В прокуратуре Маркса потеряно уголовное дело

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 С  2017 года длится  волокита по  уголовному делу по факту хищения трактора у фермера Марксовского района В.М. Решетняка.  Менялись следователи,  дело то открывали, то закрывали, то   не назначали экспертизу, то не могли найти свидетелей. Если бы не  огласка в СМИ,  его даже бы  не возбудили.

А все видимо потому, что фигурантами дела стали: бывший  главный пристав  района Найденов и   бывший прокурорский работник Пригородов, товарищи «блатные» со связями в органах.

Редкая по своему цинизму халатность происходит и сейчас.  Дело уголовное так до сих пор не направлено в суд, хотя все сроки давным-давно истекли. Никого не наказали.    Марксовский межрайонный прокурор Кирьянов никак не  отслеживает движение  уголовного дела,  хотя не раз  прокуратура Саратовской области давала   Марксовской прокуратуре прекратить волокиту.

Спросить не с кого: следователь Суставова на больничном.
Адвокат  фермера и пенсионера  Решетняка написал жалобу в прокуратуру области  с вопросом,  где уголовное дело и по каким причинам оно не направляется в суд. Ответа не поступило и оттуда.

Вывод тут можно сделать только один: уголовное дело так долго пылилось в прокуратуре Маркса и СО, что его просто потеряли,  и отправлять в суд уже  нечего. Потеря уголовного дела, это реальная статья!

Возникает простой вопрос: почему в Марксовском районе    так легко лишают граждан на защиту своих  законных прав? Почему  не соблюдают в полиции и прокуратуре района  Закон даже в элементарных вопросах?

   Кому адресовать эти вопросы? Прокурору Марксовского района Кирьянову? Бесполезно. Прокурору области  Филипенко? Видимо, тоже бесполезно в части вот этого уголовного дела, которого, как мы полагаем,  уже  не существует.

Придется  обращаться с жалобой в Генеральную прокуратуру- может быть    коллеги из Москвы напомнят коллегам из Саратова и Маркса, что Закон все-таки нарушать не стоит и его надо соблюдать.

Вы же, как царь Петр еще сказал,  про прокуратуру, «око государево»!     Куда ваше «око» смотрит?