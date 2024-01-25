Что может быть общего между Пригаровым и хищениями в НВК Банке?

Как-то совсем тихо и незаметно в Саратове проходит судебный процесс о крупных хищениях в НВКбанке… А ведь с другой стороны - ущерб почти в 3 млрд рублей; на скамье подсудимых - 13 человек (один уже скончался) во главе с бывшим председателем правления Владимиром Кравцевым и сестрой владельца банка Владислава Бурова. Обвинения - от злоупотребления полномочиями до мошенничества в особо крупном размере. Но чтобы в полной мере осознать значимость этого процесса, необходимо быть в курсе определенного контекста. А как раз он, судя по всему, может оказаться за кадром. Во всяком случае усилия к этому явно предпринимаются.

Если представить этот процесс в виде своеобразной энциклопедии теневых процессов, происходивших и происходящих в Саратове, правильнее всего будет обратить внимание в первую очередь на букву "К" (не только "Кравцев", но и "Кравцов", "Канавичев", "Коррупция") и букву "П" ("прокурорские", "Пригаров", "полиция", "произвол")...

Экс-прокурор Кировского района "не разрешил"

Начнем издалека. В 2012 году предприниматель Валерий Бондарев якобы передал высокопоставленному прокурорскому работнику Павлу Канавичеву 2,5 млн рублей. Последний формально на тот момент в прокуратуре уже не работал, переквалифицировавшись в предпринимателя и акционера (подробнее об этом чуть ниже), и за указанную сумму он опять-таки якобы обещался помочь оформить документы на какие-то трубы. Однако по факту никакие документы так и не были оформлены, деньги Канавичев не вернул, а затем, по словам Бондарева, и вовсе перестал выходить на связь. К словам предпринимателя, наверное, можно и нужно относиться критически, но есть здесь любопытный (а главное – показательный) момент. Когда Бондарев заявил на должника в полицию, это заявление начали просто "футболить" из одного отдела в другой. Хотя, казалось бы, что проще: взять и разобраться раз и навсегда с этой ситуацией, проведя, как полагается, проверку. Складывается ощущение, что с этим, казалось бы, элементарным делом просто не хотел связываться, прекрасно понимая, что дыма без огня не бывает. Позже в возбуждении дела о мошенничестве всё-таки было отказано официально, но как только происходящим заинтересовались СМИ, прокуратура это отказное отменила. Полиция вынесла новое отказное – его тоже отменили, следом третье отказное. И так по кругу на протяжении нескольких лет… (подробнее – см. материал "ОМ" "Надзорное покровительство: ворон ворону глаз не выклюет").

Спустя четыре года Канавичев "нашелся". Оказалось, что те деньги он якобы вложил в гаражно-строительный кооператив "Конкурс-64", одним из совладельцев которого собственно сам и являлся. Забегая вперед, никаких гаражей в счет долга Бондарев тоже не получил. Более того, судя по всему, и не должен был ничего получить изначально.

В 2017 году было возбуждено уголовное дело в отношении председателя указанного ГСК Сергея Кащеева, которого обвинили в мошенничестве. В заявлении на имя начальника отдела полиции №1 сам обвиняемый заявлял, что это было сделано, чтобы надавить на него – якобы тот же совладелец Канавичев требовал подтвердить факт двойной продажи гаражей Бондареву. В рамках дела была изъята вся документация, имеющая отношение к деятельности кооператива (протоколы общих собраний, кассовая книга и т.д.). Всё это изъяли, и всё это… исчезло. Сколько ни добивались фигуранты приобщения изъятых документов к материалам дела – даже их следы испарились. По делу не проводилось ни бухгалтерской, ни строительной экспертизы – все вопросы следствие само решило между собой. Это позже подтвердила и судебная коллегия, отменив обвинительный приговор Кащееву именно по процессуальным основаниям. На пересмотр дела у судьи Кировского районного суда Жанны Гришиной ушло – внимание! – менее двух месяцев, и Кащеев все равно получил срок. Складывается ощущение, что его действительно очень торопились осудить, чтобы раз и навсегда похоронить какую-то очень нехорошую тему. И спешка в принципе объяснима – суд над председателем ГСК начался весной прошлого года – экс-прокурор Кировского района Андрей Пригаров, дружбой с которым так любил хвалиться Канавичев, к тому времени уже был задержан, определенную влиятельность пусть и по инерции еще сохранял, но чем закончится всё для него самого, было неясно (чтобы ни говорили по этому поводу его адвокаты). Может, именно поэтому даже на подготовку к прениям суд дал Кащееву не неделю и не день-два, а всего 30 минут.

Одновременно с этим также спешно стал банкротиться и сам ГСК "Конкурс-64". "Банкротство было инициировано "НВК банком", так как Канавичев, являясь соучредителем кооператива, а также, по некоторым данным, и работником кредитного учреждения, мог получить в 2014 году ничем не подтвержденный кредит в 15 млн рублей от лица ГСК и не вернул (по некоторым оценкам, общая сумма таких кредитов через ГСК якобы могла достигать 65 млн рублей. – "ОМ".). Примечательно, но один из участников сделки объяснил Бондареву, что Канавичев и рад бы вернуть деньги, но якобы задолжал Пригарову 15 млн рублей и пока этот долг не вернет – не видать тебе денег. Как рассказывает Бондарев, он попытался инициировать возбуждение уголовного дела по факту фиктивного банкротства ГСК "Конкурс-64", но в полиции, как он утверждает, сослались на райпрокурора Пригарова: "Мол, он не разрешает", - писал "ОМ" в декабре 2019 года.

