увеличение штрафов для производителей фальсификата. «К осени мы такие поправки в комитете подготовим»- пообещал Владимир Кашин.

Лето заканчивается, уже завтра осень. Где же поправки, о которых говорил этот депутат? Заметим, что о введение уголовной ответственности к производителям молочного фальсификата господин Кашин не обмолвился ни одним словом.

Важен и другой аспект проблемы. Как быть с Указом Президента РФ № 20 “Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации” был подписан 21 января 2020 г.? В этом Указе очень много говорится о качестве продуктов питания, и о том, как реализовать меры по контролю качества продуктов. Ведь качество продуктов питания- это залог здоровья нации. А здоровая нация- это залог безопасности государства. Указ есть, а юридически, получается, он не подкреплен, потому что к тем, кто наносит тот самый урон продовольственной безопасности, то есть выпускает молочный фальсификат мер уголовного характера не применяют.

Пока уголовную ответственность не введут и не ужесточат контроль за производством фальсификата, то так и будут травить и дальше наших детей и народ.

И делается это, не без помощи тех депутатов в Госдуме, которые, как мы полагаем, умышленно не принимают закон о введении уголовной ответственности за производство молочного фальсификата.

Почему? Интересы производителей фальсификата превыше. Чем здоровье нации? Сегодня торговые сети у себя принимают левый фальсификат и ставят красную цену. Если молоко 70 рублей, или 40, то это значит, что там молока нет вообще, от слова «вообще». И это нормально?! И за это мошенничество только штрафы и предупреждения? Никто не ответит, пока не поймают за руку? Никто не проверяет, а если проверяет, то раз от разу, как это делает Россельхознадзор – раз, или два в год.

Сегодня сетевики ломают цены до минимума, так что переработчики вынуждены бодяжить! А сами сетевики, при этом, накручивают большие наценки. Ситуация безнаказанности за это, полагаем, создана неким «молочным лобби» специально. Поэтому, вопрос о введении уголовной ответственности за производство фальсификата стоит сегодня, как нельзя остро и актуально. Но с другой стороны, с ситуацией производства молока, когда его «бодяжить» становится выгодно, а натуральное молоко производить не выгодно- надо в корне что-то менять.

Какими способами? На то есть депутаты Госдумы- думайте, вам даны полномочия законодательной инициативы. Но в первую очередь сегодня, о чем сказал два месяца спикер Госдумы Вячеслав Володин, необходимо принять закон о введении уголовной ответственности за производство молочного фальсификата, а не ограничивать борьбу с ним символическими, пусть даже и повышенными штрафами.

Молочному фальсификату «зеленый свет»: уголовной ответственности не будет?

Прошло уже два месяца с тех пор, как Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в стенах законодательного органа обращаясь к депутатам, заявил о необходимости введения уголовной ответственности к производителям молочного фальсификата, и сказал:

«Вдумайтесь, все то, что должно содержать молоко- содержит пальмовое масло, фальсификат, вред для здоровья. Нам необходимо ввести уголовную ответственность для тех, кто использует эти заменители».

Что сегодня? Пока в стенах Госдумы по этой проблеме тишина. И пока наши слуги думают о введении уголовной ответственности, производство молочного фальсификата поставлено на поток, а производителей при этом… штрафуют весьма символически и даже… выносят предупреждения!

И вот свежий пример: предприятие «Мол Снаб Регион» из города Балаково, за производство молочного фальсификата было привлечено к штрафу… в 20 тысяч рублей. Звучит, согласитесь, как издевательство! Двадцать тысяч штрафа за фальсификат несущий в себе угрозу для здоровья! Фирма заплатит эту смехотворную сумму, а прибыль от производства и продажи молочного фальсификата, который тут и дальше будут, полагаем гнать, все перекроет! А самое главное, что руководство этого предприятия не понесет никакой ответственности и даже не будет уволено, не говоря уже об уголовном наказании! То есть, те люди, которые допустили выпуск фальсификата, и по сути дела, привыкли так работать, останутся на своих местах и продолжат свою деятельность по нанесению вреда для жизни и здоровья наших граждан!

Подобная практика административных штрафов, это совершенно бесполезная и символическая мера. Сегодня - оплатил штраф, а завтра- снова выпустил с конвейера фальсификат, потому что его производство выгодно и приносит предприятию прибыль! Еще случай, и снова ООО «МолСнабРегион»: военная прокуратура Саратовского гарнизона обратилась в Арбитражный суд области с заявлением в отношении ООО «МолСнабРегион». Молочная продукция этой компании попадала на столы военнослужащих войсковой части города Энгельса. В мае 2023 года в молочной продукции Россельхознадзор нашел антибиотик — сульфаметаксазол. Фирму наказали очень серьезно: вынесли предупреждение!

