ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ- ЗДОРОВОЕ ГОСУДАРСТВО

Грядущий 2024 год объявлен Годом семьи в России: «В целях популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей»- сказано в Указе Президента РФ Владимира Путина. Каким будет Год Семьи? Как Семья каждого из нас в России будет защищена, как будут сохраняться традиционные семейные ценности?

Что мы желаем друг другу на семейных торжествах? Правильно, здоровья. Каким оно будет у российской Семьи в 2024 году? Что будет на столе, какие продукты, какого качества? Ведь это очень важно, потому что здоровая и качественная пища- залог нашего здоровья. Что наше государство намерено сделать в этом направлении в 2024 году, в год Семьи для Семьи?

Будет ли год Семьи в 2024 году наполнен конкретными делами? Будут ли приняты новые законы о Семье, будет ли оказываться финансовая поддержка развитию института Семьи, будут ли разработаны и внедрены Законы о здоровой пище и питании, и многое и многое другое, что укрепит основы каждой семьи в нашем государстве?

На примере одного региона - Саратовской области мы можем, увы, уже сегодня прогнозировать, что наступающий год Семьи в этом регионе станет пустой формальностью: концерты, цветы, конфеты, встречи губернатора и депутатов с детьми, торжественные мероприятия. Хотелось бы ошибиться, но нынешнее отношение власти, как исполнительной, так и законодательной в регионе к институту Семьи носит чисто популистский характер. Ничего конкретного. Мы имеем в виду, прежде всего отношение власти региона к Здоровью в семье, защиты Семьи от некачественных пищевых продуктов.

Похоже, что эта тема в регионе никого из власти вообще не волнует, и они так же, как и все население не ходят в сетевые магазины типа «Магнит», или «Пятерочка», и не знают проблемы торговли фальсификатом.

Да, и мы настаиваем, что именно от качества продуктов зависит будущее Семьи. Здоровая семья, это здоровое государство, а здоровой семьи не может быть, если ее члены употребляют каждый день фальсифицированные, поддельные продукты. Вместо молока и творога пальмовое масло, вместо мяса- Е- заменители.

Но все -таки нельзя сказать, что на эту проблему в Саратовской области не обращают внимания. Да, бывают раз в месяц, или еще реже, проверки контролирующих организаций, да ловят нарушителей. Но никого не наказывают серьезно, никого не лишают лицензии на торговую деятельность. И фальсификат как был, так и есть в магазинах. Ведь не проконтролируешь каждый магазин? При этом, ни правительство Саратовской области, ни депутаты областной думы ровным счетом ничего не делают чтобы изменить ситуацию: нет конкретных программ по защите населения от фальсификата, нет конкретных законов на местном уровне. Кто- нибудь, хотя бы раз из депутатов областной думы поднял этот вопрос? Нет!

Конкретные дела подменяет все тот же популизм. Пиар - акции. Помните, лозунг был : «Покупай Саратовское!». Хорошее ведь было дело, конкретное. И где это сегодня? Пошумели и забыли: десять лет прошло с тех пор как раскручивали эту акцию, инициированную правительством области и областной ТПП. Это была акция по поддержке товаропроизводителей города и области: жителям губернии предлагалось купить местные продукты и поддержать предприятия Саратовской области, использующие местное сырье и вносящие вклад в региональную экономику.

А теперь и покупать из местного почти нечего. На каждом углу сетевые магазины. «Магнит», «Пятерочка», «Лента»… Есть ли там продукция саратовских производителей? Все саратовские фермеры ( те, кто еще остались) и саратовские производители сельхозпродукции теснятся в ларьках и мелких магазинах. Вы купите, например, прекрасного качества масло «Пугачевское» в «Магните»? Нет.

Поддержки местного производителя со стороны исполнительной власти и законодательной власти в регионе нет. Давайте посмотрим график работы Саратовской областной думы на второе полугодие 2023 года, который называется «Перспективный план законопроектных работ». Ни одного конкретного закона по поддержке местного производителя сельскохозяйственной продукции в этом графике со стороны Комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию - нет! Вообще- нет! А значит- ноль внимания на качество продуктов, ведь то, что выращено на своей земле это гарантия качества... На своем ли тогда месте председатель этого комитета И.А. Бабошкин?

Если нет поддержки местного производителя, значит, и не будет качественных продуктов, выращенных здесь, на саратовской земле. Во многих районах Саратовской области уже не купишь на рынке свое, родное молоко. В основном, привозное. В Петровске на рынке- пожалуйста, молочные продукты из соседней Пензы. В сетевых магазинах- куры из Мордовии. А где наше, саратовское? Где же пресловутая поддержка местного производителя? Ее просто нет.

Ноль внимания на эту проблему со стороны депутатов областного уровня. Поэтому, и сетевые магазины чувствуют себя Саратовской области прекрасно- народ валом валит в эти магазины, покупает фальсификат, а огромные налоги уходят за пределы региона, потому что все эти магазины имеют юридическую регистрацию в других регионах. Сетевые магазины открыты и работают даже все исконно сельскохозяйственных районах области, даже в крупных селах.

