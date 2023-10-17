КАК В ВОЛЬСКЕ РАСТОПТАЛИ КОНСТИТУЦИЮ РФ

В Вольске в 1923 году был установлен первый памятник Конституции нашей страны. Дабы потомки помнили: Конституция священна. Но, как оказалось, не для чиновников администрации Вольского муниципального района. Земельный вопрос сильно испортил сотрудников администрации ВМР. В России найдется тысячи и тысячи примеров нарушения чиновниками земельного законодательства и права собственности на недвижимое имущество. Но Вольск, однако, переплюнул всю Россию! Тут забрали земельный участок и объект недвижимости без суда и следствия у собственника через незаконный аукцион.

Теперь, собственник Борисов Г.А. вынужден ходить по инстанциям за защитой своих прав. Вольскому межрайпрокурору К.А. Байкулову Борисов Г.А. направил заявление о привлечении виновных должностных лиц администрации ВМР к уголовной ответственности. Собственник Борисов Г.А. сообщает, что в начале октября 2023 года он случайно(!!!) узнал от знакомых, что его земельный участок, был передан в аренду иному лицу! Участок Борисова Г.А. принадлежащий ему на праве собственности с недвижимым имуществом, передали другому человеку без ведома Борисова Г.А. Адрес: г. Вольск, станция Привольская, б/н. Зарегистрирован в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, кадастровый номер 64:42:010201:243, площадь 8171,2 кв.м., кадастровая стоимость 43 704 441 рублей 84 коп.

Почему передан, ведь участок принадлежит на правах собственности Борисову Г.А. ?

В Конституции РФ в статье 35 говорится, что «право частной собственности охраняется законом… никто не может быть лишен своего имущества иначе, как по решению суда». Но в Вольске к Конституции у местной власти свое особое отношение! Можно и нарушить, если сильно хочется!

Оказалось, что участок был передан другому лицу администрацией ВМР Саратовской области по проведенному …аукциону в 2023 году. А собственник ничего и не знал! Как говорится, без меня, меня женили! Какие конкретно должностные лица администрации ВМР совершили данное противоправные действия в отношении Борисова Г.А., и лишили его пользования имуществом на 43 704 441 рубль., проведя аукцион по аренде земельного участка?

При этом, чиновники администрации ВМР не могли не знать, что земельный участок обременен объектами недвижимости находящимися в собственности граждан.

Добралась администрация ВМР и до супруги Борисова Г.А.- Борисовой Татьяны Варфоломеевны. Она имеет, согласно документам, на правах собственности недвижимое имущество- здание, с кадастровым номером 64:42:010902. Находится по адресу: Саратовская область, г. Вольск, ул.

Локомотивная, д. 18 «В». Недвижимость имеет кадастровую стоимость 669813 рублей 65 коп.. Земельный участок, на котором находится эта недвижимость, также был передан по состоявшемуся аукциону аренды земельного участка Администрацией ВМР Саратовской области иному лицу!

Случай уникальный, и подобного что-то не припоминается на территории Саратовской области. Это крайняя степень чиновничьего безумия и наглости: отобрать земельный участок и недвижимость, которые находятся в собственности у частных лиц, что подтверждено документами! В Вольске решились и провели незаконный аукцион.

В своем заявлении Вольскому межрайпрокурору К.А. Байкулову Борисов Г. А. просит привлечь к уголовной ответственности виновных должностных лиц Администрации ВМР Саратовской области и признать незаконным состоявшийся аукцион по аренде земельного участка, на котором находятся принадлежащие ему и его супруге объекты недвижимости.

Каковы будут действия прокурора? Ведь очевидно, что должностные лица администрации ВМР совершили в отношении Борисова Г.А. и его супруги неправомерные действия по лишению их имущественных прав на сумму 44374255 рублей 49 коп.

К заявлению Борисов Г.А. приложил следующие документы: копию сведений об объектах недвижимости из ЕГРН, копию схем границ земельного участка, на котором расположены объекты недвижимости его и супруги, схему из публичной карты проведенного аукциона с присвоением нового кадастрового номера 64:42:010902:39.

Редакция «Саратовского репортера» дополнительно направила редакционный запрос в Генеральную прокуратуру и Саратовскую областную прокуратуру.

У главы администрации ВМР А.В. Татаринова есть время, чтобы доказать обратное- что во вверенном ему районе Конституцию не нарушают, как и права собственников.