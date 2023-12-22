"ЗОЛОТОЕ ДЕЛО" В КРАСНОАРМЕЙСКЕ: ПРЕСТУПНИКИ НА ВОЛЕ

«Правоохранительная система в Саратовской области прогнила: даже по горячим следам преступление раскрыть не силах!»- три дня назад вышла статья с таким названием на ленте ТК На самом деле. И, увы, мы были правы: преступление по горячим следам не раскрыто. Вот что случилось : « Место преступления: ТЦ «Яр Сити», Красноармейск, Саратовская область. ИП Сидорова Т.А. «Ювелирный 999».Украли золото на сумму 25 миллионов рублей! Сработала сигнализация. Приехала охрана. Посмотрели- внешних повреждений нет. Уехали. А в 8 утра пришел продавец и увидел- колышется баннер рекламный. За ним разбитое окно. Все сейфы открыты. Замки взломаны. Дверь открыта».

Полагаем, что дело «спихнули» на участкового. Азбука сыска, которая говорит, что большинство преступлений раскрывается по горячим следам, не сработала в данном случае. Единственное, что быстро сделала полиция, так это прислала письмо на адрес электронной почты редактору и вот оно:

«Сегодня в 8:10 в полицию от продавца ювелирного магазина, расположенного в одном из торговых центров на ул. Первого мая г. Красноармейска, поступило сообщение о хищении ювелирных изделий, произошедшего сегодня ночью. На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и лиц, причастных к произошедшему, а также суммы ущерба".?

Но хотелось бы верить, что полиция не ударит все-таки в грязь лицом и раскроет это дерзкое и наглое преступление. Мы бы сказали даже так: это плевок в лицо местной полиции в Красноармейске. Город маленький, все у всех на виду. Если полиция работает, так как и положено, по всем уставам и инструкциям, то она буквально каждого неблагонадежного жителя должна знать в лицо, всю его подноготную. Ну и конечно, если она есть, агентура, осведомители должны сработать. Впрочем, не нам учить местную полицию. Тем более, что начальник местной полиции Суздаль Алексей Семенович родом города Красноармейска и знает каждый камень, каждую тропинку в районе: в органах внутренних дел с 2000 года, службу начинал с милиционера - водителя ППС , участкового и дослужился до начальника Отдела МВД России по Красноармейскому району Саратовской области, которым руководит уже 4-й год. Раскрыть это преступление дело чести для местной полиции, ведь фирма, которую обворовали на столь значительную сумму, неоднократно помогала участниками СВО и сегодня поддерживает наших ребят.

Ведет это дело следователь Кочнев Павел Владимирович. Понимаем, сейчас у всех предновогоднее настроение. Все ждут чуда, подарков, хочется праздника. Но, думаем, что все-таки полиция Красноармейска и следователь не будут полагаться на чудо, а сделают свою работу профессионально, как и полагается, и найдут преступников.

К слову сказать, есть огромные претензии и к местному уголовному миру, который допустил такой беспредел в Красноармейске. Явная недоработка местного смотрящего, а им в последние годы был некий «Муравей». С местным смотрящим стоило бы тоже, как мы полагаем, разобраться: нет порядка в городе.

Данную статью просим руководство ГУ МВД по Саратовской области считать официальным запросом.Правоохранительная система в Саратовской области прогнила: даже по горячим следам преступление раскрыть не силах!