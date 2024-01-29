Молочный фальсификат убивает население страны: когда будет введена уголовная ответственность?

Уважаемый Михаил Владимирович!

У читателей нашего издания накопилось к Вам очень много вопросов по поводу проблемы производства в России, и в Саратовской области в частности, молочного фальсификата, которым уже многие годы травят население. В последнее время читатели газеты все чаще обращаются в редакцию с вопросом: « Когда в магазинах Саратовской области прекратят продавать фальсифицированную молочную продукцию»? Люди звонят в редакцию, и рассказывают нам, что они боятся покупать молочные продукты, потому что опасаются, что там присутствует весь набор вредных для организма веществ, и в первую очередь, печально известного пальмового масла. Вопрос читателей мы адресуем Председателю Правительства РФ Мишустину М.В.

В сетевых магазинах полки ломятся от дешевого молока, и это сигнал того, что этот продукт явно фальсифицированный! Не может литр натурального настоящего молока стоить 50 рублей!

Наше издание на протяжении всего 2023 года поднимало вопрос по данной проблеме. Производители молочного фальсификата в погоне за прибылью убивают нацию, убивают будущее страны. Фальсификат «накачанный» пальмовым маслом, трансжирами, наносит непоправимый ущерб здоровью и особенно детям: рак, сахарный диабет. В последнее время мы наблюдаем значительный рост таких заболеваний у детей.

Напомню что у Всемирной организации здравоохранения отношение к пальмовому маслу стабильно негативное. Еще в 2018 году ВОЗ презентовала международную программу отказа от использования этого вида жира в пищевой промышленности. Почему Минздрав РФ не подключился к этой программе?

Ведь ситуация более, чем тревожна. В первую очередь это касается трансжиров. «Прекращение их потребления является ключевым условием охраны здоровья и спасения жизни людей: согласно оценкам ВОЗ, каждый год от сердечно-сосудистых заболеваний, обусловленных потреблением трансжиров, умирает более 500 000 человек», - так комментирует планы по отказу от «пальмы» в Европейском бюро ВОЗ. Получается, легче делать операцию на сердце больному человеку, чем предупредить об отказе от потребления фальсификатов?

Помимо вреда здоровью от пальмового масла, есть еще и громадный вред экономический: массовое применение пальмового масла при производстве молочной продукции убивает не только организм человека, но и самого производителя натурального молока! Он просто не в состоянии конкурировать с производителями подделок, которые в массовом порядке идут в сетевые магазины!»

Соответствующие Федеральные структуры данная проблема не интересует. А в это время полки магазинов заполнены молочным фальсификатом.

Напомню, прошло уже 7 месяцев с тех пор, как Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин обращаясь к депутатам, 23 июня 2023 года заявил о необходимости введения уголовной ответственности к производителям молочного фальсификата, и информация об этом размещена на сайте Государственной думы с цитатами из выступления спикера:

«Если в основе продукта должно быть молоко, значит надо, чтобы было молоко; если производители используют что-то другое — надо наказывать. В продуктах, которые должны в основе производиться на молоке, фактически из молока, — сыры — используют говяжий жир. Фактически фальсификат. Есть ответственность за это? Нет ответственности! Возьмите мороженое, конфеты, те же сыры, йогурты, масло. Все то, что должно содержать молоко, содержит пальмовое масло. Нам необходимо ввести уголовную ответственность для тех, кто использует эти заменители... Надо стандартизировать продукцию — во всем мире такой подход. Если это продукт на основе молока, должно быть молоко».

По итогам обсуждения, как сообщалось на сайте Государственной Думы, «будет подготовлен проект постановления ГД, в котором будет отражена необходимость внесения изменения в законодательство».

Но пока и сами депутаты Государственной думы молчат и не занимаются данной проблемой. И производитель продолжает гнать фальсификат. Потому что нет уголовной ответственности, потому что нет реального сурового наказания. А это должно быть, если мы реально хотим прекратить кормить наших людей фальсификатом, о чем сказал Вячеслав Володин: конкретный срок наказания, лишение лицензии и право заниматься предпринимательской деятельностью. Только такой путь в борьбе с производителем.

Напомню что Президент страны Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости контроля производства продуктов питания, питания.

Три года назад свою позицию Владимир Путин обозначил Указом № 20 “Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации” от 21 января 2020 г. В этом Указе много сказано о качестве продуктов питания, о том, как реализовать меры по контролю качества продуктов.

Но где оно, качество продуктов питания? Нет его и полки магазинов, особенно сетевых, заполнены фальсификатом. Почему?

Нужна уголовная ответственность за производство молочного, прежде всего, фальсификата

Необходимо также, ввести кьюр коды на всю продукцию пищевой промышленности, чтобы была возможность отслеживать специальными структурами фальсификат, и чтобы никто не смог купить продукты питания без кьюркода. При этом, необходимо дать полномочия госструктурам проверять сетевые магазины.

Если этого не сделать, то сетевики будут продолжать получать на продаже фальсификата сверхприбыли ( Магнит ,Пятерочка ). Эти сетевеки занижают цену специально для закупки от производителя. А еще есть и другие какие- то непонятные поставщики, которые поставляют в такие магазины полностью молочный фальсификат без молока даже! Но зато цена хорошая! Тем самым, наносится огромный экономический ущерб молокозаводам, которые готовы поставлять натуральную продукцию: сетевеки ее просто не покупают, потому что выгоднее купить по низкой цене фальсификат!

Вот в чем корень проблемы, однако, федеральные структуры эта проблема вообще не интересует

Наступивший 2024 год объявлен Годом семьи в России.

Это сделано «В целях популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей», как сказано в Указе Президента РФ Владимира Путина.

Каким будет Год Семьи? Как Семья каждого из нас в России будет защищена? Каким будет здоровье российских семей? Здоровая семья, это здоровое государство, а без качественного питания нет здоровой семьи. Поэтому сегодня так остро стоит проблема производства фальсификата, который отравляет здоровье граждан страны.

Также, данное письмо мы отправляем в адрес Министру здравоохранения М.А. Мурашко