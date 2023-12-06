Продали детей…

Оказавшись в тяжелой жизненной ситуации, семья обратилась за помощью к государству Центр семьи "Отрадное" г. Москвы. В связи болезнью матери, двое детей 7 лет и 5 лет, были определены на время в Центр семьи, до улучшения ситуации в семье.

Однако, начальники Центра семьи "Отрадное" г. Москвы, и органы опеки поселка, Внуково (рук. ПОЛЯКОВА И.И.), решили судьбу детей на свое усмотрение. И решили их отдать под опеку одинокой женщине АВЕТИСЯН СИРАНЕ ДЖИВАНОВНЕ 04.03.1983 г.р. уроженки страны АРМЕНИИ. Какими должностными инструкциями руководствовались эти две организации, возникает много вопросов. Согласия родные не давали! Опека СЕВЕРНОГО МЕДВЕДКОВО г. Москвы, почему-то самоустранилась, хотя дети родились, зарегистрированы в этом районе. Весь год дети были на связи, каждый выходной бабушка забирала их к себе. Последняя встреча ее с внуками была летом в Анапе, где опекунша угрожала, что семья мешает ей воспитывать детей, и увезет их в АРМЕНИЮ.

1 СЕНТЯБРЯ внука в школе г. Москвы не оказалось. Оказалось, что документы детей забрала опекун на мальчика Довгань Максима Сергеевича 12.07 2013 г и сестрёнки Коротковой Таисии Сергеевны 13.03.2018г, еще в мае 2023 г. и вывезли в Краснодарский край. Родных опека не сочла необходимым уведомить, согласия на вывоз детей родная семья не давала.

Родная бабушка обратилась с заявлением на оформление опеки в Северное Медведково, но ее выгнали. Только с представителем прессы, было принято ее заявление. На вопрос родных к опеки, ответ был категоричен: "Это не ваше дело!"

Государство является гарантом закона, но по факту происходит" подмена "законов и государственности в целом. Доверили детей, с доверием, что окажут содействие, а по существу, воспользовались ситуацией и "продали" детей, не соблюдая все необходимые критерии передачи детей под опеку.