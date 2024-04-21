Когда прекратят массовое отравление людей?

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Производители фальсификата продолжают  зарабатывать   сверхприбыли на здоровье  граждан России

 

О введении уголовной ответственности за производство фальсифицированной  продукции  впервые было сказано в прошлом году в Госдуме.

  Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин   обратился к депутатам  23 июня 2023 года и  заявил о необходимости введения   уголовной ответственности к производителям молочного фальсификата.

Тогда он сказал: «Если в основе продукта должно быть молоко, значит надо, чтобы было молоко; если производители используют что-то другое — надо наказывать».  По итогам обсуждения  проблемы производства фальсификата было принято решение: «Будет подготовлен проект постановления ГД, в котором будет отражена необходимость внесения изменения в законодательство».  

Но прошло 10 месяцев после этого заявления,  уголовная ответственность за производство фальсификата так и не введена, и ничего не меняется:  настоящего молока, других продуктов,  на полках магазинов нет, производители фальсификата травят население, нанося  громадный ущерб здоровью.

Депутаты Государственной думы молчат и не занимаются данной проблемой.  Молчат и общественные организации: ОНФ, Общественная Палата РФ.  По  фактам опубликованным в газете «Саратовский репортер»   в эти два  общественных органа были направлены запросы: однако прошел месяц, ответа  нет. Данная проблема не волнует?  Не волнует, что  фальсификатом травят детей, что фальсификат вызывает такие страшные болезни как рак,  диабет, бесплодие?

Информации о том, что  идет   разработка  законопроекта о ведении уголовной ответственности  к производителям фальсификата    на официальном сайте Госдумы  пока не появилось. 

  Поэтому производители фальсификата чувствуют себя вольготно, потому что  к  тем, кто производит  пищевую отраву с опасными  для здоровья  добавками ( об этом читайте немного ниже, где   приведем ужасные данные последних проверок  Россельхознадзора) выносят  предупреждения(!!!) и символические , не более  20 тысяч штрафа! Поругали, погрозили пальцем- и   работайте дальше,  производите  фальсификат! 

Единственно, кто обращает внимание общества на данную проблему это СМИ.  Наша газета «Саратовский репортер» не исключение: мы неоднократно писали  о проблеме производства фальсификата, о его опасности для здоровья. Направлялись многочисленные запросы   в  Администрацию Президента РФ, Генеральную прокуратуру,  СК РФ, в Госдуму,  Правительство РФ…

Ответы приходят в основном формальные и по ним можно сделать вывод, что данной проблемой на  государственном уровне не занимаются.

Вот,  к примеру,    три ответа редакции на запросы по фактам публикаций.

Из Минздрава РФ  отвечают: «Информация направленная Вами, получена и принята к сведению. Вместе с тем отмечаем, в соответствии со статьями 11, 15, 43 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» не допускается производство и реализация населению пищевой продукции, оказывающей отрицательное влияние на организм человека».

А это ответ  Минсельхоза РФ из  Федеральной  Службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору:

Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор) осуществляется в строгом соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

А это уже  ответ из Департамента   пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза РФ: «Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., обязательные требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам производства, хранения, перевозки, реализации, устанавливаются техническими регламентами Союза. Комиссией Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 881, установлены требования к маркировке упакованной пищевой продукции, включающие,   в том числе,  указание состава пищевой продукции».  Но что кроме формальных отписок? Где конкретные действия, инициативы, предложения?

Из  этих ответов видно, что   Минсельхоз и  Минздрав только лишь констатируют наличие такой проблемы, как производство фальсификата. У этих министерств нет права законодательной инициативы,  но это не снимает с них ответственности: они не могут быть  безучастны к этой в прямом смысле болезненной проблеме- производство и потребление людьми фальсификата.

Одна из самых последних новостей по данной проблеме: в Государственной Думе подготовлен законопроект о недопуске фальсификата молочной продукции к госзакупкам. Опять же неясно,  почему  только госзакупки,   а как же остальные производители, которые производят сплошным потоком фальсификат?

По словам одного из авторов этого законопроекта  Эдуарда Кузнецова, он  направлен на противодействие обороту фальсифицированных молочных продуктов в сфере государственных и муниципальных закупок, проводимых в соответствии с законом № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

 «Чаще всего фальсификация молочной продукции заключается в замене молочных жиров растительными жирами, которые гораздо дешевле молочных, имеют другие органолептические характеристики и параметры пищевой ценности»- говорится в пояснительной записке.