Где саратовские продукты? Кого волнует эта проблема? Правительство, самого губернатора Бусаргина? Депутатов областной думы? Похоже, что нет. Сельхозпроизводитель не может конкурировать с такими сетевиками монстрами, потому что нет поддержки , дотаций и субсидий со стороны областного правительства. А если этого нет, то и местное производство не развивается. Нет конкуренции, и сетевики на этом фоне заполнили пространство Саратовской области. И эта ситуация окончательно добивает сельское хозяйство, потому что производить стало невыгодно, потому что произведенное продать просто негде.

Вот поэтому и лозунг «Покупай Саратовское» умер окончательно. О нем забыли. И если есть саратовское, то на выставках в Москве, для показухи. Например, саратовский калач. А в Саратове в продаже вы его видели?

При этом, нельзя не упрекнуть правительство Саратовской области, что игнорируется проблема развития сельскохозяйственного производителя. Формально- на нее обратили внимание. Еще губернатор Валерий Радаев подписал 29 декабря 2018 года Постановление правительства Саратовской области № 750-п «О государственной программе Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области"(с изменениями на 10 октября 2023 года)

Прошло пять лет, правительством руководит другой губернатор. Программу положили под сукно! Ни в правительстве Саратовской области, ни в стенах Саратовской областной думы, выполнение этой программы даже не обсуждали. Не контролировали выполнение по пунктам. Для чего писали? Программа не работает и свидетельство тому, ухудшение положения сельхозпроизводителя, и наоборот- процветание иногородних производителей, поставляющих свою продукцию в сетевые магазины Саратовской области.

Вы спросите, какое все это имеет отношение к Году Семьи, который провозгласил Президент России Владимир Путин? Самое прямое, потому что здоровая семья, это здоровое и сильное государство. Здоровая пища натуральные продукты, это здоровая семья. Вот та простая, логическая цепочка, без которой нам не построить здоровое государство.

Все, что было написано в упомянутой выше программе правительства Саратовской области и что осталось на бумаге. А цели были и поставлены серьезные, их было, правда, всего четыре.

Программой было установлено 4 цели, достижение которых планировалось к 2030 году.

"Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 107,9 процента по отношению к уровню 2020 года"; "Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 133,4 процента по отношению к уровню 2020 года"; "Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2030 году в размере 50067 рублей"; "Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) в размере 0,48 млрд. долларов США к концу 2024 года".

Год заканчивается, и можно ли утверждать, что правительство Саратовской области вместе с депутатами Саратовской областной думы достигли эти четыре цели?

И что очень характерно, губернатор Валерий Радаев, подписавший это постановление, сейчас является сенатором от Саратовской области в Совете Федерации. Программа еще должна работать, но кто контролирует ее выполнение? Радаев, который ее подписал, и имеет теперь большие депутатские полномочия, или его преемник губернатор Бусаргин? Никто из двух!

Все осталось просто на бумаге, и ни одна из продекларированных целей не достигнута. Наоборот- все хуже. И хуже и гордится нечем.

Вот так же формально, на бумаге будет выполняться в Саратовской области и Указ Президента РФ Владимира Путина, объявившего 2024 год Годом Семьи.

В июне 2020 года Президент РФ Владимир Путин сказал в интервью телеканалу «Россия- 1»:

"Жизнь, здоровье граждан лежит в основе каждого государства. Любого государства. А у нас, с нашими территориями, с нашими демографическими проблемами - это проблема проблем, вопрос вопросов, абсолютно приоритетная вещь. Главное - сохранить жизни и здоровье людей».

Но, похоже, что проблема здоровья, проблема здорового питания руководство Саратовской области не волнует.

Своего производителя в Саратовской области не поддерживают. Вопрос к губернатору к депутатам областной думы: «Почему вы допустили, что из других областей так много товаров сельхозпроизводителей в наших магазинах, а наших товаров практически нет?». Ответ: дотации и поддержка в других областях больше, а не такой мизер, как у нас!

Почему депутаты Саратовской областной думы не принимают жесткие законы? Они могли бы стопроцентно поставить заслон фальсификату!

Вопросов здесь можно и нужно депутатскому корпусу проработать множество.

В первую очередь, одна из самых жестких законодательных мер на местном уровне, которая повлияла бы на качество товаров, должна применяться к сетевикам за торговлю фальсификатом, а еще лучше и действенней- уголовное дело, или лишение лицензии.

Полагаем, что должно быть разработан закон, которой бы обязывал сетевиков самим приглашать Роспотребнадзор на пробу каждой партии, а не ждать, когда к ним в магазин приедут с проверкой. То есть- обязать законодательно все сетевые магазины на каждую партию брать анализ, чтобы контролировать партию товаров.

Можно взять опыт налоговой инспекции. Налоговая сделала кьюаркоды на продукцию и видит его происхождение, и берут налоги с них, и заставляет выйти из тени всех. Почему бы на все потенциально вредносодержащие товары не поставить кьаюр код при завозе продукции и контролировать куда они попали !!!

Но сегодня сетевики в Саратовской области чувствуют себя вольготно: снижают всем входящую цену для того, чтобы моржа прибыли была больше. А чтобы производитель сделал такую цену, он вынужден снижать себестоимость, а путь тут только один - разбавить продукцию, сделать из нее фальсификат!

Ситуацию сегодня переломить под силу только депутатам Саратовской области и губернатору.

Или, как и во всех других вопросах, они не готовы проявить инициативу, а ждут указаний от Вячеслава Володина?