Когда прекратят массовое отравление людей?

Производители фальсификата продолжают зарабатывать сверхприбыли на здоровье граждан России

О введении уголовной ответственности за производство фальсифицированной продукции впервые было сказано в прошлом году в Госдуме.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин обратился к депутатам 23 июня 2023 года и заявил о необходимости введения уголовной ответственности к производителям молочного фальсификата.

Тогда он сказал: «Если в основе продукта должно быть молоко, значит надо, чтобы было молоко; если производители используют что-то другое — надо наказывать». По итогам обсуждения проблемы производства фальсификата было принято решение: «Будет подготовлен проект постановления ГД, в котором будет отражена необходимость внесения изменения в законодательство».

Но прошло 10 месяцев после этого заявления, уголовная ответственность за производство фальсификата так и не введена, и ничего не меняется: настоящего молока, других продуктов, на полках магазинов нет, производители фальсификата травят население, нанося громадный ущерб здоровью.

Депутаты Государственной думы молчат и не занимаются данной проблемой. Молчат и общественные организации: ОНФ, Общественная Палата РФ. По фактам опубликованным в газете «Саратовский репортер» в эти два общественных органа были направлены запросы: однако прошел месяц, ответа нет. Данная проблема не волнует? Не волнует, что фальсификатом травят детей, что фальсификат вызывает такие страшные болезни как рак, диабет, бесплодие?

Информации о том, что идет разработка законопроекта о ведении уголовной ответственности к производителям фальсификата на официальном сайте Госдумы пока не появилось.

Поэтому производители фальсификата чувствуют себя вольготно, потому что к тем, кто производит пищевую отраву с опасными для здоровья добавками ( об этом читайте немного ниже, где приведем ужасные данные последних проверок Россельхознадзора) выносят предупреждения(!!!) и символические , не более 20 тысяч штрафа! Поругали, погрозили пальцем- и работайте дальше, производите фальсификат!

Единственно, кто обращает внимание общества на данную проблему это СМИ. Наша газета «Саратовский репортер» не исключение: мы неоднократно писали о проблеме производства фальсификата, о его опасности для здоровья. Направлялись многочисленные запросы в Администрацию Президента РФ, Генеральную прокуратуру, СК РФ, в Госдуму, Правительство РФ…

Ответы приходят в основном формальные и по ним можно сделать вывод, что данной проблемой на государственном уровне не занимаются.

Вот, к примеру, три ответа редакции на запросы по фактам публикаций.

Из Минздрава РФ отвечают: «Информация направленная Вами, получена и принята к сведению. Вместе с тем отмечаем, в соответствии со статьями 11, 15, 43 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» не допускается производство и реализация населению пищевой продукции, оказывающей отрицательное влияние на организм человека».

А это ответ Минсельхоза РФ из Федеральной Службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору:

Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор) осуществляется в строгом соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

А это уже ответ из Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза РФ: «Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., обязательные требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам производства, хранения, перевозки, реализации, устанавливаются техническими регламентами Союза. Комиссией Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 881, установлены требования к маркировке упакованной пищевой продукции, включающие, в том числе, указание состава пищевой продукции». Но что кроме формальных отписок? Где конкретные действия, инициативы, предложения?

Из этих ответов видно, что Минсельхоз и Минздрав только лишь констатируют наличие такой проблемы, как производство фальсификата. У этих министерств нет права законодательной инициативы, но это не снимает с них ответственности: они не могут быть безучастны к этой в прямом смысле болезненной проблеме- производство и потребление людьми фальсификата.

Одна из самых последних новостей по данной проблеме: в Государственной Думе подготовлен законопроект о недопуске фальсификата молочной продукции к госзакупкам. Опять же неясно, почему только госзакупки, а как же остальные производители, которые производят сплошным потоком фальсификат?

По словам одного из авторов этого законопроекта Эдуарда Кузнецова, он направлен на противодействие обороту фальсифицированных молочных продуктов в сфере государственных и муниципальных закупок, проводимых в соответствии с законом № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

«Чаще всего фальсификация молочной продукции заключается в замене молочных жиров растительными жирами, которые гораздо дешевле молочных, имеют другие органолептические характеристики и параметры пищевой ценности»- говорится в пояснительной записке.