"Наш проект подготовлен, в первую очередь, для обеспечения социальных объектов здоровой и качественной молочной продукцией и, на мой взгляд, главное - исключить в дальнейшем любые опасности для здоровья детей при закупках молочной продукции для детских садов, школ, больниц и других объектов социальной инфраструктуры. В России функционирует информационная система "Меркурий", и если она позволяет контролировать путь продукта от фермы до потребителя, то мы можем и должны применять ее для борьбы с фальсификатом", - полагает Кузнецов.

Как видим, сделан еще один шаг в борьбе с фальсификатом, но не сделано главного: не введена уголовная ответственность за производство фальсификата!  Госдума подготовила законопроект,   при помощи которого будут, как пояснил депутат, «бороться с фальсификатом».

Но когда начнут реально и  конкретно  бороться с  производителями  фальсификата? Когда будет введена уголовная ответственность за его производство, о необходимость которой сказал  спикер Госдумы Вячеслав Володин?   Когда станут  наказывать по всей строгости Закона не символическими  и смешными штрафами в 20 тысяч рублей и предупреждениями, а   привлекать к реальной  уголовной ответственности,  и закрывать в принудительном порядке предприятия, производящие  фальсификат?  Ведь у производителя фальсификата есть прямой умысел  нанесения вреда  для здоровья граждан,  и он знает, что добавляет в  продукты опаснейшие добавки,    наносящие   непоправимый ущерб здоровью людей, разрушает организм, становится причиной опаснейших заболеваний! И за это всего-навсего  предупреждения и  ничтожные штрафы? За нанесение побоев,  причинение тяжкого вреда здоровью    в уголовном кодексе РФ предусмотрены соответствующие статьи, людей наказывают, отправляют в тюрьму.

Но почему за умышленное  нанесение вреда здоровью  с применением фальсифицированных продуктов  его производитель не несет уголовного наказания?

О вреде и опасности фальсифицированных  пищевых продуктов написано много, исследований еще больше, да и простой обыватель знает, что  в магазинах ему,   как правило,  ничего натурального не предложат, особенно в сетевых магазинах.

Но вот  посмотрите,  что буквально на днях обнаружил в продуктах Россельхознадзор.

В продуктах эти были обнаружены добавки  не  просто вредные, а опасные для здоровья.

Так,  ООО «Русмолоко» из Ставропольского края  поставила фальсифицированное жирами немолочного происхождения сливочное масло на оптово-розничную базу. Это масло попало на стол больным детям «Республиканского специализированного дома ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики». Чем накормили детей?  Сливочное масло   содержало бензойную кислоту  и сорбиновую кислоту.  Сорбиновая и бензойная кислоты – это пищевые добавки-консерванты. Превышение их допустимых уровней может вызвать распад в организме витамина В12 и спровоцировать приступ у аллергиков и астматиков. «Хорошее» масло!

Еще пример.   АО «Птицефабрика Чамзинская»   поставила  мясо птицы, в пробе которого содержание антибиотика офлоксацина. Офлоксацин, это   антибактериальное лекарственное средство, и этот  препарат может вызвать снижение иммунитета и аллергические реакции. При многократном употреблении продукции с антибиотиками возможно развитие резистентности к противомикробным препаратам, которая может привести к возникновению у людей трудноизлечимых инфекционных заболеваний.

Другое предприятие,  ООО «Белгранкорм» накормил  цыплятами-бройлерами в которых был обнаружен левомицетин. Это, как и офлоксацин, является антибактериальным лекарственным средством.

ООО «Молочный завод Мясниковский» угостил  творогом, в котором были  микробные трансглутаминазы. Содержание такого  фермента не допускается в продукции, поскольку он отсутствует в списке ферментных препаратов, разрешенных для применения при производстве пищевой продукции. Микробная трансглутаминаза (мТГ) модифицирует структуру белка. Применение мТГ запрещено в России, поскольку данный фермент не внесен в перечень безопасных пищевых добавок, включенных в технические регламенты Таможенного союза.

Вот чем нас кормят! И это только единичные проверки. И что характерно:  предприятиям нарушителям были вынесены… предупреждения. Как вы думаете, прекратят ли они выпуск фальсифицированной продукции?

И производитель  продолжает гнать фальсификат. А все  потому,  что нет   уголовной ответственности, потому что  нет реального сурового наказания. А эта  мера необходима, если мы реально хотим   прекратить  кормить наших людей фальсификатом, о чем сказал Вячеслав Володин:  конкретный срок наказания,  лишение лицензии и право заниматься   предпринимательской деятельностью.

Это единственный способ    в борьбе с производителями фальсификата.

 