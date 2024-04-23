В прокуратуре Маркса потеряно уголовное дело

С 2017 года длится волокита по уголовному делу по факту хищения трактора у фермера Марксовского района В.М. Решетняка. Менялись следователи, дело то открывали, то закрывали, то не назначали экспертизу, то не могли найти свидетелей. Если бы не огласка в СМИ, его даже бы не возбудили.

А все видимо потому, что фигурантами дела стали: бывший главный пристав района Найденов и бывший прокурорский работник Пригородов, товарищи «блатные» со связями в органах.

Редкая по своему цинизму халатность происходит и сейчас. Дело уголовное так до сих пор не направлено в суд, хотя все сроки давным-давно истекли. Никого не наказали. Марксовский межрайонный прокурор Кирьянов никак не отслеживает движение уголовного дела, хотя не раз прокуратура Саратовской области давала Марксовской прокуратуре прекратить волокиту.

Спросить не с кого: следователь Суставова на больничном.

Адвокат фермера и пенсионера Решетняка написал жалобу в прокуратуру области с вопросом, где уголовное дело и по каким причинам оно не направляется в суд. Ответа не поступило и оттуда.

Вывод тут можно сделать только один: уголовное дело так долго пылилось в прокуратуре Маркса и СО, что его просто потеряли, и отправлять в суд уже нечего. Потеря уголовного дела, это реальная статья!

Возникает простой вопрос: почему в Марксовском районе так легко лишают граждан на защиту своих законных прав? Почему не соблюдают в полиции и прокуратуре района Закон даже в элементарных вопросах?

Кому адресовать эти вопросы? Прокурору Марксовского района Кирьянову? Бесполезно. Прокурору области Филипенко? Видимо, тоже бесполезно в части вот этого уголовного дела, которого, как мы полагаем, уже не существует.

Придется обращаться с жалобой в Генеральную прокуратуру- может быть коллеги из Москвы напомнят коллегам из Саратова и Маркса, что Закон все-таки нарушать не стоит и его надо соблюдать.

Вы же, как царь Петр еще сказал, про прокуратуру, «око государево»! Куда ваше «око» смотрит?