"Наш проект подготовлен, в первую очередь, для обеспечения социальных объектов здоровой и качественной молочной продукцией и, на мой взгляд, главное - исключить в дальнейшем любые опасности для здоровья детей при закупках молочной продукции для детских садов, школ, больниц и других объектов социальной инфраструктуры. В России функционирует информационная система "Меркурий", и если она позволяет контролировать путь продукта от фермы до потребителя, то мы можем и должны применять ее для борьбы с фальсификатом", - полагает Кузнецов.

Как видим, сделан еще один шаг в борьбе с фальсификатом, но не сделано главного: не введена уголовная ответственность за производство фальсификата! Госдума подготовила законопроект, при помощи которого будут, как пояснил депутат, «бороться с фальсификатом».

Но когда начнут реально и конкретно бороться с производителями фальсификата? Когда будет введена уголовная ответственность за его производство, о необходимость которой сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин? Когда станут наказывать по всей строгости Закона не символическими и смешными штрафами в 20 тысяч рублей и предупреждениями, а привлекать к реальной уголовной ответственности, и закрывать в принудительном порядке предприятия, производящие фальсификат? Ведь у производителя фальсификата есть прямой умысел нанесения вреда для здоровья граждан, и он знает, что добавляет в продукты опаснейшие добавки, наносящие непоправимый ущерб здоровью людей, разрушает организм, становится причиной опаснейших заболеваний! И за это всего-навсего предупреждения и ничтожные штрафы? За нанесение побоев, причинение тяжкого вреда здоровью в уголовном кодексе РФ предусмотрены соответствующие статьи, людей наказывают, отправляют в тюрьму.

Но почему за умышленное нанесение вреда здоровью с применением фальсифицированных продуктов его производитель не несет уголовного наказания?

О вреде и опасности фальсифицированных пищевых продуктов написано много, исследований еще больше, да и простой обыватель знает, что в магазинах ему, как правило, ничего натурального не предложат, особенно в сетевых магазинах.

Но вот посмотрите, что буквально на днях обнаружил в продуктах Россельхознадзор.

В продуктах эти были обнаружены добавки не просто вредные, а опасные для здоровья.

Так, ООО «Русмолоко» из Ставропольского края поставила фальсифицированное жирами немолочного происхождения сливочное масло на оптово-розничную базу. Это масло попало на стол больным детям «Республиканского специализированного дома ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики». Чем накормили детей? Сливочное масло содержало бензойную кислоту и сорбиновую кислоту. Сорбиновая и бензойная кислоты – это пищевые добавки-консерванты. Превышение их допустимых уровней может вызвать распад в организме витамина В12 и спровоцировать приступ у аллергиков и астматиков. «Хорошее» масло!

Еще пример. АО «Птицефабрика Чамзинская» поставила мясо птицы, в пробе которого содержание антибиотика офлоксацина. Офлоксацин, это антибактериальное лекарственное средство, и этот препарат может вызвать снижение иммунитета и аллергические реакции. При многократном употреблении продукции с антибиотиками возможно развитие резистентности к противомикробным препаратам, которая может привести к возникновению у людей трудноизлечимых инфекционных заболеваний.

Другое предприятие, ООО «Белгранкорм» накормил цыплятами-бройлерами в которых был обнаружен левомицетин. Это, как и офлоксацин, является антибактериальным лекарственным средством.

ООО «Молочный завод Мясниковский» угостил творогом, в котором были микробные трансглутаминазы. Содержание такого фермента не допускается в продукции, поскольку он отсутствует в списке ферментных препаратов, разрешенных для применения при производстве пищевой продукции. Микробная трансглутаминаза (мТГ) модифицирует структуру белка. Применение мТГ запрещено в России, поскольку данный фермент не внесен в перечень безопасных пищевых добавок, включенных в технические регламенты Таможенного союза.

Вот чем нас кормят! И это только единичные проверки. И что характерно: предприятиям нарушителям были вынесены… предупреждения. Как вы думаете, прекратят ли они выпуск фальсифицированной продукции?

И производитель продолжает гнать фальсификат. А все потому, что нет уголовной ответственности, потому что нет реального сурового наказания. А эта мера необходима, если мы реально хотим прекратить кормить наших людей фальсификатом, о чем сказал Вячеслав Володин: конкретный срок наказания, лишение лицензии и право заниматься предпринимательской деятельностью.

Это единственный способ в борьбе с производителями фальсификата.