Безнаказанность, как известно, порождает последующие нарушения и даже преступления. По данным Россельхознадзора в продукции того же «МолСнеабРегиона», признаки фальсификации выявляют систематически : в 2022 году обнаружили 21 факт фальсификации молока, сметаны и творога, в 2023 году - 22 случая. Эта фирма поставляла молочную отраву в школы и в детсады. И за все это- предупреждения и символические штрафы! Полнейшая безнаказанность!

Ситуация серьезная, производители молочного фальсификата наносят громадный, непоправимый вред здоровью населению, и что самое тревожное - детям. Поэтому, совсем не просто так, для красного словца Вячеслав Володин поднял проблему уголовного наказания производителей молочного фальсификата.

Однако, депутаты Госдумы не особо пока вдохновились обращением Вячеслава Володина и не спешат работать над законодательной инициативой, озвученной спикером Госдумы. Видимо, наши слуги считают, что уголовная ответственность за производство молочной отравы для населения, это мера слишком строгая, и что производителей молочного фальсификата, который приводит к страшным болезням, в том числе и раку, достаточно просто символически штрафовать, или просто- выносить им предупреждения. Чьи интересы защищают в Госдуме? Населения, которое вынуждено потреблять фальсификат и гробит сове здоровье, или интересы производителей молочного фальсификата, получающие от этого прибыль? А может быть и куда хуже- в Госдуме «окопалось» некое молочное лобби, которое тихо саботирует введение уголовной ответственности за производство молочного фальсификата?

Через три недели после сделанного заявления Вячеславом Володиным о введении уголовной ответственности к производителям молочного фальсификата, председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин заявил на заседании комитета: «В целях борьбы с фальсификатом молочной продукции предстоит внести поправки в КоАП об увеличении штрафов для переработчиков молока». Поправки! Вместо, скажем 10 тысяч штрафа, сделают 100 тысяч. Что это изменит? Ничего! Остановит ли это производителя молочного фальсификата? Нет, не остановит. Ему что 10 тысяч, что 100 тысяч рублей штрафа. Прибыль перекроет все с лихвой. Прибыль- прежде всего, а делать качественную продукцию, как это не парадоксально звучит- не выгодно, убыточно силу различных причин экономического характера..

Вот и складывается такая картина, что по данным Россельхознадзора, количество фальсифицированных молочных продуктов за последние два года кратно возросло. «Некоторые молокозаводы попадаются на поставках фальсификата по 18 раз за год»- сообщил Владимир Кашин. А если бы была уголовная ответственность? Нет сомнений- производство молочного фальсификата прекратилось бы.

Но этого нет, а есть порочная практика так называемых предупреждений и символических штрафов, которые производителю молочного фальсификата, как слону дробинка.

При этом, в нынешних условиях, установить производителя фальсификата сегодня не так сложно. Достаточно зафиксировать несоответствие в том, сколько сырого молока зашло на молокозавод и сколько продукции отправлено в торговые сети. С этим в принципе справляется система «Меркурий», которая отслеживает сырье.

Однако, проблема заключается в том, что сегодня несовершенство законодательства позволяет переработчикам избегать больших штрафов, когда при производстве молочной продукции используется говяжий жир и пальмовое масло, что позволяет удешевить производство в пять раз. Между тем, употребление такой продукции оказывает негативное влияние на здоровье потребителей. Депутат Кашин считает, что выходом в такой кажется, тупиковой ситуации, могло бы стать кратное увеличение штрафов для производителей фальсификата. «К осени мы такие поправки в комитете подготовим»- пообещал Владимир Кашин.

Лето заканчивается, уже завтра осень. Где же поправки, о которых говорил этот депутат? Заметим, что о введение уголовной ответственности к производителям молочного фальсификата господин Каши не обмолвился ни одним словом.

Важен и другой аспект проблемы. Как быть с Указом Президента РФ № 20 “Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации” был подписан 21 января 2020 г.? В этом Указе очень много говорится о качестве продуктов питания, и о том, как реализовать меры по контролю качества продуктов. Ведь качество продуктов питания- это залог здоровья нации. А здоровая нация- это залог безопасности государства. Указ есть, а юридически, получается, он не подкреплен, потому что к тем, кто наносит тот самый урон продовольственной безопасности, то есть выпускает молочный фальсификат мер уголовного характера не применяют.

Пока уголовную ответственность не введут и не ужесточат контроль за производством фальсификата, то так и будут травить и дальше наших детей и народ.

И делается это, не без помощи тех депутатов в Госдуме, которые, как мы полагаем, умышленно не принимают закон о введении уголовной ответственности за производство молочного фальсификата.

