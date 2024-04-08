Что на самом деле произошло в лицее города Вольска?

В редакцию нашей газеты обратилась мама ученицы 5 класса лицея в городе Вольске- Екатерина Дерябина. Она просит разобраться в ситуации, которая привела к тому, что ее дочь Александру Дерябину незаконно поставили на учет в ПДН. При этом, девочка имела хорошую характеристику и ранее на учете даже в школе- не стояла. Как такое могло произойти? Мы попробовали разобраться.

Скандал вокруг постановки на учет в ПДН МО МВД России «Вольский» ученицы 5-го класса Лицея г.Вольска несовершеннолетней Александры Дерябиной длится уже месяц.

В социальных сетях, на ресурсе «Подслушано в Вольске» размещено «Открытое письмо администрации педагогического коллектива к родительской общественности МОУ «Лицей» г. Вольска о защите достоинства директора Ульихиной С.С.

Почему вдруг директору лицея Улихиной С.С. понадобилась защита «достоинства» и от кого? Достоинство либо есть, либо его нет, и поэтому, оно не нуждается в защите. С другой стороны, можно ли имея достоинство, исказить факты, которые потом служат основанием для постановки ученицы на учет в ПДН?

Существует сегодня две характеристики, и обе диаметрально противоположные: одна говорит о том, что Дерябина- хорошая ученица, а вторая, что Дерябина- ученица плохая. Разница между датами написания характеристик два месяца. Может ли, за два месяца хорошая ученица превратиться в ученицу плохую? При участии взрослых, которые исказили факты - может!

Первая характеристика от 19 января 2024 года подтверждает тот факт, что Дерябина хорошая ученица:

«Александра показала себя ученицей с хорошими способностями… принимает активное участие в общественной жизни школы… общительная, уравновешенная, спокойная… случаев нарушения дисциплины не было». Этот документ подписан директором лицея Ульихиной С.С. и классным руководителем Е.А Борисовой.

Что случилось на самом деле, каковы факты, и о чем говорят документы и хронология событий? И почему, кому –то вдруг понадобилось опорочить доброе имя родителей девочки и поставить на учет в ПДН, словно бы она только и делала, что совершала плохие поступки в школе: всех колотила, избивала, ругалась матом…

Всю подоплеку случившегося знают всего несколько человек в Вольске: сама Александра Дерябина, родители девочки, директор лицея, старший инспектор ПДН. Но самый главный герой этой постыдной истории - прокурор Вольска Байкулов К.А, использовавший служебное положение в принуждении директора лицея изменить характеристику на ученицу, а старший инспектор - поставить на учет в ПДН Дерябину Александру во что бы то ни стало.

О том, что произошло на самом деле, родители и педагоги, которые сегодня защищают с помощью открытого письма «достоинство» директора лицея, ничего не знают, да знать не могут, потому что не были свидетелями событий, и не знакомы с официальными документами.

Чтобы восстановить справедливость и защитить достоинство незаконно пострадавшей от беспредела взрослых в этой истории несовершеннолетней Дерябиной, наша редакция восстановит хронологию событий, как все было на самом деле, со ссылкой на официальные документы.

Документ первый, и это ОПРЕДЕЛЕНИЕ об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от 3 февраля 2024 года:

«Я, ст. лейтенант полиции Гизаттулина В.Б. ИПДН МО МВД России «Вольский» установил: 16.01.2024 в дежурную часть МО МВД России «Вольский» Саратовской области поступил материал проверки по заявлению Андрюхиной Т.А. о том, что ее несовершеннолетнему сыну Андрюхину И. нанесла побои несовершеннолетняя Дерябина А.В.

Опрошенная Дерябина А.В. пояснила, что 16.01.2024 во время 4-го урока она находилась в кабинете N 205. До окончания урока, в класс зашел ученик 2-го класса Андрюхин И.Ю.

Дерябина А.В. попросила его выйти, на что он ответил отказом. После того, как прозвенел звонок с урока, в класс зашли остальные ученики 2-го класса, которые разговаривали между собой. Андрюхину И.Ю. показалось, что они смеются над ним, после чего он взял стул и бросил его в их сторону. В этот момент Дерябина А.В. подошла к Андрюхину И.Ю. и взяв его за плечи попросила успокоиться, на что Андрюхин И.Ю. начал наносить ей удары по различным частям тела. После этого, Дерябина А.В. оттолкнула Андрюхина И.Ю. и они разошлись. Ударов Андрюхину И.Ю. она не наносила».

Аналогичные объяснения дали несколько учеников класса.

Вывод Определения :

«Отказать в возбуждении дела об административном правонарушении… за отсутствием состава административного правонарушения в действиях несовершеннолетней Дерябиной А.В».

Обратим внимание на дату: Определение подписано 3 февраля 2024г. и в действиях Дерябиной Александры не было обнаружено состава правонарушения. Не было!

