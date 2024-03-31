ВРАГИ ОТЕЧЕСТВА ТРАВЯТ НАСЕЛЕНИЕ СТРАНЫ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Председателю Совета Федерации В. И.Матвиенко

Председателю Государственной Думы В.В. Володину

Председателю правительства РФ М.В. Мишустину

Секретарю Общественной палаты РФ Л.Ю. Михеевой

Секретарю Общественной палаты РФ А.В. Бречалову

Сегодня наша страна столкнулась с открытым проникновением внешних врагов во внутренние дела России, и атаками Запада на нашу страну.

По всем направлениям жизни и деятельности, россиян пытаются объявить врагами так называемого, «мирового сообщества», и «цивилизованного Запада».

Во многих странах западного мира их так называемое «цивилизованное» руководство давно употребляет в своей внешней политике воинственную риторику, и не выбирая выражений, открыто говорит о том, что Россию надо уничтожить, а русский народ, его язык, культуру истребить.

Звучат лозунги «смерть русским»! Руководство Запада опустилось до уровня диких пещерных племен в своих желаниях истребить все русское, всех русских людей.

Что делаем мы? Мы, конечно, не молчим и достойно отвечаем на эти враждебные выпады.

Депутаты и политики аргументированно, не скатываясь до оскорблений, как это делают наши оппоненты , отвечают Западу на их нападки в сторону России и россиян.

Внутри страны мы видим, слышим и находим тех, кто не любит Россию, кто против русского народа и таких , совершенно справедливо объявляют иноагентами.

Все это так, все это верно, и мы не должны молчать, когда раздаются призывы уничтожить нашу страну.

Но есть еще одна не решенная и крайне важная проблема, которая ждет своего решения, и причем, немедленного! Если мы решили бороться за свою страну, тогда у нас, у простых людей, у ваших избирателей, есть вполне конкретный вопрос к Вам, уважаемые Валентина Ивановна Матвиенко, Вячеслав Викторович Володин, Михаил Владимирович Мишустин, Лидия Юрьевна Михеева и Александр Владимирович Бречалов.

А почему те из наших политиков, депутатов и чиновников, которые больше всех выкрикивают в ответ на нападки политиков и деятелей разных мастей вражеского нам Запада, позволяют сегодня травить нашу нацию наш народ? И это происходит каждый день!

Речь идет о той, будем прямо говорить, отраве, которая сегодня находится в свободном доступе, в каждом магазине страны, и особенно в так называемых, сетевых магазинах.

Сегодня происходит массовое отравление продуктовым фальсификатом детей, стариков. Граждан необъятной России кормят каждый день молоком разбавленным водой, колбасой, где нет мяса, продуктами, в которых находится вся таблица Менделеева! Давно медициной доказано, что регулярное употребление всех этих, так называемых «пищевых продуктов» приводит к раку, язве, сахарному диабету, бесплодию.

Разве те чиновники, которые допускают все это, не иноагенты и не преступники?

Почему следственный комитет, прокуратура, фракции Госдумы РФ и Совет федерации, ОНФ, Общественная палата РФ так терпимо смотрят на это и не принимают никаких мер, чтобы противостоять уничтожению здоровья нашего народа?

Почему никто не выступит с тем, чтобы ввести реальную уголовную ответственность за производство фальсификата, и тем самым дать возможность проводить полноценные проверки в магазинах, чтобы выявить фальсифицированную продукцию?

Президент страны говорит о здоровье нации, и этот год объявлен им Годом Семьи.

Позвольте узнать, о каком здоровье мы говорим, если ввозимые в нашу страну отравленные и вредные для здоровья добавки идут в наши продукты, употребление которых опасно для жизни? После употребления таких продуктов у людей развиваются хронические тяжелейшие заболевания!

Все это происходит потому, что некоторым чиновникам, по сути, являющимся агентами Запада, представители так называемой пятой колонны, платят в «черную» громадные взятки, чтобы те содействовали принятию законов которые, позволяли бы применять при производстве продуктов, согласно так называемому ГОСТ отравляющие добавки!

Иначе чем объяснить, что идет сознательное отравление нации? Кому это выгодно мы все понимаем, это выгодно тем, кто хочет уничтожить население России, подорвать его здоровье, уничтожить наш генофонд, а один из способов, помимо боевых действий против нашей страны- массовое производство фальсифицированной пищевой продукции. Это особый вид оружия «тихого» массового поражения: он не разрушает города, он уничтожает здоровье наших людей!

Почему ГОСТ позволяет применять добавки при производстве пищевых продуктов, которые вызывают такие болезни, как рак, язва, сахарный диабет, бесплодие?

Сегодня в сетевых магазинах можно увидеть громадное количество подделок продуктов. Возьмем самый распространенный: молоко, молочные продукты. В магазинах повальный фальсификат молочной продукции! Кого волнует и беспокоит проблема, каким молоком поят наших детей дома, в столовых школ, детсадов?

В магазинах принимают любую продукцию, если она проходит по ГОСТ, и принимают на реализацию уже ниже реальной себестоимости, а процент с прибыли сетевеки кладут себе в карман! Если сказать иначе и проще, зарабатывают деньги на здоровье граждан!

Если производителя фальсификата поймают, то максимум что ему грозит, это штраф 20 тысяч, и все! Травите и дальше, сколько хотите людей!

Почему честные и порядочные переработчики молока, колбасы других пищевых продуктов, не могут зайти в сете вые магазины? Потому что сетевеки являются монополистами, и их ничего, не беспокоит, кроме высокой прибыли! Их никто должным образом не контролирует , поэтому они беззастенчиво завышают цены закупки, так, что мелкие переработчики банкротятся, а большие вынуждены что-то добавлять в продукты, снижая тем самым себестоимость, чтобы пройти по и ценам сетевеков к полке магазина. Замкнутый круг выстроенный самим монополистом, который не прорвать!

И потребитель уже в магазине видит, как вырастают цены на молоко, колбасу, на творог, йогурт… Вся моржа идет в карман сетевиков, а с чем остаются производители?

Сельчане сеяли, культивировали, пахали, убирали, платили налоги, зарплаты, проценты по кредитам.

А те, кто купил нужную справку, разбавил продукцию из запрещенных добавок, сдал молоко и колбасу, купив все документы, спокойно входят в сетевые магазины и продают отраву! И если поймают производителя фальсификата, то штраф 20 тысяч ?

Кто -то из избранников народа, высоких чиновников в правительстве, общественники, задумались о том, что наш народ травят? Все ищут врага за границей, а внутренний враг травит всех наших людей тут, на нашей земле уже давно!

Не пора ли найти всех тех, кто внутри нашей страны лоббирует антинародные законы, позволяющие торговать фальсифицированными продуктами?