Наказать невиновных, «наградить» непричастных

И всё-таки, подчеркнем, неправильно объяснять происходящее только лишь желанием поскорее скрыть всё, что связано с НВКбанком. Явно здесь было еще одно обстоятельство – то, что обычно называют человеческим фактором. В конце концов, любые прокуроры – это тоже люди, им тоже свойственны чисто человеческие слабости. Помните, "ОМ" рассказывал о странной ситуации, с офисным центром во 2-м Пугачевском поселке, часть которого в итоге буквально "отжали" у его владельца? Начиналось там всё с аренды подвала неким ювелиром по фамилии Лебедев. Несмотря на хронические задолженности по оплате, он стал вдруг активно претендовать на другое, гораздо большее по размерам помещение, расположенное уже на втором этаже. Там, по словам очевидцев, Лебедев фактически организовал ночлежку, а потом по чистой случайности на чердаке еще и обнаружился целый схрон с оружием: пистолеты, гранаты, взрыватели к ним, ящики с патронами и т.д. На входе была замечена символика, очень похожая на эмблему запрещенного в России "Азова". Лебедева, как тогда писали СМИ, арестовали, но почти сразу отпустили под залог. В феврале 2019 года всё та же судья Жанна Гришина, которая оперативно осудила экс-председателя ГСК "Конкурс-64", признала Лебедева виновным в незаконном приобретении, хранении оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ, до пяти лет лишения свободы), а также взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК РФ, до восьми лет лишения свободы) и приговорила… к трем годам условно. Более того, по данным "ОМ", ему даже вернули весь его оружейный арсенал. Судя по материалам дела, ни полиция, ни суд не стали даже разбираться, для каких собственно целей Лебедев хранил все эти пистолеты, гранаты, взрыватели и прочее.

"Единственным разумным объяснением всего этого может служить тесная связь Лебедева с правоохранительными органами - в частности, прокуратурой Кировского района, которую на тот момент возглавлял не кто иной, как Андрей Пригаров. В свою очередь владелец офисного центра Валерий Бондарев и до этого и после неоднократно жаловался на прокуратуру и Пригарова в вышестоящие инстанции", - писали по этому поводу журналисты (подробнее – "Кто в Саратове выгоняет центр реабилитации из уже отремонтированного помещения"). Добавим, что, по словам самого Бондарева, после подачи упомянутых жалоб ему неоднократно поступали прямые угрозы. Более того, по словам свидетелей, Пригаров тогда лично выезжал на место обнаружения схрона с оружием – есть версия, что там изначально делалась ставка на то, что всё это оружие удастся "повесить" на Бондарева. Может, это, конечно, тоже лишь домыслы, но то, что странностей в этой истории слишком много, чтобы быть простыми совпадениями, тоже очевидно.

Тем более, что и Лебедев в итоге добился своего. Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил его требования в части претензий на нежилое помещение в злополучном офисном центре, площадью много большей, чем то, которое он занимал изначально (дело № 57-26756/2018). "Человек, не вложивший ни копейки, через 12 лет спокойно забирает себе отремонтированное помещение, которое сам до этого загадил, незаконно пользовался - по сути, крал - газом, светом, водой и чуть не взорвал здание. Вот такое "правосудие восторжествовало" в кавычках. Это просто верх цинизма!" - рассказывал "ОМ" Бондарев.

Всплывающая подсказка

Ушедший на повышение полковник полиции Игорь Кравцов и судья Кировского суда Жанна Гришина (фото - пресс-служба УВД Саратова и 4vsar.ru)

Как мы уже рассказывали, эксперты считают, что приговоренный к 5 годам лишения свободы за мошенничество Андрей Пригаров, по факту положенного ему наказания, скорее всего, избежит и ни в какую колонию не поедет. Более того, говорят, что очень похожего на него человека уже видели на одном из саратовских рынков, где тот в довольно грубой форме давал указания полицейским чинам с генеральскими погонами. Его бывший коллега Павел Канавичев, по данным из открытых источников, активно развивает в Саратове уже "цементно-бетонный" бизнес, являясь совладельцем ООО "СарПлитка". Полковник полиции Игорь Кравцов, который возглавлял УВД Кировского района, когда там "потеряли" вещдоки по делу экс-председателя ГСК "Конкурс-64" и не нашли ничего страшного у "взрывоопасного ювелира" Лебедева, ушел на повышение и руководит уже городским УМВД… Словом, похоже, всё идет, как и задумывалось. И разве удивит кого-то, если и по громкому делу НВКбанка всё в итоге "повесят" на какого-нибудь условного менеджера, а остальных в лучшем случае просто пожурят

ИА «Общественное мнение»