11 марта в кабинет прокуратура Байкулова были приглашены старший инспектор Гизатулина В.Б и директор «Лицея» Ульихина С.С. Где получили чёткие указания в отношении несовершеннолетней Дерябиной.

И уже 12 марта, появилась некая рукописная докладная записка, выполненная корявым и неразборчивым почерком от некоторых учеников лицея. Один из них сын Байкулова.

Очень сложно представить, что ученики сами вот так и взяли, поговорив между собой, и решили написать на Дерябину Александру докладную, которая больше похожа на донос и сведения счетов с девочкой. Например, у того же сына Байкулова основания имелись, так как он не мог не затаить обиду на девочку: в начале этого года он нарисовал на доске в классе половой мужской член, а Дерябина Александра потом рассказала об этом учителю, после чего в школу пригласила отца Байкулова.

Впрочем, и сам отец Байкулова- младшего затаил обиду на Дерябину Александру, а тут такой случай представился рассчитаться с девочкой, обидчицей его сына! И дальнейшие события показали, что прокурор так и сделал, используя свои служебные полномочия для сведения личных счетов с ребенком и их родителями.

Появление так называемой докладной от шестерых учеников, среди которых был Байкулов- младший, именно 12 марта, было явно не случайным, потому что директор Ульихина и сотрудник полиции Гизаттулина были у прокурора Байкулова в кабинете. Там он «накачал» их, как следует и велел всеми правдами и неправдами поставить Дерябину А.В. на учет в ПДН. Что и было сделано, как показали все события, последовавшие после 11 марта и после разговора в прокурорском кабинете. Кому захочется терять свою должность?

14 марта рождается новая характеристика на Дерябину Александру! И через два месяца, «спокойную, уравновешенную» девочку поставили на учет в ПДН!

Вторая характеристика была написана 14 марта, и ровно за день(!) до постановки Александры Дерябиной на учет в ПДН, и эта характеристика тоже была подписана директором Ульихиной С.С. и классным руководителем Е.А. Борисовой.

Во второй характеристике формулировка «спокойная» исчезла, и Александра Дерябина превратилась из хорошей ученицы, в ученицу плохую: « 16 января вступила в конфликт с Андрюхиным Ильей обучающемся во 2-б, который закончился дракой. С учителями и старшими умеет быть вежливой и тактичной, но может нарушать дисциплину на уроке, высказывает свое мнение, имеет на все свою точку зрения». По мнению директора и классного руководителя, «иметь свое мнение»- это очень плохо.

Вот такая характеристика была написана ровно за одни день (хорошо, не за один час) до постановки Дерябиной Александры на учет в ПДН, и переписан документ был, как доказывают факты, именно с этой целью- поставить нормальную ученицу причем, занявшую 1 марта на школьном этапе конкурса чтецов первое место и 19 марта 1 место на районном конкурсе чтецов- на учет в ПДН.

15 марта Дерябину Александру ставят на учёт! Об этом мама девочки узнала по телефонному звонку от старшего инспектора Гизатулиной в 17:00 вечера.

И та же инспектор в Заключении о постановке на учет в ПДН делает вывод: «Считаю целесообразным Дерябину А.В. поставить на профилактический учет в ПДН МО МВД России «Вольский».

Это как возможно? На следующий день после этого заключения от 15 марта, этот же сотрудник полиции 16 марта выносит определение что Дерябина А.В. не совершала противоправного поступка!

Мама Александры, Екатерина Дерябина попросила сделать копию с заключения о постановке ее ребенка на учет в ПДН. В этом праве ей инспектор Гизаттулина отказала, сославшись на некую служебную тайну. Маме Александры только показали заявление. Но вероятнее всего, в полиции Вольска уже поняли, что они грубо нарушили Закон в угоду прокурору, и поэтому отказали в предоставлении документа, понимая, что Дерябины будут опротестовывать в суде это явно незаконное решение полиции. Поэтому и тянут время, чтобы родители Александры не смогли обжаловать незаконное и несправедливое заключение о постановке на учет в ПДН их ребенка! Лишили права защитить свои права! 20 марта Екатерина Дерябина, мама Александры, на имя начальника полиции Вольска Безрукова А.П. написала заявление с требованием предоставить копию заключения о постановке ее дочери на учет. Нет ответа до сих пор, и это подтверждает: в полиции понимают, что нарушили Закон, тянут время, тем самым стараясь лишить права родителей на защиту своего ребенка в суде.

Такова, коротко, история в документах и того, что на самом деле произошло в Вольском лицее. Пусть каждый читатель сам для себя сделает выводы, и мы ни в коей мере не хотим переубеждать сторонников директора Ульихина, которые считают, что у нее есть честь и достоинство. Жизнь сама все расставит на свои места.

Редакция направляет редакционные запросы Генеральному прокурору РФ И.В. Краснову, Председателю Следственного комитета А.И. Бастрыкину, секретарю Общественной палаты РФ Л.Ю. Михеевой и Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка Марие Львовой-Беловой.