Почему? Интересы производителей фальсификата превыше. Чем здоровье нации? Сегодня торговые сети у себя принимают левый фальсификат и ставят красную цену. Если молоко 70 рублей, или 40, то это значит, что там молока нет вообще, от слова «вообще». И это нормально?! И за это мошенничество только штрафы и предупреждения? Никто не ответит, пока не поймают за руку? Никто не проверяет, а если проверяет, то раз от разу, как это делает Россельхознадзор – раз, или два в год.

Сегодня сетевики ломают цены до минимума, так что переработчики вынуждены бодяжить! А сами сетевики, при этом, накручивают большие наценки. Ситуация безнаказанности за это, полагаем, создана неким «молочным лобби» специально. Поэтому, вопрос о введении уголовной ответственности за производство фальсификата стоит сегодня, как нельзя остро и актуально. Но с другой стороны, с ситуацией производства молока, когда его «бодяжить» становится выгодно, а натуральное молоко производить не выгодно- надо в корне что-то менять.

Какими способами? На то есть депутаты Госдумы- думайте, вам даны полномочия законодательной инициативы. Но в первую очередь сегодня, о чем сказал два месяца спикер Госдумы Вячеслав Володин, необходимо принять закон о введении уголовной ответственности за производство молочного фальсификата, а не ограничивать борьбу с ним символическими, пусть даже и повышенными штрафами.

Молочному фальсификату «зеленый свет»: уголовной ответственности не будет?

Прошло уже два месяца с тех пор, как Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в стенах законодательного органа обращаясь к депутатам, заявил о необходимости введения уголовной ответственности к производителям молочного фальсификата, и сказал:

«Вдумайтесь, все то, что должно содержать молоко- содержит пальмовое масло, фальсификат, вред для здоровья. Нам необходимо ввести уголовную ответственность для тех, кто использует эти заменители».

Что сегодня? Пока в стенах Госдумы по этой проблеме тишина. И пока наши слуги думают о введении уголовной ответственности, производство молочного фальсификата поставлено на поток, а производителей при этом… штрафуют весьма символически и даже… выносят предупреждения!

И вот свежий пример: предприятие «Мол Снаб Регион» из города Балаково, за производство молочного фальсификата было привлечено к штрафу… в 20 тысяч рублей. Звучит, согласитесь, как издевательство! Двадцать тысяч штрафа за фальсификат несущий в себе угрозу для здоровья! Фирма заплатит эту смехотворную сумму, а прибыль от производства и продажи молочного фальсификата, который тут и дальше будут, полагаем гнать, все перекроет! А самое главное, что руководство этого предприятия не понесет никакой ответственности и даже не будет уволено, не говоря уже об уголовном наказании! То есть, те люди, которые допустили выпуск фальсификата, и по сути дела, привыкли так работать, останутся на своих местах и продолжат свою деятельность по нанесению вреда для жизни и здоровья наших граждан!

Подобная практика административных штрафов, это совершенно бесполезная и символическая мера. Сегодня - оплатил штраф, а завтра- снова выпустил с конвейера фальсификат, потому что его производство выгодно и приносит предприятию прибыль! Еще случай, и снова ООО «МолСнабРегион»: военная прокуратура Саратовского гарнизона обратилась в Арбитражный суд области с заявлением в отношении ООО «МолСнабРегион». Молочная продукция этой компании попадала на столы военнослужащих войсковой части города Энгельса. В мае 2023 года в молочной продукции Россельхознадзор нашел антибиотик — сульфаметаксазол. Фирму наказали очень серьезно: вынесли предупреждение!

Безнаказанность, как известно, порождает последующие нарушения и даже преступления. По данным Россельхознадзора в продукции того же «МолСнеабРегиона», признаки фальсификации выявляют систематически : в 2022 году обнаружили 21 факт фальсификации молока, сметаны и творога, в 2023 году - 22 случая. Эта фирма поставляла молочную отраву в школы и в детсады. И за все это- предупреждения и символические штрафы! Полнейшая безнаказанность!

Ситуация серьезная, производители молочного фальсификата наносят громадный, непоправимый вред здоровью населению, и что самое тревожное - детям. Поэтому, совсем не просто так, для красного словца Вячеслав Володин поднял проблему уголовного наказания производителей молочного фальсификата.

Однако, депутаты Госдумы не особо пока вдохновились обращением Вячеслава Володина и не спешат работать над законодательной инициативой, озвученной спикером Госдумы. Видимо, наши слуги считают, что уголовная ответственность за производство молочной отравы для населения, это мера слишком строгая, и что производителей молочного фальсификата, который приводит к страшным болезням, в том числе и раку, достаточно просто символически штрафовать, или просто- выносить им предупреждения. Чьи интересы защищают в Госдуме? Населения, которое вынуждено потреблять фальсификат и гробит сове здоровье, или интересы производителей молочного фальсификата, получающие от этого прибыль? А может быть и куда хуже- в Госдуме «окопалось» некое молочное лобби, которое тихо саботирует введение уголовной ответственности за производство молочного фальсификата?

