Молочный фальсификат:необходимо срочно вводить уголовную ответственность

Производители молочного фальсификата, других пищевых фальсификатов, убивают население страны, и этот факт не нуждается в доказательствах. Всем известно, что полки магазинов, особенно сетевых, таких, как «Магнит» и «Пятерочка», забиты фальсификатом. В больницах все больше и больше пациентов с такими страшными диагнозами, как рак, сахарный диабет Особенно прогрессирует развитие этих болезней у детей.

Все знают, но молчат. Мер не принимается никаких( кроме символических штрафов) к производителям, которые наживая огромные прибыли травят людей.

После выпуска ряда статей о производстве молочного фальсификата, редакция газеты «Саратовский репортер» С.Ю. получила ответы из Государственной Думы и из полиции ОП «Балаковское».

В письмах сообщается, что проблемой поручено заняться федеральному Роспотребнадзору и саратовскому Россельхознадзору.

На проблему обратили внимание, и это уже неплохо. Но что дальше? Как отработают по данной проблеме Роспотребнадзор и Россельхознадзор? Будут обычные отписки, а не реальное решение проблемы?

Чтобы избежать этого, мы обращаемся с требованием к Роспопотребнадзору и Россельхознадзору и посылаем в их адрес редакционные запросы с тем, чтобы эти организации вышли с инициативой в Государственную думу, в правительство Российской Федерации, в Минздрав, Генеральную прокуратуру, Следственный комитет о внесении инициативы принятия проекта Закона об уголовной ответственности за производство фальсификата.

Вместе с этим требуем:

1.Ввести кьюркоды на все ввозимые товары, которые могут иметь признаки фальсификации.

2.Сетевики и все магазины обеспечить регулярным и частым контролем продукции.

Если редакция получит формальные ответы из Роспотребнадзора и Россельхознадзора, то мы обратимся с Открытым письмом к Президенту РФ о бездействии бездействия этих органов и организаций !

Напомним руководителям перечисленных выше органов и организаций, что прошло более 7 месяцев с тех пор, как Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин обращаясь к депутатам, 23 июня 2023 года заявил о необходимости введения уголовной ответственности к производителям молочного фальсификата, и информация об этом размещена на сайте Государственной думы с цитатами из выступления спикера:

«Если в основе продукта должно быть молоко, значит надо, чтобы было молоко; если производители используют что-то другое — надо наказывать. В продуктах, которые должны в основе производиться на молоке, фактически из молока, — сыры — используют говяжий жир. Фактически фальсификат. Есть ответственность за это? Нет ответственности! Возьмите мороженое, конфеты, те же сыры, йогурты, масло. Все то, что должно содержать молоко, содержит пальмовое масло. Нам необходимо ввести уголовную ответственность для тех, кто использует эти заменители... Надо стандартизировать продукцию — во всем мире такой подход. Если это продукт на основе молока, должно быть молоко».

По итогам обсуждения, как сообщалось на сайте Государственной Думы, «будет подготовлен проект постановления ГД, в котором будет отражена необходимость внесения изменения в законодательство».

Но пока депутаты Государственной думы молчат и не занимаются данной проблемой. И производитель продолжает гнать фальсификат. А все потому, что нет уголовной ответственности, потому что нет реального сурового наказания. А эта мера необходима, если мы реально хотим прекратить кормить наших людей фальсификатом, о чем сказал Вячеслав Володин: конкретный срок наказания, лишение лицензии и право заниматься предпринимательской деятельностью.

Это единственный способ в борьбе с производителями фальсификата.

Все заинтересованные органы и организации обязаны решать данную проблему сообща. Без решения проблемы по производству пищевого фальсификата, не будет здоровой нации, а значит и сильного, здорового во всех отношениях государства.