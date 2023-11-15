Начальник ТУ Михайловское Михаил Жорин распоряжается частной собственностью, как своей

На этих кадрах- земля вокруг села Михайловка, что городом. Точнее, что от этой земли осталось. Трасса на Балашов, поворот налево от села Михайловка на Константиновку. Дорогу от поворота и дальше убили за несколько месяцев: свою работу сделали 30-тонные автомобили. Разворотили обочину, угандошили асфальтовое полотно.Здесь теперь, слева от дороги, база строительной фирмы. Эта московская фирма строит дорогу и получила многомиллиардный подряд на строительство. Тут она надолго.

Площадь базы примерно два гектара. Жители села, округи, возмущены и задают вопрос: «Кто дал разрешение и на каком основании?». А разрешил, получается, начальник ТУ Михайловское Михаил Жорин. Он тут хозяин, а точнее, он сам себя назначил хозяином на этой земле.

Этот чиновник давно уже окопался в Саратовском районе, а теперь в Гагаринском. Работал на различных руководящих должностях по линии имущества, земельных отношений. Известно, что СНТ Саратовского района были зоной «особого внимания» Жорина: все бросовые земельные участки попадали в его руки.

А что произошло с земельным участком, на котором теперь строительная база из Москвы? Вопросов к Жорину должно возникнуть много, тем более, московская база тут поселилась несколько месяцев назад во времена Шеметова, который теперь под следствием. Видимо, и Шеметов, и Жорин как говорится, «в теме».

На этом месте были дачные участки, земля находилась в собственности. На каком основании теперь на этих землях база? Жорин решил, что вся земля в округе в его личной собственности? Факт размещения базы в этом месте свидетельствовует о грубейшем нарушении Закона: земля изуродована колесами большегрузных автомобилей, снят плодородный слой земли, завезена опока- всего около 150 КамАзов. База «залезла» на дачные участки, фруктовые деревья вырваны. Дорога, отсыпанная гравием к одному из участков находящихся в собственности, изуродована большегрузными машинами так, что ни проехать. Если Жорин не давал официального разрешения, то получил некие «бонусы»? Вопрос к правоохранительным органам, куда мы направляем запрос.

Жорин уже попадался на махинациях и был осужден. В 2016 году был вынесен приговор главе администрации Михайловского муниципального образования Михаилу Жорину. Он стал пособником мошенничества с недвижимостью и был признан виновным в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ). В 2012 году Жорин по просьбе гражданки выдал ей фиктивную выписку из похозяйственной книги о наличии у нее дома и земельного участка. Фактически недвижимость принадлежала иному лицу. Жорин вину не признал, но суд счел собранные доказательства достаточными, и назначил ему 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. От наказания Жорин был освобожден на основании акта об амнистии. И продолжил работать начальником в Саратовском районе! Теперь этот господин продолжает руководить в ТУ Михайловское, почувствовав еще много лет назад свою безнаказанность. Ничего не напоминает та история, за которую был осужден Жорин, историю со строительной базой? На каком основании начальник ТУ Михайловское М. Жорин дал разрешение на размещение строительной базы? Мы будем ждать ответ на этот вопрос от правоохранительных органов.