ПРОИЗВОДИТЕЛИ ФАЛЬСИФИКАТА УБИВАЮТ И ТРАВЯТ НАЦИЮ

Да, именно на этом мы настаиваем: те, кто сегодня кормит людей фальсификатом отравители нации. Руководители предприятий, которые выпускают фальсификат умышленно, подчеркиваем это, умышленно выпускают вредные для здоровья граждан продукты, с целью получения прибыли убивают и травят нацию. Прибыль за счет здоровья людей!

Все понимают, и на самом высоком государственном уровне, что производство фальсификата стало давно уже массовым в стране. Фальсификат вытесняет с рынка качественные натуральные продукты. Свидетельство тому- многочисленная статистика и отчеты контролирующих органов. И все ВРОДЕ бы понимают, что с этим надо срочно заканчивать, иначе мы получим хронически больное поколение: йогурт на завтрак ребенку, в котором нет ничего натурального, кроме бумажной этикетки на самом йогурте- убивает растущий организм. Все понимают, и… ничего конкретного не делают.

Правда, наметился сдвиг по этой проблеме: в стенах Госдумы спикер Вячеслав Володин несколько месяцев назад призвал ввести уголовную ответственность к тем, кто производит фальсификат.

Кто он, производитель фальсификата? О нем мы узнаем, как правило, после проверок контролирующих органов. Например, после проверок Роспотребнадзора, Россельхознадзора… Поймали, наказали и отчитались что работают, контролируют!

В Саратове, например, господин Частов, начальник управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям, делает из проверок, как правило, пиар акции: дает интервью СМИ. В этом и есть цель проверок, показать, что идет работа по выявлению нарушителей? И так продолжается уже много лет. Но давайте вдумаемся: «А кто он, на самом деле, производитель фальсификата?». Ведь это не просто нарушитель, которого поймали за руку и наказали предупреждением, или символическим штрафом. Никто не дает оценку действиям производителям фальсификата! А ведь производитель фальсификата настоящий враг государства, который СОЗНАТЕЛЬНО, имея умысел( !!!) идет на подделку пищевой продукции, которая затем поступает на столы граждан страны, отравляя их. Умысел, вот что движет производителем фальсификата. Сознательный умысел, направленный на получение прибыли. Прибыли за счет здоровья граждан. Прибыли, за счет подмены натуральных продуктов отравленным фальсификатом.

Пока решение проблемы остается на словах. В докладах, в выступлениях. «Здоровье граждан - приоритет государства»- заявил в одной из своих статей в «Российской газете» видный единоросс Андрей Исаев в…2016 году.

Он написал и продекларировал : « Здоровье людей - это основа процветания страны и залог благополучия населения. Поэтому сохранение и укрепление здоровья россиян - ключевой приоритет государства и партии «Единая Россия».

Слова правильные, а что за этим стоит? Надо признать, что ничего конкретного с тех пор не сделано в этом направлении. Не один только Исаев говорил правильные слова о здоровье людей. Сказано было много, но конкретно - ничего не сделано. Мы делаем такой вывод не огульно, а на основании того факта, что полки магазинов (и прежде его сетевых) наводнены фальсификатом!

Да, несколько лет назад Президент Владимир Путин издал указы, в которых, в том числе, поставлены задачи снижения смертности, популяризации здорового образа жизни.

Кто контролирует реализацию этих указов, где на деле итог контроля?

Да, с 2010 года «Единая Россия» продекларировала о реализации проекта «Качество жизни (Здоровье)», и в отчетах этой партии указано, что сегодня средняя продолжительность жизни выросла: у мужчин - на два года, у женщин - на один год.

Строятся больницы, увеличивается ассортимент выпуска лекарств.

А причины заболеваний граждан? Кто сделал серьезный аспект на причинах, почему так много больных граждан? Кто говорит о том, что причины многих заболеваний в питании на основе фальсификата? Причина буквально, на поверхности нашего с вами кухонного стола- в питании и в его качестве, И получается так, что граждане страны употребляют в основном фальсифицированные, вредные для здоровья продукты, тем самым отравляя свой организм, что потом является следствием многих хронических заболеваний.

Вот на что следует обращать внимание в первую очередь и свести на нет производство фальсификата. И тогда не придется строить так много больниц для лечения больных граждан.

Но чего же не хватает, чтобы производителя фальсификата отвечали по Закону?

Ведь для того, чтобы ввести уголовную ответственность за производство фальсификата, о чем сказал несколько месяцев назад спикер Госдумы Вячеслав Володин, есть уж основательная юридическая база, начиная от Указа Президента России о продовольственной безопасности.

Даже есть юридическое определение умысла при производстве фальсификата. А раз есть умысел, значит, есть и преступление.

Понятие умысла было законодательно закреплено еще 13 лет назад федеральным законом от 02.01.2000 г. №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», в котором было введено определение:

«Фальсифицированные пищевые продукты - это пищевые продукты, умышленно изменённые (поддельные) и (или) имеющие скрытые свойства и качество, информация о которых является заведомо неполной или недостоверной».

То есть, основным признаком фальсификации является умышленное сокрытие от потребителя информации о свойствах продукции. А если сказать еще конкретнее, фальсификация продукции это торговый обман и мошенничество.

Само слово «фальсификация» происходит от лат. falsificatio, от falsifico— подделываю, и означает подделку, выдаваемую за настоящую вещь, изменение вида или свойства предметов.

Однако, юридические тонкости таковы, что законодательством Российской Федерации предусмотрена пока ответственность не за сам факт фальсификации, а за «введение потребителя в заблуждение». Фальсификации сегодня в основном подвергаются пищевые продукты, чаще всего молочная продукция (сыр, масло сливочное, молоко, сметана) колбасная продукция, кондитерские изделия и другие.

Проблема фальсификата сама собою не решится. Это комплексная проблема. И о ней хотя бы для начала надо говорить, обсуждать в стенах Госдумы и конечно, подойти к принятию закона об уголовной ответственности за его производство.

Почему тех, кто занимается сознательной и умышленной пропагандой того, что искажает нашу реальность, действительность, причисляют к ИНОАГЕНТАМ, и почему бы не подумать о том, что те, кто сознательно и умышленно занимается отравлением нации, тоже по своей сути есть ИНОАГЕНТ. Ведь нет ничего опаснее фальсифицированных продуктов, которые употребляют наши граждане. И это даже не проблема здорового образа жизни, это проблема самой жизни.

У нас конкретное предложение в связи с этим. Если 2024 год Президент Владимир Путин объявил Годом Семьи, то почему бы, учитывая важность поднимаемой нами проблемы, 2025 год не объявить Годом здорового питания?

Статью с этим предложением мы направляем депутатам Госдумы.