Через три недели после сделанного заявления Вячеславом Володиным о введении уголовной ответственности к производителям молочного фальсификата, председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин заявил на заседании комитета: «В целях борьбы с фальсификатом молочной продукции предстоит внести поправки в КоАП об увеличении штрафов для переработчиков молока». Поправки! Вместо, скажем 10 тысяч штрафа, сделают 100 тысяч. Что это изменит? Ничего! Остановит ли это производителя молочного фальсификата? Нет, не остановит. Ему что 10 тысяч, что 100 тысяч рублей штрафа. Прибыль перекроет все с лихвой. Прибыль- прежде всего, а делать качественную продукцию, как это не парадоксально звучит- не выгодно, убыточно силу различных причин экономического характера..

Вот и складывается такая картина, что по данным Россельхознадзора, количество фальсифицированных молочных продуктов за последние два года кратно возросло. «Некоторые молокозаводы попадаются на поставках фальсификата по 18 раз за год»- сообщил Владимир Кашин. А если бы была уголовная ответственность? Нет сомнений- производство молочного фальсификата прекратилось бы.

Но этого нет, а есть порочная практика так называемых предупреждений и символических штрафов, которые производителю молочного фальсификата, как слону дробинка.

При этом, в нынешних условиях, установить производителя фальсификата сегодня не так сложно. Достаточно зафиксировать несоответствие в том, сколько сырого молока зашло на молокозавод и сколько продукции отправлено в торговые сети. С этим в принципе справляется система «Меркурий», которая отслеживает сырье.

Однако, проблема заключается в том, что сегодня несовершенство законодательства позволяет переработчикам избегать больших штрафов, когда при производстве молочной продукции используется говяжий жир и пальмовое масло, что позволяет удешевить производство в пять раз. Между тем, употребление такой продукции оказывает негативное влияние на здоровье потребителей. Депутат Кашин считает, что выходом в такой кажется, тупиковой ситуации, могло бы стать кратное увеличение штрафов для производителей фальсификата. «К осени мы такие поправки в комитете подготовим»- пообещал Владимир Кашин.

Лето заканчивается, уже завтра осень. Где же поправки, о которых говорил этот депутат? Заметим, что о введение уголовной ответственности к производителям молочного фальсификата господин Каши не обмолвился ни одним словом.

Важен и другой аспект проблемы. Как быть с Указом Президента РФ № 20 “Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации” был подписан 21 января 2020 г.? В этом Указе очень много говорится о качестве продуктов питания, и о том, как реализовать меры по контролю качества продуктов. Ведь качество продуктов питания- это залог здоровья нации. А здоровая нация- это залог безопасности государства. Указ есть, а юридически, получается, он не подкреплен, потому что к тем, кто наносит тот самый урон продовольственной безопасности, то есть выпускает молочный фальсификат мер уголовного характера не применяют.

Пока уголовную ответственность не введут и не ужесточат контроль за производством фальсификата, то так и будут травить и дальше наших детей и народ.

И делается это, не без помощи тех депутатов в Госдуме, которые, как мы полагаем, умышленно не принимают закон о введении уголовной ответственности за производство молочного фальсификата.

Почему? Интересы производителей фальсификата превыше. Чем здоровье нации? Сегодня торговые сети у себя принимают левый фальсификат и ставят красную цену. Если молоко 70 рублей, или 40, то это значит, что там молока нет вообще, от слова «вообще». И это нормально?! И за это мошенничество только штрафы и предупреждения? Никто не ответит, пока не поймают за руку? Никто не проверяет, а если проверяет, то раз от разу, как это делает Россельхознадзор – раз, или два в год.

Сегодня сетевики ломают цены до минимума, так что переработчики вынуждены бодяжить! А сами сетевики, при этом, накручивают большие наценки. Ситуация безнаказанности за это, полагаем, создана неким «молочным лобби» специально. Поэтому, вопрос о введении уголовной ответственности за производство фальсификата стоит сегодня, как нельзя остро и актуально. Но с другой стороны, с ситуацией производства молока, когда его «бодяжить» становится выгодно, а натуральное молоко производить не выгодно- надо в корне что-то менять.

Какими способами? На то есть депутаты Госдумы- думайте, вам даны полномочия законодательной инициативы. Но в первую очередь сегодня, о чем сказал два месяца спикер Госдумы Вячеслав Володин, необходимо принять закон о введении уголовной ответственности за производство молочного фальсификата, а не ограничивать борьбу с ним символическими, пусть даже и повышенными штрафами.